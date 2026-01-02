„Compensațiile nu sunt o soluție pe termen lung”. Natalia Plugaru cere regândirea „ajutorului la contor”
EA.md, 2 ianuarie 2026 07:10
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că programul „ajutor la contor" are caracter temporar și va fi regândit. „Nu trebuie să ne bazăm pe compensații, ci să sprijinim gospodăriile să devină mai eficiente energetic", a declarat Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat". „Trebuie să înțelegem că este un program temporar care a fost […]
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care prestează servicii în mod independent vor putea activa în baza unui nou regim fiscal. Codul fiscal a fost modificat prin completarea Titlului II cu Capitolul 10¹⁴ „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți", introdus prin Legea nr. 228/2025. Antreprenor independent este persoana fizică rezidentă care desfășoară individual activitate […]
Se schimbă regulile la pensie în 2026? Ministra Muncii clarifică zvonurile despre vârsta de pensionare # EA.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a dat asigurări că nu se discută despre o nouă majorare a vârstei de pensionare. „La acest moment, vârsta rămâne neschimbată", a precizat oficialul în cadrul emisiunii „Rezoomat". „- Sunt voci care spun că vârsta de pensionare va crește și mai mult și va fi raportată la […]
Stadionul Național și Centrul „Universul”, pe agenda PAS: 18 milioane de lei pentru studii și cultură # EA.md
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei, bani destinați elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul Stadionului Național „Arena Națională". Deputatul Radu Marian a precizat că amendamentul a fost înaintat împreună cu Maxim Potîrniche și marchează primul pas spre realizarea unui obiectiv sportiv de anvergură națională. […]
„Mi-a cerut să facem verighete din dinți de aur, smulși cu cleștele” – mărturii cutremurătoare ale ex-concubinei fiului suspectului din Beriozchi # EA.md
O fostă concubină a unui fiu al suspectului de 59 de ani din Beriozchi, bănuit că ar fi ucis 3 oameni, iar trupurile acestora le-ar fi dat hrană porcilor, a oferit detalii șocante despre ororile comise în familia acestuia, scrie UNIMEDIA. „A scos o cutie cu dinți omenești din aur și mi-a propus să ne […]
Zeci de tineri din raioanele Râșcani și Glodeni au reușit să lanseze sau să-și modernizeze afacerile datorită proiectului „Abilitarea Tinerilor Antreprenori", implementat de Asociația Obștească „Baștina" și finanțat de Uniunea Europeană. De la cabinete logopedice modernizate, cafenele rurale, până la ateliere de sculptură, echipamente agricole și apicole, beneficiarii spun că finanțarea a venit exact […]
România dă startul primei autostrăzi din Moldova: licitația pentru primii kilometri a fost lansată # EA.md
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 a intrat în procedura de licitație, a anunțat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Horațiu Cosma. Proiectul prevede și realizarea unui segment de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, care va deveni astfel prima șosea de mare viteză din țară. „Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă […]
„Compensațiile nu sunt o soluție pe termen lung”. Natalia Plugaru cere regândirea „ajutorului la contor” # EA.md
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor". Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană, scrie digi24.ro. „Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor […]
Ziua mult așteptată a devenit realitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare de roaming. Apelurile, SMS-urile și internetul mobil vor fi taxate la aceleași tarife ca în țară, o schimbare care aduce libertate de comunicare și economii considerabile […]
Industria muzicală din Moldova e în plină ascensiune, iar artiștii par tot mai curajoși, dar Nicu Țărnă, solistul trupei „Gândul Mâței" și directorul „Teatrului Fără Nume", are o altă părere. În podcastul „Mama Răniților" cu Daniela Montecore, el a criticat dur muzica actuală, numind-o „dezastru". Nicu Țărnă crede că dacă publicul e fascinat de […]
Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în care directoarea unui centru medical din Chișinău este acuzată de falsificarea documentelor oficiale. Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la alegerile prezidențiale din 2020, transmite noi.md. […]
Până pe 30 decembrie 2025, românii conduc clasamentul celor care părăsesc Regatul Unit, depășind net celelalte naționalități din UE, inclusiv cei 25.000 de polonezi întorși acasă. Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, între iunie 2024 și iunie 2025, 37.000 de români au părăsit țara, în timp ce doar 14.000 au venit. Cauzele […]
Piața imobiliară se află într-un blocaj vizibil: tranzacțiile s-au prăbușit, iar prețurile locuințelor continuă să crească. În trimestrul al doilea al anului, vânzările au scăzut cu aproximativ 65%, menținând trendul negativ din perioadele anterioare. În același timp, apartamentele au ajuns la prețuri record, depășind pragul de 1.700 de euro pe metru pătrat. Potrivit expertului imobiliar […]
Construcție ilegală într-o zonă protejată: Ministerul Mediului trimite cazul pe masa Procuraturii # EA.md
Autoritățile au depus un denunț la Procuratură după ce au constatat daune semnificative aduse mediului, ca urmare a construcției unei case private în Parcul Valea Morilor din Capitală, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Investigația realizată de echipa emisiunii „Cutia Neagră" cu Mariana Rață indică faptul că imobilul ar aparține lui Vladimir Andronachi, transmite […]
După un divorț intens mediatizat, influencerița Katy Black a atras din nou atenția în mediul online. Rămasă fără Porsche-ul care a revenit fostului soț în urma partajului, aceasta și-a făcut un cadou de sărbători și a achiziționat un Audi Q8 nou. Vedeta a publicat imaginile pe rețelele sociale, unde a transmis un mesaj despre independență […]
Bucătarul Alexandru Comerzan și influencerul Cristi Cebotari au lăsat competițiile obișnuite și s-au întrecut într-o provocare cu iz de sărbătoare: colindele. Alături de ansamblul „Doruri Nistrene", cei doi s-au împărțit în tabere – Cristi a mers cu „capra", iar Alexandru a colindat gospodăriile din raionul Dubăsari. Atmosfera a fost una autentică, cu glume, dans și […]
Sărbătorile de Anul Nou din Olanda s-au transformat într-un adevărat coșmar. Două persoane au murit în accidente cauzate de artificii – un adolescent de 17 ani din Nijmegen și un bărbat de 38 de ani din Aalsmeer – iar alte trei persoane au fost grav rănite. În plus, o biserică istorică din centrul Amsterdamului, Vondelkerk, […]
(Foto/Video) Imagini cu noua mașină a Andreei Bostanica: Bentley 2026, apariție care a atras toate privirile # EA.md
Andreea Bostanica a început anul cu o nouă achiziție impresionantă. Influencerița originară din Republica Moldova și-a completat colecția auto cu un Bentley, model 2026, pe care l-a prezentat fanilor prin imagini și videoclipuri publicate pe Instagram. Postarea a atras rapid mii de reacții, iar mesajul vedetei a stârnit curiozitatea urmăritorilor. Noua mașină vine după alte […]
În noaptea dintre ani, armata rusă a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică din mai multe regiuni, printre care Odesa, Cernigov, Volin, Harkov, Zaporojia, Rivne și Sumî. În urma atacurilor, mii de locuințe au rămas fără electricitate, iar pagubele materiale sunt semnificative, transmite ipn.md. Guvernatorul regiunii Volin, Ivan Rudnițkii, […]
Un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața în Italia, cu câteva ore înainte de Revelion, în urma exploziei unei petarde. Incidentul a avut loc în apropiere de Roma, între cartierele Acilia și Vitinia. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs pe strada Cortemaggiore, în jurul orei 17:30. La sosirea echipajului medical, bărbatul, în vârstă de […]
În primele opt ore ale anului, Serviciul 112 a înregistrat 1.826 de apeluri, confirmând rolul esențial al acestui număr unic în gestionarea situațiilor de urgență și protecția populației. Cele mai multe solicitări au vizat intervenții medicale – 602 cazuri, urmate de apeluri către Poliție – 403, și intervenții ale pompierilor și salvatorilor – 31 de […]
Alegeri cruciale în 2026: Țări europene și nu numai, în fața unor voturi care pot schimba viitorul continentului # EA.md
Anul 2025 a fost marcat de schimbări politice majore, iar 2026 promite să fie unul decisiv pentru Europa. Ungaria: se încheie epoca Orban?În aprilie, ungurii vor merge la alegeri parlamentare. Miza principală: va rămâne Viktor Orban la conducerea țării, aflat la putere neîntrerupt din 2010 cu partidul său de dreapta Fidesz? Principalul său rival este […]
Banca Națională a Moldovei a publicat valorile oficiale ale monedelor pentru prima zi a anului 2026. 1 euro = 19,75 lei 1 dolar american = 16,79 lei 1 leu românesc = 3,87 lei 1 rublă rusească = 0,21 lei 1 hrivnă ucraineană = 0,39 lei Cifrele arată evoluția monedelor în contextul începutului de an și […]
Prima zi a anului nu este doar începutul unui calendar nou, ci și un moment încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate pentru următoarele 12 luni. Potrivit credințelor populare, anul trebuie să înceapă „curat". Se recomandă purtarea unei haine noi sau măcar a unui obiect nou, simbol al reînnoirii și […]
Anul 2026 debutează sub influențe astrale favorabile, care aduc idei clare, oportunități financiare și decizii inspirate. Soarele aflat în Capricorn susține planurile pe termen lung și oferă stabilitate, iar unele zodii se pot bucura de surprize plăcute chiar din primele zile ale anului. BerbecAi nevoie de mai multă culoare și energie în viața ta. Schimbările […]
În 2025, părinții din Moldova au ales cu predilecție nume clasice și internaționale pentru copiii lor, arată datele prezentate de Agenția Servicii Publice. La băieți, David s-
Elveția a început anul 2026 sub semnul tragediei. O explozie produsă într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, situată în cantonul Valais, s-a soldat cu mai multe victime și persoane rănite, au anunțat autoritățile locale. Informația a fost confirmată de Poliția cantonală și citată de BBC. „A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a […] Articolul Explozie în noaptea de Revelion într-o stațiune din Elveția: sunt morți și răniți apare prima dată în ea.md.
Inteligența artificială ar putea elimina peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european # EA.md
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar putea dispărea în următorii cinci ani, pe fondul extinderii accelerate a inteligenței artificiale și al reducerii continue a rețelelor de sucursale. Avertismentul apare într-o analiză realizată de Morgan Stanley, citată de Financial Times și preluată de epravda.com.ua. Potrivit estimărilor, până în 2030 băncile europene […] Articolul Inteligența artificială ar putea elimina peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european apare prima dată în ea.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în discursul său de Anul Nou că acordul de pace destinat încheierii războiului cu Rusia este „gata în proporție de 90%”. Declarația a fost făcută în contextul unui conflict care se apropie de patru ani, relatează BBC, citat de mediafax.ro. Potrivit liderului de la Kiev, restul de 10% din […] Articolul Zelenski: acordul de pace este finalizat în proporție de 90% apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai dramatice scăderi demografice din Europa de Est. Potrivit bloggerului rus Ilia Varlamov, în ultimele trei decenii țara a pierdut aproape 50% din populație, principalul factor fiind migrația masivă declanșată după destrămarea Uniunii Sovietice. „În 30 de ani, Moldova a pierdut aproape o jumătate de țară din […] Articolul Varlamov: Moldova a pierdut aproape jumătate din populație în 30 de ani din cauza migrației apare prima dată în ea.md.
Bulgaria a intrat oficial în zona euro de la miezul nopții, devenind a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană, la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Odată cu trecerea în noul an, statul balcanic, membru al UE din 2007, a renunțat la leva – moneda națională utilizată încă de la […] Articolul Bulgaria a adoptat oficial euro, la aproape două decenii de la aderarea la UE apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova intră într-o nouă etapă a conectării europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni vor putea utiliza telefonia mobilă în statele Uniunii Europene fără taxe suplimentare de roaming. Apelurile, mesajele SMS și internetul mobil vor fi tarifate identic cu cele din țară, eliminând una dintre cele mai costisitoare bariere pentru călători și diaspora. […] Articolul Moldova și UE: roaming gratuit în Europa, un pas istoric în 2026 apare prima dată în ea.md.
Vlad Plahotniuc a publicat un mesaj de Anul Nou adresat „prietenilor, colegilor și cetățenilor Republicii Moldova”, în care trasează un tablou sever al situației din țară, lansează critici directe la adresa actualei guvernări și anticipează schimbări politice și sociale majore începând cu 2026. În mesaj, fostul lider politic afirmă că anul care se încheie a […] Articolul Mesajul de Revelion al lui Vlad Plahotniuc: „Nu aduce anul cât aduce ceasul” apare prima dată în ea.md.
„Gay sau nu?” Emilian Crețu, pus pe jar de întrebarea care a aprins internetul. Răspunsul lui i-a surprins pe toți # EA.md
Emilian Crețu, față în față cu întrebarea care a stârnit curiozitatea tuturor: este sau nu gay? Ce a mărturisit la Podcastul Lorenei. „Întrebarea asta era în vogă acum câțiva ani. Dacă am ceva să vă spun, vă spun. Dacă n-am, înseamnă că pur și simplu n-am ce să vă spun în momentul acesta. Pentru că, […] Articolul „Gay sau nu?” Emilian Crețu, pus pe jar de întrebarea care a aprins internetul. Răspunsul lui i-a surprins pe toți apare prima dată în ea.md.
Dacă bebelușii ar avea o trăsătură universală, ar fi gânguritul. În primele luni ale vieții lor, bebelușii interacționează prin gângurit. Însă aceste sunete aparent aleatorii au vreun alt scop decât să-i distreze pe părinți și să ajungă pe internet? Un număr tot mai mare de cercetări din ultimele decenii a dezvăluit că, deși poate suna […] Articolul Care este motivul pentru care gânguresc bebelușii? apare prima dată în ea.md.
(Video) „Acum are zestre” Emilian Crețu își mărește portofoliul imobiliar: a achiziționat o nouă locuință # EA.md
La final de an, actorul și influencerul Emilian Crețu își mărește proprietățile de la Negureni. El și-a achiziționat o a treia casă bătrânească în sat, pe lângă „palatul” său din Chișinău. Locuința urmează să fie renovată primăvara viitoare și, se pare, va ajunge în posesia surorii sale mai mici, Nina. Emilian Crețu a botezat deja […] Articolul (Video) „Acum are zestre” Emilian Crețu își mărește portofoliul imobiliar: a achiziționat o nouă locuință apare prima dată în ea.md.
„Eram și eu pe listă, să fie hrănit porcii cu mine.” Frica unui fost angajat al fermei suspectului de la Anenii Noi # EA.md
Unul dintre lucrătorii de la ferma suspectului în mai multe omoruri de la Anenii Noi face dezvăluri cutremurătoare, despre o scenă care i s-a întâmplat, dar care l-a pus în gardă abia acum, după ce s-au descoperit osemintele mai multor cadavre, în curtea bărbatului reținut, scrieUNIMEDIA. „Mi-a zis când ședeam la el în beci: „Ucide […] Articolul „Eram și eu pe listă, să fie hrănit porcii cu mine.” Frica unui fost angajat al fermei suspectului de la Anenii Noi apare prima dată în ea.md.
Anul 2026 bate la ușă, iar felul în care îl întâmpinăm poate seta tonul pentru lunile ce urmează. Fie că vrei un start plin de optimism, fie că visezi la schimbări importante în viața personală sau profesională, iată câteva idei pentru a păși în noul an cu energie pozitivă și încredere. 1. Curățenie și ordine […] Articolul Cum întâlnim corect anul 2026: Ghid pentru un început plin de energie și bucurie apare prima dată în ea.md.
Revelionul este mai mult decât o noapte de sărbătoare – este momentul în care ne setăm intențiile pentru anul care vine. Ce pui pe masă poate să atragă noroc, sănătate și prosperitate… sau să aducă mici blocaje. Iată ghidul complet ca să întâmpini 2026 cu energie bună! ❌ Ce să nu ai pe masa de […] Articolul Ce trebuie și ce nu trebuie să ai pe masa de Revelion pentru un 2026 prosper apare prima dată în ea.md.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu respectau normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admisibile pentru pesticidul Pirimetanil, o substanță care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Probele […] Articolul Peste două tone de rodii contaminate, depistate la frontieră și distruse de ANSA apare prima dată în ea.md.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, aproape patru ani în urmă, Lukoil-Moldova – subsidiara locală a gigantului petrolier rus Lukoil – a obținut din contracte cu instituțiile statului peste 1,5 miliarde de lei, câștigând sute de licitații publice pentru furnizarea de combustibil. Mai mult, Lukoil-Moldova a gestionat fără mari impedimente singurul complex petrolier […] Articolul Investigație: Cum a ajutat indirect Moldova războiul? Cazul Lukoil dezvăluit apare prima dată în ea.md.
Apar detalii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, Anenii Noi, și despre persoanele care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova. În […] Articolul Șoc în Anenii Noi: Bărbatul suspectat de mai multe crime, anchetat pentru canibalism apare prima dată în ea.md.
Șantaj și revenge porn pe „Car Vertical”: Un bărbat, trimis în judecată după ce a publicat un video intim cu fosta iubită și i-a cerut bani pentru ștergerea lui # EA.md
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni, activ în domeniul farmaceutic, a fost trimis în judecată pentru că ar fi publicat un filmuleț intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită. Relația lor a durat trei ani, iar la șase luni după despărțire, videoclipul a ajuns pe mai multe canale Telegram, inclusiv pe […] Articolul Șantaj și revenge porn pe „Car Vertical”: Un bărbat, trimis în judecată după ce a publicat un video intim cu fosta iubită și i-a cerut bani pentru ștergerea lui apare prima dată în ea.md.
„L-am lovit cu pumnul în cap și apoi cu picioarele” – Bărbatul povestește cum și-a ucis prietenul care l-a găzduit temporar # EA.md
Un bărbat de 38 de ani, acuzat de vătămare intenționată gravă ce a dus la decesul victimei, a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Generală. Crima s-a petrecut după un conflict izbucnit la domiciliul victimei, unde inculpatul fusese găzduit temporar, pe fondul consumului de alcool. În timpul altercației, bărbatul i-a aplicat multiple lovituri cu mâinile, […] Articolul „L-am lovit cu pumnul în cap și apoi cu picioarele” – Bărbatul povestește cum și-a ucis prietenul care l-a găzduit temporar apare prima dată în ea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat condamnarea fostului premier Vlad Filat în Franța, menționând că autoritățile așteaptă o decizie finală. „Președinția nu are prerogative în acest sens. De aceea răspunsurile trebuie să le obțineți în continuare de la Ministerul Justiției. Și eu cred că răspunsul corect este că acum se așteaptă decizia finală”, […] Articolul Maia Sandu, întrebată despre pașii următori după condamnarea lui Vlad Filat în Franța apare prima dată în ea.md.
„A murit cu dorul de a-și strânge băiețelul în brațe” – Tragedia unei femei după pierderea soțului în Israel # EA.md
O familie din Moldova a fost zdruncinată de o veste cruntă venită de peste hotare. Vlad, un bărbat plecat la muncă în Israel pentru a asigura un viitor celor doi copii ai săi, a fost găsit fără suflare. Victoria, soția sa, a rămas acum să ducă singură povara unei dureri imense, având în brațe un […] Articolul „A murit cu dorul de a-și strânge băiețelul în brațe” – Tragedia unei femei după pierderea soțului în Israel apare prima dată în ea.md.
Economistul Veaceslav Ioniță a criticat dur discursul oficial despre perspectivele economice ale Republicii Moldova. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine” pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare, transmite bani.md. „Când văd că cineva se bucură că vom avea 2–3–5% creștere și ministrul vorbește despre un […] Articolul Ioniță: „Un ministru care se laudă cu doar 2% creștere economică trebuie demis” apare prima dată în ea.md.
Noaptea de Revelion: Transportul public, oprit în centrul capitalei; unele rute vor avea program prelungit # EA.md
În noaptea de Revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), între str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente, anunță Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, […] Articolul Noaptea de Revelion: Transportul public, oprit în centrul capitalei; unele rute vor avea program prelungit apare prima dată în ea.md.
Tragedie la Otaru: Un copil de 5 ani și-a pierdut viața prins în banda transportoare pentru schiori # EA.md
Un copil a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, scrie adevarul.ro. Hinata Goto, un băiat de cinci ani, se afla la schi împreună cu familia sa, când a rămas blocat în mecanismul bandei transportoare. Pompierii l-au eliberat […] Articolul Tragedie la Otaru: Un copil de 5 ani și-a pierdut viața prins în banda transportoare pentru schiori apare prima dată în ea.md.
Una dintre victimele ale căror oseminte au fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Beriozchi, raionul Anenii Noi, ar putea fi o femeie de aproximativ 40 de ani, mamă a trei copii, care lucra la ferma acestuia. Bărbatul este suspectat că ar fi omorât un alt bărbat și i-ar fi dat trupul drept hrană […] Articolul Crimele de la Beriozchi: Printre victime, o femeie care nu împlinise încă 40 de ani apare prima dată în ea.md.
