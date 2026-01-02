Directoarea unui centru medical din Chișinău, anchetată pentru falsificarea documentelor

07:20

Revelionul este mai mult decât o noapte de sărbătoare – este momentul în care ne setăm intențiile pentru anul care vine. Ce pui pe masă poate să atragă noroc, sănătate și prosperitate… sau să aducă mici blocaje. Iată ghidul complet ca să întâmpini 2026 cu energie bună! ❌ Ce să nu ai pe masa de […] Articolul Ce trebuie și ce nu trebuie să ai pe masa de Revelion pentru un 2026 prosper apare prima dată în ea.md.