Igor Ivanov: „Un An Nou în siguranță, cu pace și armonie”
Noi.md, 2 ianuarie 2026 00:00
Igor Ivanov, șef al SCO al BPRO din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, inspector principal, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul trecerii dintre ani, îndemnînd la responsabilitate și prudență în perioada sărbătorilor.„La trecerea dintre ani, vă dorim să aveți parte de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Vă îndemnăm să sărbătoriți cu respons
Președintele Dominicii, Sylvanie Burton, a acordat un interviu exclusiv pentru emisiunea CMG High-End Interview, în care a subliniat rolul esențial jucat de China în sprijinirea țării sale, în special în perioadele de criză, scrie romanian.cgtn.com.Ea a evidențiat importanța inițiativei „O centură, un drum” pentru dezvoltarea Dominicii și pentru aprofundarea cooperării bilaterale.Sylvanie
Trupa The Alibi Sisters a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, adresat publicului din Republica Moldova și din întreaga lume.„Vă salutăm, noi sîntem The Alibi Sisters. Vă felicităm cu sărbătorile care se apropie, cu Anul Nou și Crăciunul. Vă dorim ca fericirea să fie mereu în inimile voastre, iar muzica bună să răsune și să vă ridice dispoziția pe tot parcursul anul
Cristian Pleșca, șef al Secției urmărire penală pentru cazuri excepționale din cadrul Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă.„Stimați cetățeni, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră vă transmite cele mai calde gînduri și urări de bine. Pentru mulți dintre dum
„Crăciunul nu cere perfecțiune, ci sinceritate și o inimă deschisă” – mesajul Lilianei Tătarciuc de sărbători # Noi.md
Șefa Secției PR și reclamă a companiei Viorica Cosmetic, Liliana Tătarciuc, a transmis un mesaj de reflecție și căldură cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îndemnînd oamenii să pună preț pe lucrurile cu adevărat importante.„Căția nu stă în lucrurile pe care le adunăm, ci în oamenii lîngă care ne oprim. Printre lumini, cadouri și graba de zi cu zi, nu trebuie să uităm să ne dăruim timp, răbdare și
Artistul Fectoctist a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md cu prilejul Anului Nou.„Vă doresc un an nou fericit alături de cei dragi și la cît mai multe noutăți bune!”, a spus Fectoctist.Mesajul artistului este un îndemn la optimism, apropiere de familie și încredere într-un an plin de vești pozitive și realizări frumoase.
Uniunea Europeană (UE) a emis recent mai multe proiecte legislative și norme de aplicare legate de Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), inclusiv stabilirea unor limite pentru intensitatea emisiilor de carbon și extinderea gamei de produse acoperite, scrie romanian.cgtn.com.În ciuda progreselor remarcabile ale Chinei în dezvoltarea verde și reducerea emisiilor, UE a stabilit
Artistul poporului Republicii Moldova, Constantin Moscovici, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat tuturor cetățenilor.„Stimați prieteni! Vreau să vă doresc un An Nou fericit, frumos și bogat, să vă fie din belșug și anul care vine să treacă repejor, cu zîmbet. La mulți ani!”, a spus maestrul.Mesajul lui Constantin Moscovici este unul de optimism și speranță, în
Formația Lacrima a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md, cu prilejul Anului Nou, urîndu-le sănătate, succes și bucurii în anul 2026.„Salutare tuturor! Dragi și stimați cititori ai portalului Noi.md, noi, formația Lacrima, vă felicităm cu Anul Nou! Vă dorim multă sănătate, noroc și succes în toate activitățile voastre. Fie ca visele să vi se împlinească, planurile să
Deputatul PAS, Alexandr Trubca, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a pus accent pe sănătate, succes și sprijinul celor dragi.„În primul rînd, le doresc sănătate, pentru că este cea mai importantă dintre toate. Apoi, succes în toate acțiunile pe care le întreprind ș
Îndrăgitul artist Satoshia transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md și tuturor utilizatorilor platformei, cu prilejul Anului Nou 2026.„Salutare Noi.md și toți utilizatorii care sînt prezenți pe această platformă. Vă felicit cu ocazia Anului Nou 2026 și vă doresc mult spor, activitate productivă, mult drag pentru ceea ce faceți, dar și conținut calitativ, care să inspire și
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la fondarea ziarului Science and Technology Daily, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis un mesaj de felicitare, în care a adresat calde urări colectivului redacțional, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jin
Deputatul PAS, Sergiu Lazarencu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat sănătate și a încurajat oamenii să privească cu încredere spre viitor.„Multă sănătate, în primul rând, curaj și speranță pentru un viitor mai bun, aici, acasă, în Republica Moldova”, a decla
Deputata PAS, Victoria Belous, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara le-a urat oamenilor sănătate, fericire și prezența celor dragi, îndemnînd totodată la solidaritate și valorificarea oportunităților oferite de anul care vine.„În noul an, în primul rînd, le doresc tut
Actorul Archil Ioseliani a transmis un mesaj elegant și plin de metafore cu prilejul apropierii Anului Nou, urîndu-le tuturor un an bogat în emoții frumoase și împliniri.„Doamnelor și domnilor, vă felicit cu prilejul Anului Nou! Fie ca acesta să devină premiera mult așteptată a vieții voastre. Fie ca Noul An să vă dăruiască bună dispoziție, emoții pozitive, demne de cele mai bune scene. Fie ca
Deputatul blocului „Alternativa”, Vasile Tarlev, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a subliniat importanța sănătății, păcii și bunăstării, evidențiind totodată necesitatea încrederii reciproce, a răbdării și a colaborării în societate.„Îmi doresc ca țara noastră să
Medaliatul cu bronz la Campionatul Mondial de box, Alexandru Paraschiv, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou.„Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, vă mulțumesc pentru susținerea voastră, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că împărtășiți emoțiile noastre. În noul an vă doresc multă sănătate, să aveți mereu energie, dorința de a merge ma
Ambasadorul Republicii Belarus în Republica Moldova, Anatolii Buben, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova în ajunul Crăciunului și al Anului Nou 2026.„În ajunul sărbătorilor de Anul Nou și Crăciun doresc tuturor locuitorilor Moldovei să le întîmpine cu gînduri luminoase și cu sentimentul de încredere că anul 2026 care vine va fi plin de evenimente pozitive. Fie ca în
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a subliniat importanța sănătății, a unității familiale și a revederii celor dragi, îndemnînd la recunoștință și timp petrecut împreună.„Ca de obicei, le doresc tuturor multă sănătate, să fie uniți
Ambasadoarea Chinei în Republica Moldova transmite un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou 2026 # Noi.md
Excelența Sa Dong Zhihua, Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, a adresat un mesaj de felicitare Guvernului și poporului Republicii Moldova cu prilejul apropierii Anului Nou 2026.„În numele Guvernului și al poporului chinez, transmit cele mai calde salutări și cele mai bune urări Guvernului și poporului Republicii Moldova. Fie ca anul 2026 să aducă recolte bogate și bi
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a transmis un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a evidențiat importanța sănătății, a păcii în familie și a tradițiilor care definesc specificul sărbătorilor moldovenești.„Vreau să le urez tuturor moldovenilor multă sănătate, pentru că ei sunt cei mai buni
Petru Lucinschi: „Cu toate greutățile, omul vine în sărbători cu speranța că anul viitor va fi mai bun” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, îndemnînd cetățenii să privească cu încredere spre anul care vine.În mesajul său, Petru Lucinschi a subliniat că, indiferent de dificultățile prin care trece societatea, sărbătorile aduc mereu speranță și dorința de schimbare în bine.„Așa e făcut omul: cu toate gre
Deputata blocului „Alternativa”, Olga Ursu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresând urări atât celor aflați în țară, cât și moldovenilor de peste hotare, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentara a pus accent pe sănătate, familie și pe necesitatea ca oamenii să se simtă în siguranță și încrezători în viitorul țării.„Le
Deputatul PCRM, Valeriu Muduc, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a pus accent pe viitorul copiilor, importanța păcii și dorința ca oamenii să își poată construi viața acasă, în Republica Moldova.„Aș dori tuturor copiilor ca în anii ce vin să fie fericiți, să aibă
Astăzi, în prima zi a noului an, vremea în țară va fi predominant înnorată. Precipitații semnificative nu sînt așteptate, însă pe parcursul zilei, local, sînt posibile ninsori slabe.Meteorologii avertizează: pe anumite porțiuni de drum este posibilă formarea de ghețuș, prin urmare șoferii și pietonii trebuie să fie deosebit de atenți.Vînt: vestic, moderat, cu rafale de pînă la 15-18 m/s.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 1 ianuarie sînt:01 ianuarie — a 1-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 365 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:19 1 Sf. Mc. BonifatieCe se sărbătorește în lume: Anul Nou
Pentru un actor adevărat nu există roluri mici, iar talentul actorului poate face ca o singură frază sau replică să devină celebră, să „explodeze” și să intre în vocabularul poporului.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, pe cana
Ambasadorul Republicii Ungare în Republica Moldova, Sandor Szabo, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al apropierii Anului Nou 2026.„Dragi prieteni moldoveni, vă felicit cu ocazia sărbătorilor care se apropie și a Anului Nou. Vă doresc dumneavoastră și celor dragi multă fericire și sănătate puternică. Fie ca anul 2026 să fie un
Directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Petru Vicol, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul apropierii anului 2026, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova.„Se apropie anul 2026, un an important pentru noi toți, și cu această ocazie vreau să vă doresc sănătate, bunăstare și prosperitate”, a declarat Petru Vicol.Mesajul a fost transmis din incinta Muzeu
Alexei Colîbneac: „2026 trebuie să fie un an mai rodnic, mai pozitiv și decisiv pentru Moldova” # Noi.md
Alexei Colîbneac, grafician moldovean, Maestru Emerit în Arte al Republicii Moldova, a transmis un amplu mesaj de reflecție și speranță la final de an, vorbind despre semnificația anului 2025 și așteptările pentru 2026.Artistul a subliniat că anul care se încheie marchează nu doar prima pătrime a secolului XXI, ci și un șir de evenimente importante, trăite de societate cu emoții diferite – une
Artistul Adrian Ursu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru echipa și cititorii noi.media, dar și pentru toți cei care îi urmăresc mesajul.„La mulți ani, noi.media, la mulți ani tuturor celor care vor vedea acest mesaj video. Vă doresc, pe lîngă urările tradiționale, multă sănătate, pentru că este cel mai important lucru. Vă doresc dragoste și bucurie”, a sp
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al apropierii Anului Nou, Liliana Damian, șefa Secției conducătorilor de tren ai Căii Ferate din Moldova, a transmis un mesaj de felicitare adresat colegilor din industria feroviară și tuturor cetățenilor Republicii Moldova.„Stimați colegi ai industriei feroviare și iubiți cetățeni ai Republicii Moldova, din partea conducerii Căii Ferate din Moldova mă adre
Formația The Electro-Acoustic Band Nikorason’g a transmis un mesaj de felicitare tuturor cu prilejul Anului Nou, urînd pace, sănătate și bucurie în anul care vine.„Bine ați venit! Suntem trupa Nikorason’g. Vă felicităm pe toți cu prilejul Anului Nou. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie, plăcere în tot ceea ce faceți și să fim cu toții uniți în anul care vine. Și, desigur, să aveți cît mai multă
Nicolás Nicula, fondatorul și președintele Consiliului de Administrație al companiei Covoare Ungheni, a transmis un mesaj de felicitare și reflecție adresat cetățenilor Republicii Moldova.„Din suflet le doresc tuturor locuitorilor Republicii Moldova bunăstare și prosperitate. Consider că trebuie să fim cu toții suficient de înțelepți pentru a lucra umăr la umăr, împreună, pentru binele și pros
Artistul Vladimir Fotescu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – adresînd urări de sănătate, împlinire și pace tuturor cetățenilor.„Dragi prieteni, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, vă urez să fiți sănătoși, fericiți și împliniți. Fie ca toți anii pe care îi avem de trăit să fie ani buni și să îi trăim în pace. Vă d
Constantin Gonța, lăcătuș auto la Regia Autosalubritate, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat tuturor cetățenilor.„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vreau să vă aduc sincere felicitări și să vă doresc să aveți parte de sărbători frumoase, pline de bucurie și fericire alături de cei dragi. Fie ca toate dorințele puse pentru anul care vine să devină o reali
Noul An bate la ușă, iar Noi.md pornește spre 2026 la galop, cu chef de viață, energie bună și dorința de a ajunge la linia de sosire împreună cu voi!Vă dorim un an puternic ca un cal nărăvaș, care nu se sperie de obstacole, sare peste griji și aleargă cu încredere spre țintă. Fie ca fiecare zi din 2026 să vă aducă vești bune, zîmbete neașteptate și motive reale de bucurie.Noi promitem să
Aurica Postică, șofer de troleibuz, a transmis un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor cu prilejul trecerii în noul an, adresînd urări de sănătate, liniște și recunoștință.„Sper să vă placă. Iar pașii să vă fie mereu purtați spre locurile unde sînteți așteptați. Bucurați-vă de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi. Vă dorim sănătate și motive de mulțumire în fiecare zi. Vă mulțumim p
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, adresează un mesaj de felicitare cetățenilor, cu prilejul trecerii în Anul Nou 2026.Discursul șefei statului este transmis în direct, fiind un moment simbolic de bilanț, reflecție și speranță pentru anul care începe.Mesajul Maiei Sandu este așteptat de cetățeni din țară și din diasporă, marcînd începutul noului an prin îndemnuri la unitate, solida
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă.Mesajul a fost transmis de la Cetatea lui Ștefan cel Mare din Soroca, un simbol al istoriei și statalității moldovenești, notează Noi.md.În mesajul său, Dumitru Roibu a subliniat importanța familiei, a păcii și a bunăstării, urînd mold
Expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova la final de an, cu prilejul trecerii în anul 2026.„Bună ziua, stimați prieteni, stimați cetățeni. În cîteva clipe, în zile numărate, se apropie sfîrșitul anului 2025. Intrăm în anul 2026. La această intersecție de ani, vă doresc pace și sănătate. Să gospodărim la noi
Actor și regizor al Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”, artist emerit al Republicii Moldova, Dmitri Koev a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat publicului larg și comunității artistice.„Prieteni, ce să vă doresc în noul an? În primul rând, desigur, cer senin deasupra capului. În al doilea rând, sănătate, sănătate și încă o dată sănătate. Iar în al treilea rând
Denis Ahramenko, liderul trupei Mahagon: „Fie ca anul 2026 să aducă cer senin și succes în toate” # Noi.md
Liderul formației Mahagon, Denis Ahramenko, a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md cu prilejul sărbătorilor de iarnă – Anul Nou și Crăciunul.„Îi felicit pe toți abonații Noi.md cu prilejul Anului Nou și al Crăciunului. Vă doresc ca anul 2026 să vă aducă tuturor cer pașnic și mult succes în tot ceea ce faceți”, a menționat Denis Ahramenko.Artistul le-a urat cititori
Președintele Chinei, Xi Jinping a subliniat miercuri necesitatea de a depune eforturi pentru realizarea unui început puternic al celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030), cu ocazia unei adunări organizate de Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez pentru marcarea începutului de nou an, scrie romanian.cgtn.com. El a transmis urări de Anul Nou și a îndemnat partidul și poporul ch
„Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova” – mesajul Ambasadorului Statului Qatar de Anul Nou # Noi.md
Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Turki bin Abdulla Zaid Al-Mahmoud, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat cetățenilor Republicii Moldova și autorităților statului.„Felicit oamenii din Moldova, Guvernul Republicii Moldova cu Anul Nou. Vă dorim tot ce este mai bun pentru Republica Moldova”, a declarat diplomatul.Totodată, ambasadorul a subliniat im
Igor Sharov: „Fie ca Noul An să aducă doar vești bune și să ne păstreze uniți ca o mare familie” # Noi.md
Managerul Geely Moldova, Igor Sharov, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, urând tuturor un An Nou plin de realizări și vești bune.„Dragi prieteni și colegi, vă felicit pe voi și pe cei dragi cu apropierea Anului Nou. Fie ca Noul An să aducă doar vești bune. Vă doresc să lucrați mereu în echipă, să obțineți succese și să rămâneți o mare familie”, a declarat Igor
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-au transmis miercuri mesaje de Anul Nou, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping i-a adresat lui Vladimir Putin și poporului rus felicitări sincere și cele mai bune urări, în numele guvernului Chinei și al poporului chinez.Menționînd că anul 2025 marchează cea de-a 80-a aniversare a înființării Organizaț
Deputatul PAS, Adrian Belîi, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat pace și sănătate, îndemnînd oamenii să întîmpine anul care vine cu încredere și optimism.„În noul an le doresc, în primul rînd, pace și sănătate — urarea noastră tradițională. Să fie un an cald, încurajator, optimist și să
Multiplu campion la kickboxing, Denis Țapu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresat tuturor cetățenilor.„Cu ajutorul sărbătorilor de iarnă, vreau să vă urez tuturor un An Nou prosper, cu multe realizări frumoase și, desigur, multă sănătate pentru toată lumea”, a declarat Denis Țapu.Sportivul le-a urat oamenilor un an plin de reușite, energie și putere p
