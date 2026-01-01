Sergiu Lazarencu: „Speranță și curaj pentru un viitor mai bun, aici, acasă”

18:00

Directorul general al O.P.P. „CHESTOR” S.R.L. și al CHESTOR EXPERT SOLUTIONS” S.R.L., Ruslan BESCHIER, a transmis un mesaj de reflecție și felicitare cu ocazia sfîrșitului de an.„La final de an nu ne uităm în urmă pentru a face un bilanț, ci pentru a înțelege ce am trăit, ce am reușit și ce mai avem de făcut. Fiecare an ne învață lucruri esențiale: răbdarea, puterea de a merge mai departe și v