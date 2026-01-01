DOC // Legea privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial
Moldpres, 1 ianuarie 2026 13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă. Decretul de promulgare a fost semnat la 29 decembrie 2025, în temeiul articol...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
13:10
Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primul trimestru al anului 2026 # Moldpres
Primul trimestru al anului 2026 aduce evenimente sportive internaționale de mare importanță, precum Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo, Raliul Dakar, primul turneu de Mare Șlem din tenis, Australian Open etc.Cupa Africii pe Națiuni 2025 ...
Acum 30 minute
13:00
DOC // Legea privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă. Decretul de promulgare a fost semnat la 29 decembrie 2025, în temeiul articol...
Acum 2 ore
11:40
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați la nivel național pentru a asigura siguranța cetățenilor pe durata sărbătorilor de iarnă. Echipele de intervenție au monitorizat situați...
11:30
În noaptea dintre ani, echipele de drumari au fost mobilizate pe drumurile publice naționale pentru a monitoriza starea carosabilului și a interveni prompt în vederea asigurării circulației rutiere în condiții de iarnă, transmite MOLDPRES cu referire la Ad...
11:20
CNAM începe de la 1 ianuarie achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul 2026 # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va demara, începând cu 1 ianuarie 2026, procesul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru persoanele care se asigură în mod individual,...
Acum 4 ore
11:10
TOP 5 realizări în infrastructură: drumuri modernizate, sate conectate la apă și canalizare, curți urbane reabilitate și investiții accelerate cu sprijin european # Moldpres
Drumuri locale modernizate, sate conectate la apă și canalizare, curți urbane reabilitate și investiții accelerate cu sprijin european — anul 2025 marchează o etapă decisivă pentru infrastructura și dezvoltarea regională din Republica Moldova.Într-un bil...
11:00
Anul 2026 începe cu schimbări importante pentru cetățeni: salarii mai mari, reguli noi pentru taxe, muncă, educație și roaming în UE # Moldpres
Anul 2026 aduce un pachet amplu de modificări legislative, economice și sociale pentru cetățenii Republicii Moldova. Începând cu 1 ianuarie, au intrat în vigoare mai multe măsuri care vizează piața muncii, sistemul fiscal, protecția socială, educația, ...
10:50
VIDEO // Igor Grosu: „Moldova merge cu capul sus pe drumul european. Nu este ușor, dar este corect” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj de final de an cetățenilor, în care a subliniat că anul 2025 a fost unul dificil, marcat de provocări, dar și de progrese importante pentru țară, atât pe plan intern, cât și ...
09:20
Moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Moldpres
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii țării noastre care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va f...
Acum 24 ore
00:00
Președinta Maia Sandu felicită cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sosirii Anului Nou 2026. AIS MOLDPRES transmite în direct mesajul șefei statului....
31 decembrie 2025
23:00
Granturi pentru antreprenorii locali: acces extins la finanțare nerambursabilă și creștere cu 36 la sută a companiilor beneficiare # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de acces extins la finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea afacerilor, potrivit rezultatelor prezentate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), transm...
21:10
Subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special în perioada sărbătorilor de iarnă # Moldpres
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor activa conform unui program special în perioada sărbătorilor de iarnă, transmite MOLDPRES.Astfel, în zilele de 31 decembrie 2025 și 6 ianuarie 2026, colaboratorii subdiviziunilor teritoriale a...
20:20
VIDEO // Pim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj cu prilejul sosirii Noului An: „Moldova merge înainte. 2026 este anul consolidării parcursului european” # Moldpres
Republica Moldova face pași hotărâți pe calea integrării europene, iar locul țării noastre este în Uniunea Europeană. Chiar dacă nu și-a propus să facă un raport de activitate legat de anumite date și termene, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru M...
19:10
Lipsă de cadre medicale în Republica Moldova: 250 de posturi vacante doar în medicina de familie # Moldpres
Sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de cadre medicale, cea mai gravă situație fiind înregistrată în medicina de familie. Potrivit datelor oficiale, în prezent sunt vacante aproximativ 250 de funcții de medici de...
18:20
Programul EcoVoucher va continua și în 2026, cu un buget planificat de circa 40 de milioane de lei # Moldpres
Programul guvernamental EcoVoucher, care sprijină familiile cu vouchere de până la 6 mii de lei pentru procurarea electrocasnicelor noi, va continua și în anul 2026. Bugetul planificat al acestuia pentru anul viitor este de aproximativ 40 de milioane de lei. Datele...
18:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei # Moldpres
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului american PURL și pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.&bd...
17:50
Subvenții pentru agricultori: peste 90 de milioane de lei autorizate spre plată în luna decembrie # Moldpres
În luna decembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor pentru agricultori în valoare totală de 90,75 milioane de lei, informează MOLDPRES.Sumele sunt direcționate către...
17:50
Tranziţia la un noul sistem de pensii în Olanda va intra într-o fază decisivă pe 1 ianuarie, când aproximativ 9,5 milioane de pensii vor începe să fie transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt marii "puşculiţe...
17:00
Mesele festive și alcoolul, principalele riscuri pentru sănătate în perioada sărbătorilor. Specialiștii ANSP vin cu recomandări # Moldpres
Perioada Sărbătorilor de iarnă, vine nu doar cu momente de bucurie și reuniuni de familie, ci și cu riscuri sporite pentru sănătate. Specialiștii avertizează că excesele alimentare, consumul de alcool, lipsa activității fizice, stresul și somnul insuficient pot gener...
17:00
VIDEO // Furturi comise la bordul aeronavelor. Un membru al grupării, reținut pe aeroportul din Chișinău # Moldpres
Polițiștii de frontieră au reținut un membru al unei grupări specializată în furturi de bani comise la bordul curselor aeriene internaționale. Intervenția a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, informează MOLDPRES.C...
16:20
Veniturile totale ale bugetului de stat au însumat puțin peste 68,8 miliarde de lei în unsprezece luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 14,4% sau cu circa 8,65 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Datele au fost prezentate as...
16:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei, comunică MOLDPRES.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediu...
16:00
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat. Decizia a fost luată în contextul unui flux scăzut de călători, informează MOLDPRES.De asemenea, pe 1 ianuarie, va fi suspendată circulația rutelor de autobuz numărul: 12, 18b...
14:00
Controale antifumat în localurile din Chișinău: abateri depistate în majoritatea unităților verificate # Moldpres
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu Inspectoratul General al Poliției, au desfășurat controale inopinate în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislați...
13:30
Intervenții de înaltă performanță la Spitalul Republican: 32 de endoprotezări de aortă realizate în 2025 # Moldpres
Pe parcursul anului 2025, la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, echipele de chirurgi vasculari și endovasculari au realizat 32 de endoprotezări de aortă, intervenții medicale de înaltă complexitate, menite să salveze viața pacienților c...
13:30
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul nopții dintre ani, locuitorii planetei întâmpină trecerea în 2026 la ore diferite, în funcție de fusul orar. Datorită poziționării geografice și existenței Liniei Internaționale a Datei, Revelion...
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, în anul 2025, la bugetul public național circa 81,7 miliarde lei, suma fiind în creștere cu circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% față de 2024, informează MOLDPRES.Astfel, la&nb...
Ieri
12:20
VIDEO // Șefa statului Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa revistă britanică The Telegraph # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa revista britanică The Telegraph, pentru rolul decisiv în apărarea democrației, contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. De asemenea, publicația aprec...
12:00
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la 10 ani de închisoare și amendă de 100.000 de lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de șantaj, comunică MOLDPRES.Conform probelo...
11:50
Sprijin pentru companiile autohtone: 565 de antreprenori au primit compensații la energie prin intermediul ODA # Moldpres
Un număr de 565 de companii din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de compensații pentru acoperirea costurilor la energia electrică prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Valoarea totală a acestora a ajuns la 139 milioane d...
11:40
Cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu gaz # Moldpres
Cinci membri ai unei familii, printre care și doi copii în vârstă de șapte și opt ani, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu gaz, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
11:20
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Decizia Guvernului de la București # Moldpres
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care decide ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea Statelor Unite ale Americii privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție de ...
11:10
Prima certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice: 74 de profesori au finalizat testarea # Moldpres
Un număr de 74 de profesori au finalizat cu succes procesul de testare a competențelor digitale, desfășurat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Cadrele didactice certificate sunt primele care obțin acest document oficial, în urma unui proces de...
11:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță bilanțul anual: 50 de evaluări finalizate și opt runde de audieri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a prezentat bilanțul activității sale în 2025. Astfel, pe parcursul anului, au fost efectuate 50 de evaluări, dintre care 32 au conținut propuneri de promovare, iar 18 – propuneri de nepromovare, comunică MOLDPRES.Potrivi...
10:50
CNAM prezintă bilanțul anului 2025. Peste 724 000 de cetățeni au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Fiecare al treilea cetățean al țării sau peste 724 000 de persoane au beneficiat, în anul curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat aproximativ 1,2 miliarde de l...
10:50
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în atacuri aeriene rusești în cursul nopții de marți spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a indicat pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisak, transmite MOLDPRES cu referire la...
10:40
DOC // Republica Moldova își consolidează securitatea cibernetică. Planul național pentru perioada 2026-2030, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Republica Moldova își consolidează capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la amenințările cibernetice, creând un mediu digital sigur, interoperabil și conform standardelor europene. În acest sens, Monitorul Oficial a publicat astăzi o serie ...
10:40
Un bărbat în vârstă de 42 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a fost condamnat pentru deținerea și folosirea ilegală a unui telefon mobil, comunică MOLDPRES.Potrivit Procura...
10:20
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova au fost organizate activități tematice menite să mențină spiritul familial, solidaritatea și atmosfera specifică perioadei festive, chiar și în condiții de detenț...
10:00
Președinta Maia Sandu: „Rusia sabotează discuțiile de pace în Ucraina, în timp ce bombardează civili” # Moldpres
Rusia sabotează discuțiile de pace în Ucraina cu afirmații false, în timp ce bombardează civili, lăsându-i fără energie electrică și încălzire. Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea. Mesajul a fost transmis de președinta Ma...
09:20
FOTO // Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului, informează MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (...
09:10
Peste 41 de mii de persoane au efectuat desemnarea procentuală în 2025. Circa 20 de milioane de lei, transferate către organizații non-profit și entități religioase # Moldpres
Numărul contribuabililor care aleg să redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă a crescut constant în ultimii ani, de la 16 182 persoane fizice în 2017, până la 41 767 persoane fizice în...
08:50
Energocom a procurat în 2025 peste 3.400 mii MWh de energie electrică. 90 la sută a provenit din import # Moldpres
Energocom a achiziționat, pe parcursul anului 2025, peste 3.400 mii MWh de energie electrică în cadrul obligației de serviciu public. 90 la sută din electricitatea achiziționată a provenit din import, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Energocom, energia a fost...
08:30
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră cu substanțe suspecte, la punctul de trecere a frontierei „Leușeni–Albița”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în dimin...
08:30
Campania de vaccinare antigripală 2025–2026 s-a încheiat: aproape 240 de mii de persoane au fost imunizate # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, comunică MOLDPRES.Potrivit ANSP, campania a fost lansată la 6 octombrie 2025, având drept obiectiv reducerea impa...
08:30
În ultima zi din anul 2025, cotațiile anunțate de Banca Națională a Moldivei (BNM) pentru euro și dolar sunt în creștere, transmite MOLDPRES. Astfel, euro adaugă un ban și costă 19 lei și 75 de bani, iar dolarul se scumpește cu doi bani și ajunge ...
30 decembrie 2025
21:50
Ministerul Culturii denunță distrugerea a două monumente istorice din Chișinău, de pe străzile Serghei Lazo și Mitropolit Dosoftei, demolate contrar avizelor legale. Terenurile au fost destinate unor construcții de mari dimensiuni, fără acordul l instituției. Potrivit ...
21:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat marți că aderarea Ucrainei la UE va fi ea în sine „o garanție de securitate cheie” pentru această țară, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrai...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.