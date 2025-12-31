Programul EcoVoucher va continua și în 2026, cu un buget planificat de circa 40 de milioane de lei

Programul guvernamental EcoVoucher, care sprijină familiile cu vouchere de până la 6 mii de lei pentru procurarea electrocasnicelor noi, va continua și în anul 2026. Bugetul planificat al acestuia pentru anul viitor este de aproximativ 40 de milioane de lei. Datele...

