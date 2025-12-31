Fiscul a acumulat 81,7 miliarde de lei la buget în anul 2025
Moldpres, 31 decembrie 2025 13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, în anul 2025, la bugetul public național circa 81,7 miliarde lei, suma fiind în creștere cu circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% față de 2024, informează MOLDPRES.
• • •
Acum 30 minute
13:30
Intervenții de înaltă performanță la Spitalul Republican: 32 de endoprotezări de aortă realizate în 2025 # Moldpres
Pe parcursul anului 2025, la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, echipele de chirurgi vasculari și endovasculari au realizat 32 de endoprotezări de aortă, intervenții medicale de înaltă complexitate, menite să salveze viața pacienților c...
13:30
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul nopții dintre ani, locuitorii planetei întâmpină trecerea în 2026 la ore diferite, în funcție de fusul orar. Datorită poziționării geografice și existenței Liniei Internaționale a Datei, Revelion...
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, în anul 2025, la bugetul public național circa 81,7 miliarde lei, suma fiind în creștere cu circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% față de 2024, informează MOLDPRES.Astfel, la&nb...
Acum 2 ore
12:20
VIDEO // Șefa statului Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa revistă britanică The Telegraph # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa revista britanică The Telegraph, pentru rolul decisiv în apărarea democrației, contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. De asemenea, publicația aprec...
12:00
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la 10 ani de închisoare și amendă de 100.000 de lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de șantaj, comunică MOLDPRES.Conform probelo...
11:50
Sprijin pentru companiile autohtone: 565 de antreprenori au primit compensații la energie prin intermediul ODA # Moldpres
Un număr de 565 de companii din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de compensații pentru acoperirea costurilor la energia electrică prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Valoarea totală a acestora a ajuns la 139 milioane d...
Acum 4 ore
11:40
Cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu gaz # Moldpres
Cinci membri ai unei familii, printre care și doi copii în vârstă de șapte și opt ani, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu gaz, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
11:20
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Decizia Guvernului de la București # Moldpres
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care decide ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea Statelor Unite ale Americii privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție de ...
11:10
Prima certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice: 74 de profesori au finalizat testarea # Moldpres
Un număr de 74 de profesori au finalizat cu succes procesul de testare a competențelor digitale, desfășurat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Cadrele didactice certificate sunt primele care obțin acest document oficial, în urma unui proces de...
11:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță bilanțul anual: 50 de evaluări finalizate și opt runde de audieri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a prezentat bilanțul activității sale în 2025. Astfel, pe parcursul anului, au fost efectuate 50 de evaluări, dintre care 32 au conținut propuneri de promovare, iar 18 – propuneri de nepromovare, comunică MOLDPRES.Potrivi...
10:50
CNAM prezintă bilanțul anului 2025. Peste 724 000 de cetățeni au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Fiecare al treilea cetățean al țării sau peste 724 000 de persoane au beneficiat, în anul curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat aproximativ 1,2 miliarde de l...
10:50
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în atacuri aeriene rusești în cursul nopții de marți spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a indicat pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisak, transmite MOLDPRES cu referire la...
10:40
DOC // Republica Moldova își consolidează securitatea cibernetică. Planul național pentru perioada 2026-2030, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Republica Moldova își consolidează capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la amenințările cibernetice, creând un mediu digital sigur, interoperabil și conform standardelor europene. În acest sens, Monitorul Oficial a publicat astăzi o serie ...
10:40
Un bărbat în vârstă de 42 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a fost condamnat pentru deținerea și folosirea ilegală a unui telefon mobil, comunică MOLDPRES.Potrivit Procura...
10:20
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova au fost organizate activități tematice menite să mențină spiritul familial, solidaritatea și atmosfera specifică perioadei festive, chiar și în condiții de detenț...
10:00
Președinta Maia Sandu: „Rusia sabotează discuțiile de pace în Ucraina, în timp ce bombardează civili” # Moldpres
Rusia sabotează discuțiile de pace în Ucraina cu afirmații false, în timp ce bombardează civili, lăsându-i fără energie electrică și încălzire. Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea. Mesajul a fost transmis de președinta Ma...
Acum 6 ore
09:20
FOTO // Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului, informează MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (...
09:10
Peste 41 de mii de persoane au efectuat desemnarea procentuală în 2025. Circa 20 de milioane de lei, transferate către organizații non-profit și entități religioase # Moldpres
Numărul contribuabililor care aleg să redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă a crescut constant în ultimii ani, de la 16 182 persoane fizice în 2017, până la 41 767 persoane fizice în...
08:50
Energocom a procurat în 2025 peste 3.400 mii MWh de energie electrică. 90 la sută a provenit din import # Moldpres
Energocom a achiziționat, pe parcursul anului 2025, peste 3.400 mii MWh de energie electrică în cadrul obligației de serviciu public. 90 la sută din electricitatea achiziționată a provenit din import, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Energocom, energia a fost...
08:30
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră cu substanțe suspecte, la punctul de trecere a frontierei „Leușeni–Albița”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în dimin...
08:30
Campania de vaccinare antigripală 2025–2026 s-a încheiat: aproape 240 de mii de persoane au fost imunizate # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, comunică MOLDPRES.Potrivit ANSP, campania a fost lansată la 6 octombrie 2025, având drept obiectiv reducerea impa...
08:30
În ultima zi din anul 2025, cotațiile anunțate de Banca Națională a Moldivei (BNM) pentru euro și dolar sunt în creștere, transmite MOLDPRES. Astfel, euro adaugă un ban și costă 19 lei și 75 de bani, iar dolarul se scumpește cu doi bani și ajunge ...
Acum 24 ore
21:50
Ministerul Culturii denunță distrugerea a două monumente istorice din Chișinău, de pe străzile Serghei Lazo și Mitropolit Dosoftei, demolate contrar avizelor legale. Terenurile au fost destinate unor construcții de mari dimensiuni, fără acordul l instituției. Potrivit ...
21:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat marți că aderarea Ucrainei la UE va fi ea în sine „o garanție de securitate cheie” pentru această țară, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrai...
21:50
Construcție ilegală într-o zonă protejată din Chișinău: Ministerul Mediului a sesizat Procuratura şi cere sancțiuni # Moldpres
Un denunț la Procuratură a fost înaintat după ce autoritățile au constatat prejudicii semnificative aduse mediului în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor din capitală, potrivit Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Invest...
21:20
Raportul de evaluare privind integritatea procurorului Gheorghe Borș, transmis Consiliului Superior al Procurorilor # Moldpres
Procurorul șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș, a promovat evaluarea. Comisia de evaluare a transmis Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare privind integritatea etic...
20:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Take Home from Moldova – cadouri autentice şi amintiri din Moldova # Moldpres
Republica Moldova este o țară care îmbină frumusețea naturală a peisajelor cu bogăția culturală a tradițiilor și meșteșugurilor populare.În perioada sărbătorilor de iarnă, vizitatorii au oportunitatea unică de a lua acasă o parte din farmecul aute...
20:10
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), organizație fondată de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi și declarată ilegală de autoritățile ruse, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, situat în p...
20:00
Meteorologii prognozează pentru perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 20:00, 2025, o vreme caracteristică finalului de an, cu cer predominant noros și izolat cu precipitații slabe, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologc de Stat (SHS)...
20:00
Zelenski anunță pe 6 ianuarie 2026 o nouă reuniune a „Coaliției de Voință” la Paris, după discuțiile cu Trump pe tema unui plan de pace pentru Ucraina # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, reuniți sub denumirea de „Coaliția de Voință”, va avea loc săptămâna viitoare în Fr...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu veteranii de război din Republica Moldova # Moldpres
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a ap...
19:50
„Dezvoltarea regională – perspective în contextul integrării europene” a fost genericul unei mese rotunde, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord cu scopul de a consolida dialogul între autoritățile publice locale și m...
19:30
Republica Moldova accelerează implementarea angajamentelor climatice prin parteneriate internaționale # Moldpres
Consolidarea cooperării dintre instituțiile publice și partenerii internaționali pentru implementarea eficientă a angajamentelor climatice ale Republicii Moldova, reducerea poluării și promovarea energiei regenerabile au fost subiectele centrale ale unei ședințe, dedicat...
19:20
Sistemul de alimentare cu apă din Clișova, Orhei, modernizat: mai puține pierderi, mai multă siguranță # Moldpres
Grupul de acţiune locală (GAL) „Baștina Gospodarului” a finalizat lucrările de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Clișova, raionul Orhei, un proiect esențial pentru creșterea siguranței și a confortului cetățenilor, precum și pe...
19:10
ANSA avertizează că focurile de artificii pun în pericol sănătatea publică, mediul și viața animalelor # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate în perioada sărbătorilor și să renunțe la utilizarea focurilor de artificii și a altor materiale pirotehnice. Potrivit specialiștilor, aceste pra...
18:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua să creștem sprijinul pentru veteranii care au apărat independența țării” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu veteranii de război, axată pe sprijinul oferit de stat acestei categorii sociale și pe prioritățile de viitor în domeniul protecției sociale. Șeful Executivului a subliniat că Guvernul își menți...
17:20
Un curier neoficial al partidului „Șor” riscă șase ani de închisoare pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Moldpres
Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” va fi judecat pentru acordarea mijloacelor bănești pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instan...
17:10
Evoluția parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, discutată cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.Discuțiile au vizat, în mo...
17:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Echipamen...
17:00
România // Licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, lansată oficial. Conexiune directă cu Republica Moldova, la Ungheni # Moldpres
Licitația pentru proiectarea și executarea Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii (A8), Târgu Neamț – Iași – Ungheni, a fost lansată oficial, potrivit lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Tronsonul vizează ultimii 15 kilometri de auto...
16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta, comunică MOLDPRES.Procedura de reevaluare a fost i...
16:10
15:40
Raport, aprobat de CSM. Judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, a promovat evaluarea externă # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting și a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, informează MOLDPRES.Procesul de reevaluar...
15:40
Președinția daneză a Consiliului UE consolidează apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina și înăsprește politica de azil # Moldpres
Danemarca își încheie miercuri mandatul de șase luni de președinte al Consiliului Uniunii Europene, un mandat în care a consolidat apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina, în ciuda dezacordurilor interne privind finanțarea acestuia, și &icir...
15:20
Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Moldpres
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu anul precedent, atingând cel mai redus nivel înregistrat din anii 1970, arată calculele publicate marți de Reuters. Declinele sunt cauzate de închid...
15:00
VIDEO // Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, ridicate de polițiștii capitalei # Moldpres
Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, au fost ridicate de polițiști pe parcursul lunii decembrie. Cazurile de comerț ilegal au fost înregistrate în Chișinău, informează MOLDPRES.Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verifi...
14:40
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate. # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut, astăzi, o conferință de presă dedicată evoluțiilor recente din domeniul justiției, în cadrul căreia a subliniat necesitatea accelerării reformelor pentru a combate corupția și a asigura funcționarea ...
14:00
Trafic sistat în PMAN în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 31 decembrie, ora 20:00 – 1 ianuarie, ora 07:00. Măsura a fost luată în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion, informează MOLDPRES.Potr...
Ieri
13:40
Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei ini...
13:20
Un bărbat de 38 de ani, acuzat că și-a omorât gazda va ajunge pe banca acuzaților și riscă până la 15 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în septembrie 2025, inculpatul se afla la domiciliul victimei, care îl găzd...
