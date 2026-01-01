Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

07:00

Horoscop 21 decembrie – o zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem. CAPRICORN E momentul să vă dezmeticiți, că aveți multe de făcut și poate mai cereți un sfat, ca să nu luați […] The post Horoscop 21 decembrie – zodia care va avea noroc în dragoste first appeared on HotNews.md.