Campania de vaccinare antigripală 2025–2026 s-a încheiat: aproape 240 de mii de persoane au fost imunizate
Moldpres, 31 decembrie 2025 08:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, comunică MOLDPRES.Potrivit ANSP, campania a fost lansată la 6 octombrie 2025, având drept obiectiv reducerea impa...
• • •
Acum 15 minute
08:50
Energocom a procurat în 2025 peste 3.400 mii MWh de energie electrică. 90 la sută a provenit din import # Moldpres
Energocom a achiziționat, pe parcursul anului 2025, peste 3.400 mii MWh de energie electrică în cadrul obligației de serviciu public. 90 la sută din electricitatea achiziționată a provenit din import, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Energocom, energia a fost...
Acum o oră
08:30
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră cu substanțe suspecte, la punctul de trecere a frontierei „Leușeni–Albița”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în dimin...
08:30
08:30
În ultima zi din anul 2025, cotațiile anunțate de Banca Națională a Moldivei (BNM) pentru euro și dolar sunt în creștere, transmite MOLDPRES. Astfel, euro adaugă un ban și costă 19 lei și 75 de bani, iar dolarul se scumpește cu doi bani și ajunge ...
Acum 12 ore
21:50
Ministerul Culturii denunță distrugerea a două monumente istorice din Chișinău, de pe străzile Serghei Lazo și Mitropolit Dosoftei, demolate contrar avizelor legale. Terenurile au fost destinate unor construcții de mari dimensiuni, fără acordul l instituției. Potrivit ...
21:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat marți că aderarea Ucrainei la UE va fi ea în sine „o garanție de securitate cheie” pentru această țară, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrai...
21:50
Construcție ilegală într-o zonă protejată din Chișinău: Ministerul Mediului a sesizat Procuratura şi cere sancțiuni # Moldpres
Un denunț la Procuratură a fost înaintat după ce autoritățile au constatat prejudicii semnificative aduse mediului în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor din capitală, potrivit Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Invest...
21:20
Raportul de evaluare privind integritatea procurorului Gheorghe Borș, transmis Consiliului Superior al Procurorilor # Moldpres
Procurorul șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș, a promovat evaluarea. Comisia de evaluare a transmis Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare privind integritatea etic...
20:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Take Home from Moldova – cadouri autentice şi amintiri din Moldova # Moldpres
Republica Moldova este o țară care îmbină frumusețea naturală a peisajelor cu bogăția culturală a tradițiilor și meșteșugurilor populare.În perioada sărbătorilor de iarnă, vizitatorii au oportunitatea unică de a lua acasă o parte din farmecul aute...
20:10
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), organizație fondată de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi și declarată ilegală de autoritățile ruse, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, situat în p...
Acum 24 ore
20:00
Meteorologii prognozează pentru perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 20:00, 2025, o vreme caracteristică finalului de an, cu cer predominant noros și izolat cu precipitații slabe, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologc de Stat (SHS)...
20:00
Zelenski anunță pe 6 ianuarie 2026 o nouă reuniune a „Coaliției de Voință” la Paris, după discuțiile cu Trump pe tema unui plan de pace pentru Ucraina # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, reuniți sub denumirea de „Coaliția de Voință”, va avea loc săptămâna viitoare în Fr...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu veteranii de război din Republica Moldova # Moldpres
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a ap...
19:50
„Dezvoltarea regională – perspective în contextul integrării europene” a fost genericul unei mese rotunde, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord cu scopul de a consolida dialogul între autoritățile publice locale și m...
19:30
Republica Moldova accelerează implementarea angajamentelor climatice prin parteneriate internaționale # Moldpres
Consolidarea cooperării dintre instituțiile publice și partenerii internaționali pentru implementarea eficientă a angajamentelor climatice ale Republicii Moldova, reducerea poluării și promovarea energiei regenerabile au fost subiectele centrale ale unei ședințe, dedicat...
19:20
Sistemul de alimentare cu apă din Clișova, Orhei, modernizat: mai puține pierderi, mai multă siguranță # Moldpres
Grupul de acţiune locală (GAL) „Baștina Gospodarului” a finalizat lucrările de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Clișova, raionul Orhei, un proiect esențial pentru creșterea siguranței și a confortului cetățenilor, precum și pe...
19:10
ANSA avertizează că focurile de artificii pun în pericol sănătatea publică, mediul și viața animalelor # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate în perioada sărbătorilor și să renunțe la utilizarea focurilor de artificii și a altor materiale pirotehnice. Potrivit specialiștilor, aceste pra...
18:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua să creștem sprijinul pentru veteranii care au apărat independența țării” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu veteranii de război, axată pe sprijinul oferit de stat acestei categorii sociale și pe prioritățile de viitor în domeniul protecției sociale. Șeful Executivului a subliniat că Guvernul își menți...
17:20
Un curier neoficial al partidului „Șor” riscă șase ani de închisoare pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Moldpres
Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” va fi judecat pentru acordarea mijloacelor bănești pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instan...
17:10
Evoluția parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, discutată cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.Discuțiile au vizat, în mo...
17:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Echipamen...
17:00
România // Licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, lansată oficial. Conexiune directă cu Republica Moldova, la Ungheni # Moldpres
Licitația pentru proiectarea și executarea Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii (A8), Târgu Neamț – Iași – Ungheni, a fost lansată oficial, potrivit lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Tronsonul vizează ultimii 15 kilometri de auto...
16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta, comunică MOLDPRES.Procedura de reevaluare a fost i...
16:10
15:40
Raport, aprobat de CSM. Judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, a promovat evaluarea externă # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting și a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, informează MOLDPRES.Procesul de reevaluar...
15:40
Președinția daneză a Consiliului UE consolidează apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina și înăsprește politica de azil # Moldpres
Danemarca își încheie miercuri mandatul de șase luni de președinte al Consiliului Uniunii Europene, un mandat în care a consolidat apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina, în ciuda dezacordurilor interne privind finanțarea acestuia, și &icir...
15:20
Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Moldpres
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu anul precedent, atingând cel mai redus nivel înregistrat din anii 1970, arată calculele publicate marți de Reuters. Declinele sunt cauzate de închid...
15:00
VIDEO // Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, ridicate de polițiștii capitalei # Moldpres
Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, au fost ridicate de polițiști pe parcursul lunii decembrie. Cazurile de comerț ilegal au fost înregistrate în Chișinău, informează MOLDPRES.Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verifi...
14:40
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate. # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut, astăzi, o conferință de presă dedicată evoluțiilor recente din domeniul justiției, în cadrul căreia a subliniat necesitatea accelerării reformelor pentru a combate corupția și a asigura funcționarea ...
14:00
Trafic sistat în PMAN în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 31 decembrie, ora 20:00 – 1 ianuarie, ora 07:00. Măsura a fost luată în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion, informează MOLDPRES.Potr...
13:40
Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei ini...
13:20
Un bărbat de 38 de ani, acuzat că și-a omorât gazda va ajunge pe banca acuzaților și riscă până la 15 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în septembrie 2025, inculpatul se afla la domiciliul victimei, care îl găzd...
13:20
În anul 2026, este prognozată o rată medie a inflației de 4,3 la sută. Estimările au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, transmite MOLDPRES.Oficialul a declarat că prognozele confirmă menținerea unei traiectorii desc...
13:00
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 800 de mii de utilizatori, într-un an și jumătate de la lansare # Moldpres
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează peste 800 de mii de utilizatori, în primul an și jumătate de la lansare, ceea ce înseamnă că unul din doi cetățeni care au conturi bancare și unul din trei cetățeni ai țării noastre folosește sistemul ...
13:00
Atenție, șoferi! Ninge pe mai multe trasee din țară – drumarii patrulează și recomandă prudență sporită # Moldpres
Mai multe drumuri din Republica Moldova sunt afectate de ninsori și formarea ghețușului pe carosabil, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Drumarii sunt la datorie și intervin cu materiale antiderapante în sectoarele Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Comrat,...
12:40
Un număr de 259 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
12:30
O nouă șansă la viață: Doi pacienți transplantați hepatic în decembrie au fost externați în stare bună # Moldpres
Vești bune pentru pacienții care au beneficiat de transplant hepatic la începutul lunii decembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Cei doi pacienți supuși intervențiilor au fost externați și se află în prezent acasă, în sta...
12:00
Resursele de apă, mai bine gestionate în 2025: Proiectul Nistru 2 modernizează controlul apei în Moldova # Moldpres
Republica Moldova a făcut pași importanți în gestionarea durabilă a resurselor de apă, grație proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru (Nistru 2)”. Proiectul a adus în 2025 st...
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și a distrus un lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu respecta standardele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.„Analizele de laborator efectuate ...
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoa...
11:20
Președinta Maia Sandu avertizează: „Condamnații fug înainte de sentință”. Șefa statului cere revizuirea legislației # Moldpres
Președinta Maia Sandu solicită revizuirea cadrului normativ în vederea prevenirii cazurilor de eschivare de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei imediat după pronunțarea sentinței. În cadrul unei con...
11:20
Ministrul Finanțelor: „Instituirea moratoriului nu interzice angajările suplimentare, ci doar impune o argumentare a necesității și o coordonare a deciziei” # Moldpres
Instituirea moratoriului asupra angajărilor în sectorul bugetar nu interzice angajările suplimentare față de luna noiembrie a anului precedent, ci doar impune o argumentare suficientă a necesității și o coordonare suplimentară a deciziei. Precizarea a fost făcută...
11:00
Energocom a procurat circa 782 milioane metri cubi de gaze, pentru a asigura integral necesarul de consum în anul gazier 2025–2026 # Moldpres
SA Energocom a achiziționat, în perioada mai – decembrie curent, 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național de consum în anul gazier 2025–2026, care a început...
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia abordează subiecte ce țin de domeniul justiției. ...
10:00
Ministrul Sănătății: „Medicina primară, prevenția și digitalizarea – priorități-cheie în 2026” # Moldpres
Consolidarea medicinei primare, extinderea programelor de screening oncologic și de imunizare, dezvoltarea serviciilor de reabilitare și îngrijiri paliative la nivel comunitar, precum și accelerarea digitalizării sistemului de sănătate vor fi principalele priorități...
10:00
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărâre care stabilește data încheierii sesiunii.Președintele Parlamentului, Igo...
09:50
FOTO // O femeie din Israel și un bărbat din Azerbaidjan ar putea fi cercetați penal, după ce au încercat să scoată 50 000 USD prin aeroport # Moldpres
O femeie din Israel și un bărbat din Azerbaidjan au încercat să scoată ilicit din țară 50 000 USD. Cazurile au fost înregistrate la postul vamal Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, informează MOLDPRES.Primul caz a fost înreg...
Ieri
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 74 de bani pentru euro, în scădere cu doi bani, informează MOLDPRES. Dolarul american se ieftinește cu un ban și costă 16 lei și 77 de bani. Tot cu un ...
08:40
Pacienții de la Cahul vor beneficia de condiții mai bune după ce Centrul de Sănătate a fost renovat # Moldpres
Pacienții care se adresează Centrului de Sănătate Cahul vor beneficia de condiții mai bune de tratament și confort sporit, după finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a instituției medicale, comunică MOLDPRES.Renovarea a fost realizată în cadrul ...
29 decembrie 2025
21:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros și precipitații slabe # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. În anumite zone, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță, comunică MOLDPRES.Potrivit SHS, noaptea, vremea va fi &icir...
