Atenție, șoferi! Circulație în condiții de iarnă în nordul țării: recomandările Poliției
Noi.md, 31 decembrie 2025 10:30
Poliția Națională informează că, în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova, se înregistrează ninsori, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Potrivit autorităților, carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere.În acest context, Poliția recomandă conducătorilor auto: să
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
10:30
În timp ce majoritatea cetățenilor se bucură de magia sărbătorilor de iarnă alături de cei dragi, angajații Inspectoratul General de Carabinieri, împreună cu partenerii lor, rămîn la datorie pentru a asigura ordinea publică, siguranța și liniștea în comunități.Reprezentanții instituției subliniază că perioada sărbătorilor presupune un efort sporit din partea forțelor de ordine, fiind intensifi
10:30
Chiar dacă Anul Calului de Foc va începe cu adevărat abia pe 17 februarie 2026, noi începem de pe acum să-l sărbătorim.Caii, care din cele mai vechi timpuri i-au ajutat pe oameni în munca pe ogor și în războaie, timp de secole fiind singura formă de transport și împărțind supus cu oamenii toate greutățile vieții, cu siguranță merită multe cuvinte frumoase. Să ne amintim de cei mai faimoși cai
10:30
Poliția Națională informează că, în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova, se înregistrează ninsori, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Potrivit autorităților, carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere.În acest context, Poliția recomandă conducătorilor auto: să
Acum o oră
10:00
Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale, achitate prin intermediul instituțiilor bancare, va fi realizată pe 5 ianuarie, transmite IPN cu referire la Casa Națională de Asigurări Sociale.Potrivit CNAS, a fost executată finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie 2026.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea c
10:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou 2026, Mișcarea națională „Voievod” a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova.Președintele Federației de luptă națională „Voievod” a urat moldovenilor sănătate, pace și unitate, îndemnîndu-i să fie mai aproape de familiile lor și să revină acasă de peste hotare.„În ajunul sărbătorilor de iarnă și al Anul
10:00
Din anul viitor, cetățenii moldoveni vor beneficia de tarife reduse de roaming în Uniunea Europeană. Tot din ianuarie 2026 persoanele care activează independent vor putea lucra legal după regim fiscal simplificat pentru freelanceri.Aceste și alte rezultate au fost prezentate de către ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă de tot
Acum 2 ore
09:30
Astăzi, în ajunul Anului Nou, vremea va fi predominant înnorată. Nu se așteaptă precipitații semnificative, însă pe parcursul zilei izolat va ninge slab.Meteorologii avertizează: pe anumite porțiuni de drumuri, se va semnala ghețuș, de aceea șoferii și pietonii trebuie să fie deosebit de atenți.Vînt: din sectorul de vest, moderat, cu intensificări de pînă la 15-18 m/s.Ziua, în sudul ță
09:30
Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale, achitate prin intermediul instituțiilor bancare, va fi realizată pe 5 ianuarie, transmite IPN cu referire la Casa Națională de Asigurări Sociale.Potrivit CNAS, a fost executată finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie 2026.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea c
09:00
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), transmite IPN.Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. De asemenea, Pulbere nu va pri
09:00
ONG-urile de media condamnă declarațiile directorului Teleradio-Moldova la adresa Proiectului „Cu Sens” # Noi.md
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile făcute public de directorul general al Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, care a calificat o investigație jurnalistică realizată de Proiectul Media Cu Sens drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”.Reacția vine după apariția investigației „Interesele din spatele scandalurilor de la
09:00
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Noi.md
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova.În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite IPN.
Acum 4 ore
08:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a transmis mesaje de bun venit noilor ambasadori ai Germaniei și Chinei în Republica Moldova.„Le-am urat succes în noul lor mandat de ambasadori acreditați în Republica Moldova, ambasadorului Republicii Federale Germane, Hubert Knirsch, și ambasadoarei Chinei, Zhihua Dong”, a anunțat Grosu pe pagina sa de Facebook, notează IPN.În cadrul
08:30
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora.Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu, la o întrevedere cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova, transmite IPN.„Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie. Voi sînteți martorii u
08:30
Mitropolia Moldovei reafirmă misiunea de a susține valorile morale la o întâlnire cu Maia Sandu # Noi.md
Biserica Ortodoxă din Moldova și-a reafirmat, la o întîlnire cu președinta Maia Sandu, „misiunea de a contribui, prin rugăciune și slujire, la cultivarea păcii și a valorilor morale în viața societății”, transmite IPN.Întrevederea, desfășurată pe 30 decembrie la Reședința Mitropolitană din Chișinău, a evidențiat necesitatea unei conlucrări constructive între Biserică și instituțiile statului
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 31 decembrie sînt:31 decembrie — a 366-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 0 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:18 31 Sf. Ier. Modest. Sf. Cuvios Daniil SihastruCe se sărbător
Acum 6 ore
06:30
Dmitri Coev: „Cel mai important în teatru este regizorul, dar totul se face pentru spectatori” # Noi.md
Cel mai important în teatru este regizorul, care are propriul său stil. Dar toată munca regizorului și a actorilor are într-un final scopul ca spectacolul să placă spectatorilor.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, difuzată pe c
06:00
Alege alimente alcaline și nu junk food pentru a nu perturba nivelul pH-ului din organism. Sistemul imunitar este deranjat, iar astfel pot să apară multe afecțiuni și boli nedorite, transmite libertateapentrufemei.ro.Organismul este alcalin și așa ar trebui menținut din alimentație. Alimentele procesate, mezelurile, produsele de patiserie, fast-food, dulciurile, băuturile carbogazoase afecteaz
05:30
Suedia testează „ora prieteniei” printre angajați pentru a combate singurătatea. Concret, oamenii primesc timp liber plătit doar pentru a sta cu prietenii.Angajații unui important lanț de farmacii suedez primesc liber plătit pentru a-l petrece cu prietenii, deoarece guvernul suedez solicită companiilor să contribuie la combaterea singurătății, scrie stirileprotv.roYasmine Lindberg, în vîrs
05:00
Diabeticii recomandă înlocuirea pîinii albe cu cea neagră, dar multe dintre tipurile sale conțin adesea suplimente dăunătoare.Pîinea neagră, care este recomandată pentru consum în diabetul de tip 2, poate provoca o creștere a zahărului în sînge. Despre acest lucru a anunțat ziarul Express cu referire la nutriționistul Michael Mosley, transmite korrespondent.net.Se remarcă faptul că, atunci
Acum 8 ore
04:30
O echipă de cercetători a descoperit existența unui rîu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, o destinație populară din Spania.Potrivit estimărilor, aproximativ un kilogram de mercur ajunge anual în lagună prin acest flux invizibil, scrie unimedia.infoStudiul a fost coordonat de Céline Lavergne, cercetătoare la Institutul de Științe Marine din B
04:00
Folosită încă din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns să fie cunoscute pînă în zilele noastre datorită consemnării lor de către Dioscoride, celebrul medic al antichității, în tratatul său.În ultimele decenii, tătăneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveția, țara cu cea mai mare tradiție în domeniul medicamentelor din plante, mai bine d
03:30
Premierul nipon Sanae Takaichi s-a instalat într-o reședință oficială cu reputație de a fi bîntuită # Noi.md
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reședința oficială aferentă biroului său, despre care se spune că este bîntuită de fantomele soldaților din secolul trecut.Prima femeie care conduce guvernul Japoniei s-a mutat luni, la mai bine de două luni de la preluarea mandatului, în reședința din piatră și cărămidă situată lîngă birourile sale din cen
03:00
Contracțiile abdominale sînt neplăcute și pot deveni chiar dureroase.Provocate frecvent de gazele intestinale, constipație sau deshidratare, spasmele pot fi ușurate cu ajutorul uleiului de mărar.Pe lîngă proprietățile carminative și antispastice, uleiul facilitează digestia și peristaltismul. De asemenea, acționează și ca antiiflamator asupra hemoroizilor. Într-o linguriță de miere se pun
Acum 12 ore
02:30
Letonia a finalizat construcția unui gard de 280 de kilometri la frontiera cu Rusia, un proiect de aproape 18 milioane de euro, destinat consolidării securității frontierei estice a Uniunii Europene.Ministrul leton de interne, Rihard Kozlovskis, a declarat că în prezent se instalează echipamente de înaltă tehnologie la frontieră, pentru a crea o frontieră modernă în estul Uniunii Europene, tra
02:00
Cînd viața îți dă lămîi, nu face doar limonadă, mănîncă-le în zeci de feluri. Iar asta pentru că au o mulțime de beneficii asupra corpului.1. Sînt puternic alcaline. Lămîile au un gust acid, însă au un efect alcalin puternic și te ajută să-ți restabilești ph-ul corpului. De aceea, este recomandat să-ți începi ziua cu un pahar de apă caldă cu lămîie.2. Sînt bogate în vitamina C și flavonoid
01:30
Ministerul Sănătății: Prioritățile pentru 2026 – medicina de familie, spitale moderne și digitalizare # Noi.md
Anul 2025 a fost marcat de implementarea accelerată a reformelor în sistemul de sănătate din Republica Moldova, cu rezultate concrete în modernizarea infrastructurii medicale, creșterea calității serviciilor și alinierea la standardele Uniunii Europene.Bilanțul a fost prezentat astăzi, 30 decembrie, în cadrul conferinței de sinteză a Ministerului Sănătății.Potrivit autorităților, în 2025 a
01:00
Simbolul anului 2026 în calendarul oriental este Calul Roșu de Foc. El reprezintă puterea, pasiunea, energia și libertatea. Conform superstițiilor, dacă sărbătorim în conformitate cu gusturile sale, protectorul anului ne va răsplăti cu noroc, energie și bunăstare.Potrivit canalului de televiziune „Mir 24”, deoarece calul este un animal ierbivor, baza ospățului de pe masa festivă trebuie să fie
00:30
Înainte de Anul Nou 2026, mulți se gîndesc nu numai la meniul de sărbătoare, dar și la imaginea lor. Conform superstițiilor, anumite culori și lucruri pot fi în contradicție cu energia Calului de Foc și pot alunga norocul.{{855632}}În ce culori nu trebuie să întîmpinați Anul Nou 2026 În primul rînd, trebuie să fiți atenți la nuanțele reci și „stinse”. Elementul foc nu se potrivește cu culo
00:00
Fostul internațional japonez Kazuyoshi Miura a anunțat marți că își continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a campionatului Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC, informează AFP.''Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vîrsta mea'', a precizat Miura, care va împlini 59 de a
30 decembrie 2025
23:30
Turiștii care vor să viziteze Budapesta vor fi nevoiți să caute cazare mai departe de centru, după ce într-unul dintre cele mai populare cartiere ale capitalei ungare va intra în vigoare o interdicție a închirierilor de locuințe pe termen scurt.Decizia vizează Districtul 6 al orașului și este justificată de autoritățile locale prin lipsa acută de locuințe accesibile în zona centrală, problemă
23:00
Un bărbat paralizat din China, care își poate mișca doar un deget de la mînă și unul de la picior, a creat un sistem agricol inteligent și a înființat un start-up. {{856633}}Un bărbat care supraviețuiește cu ajutorul unui ventilator și-a învățat mama să devină „super-tehnician” și planifică de unul singur experimente viitoare, folosind tehnologie de ultimă generație, scrie South China
22:30
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, prevăzînd astfel că Donald Trump se va îmbolnăvi, iar Nicolas Maduro va pleca de la putere, relatează Reuters.Ceremonia are loc în fiecare an la sfîrşitul lunii decembrie.„Statele Unite ar trebui să se pregătească, deoarece Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a proclama
22:30
Manevrele militare sînt avertismente pentru forțele secesioniste pro-independența Taiwanului # Noi.md
Taiwan este parte inalienabilă a teritoriului Chinei, iar exercițiile militare organizate în zonă de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei reprezintă acțiuni de sancționare și de avertisment la adresa forțelor separatiste pro-independența Taiwanului care caută dezlipirea insulei de China prin forță.Acestea sînt acțiuni necesare pentru protejarea suveranității naționale și a integrității
22:00
Amenzi uriașe pentru cei care folosesc petarde sau focuri de artificii de Revelion în această țară # Noi.md
Autoritățile din Viena, capitala Austriei, au interzis complet artificiile și petardele în zonele urbane de Revelion. Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de pînă la 3.600 de euro, informează Heute.Măsura a fost adoptată pentru a preveni accidentele și poluarea fonică, transmite libertatea.ro.{{856682}}La Viena, capitala Austriei, autoritățile au interzis complet folosirea artifici
22:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că o nouă întîlnire cu liderii statelor care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, reuniți sub denumirea de „Coaliția de Voință”, va avea loc săptămîna viitoare în Franța, transmite AFP.Anunțul vine după discuțiile pe care Zelenski le-a avut duminică în SUA cu președintele american Donald Trump privind un plan de pace menit să pună cap
Acum 24 ore
21:30
Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026 # Noi.md
De la plaje, priveliști spectaculoase și peisaje superbe, până la arhitectură, cultură și design, fotografiile pot fi influențate semnificativ de decorul din spatele lor. Asta înseamnă „instagramabil”: alegerea locului potrivit în momentul potrivit pentru acea poză perfectă care îți poate transforma contul de Instagram. Mai jos sunt câteva dintre cele mai instagramabile locuri din lume în
21:30
„Între chestiunile de familie, de stat și globale, a acționa pentru ca oamenii să poată duce o viață bună este misiunea noastră primordială”, a subliniat secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Centrale Militare, Xi Jinping, scrie romanian.cgtn.comAder înd la principiul „a g îndi la ceea ce își dorește poporul și a f
21:00
În Siria, de pe bancnote au fost eliminate imaginile familiei președintelui Bashar al-Assad, destituit în decembrie 2024. Despre acest lucru a anunțat SANA.În locul acestora, pe bancnote au apărut măsline, trandafiri, portocale și grîu — simbolurile agriculturii țării, relatează gazeta.ru.{{856329}}La prezentarea noii monede, șeful Băncii Centrale a Siriei, Abd al-Qadir Husriya, a menționa
21:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu veteranii de război, axată pe sprijinul oferit de stat acestei categorii sociale și pe prioritățile de viitor în domeniul protecției sociale.Șeful Executivului a subliniat că Guvernul își menține angajamentul de a corecta, treptat, o nedreptate istorică față de cei care au luptat pentru apărarea păcii, independenței și libertății Re
20:30
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii # Noi.md
Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa pînă în America şi Brazilia.Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de
20:30
Conferința centrală anuală dedicată mediului rural a avut loc, luni și marți, la Beijing, fiind stabilite prioritățile pentru activitatea din 2026, scrie romanian.cgtn.com.Înainte de conferință, Comitetul Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a întrunit și a formulat cerințe pentru reuniune și activitățile legate de agricultură, zonele rural
20:00
Președintele FIFA: CM-2026 a bătut toate recordurile în ceea ce privește numărul cererilor de bilete # Noi.md
Președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a remarcat cererea mare de bilete pentru meciurile din etapa finală a Campionatului Mondial din 2026.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Footmercato, funcționarul a declarat că, în prezent, organizația a înregistrat peste 150 de milioane de cereri, ceea ce reprezintă un record în istoria campionatelor mondiale.{{855671}
20:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor va formula sub forma unor inițiative legislative separate propunerile sale la legile privind politica fiscală și bugetul pentru 2026, care au fost respinse de majoritatea parlamentară, și le va înainta în mod consecvent spre examinare în Legislativ în lunile următoare.Acest lucru a fost anunțat de președintele Partidului Socialiștilor, liderul
19:30
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Noi.md
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, cînd se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc.În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale asociate cu unul dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc sau pămînt. Aceste elemente
19:30
După o nouă rundă de consultări privind războiul din Ucraina, liderii europeni au declarat că există semne de progres în procesul de pace și motive prudente de optimism.Potrivit RBC-Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz a scris despre aceasta pe Twitter.Potrivit lui, a avut loc „o nouă rundă de consultări” cu participarea partenerilor europeni și canadieni.„Promovăm procesul de pac
19:00
În preajma sărbătorilor, polițiștii de patrulare au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența substanțelor stupefiante, în mai multe sectoare ale capitalei.Toți șoferii au fost imediat înlăturați de la volan, iar pe numele lor au fost inițiate procese penale.Primul caz a fost înregistrat pe șoseaua Balcani, unde polițiștii au oprit un automobil condus de un bărbat a cărui
19:00
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminînd întîrzierile cauzate de necesitatea întoarcerii la b
18:30
CSM modifică regulamentul pentru a permite reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor în anumite situații # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a modificat Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document în vigoare din anul 2013. Modificările aprobate în ședința din 30 decembrie introduc temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc
18:30
În primele unsprezece luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au însumat puțin peste 68,8 miliarde de lei, înregistrînd o creștere de 14,4%, respectiv cu circa 8,65 miliarde de lei față de perioada corespunzătoare a anului precedent.Cheltuielile bugetului de stat au totalizat aproximativ 78,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu circa 12,8%, sau cu 8,9 miliar
18:30
Bilanțul economic al anului 2025 prezentat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a prezentat în cadrul conferinței de totalizare – raportul de activitate pentru anul 2025, precum și principalele direcții strategice pentru anul 2026.Potrivit datelor prezentate, anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe invest
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.