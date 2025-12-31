Surpriză de sărbători la Ungheni: două autobuze donate și o plimbare specială pentru copii
Provincial, 31 decembrie 2025 10:50
Municipiul Ungheni are încă două autobuze, donate de Primăria Cluj-Napoca. Astăzi, 31 decembrie, la ora 16:00, unul dintre ele va porni de la Fabrica Biochimică spre centru, apoi își va continua drumul spre cheile orașului dinspre Zagarancea (unde va ajunge la ora 17:00), pe strada Mihai Viteazul și înapoi spre centru. Ușile vor fi deschise, […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a apreciat rolul veteranilor în asigurarea păcii și libertății în țara noastră: „Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți […]
11:00
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate din Republica Moldova, cu rezultate concrete în modernizarea infrastructurii medicale, creșterea calității serviciilor, consolidarea securității sanitare și avansarea parcursului de integrare europeană. Aceste progrese au fost prezentate, astăzi, 30 decembrie, în cadrul conferinței de sinteză a Ministerului Sănătății. În 2025, […]
11:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile […]
Acum 15 minute
10:50
În timp ce își executa pedeapsa, un deținut a fost condamnat din nou pentru încălcarea regulilor penitenciarului # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 42 de ani, recunoscut vinovat de deținerea și folosirea ilegală a obiectelor interzise într-o instituție penitenciară. Potrivit probelor administrate, inculpatul, aflându-se în executarea unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a deținut și a utilizat în mod ilegal un […]
10:50
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie, pregătiți să asigure siguranța cetățenilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi gata să intervină în orice situație de risc și în misiuni de salvare. Echipele de intervenție din întreaga țară sunt pregătite să acționeze prompt […]
10:50
10:50
Programul activităților de reintegrare a țării: selectarea beneficiarilor pentru anul 2026 # Provincial
Conform art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29 decembrie 2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 659-661, art. 800 din 31.12.2025), au fost alocate resurse bugetare pentru activitățile de reintegrare a țării, în valoare de 25 mln. de lei, iar distribuirea acestor alocații va avea loc prin intermediul Programului activităților de […]
Acum 30 minute
10:40
La trecerea dintre ani, în capul meselor festive, alături de bucatele gustoase și tradițiile frumoase ale moldovenilor, stau vinurile spumante. Efervescentele reprezintă, prin tradiție, un simbol al festivității și al speranței. De la curțile regale ale secolului al XVII-lea și până în prezent, această băutură a evoluat de la un lux exclusivist, la un element […]
Acum o oră
10:30
Programul „Acces la cultură”: 300 de evenimente culturale organizate în peste 120 de localități, în 2025 # Provincial
În anul 2025, Programul Național „Acces la cultură" a susținut 159 de proiecte culturale, implementate în peste 120 de localități din Republica Moldova. Programul a beneficiat de o finanțare totală de 50 milioane de lei, contribuind la organizarea a peste 300 de evenimente culturale gratuite la nivel național. Activitățile desfășurate în cadrul programului au inclus […]
Acum 24 ore
12:30
Sediul Oficiului Medicilor de Familie Vărzăreștii Noi din raionul Călărași a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația edificiului a costat peste 991 de mii de lei, dintre care mai mult de 691 de […]
12:10
Situația actuală din sectorul laptelui de bovine a fost discutată în format consultativ, la MAIA # Provincial
La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea. Cei prezenți au discutat despre evoluțiile din sectorul laptelui și produselor lactate, fiind expuse preocupările existente în lanțul de producere și procesare a laptelui. Totodată, în cadrul discuțiilor a fost menționat că piața […]
12:00
Ion Ceban: PAS se comportă ca și cum ar fi stăpânii dictatoriali ai acestei țări, respingând orice propunere venită în beneficiul oamenilor # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, "în Parlament, PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. Aceasta, în condițiile în care chiar Maia Sandu a declarat public că PAS a înțeles greșelile și că acestea vor fi corectate în interesul cetățenilor, afirmând totodată că partidul […]
12:00
Poliția_Națională informează șoferii că, pe traseele naționale #M1 și #M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe partea carosabilă s-a format ghețuș, fapt ce creează condiții dificile de circulație. Reduceți viteza de deplasare și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o distanță suficientă față de vehiculul din față; Evitați manevrele bruște (frânări sau schimbări […]
11:40
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă. Intervențiile au vizat monitorizarea permanentă a situației din teren, lucrări de patrulare, curățare a părții carosabile și combatere a lunecușului, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Drumarii au intervenit cu prioritate pe sectoarele […]
11:40
Centrul de Sănătate Cahul a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 2,8 milioane de lei, dintre care 1,2 milioane de lei reprezintă contribuția CNAM, un milion […]
11:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora 17:00, în municipiul Chișinău, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 15-18 m/s. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul […]
11:40
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!". În cadrul ediției din acest an au fost colectați 162.000 de lei, din vânzările de produse organizate în târgurile de caritate, dar și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și al comunităților locale. […]
11:30
Principalele realizări ale MEC pe parcursul anului curent – prezentate de ministrul Dan Perciun # Provincial
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă. Printre rezultatele enunțate de ministru se numără extinderea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele V–IX, investițiile în cadrele didactice și în infrastructura educațională modernă, creșterile salariale semnificative din învățământul […]
11:30
Resursele de apa mai bine gestionate: cum a schimbat Proiectul Nistru 2 monitorizarea și gestionarea resurselor de apă în 2025 # Provincial
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluând standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru (Nistru 2)". Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru controlul calității apei dar și utilaje performante pentru […]
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost […]
Ieri
07:20
Primarul capitalei: Aproape 17.000 de locuri de muncă vor rămâne vacante, deoarece PAS a intrat în incapacitate de a achita salariile # Provincial
PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională. El a spus că a fost introdus un moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul […]
29 decembrie 2025
16:40
Petiție publică pentru păstrarea Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul ca instituție independentă # Provincial
Un apel public semnat de cetățeni, studenți, cadre didactice și reprezentanți ai societății civile solicită autorităților de resort păstrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (USCH) ca instituție cu personalitate juridică proprie, după ce un proiect de hotărâre privind reorganizarea în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost publicat recent de Ministerul […]
16:10
Bugetul de stat pentru 2026 prevede investiții extinse și creșteri importante în educație, sănătate și infrastructură # Provincial
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. Salariații din […]
15:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni. De două luni, suspectul de 51 de ani vindea marijuana unui cerc restrâns de persoane. La mijlocul lunii decembrie, în timpul unor percheziții efectuate în automobilul utilizat […]
15:50
Școala Sportivă Specializată de Box din Grimăncăuți, Briceni, a marcat 25 de ani de activitate printr-un eveniment aniversar de amploare cu genericul „O poveste scrisă în lovituri curate și victorii meritate". Festivitatea a reunit sportivi, antrenori, foști discipoli, oficiali și invitați de onoare. Prezent la eveniment, Sergiu Gurin, secretar de stat în domeniul sportului din […]
15:40
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a propus alocarea a 100 de milioane de lei ministerului Mediului pentru implementarea Planului Național de reabilitare a râului Nistru. Deputatul a subliniat că, sub presiunea societății civile și ca urmare a solicitărilor PSRM, Guvernul a aprobat planul de reabilitare a râului Nistru, însă nu a prevăzut finanțare. De […]
15:40
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă", care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea creditelor pe termen de până la […]
15:40
Atmosfera de poveste creată de
15:30
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, oferind astfel un mecanism de protecție pentru producătorii agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024-2025. Prin acest proiect de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de […] Post-ul Executivul aprobă moratoriu pentru fermierii afectați de calamități apare prima dată în Provincial.
15:20
Ministerul Culturii anunță, evenimentele din săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, din cadrul campaniei „Hai Acasă de Crăciun”. Ialoveni – Moldovan National Youth Orchestra (29 decembrie, ora 18:00) Ceadîr-Lunga – Orchestra de Muzică Populară “Mugurel” din Chișinău (2 ianuarie, ora 17:00) Zăbriceni, Edineț – Orchestra de Muzică Populară “Mugurel” din Chișinău (3 ianuarie, […] Post-ul „Hai Acasă de Crăciun”: Programul concertelor din 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
15:20
Peste 3500 de locuitori din Buțeni, beneficiază acum de un pod modern, care contribuie la creșterea siguranței și a confortului zilnic, precum și la dezvoltarea durabilă a comunității locale. Astfel, Administraţia Națională a Drumurilor informează că, recent, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe […] Post-ul 3500 de locuitori din Buțeni beneficiază de un pod modern și sigur apare prima dată în Provincial.
15:10
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Provincial
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții […] Post-ul Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa apare prima dată în Provincial.
15:00
Polițiștii din Anenii Noi alături de copiii și familiile aflate în dificultate de sărbători # Provincial
Polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi, alături de partenerii instituționali, au fost alături de familiile aflate în dificultate și de copiii din categorii social-vulnerabile, în cadrul Caravanei de Crăciun „Nașterea Domnului”. În mai multe localități ale raionului, aceștia au dăruit alimente, jucării și dulciuri, dar mai ales atenție, căldură și speranță. Emoțiile sincere din ochii copiilor […] Post-ul Polițiștii din Anenii Noi alături de copiii și familiile aflate în dificultate de sărbători apare prima dată în Provincial.
15:00
40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă 2025 # Provincial
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului. Pe parcursul celor șase zile de tabără, în perioada 24 – 29 decembrie, copiii au fost implicați în activități culturale și creative menite să-i familiarizeze cu tradițiile sărbătorilor din Moldova. […] Post-ul 40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă 2025 apare prima dată în Provincial.
14:00
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Provincial
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Centrele oferă […] Post-ul Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari apare prima dată în Provincial.
13:20
Școala sportivă „Grigore Brașoveanu” din orașul Nisporeni în parteneriat și colaborare cu Consiliul Raional Nisporeni, Primăria orașului Nisporeni, Primăria Comunei Vărzărești, a organizat pe 28 decembrie curent, “Gala sportivilor dotați 2025”. Laureați ai evenimentului au fost echipele de fotbal de diferite categorii de vârstă ale ȘS „Grigore Brașoveanu” din Nisporeni, campioane și premiante ale Campionatului […] Post-ul Gala sportivilor dotați 2025, organizată la Școala Sportivă din Nisporeni apare prima dată în Provincial.
12:50
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a participat vineri, 26 decembrie, la inaugurarea Secției medici de familie din cadrul Centrului de Sănătate Ialoveni. Lucrările de modernizare a secției au avut loc în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale […] Post-ul Condiții moderne pentru pacienți și medici la Centrul de Sănătate Ialoveni apare prima dată în Provincial.
12:20
Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat # Provincial
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului găgăuz” („Gagauz halkının istoriiyası, kulturası hem adetleri”) pentru clasele V–IX au fost analizate în cadrul unei ședințe de lucru organizate la Comrat. La eveniment au participat peste 100 de cadre didactice care predau disciplina în instituțiile de învățământ gimnazial din UTA Găgăuzia, reprezentanți ai […] Post-ul Progresele și provocările în predarea „Istoriei, tradițiilor și culturii poporului găgăuz”, discutate la Comrat apare prima dată în Provincial.
12:00
(FOTO) La Bălți au fost finalizate lucrările de construcție a drumului de acces către Colegiul de Medicină # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că au fost finalizate lucrările de construcție a drumului de acces către Colegiul de Medicină. La inițiativa Primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a fost construit un drum nou din beton, dotat cu trotuar, care asigură accesul către Colegiul de Medicină. Primăria municipiului Bălți continuă procesul de modernizare a infrastructurii urbane, având […] Post-ul (FOTO) La Bălți au fost finalizate lucrările de construcție a drumului de acces către Colegiul de Medicină apare prima dată în Provincial.
12:00
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de […] Post-ul Alocații și pensii majorate în 2026: BASS aprobat de Parlament apare prima dată în Provincial.
11:50
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului „Șor”, condamnat la 8 ani de închisoare # Provincial
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această pedeapsă, respectiv 4 ani de închisoare, iar restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de […] Post-ul Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului „Șor”, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
11:50
Astăzi dimineață, în jurul orei 09:00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a inversat. În urma traumatismelor suferite, bărbatul de 37 de ani […] Post-ul Accident rutier la Copceac: un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața apare prima dată în Provincial.
11:50
Totalurile anului fotbalistic 2025 din raionul Ungheni au fost făcute pe 28 decembrie în cadrul unei gale festive, unde au fost premiați laureații anului care se încheie. Cel mai bun portar – Andrian Beschieru (Haiduc Bumbăta) Cel mai bun fundaș – Nicolae Coșcodan (Condrătești) Cel mai bun mijlocaș – Avetis Cazacu (Unirea Cetireni) Cel mai […] Post-ul ATF Ungheni. Gala fotbalului 2025 apare prima dată în Provincial.
11:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Pe parcursul nopții, în procesul tehnologic au fost antrenate 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri. Totodată, au fost răspândite 2.021,8 tone de sare tehnică, iar pentru […] Post-ul AND: circulația pe toate traseele naționale este asigurată apare prima dată în Provincial.
11:40
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Provincial
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare […] Post-ul Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic apare prima dată în Provincial.
11:30
Oficiul Medicilor de Familie Cimișeni din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 710 mii de lei, dintre care circa 500 de mii […] Post-ul OMF Cimișeni, eficientizat energetic apare prima dată în Provincial.
11:20
MEC inițiază elaborarea unui Plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării a dat startul elaborării unui Plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, unde autorități, profesori și experți s-au întâlnit pentru a stabili direcțiile principale ale viitorului document. Pentru acest proces a fost creat un grup de lucru interinstituțional, care reunește […] Post-ul MEC inițiază elaborarea unui Plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie apare prima dată în Provincial.
11:20
(VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” # Provincial
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii în cadru campaniei Dăruiești și Câștigi. Cu o surpriză și multe daruri, echipa Alternativa Clinic a mers la Hîjdieni, Glodeni, pentru a le fi alături. Olga Neamțu, director medical al Alternativa Clinic a menționat că: „Am ales să fim parte din această familie frumoasă […] Post-ul (VIDEO) Un gest frumos din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” apare prima dată în Provincial.
11:20
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică în anul 2025 # Provincial
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice. În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. […] Post-ul Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au primit 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică în anul 2025 apare prima dată în Provincial.
11:20
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Provincial
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de […] Post-ul Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore apare prima dată în Provincial.
