Programul activităților de reintegrare a țării: selectarea beneficiarilor pentru anul 2026

11:40

Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare […] Post-ul Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic apare prima dată în Provincial.