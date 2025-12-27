Un tânăr de 18 ani a parcurs un drum de 3000 kilometri pentru a se salva de regimul rus
Libertatea Cuvântului, 27 decembrie 2025 18:30
Povestea lui Artem, tânărul din Crimeea care a fugit din ocupație în Ucraina. Artem, un tânăr de 18 ani din Crimeea, a parcurs
Informația a fost raportată de Direcția principală a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență în regiunea Cernăuți. Ieri seară, pe linia specială
Așa cum critica are un impact semnificativ asupra dezvoltării copiilor, la fel are și lauda. Și chiar dacă te-ai aștepta să fie doar
Senatorul Graham a numit pașii pe care îi vor face SUA dacă Rusia refuză acordul de pace # Libertatea Cuvântului
Dacă Kremlinul va refuza acordul de pace, Președintele SUA, Donald Trump, trebuie să intensifice drastic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin transferul de rachete
Aici fiecare zâmbet contează, fiecare achiziție devine o donație, iar fiecare grivnă este un pas spre Victorie. Organizația caritabilă „Artania Ucraina” a organizat
În locul Fabricii de cărămidă nr.3 din Cernăuți – blocuri de locuit cu mai multe etaje # Libertatea Cuvântului
Pe strada Karmeliuk nr. 78 din Cernăuți, unde se află în prezent Fabrica de cărămidă nr. 3, se planifică ridicarea unor blocuri de
Va accepta Rusia planul de pace al lui Trump? Declarația alarmantă a lui Zelenski # Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a declarat că nu are semnale clare din partea Moscovei cu privire la pacea în Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-a
La Administrația Militară Regională Cernăuți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Politici Etnonaționale. În cadrul ședinței prezidate de adjunctul șefului Administrației Militare
Negocierile dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump în Florida sunt programate pentru duminică. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu Președintele Ucrainei,
Pe 26 decembrie, la Cernăuți, și-a început activitatea un nou restaurant McDonald’s, situat pe str. Rusă, nr. 242-A. Acesta este cel de-al 12-lea
Elevii claselor a cincea – a noua de la Gimnaziul nr.10 din Cernăuți au sărbătorit împreună sosirea Anului Nou. Programul a fost bogat:
Evita convorbirile despre război E greu să te împaci cu faptul că fiul tău e pe front. Gândurile părinților nu părăsesc linia focului,
Sfatul psihologului. Cum să învingi singurătatea și să-ți păstrezi optimismul în timpul Sărbătorilor de iarnă? # Libertatea Cuvântului
Uneori, este ușor să uităm că perioada în care ne aflăm, cea a Sărbătorilor de iarnă, poate fi cea mai dificilă din an
În ziua de 25 decembrie (Crăciunul pe stil nou), a fost petrecut pe ultimul drum tânărul apărător al Ucrainei, Vasile Ciupac. El a
La 25 decembrie, în centrul nostru regional s-a desfășurat festivalul „Cernăuțiul colindă”, consacrat Crăciunului. În timpul evenimentului, locuitorii și oaspeții orașului au avut
În ajunul sărbătoririi Nașterii Domnului, grănicerii din Detașamentul Cernăuți au invitat la Punctul de trecere „Porubne” un colectiv artistic al Filarmonicii Regionale din
Anul viitor va fi mai dificil pentru Rusia – fostul ministru de externe a dezvăluit strategia lui Trump # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, nu își dorește o înfrângere fundamentală a Rusiei. Totuși, el încearcă să exercite presiune asupra lui Vladimir Putin pentru
Una dintre cele 50 de întrebări frecvente despre Iisus Hristos și Biserică, la care a răspuns o echipă de profesori de istorie și
Macron a anunțat negocieri la Paris privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Macron a anunțat începerea lucrărilor privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Franța și NATO pregătesc o nouă platformă pentru discutarea unei păci durabile
În aceste zile magia Crăciunului predomină și în gimnaziul nostru. În preajma Crăciunului pentru elevii claselor 1-4 a avut loc mult așteptata sărbătoare.
Ne-a vizitat consăteanul nostru, Alexandru Diomin, care a sosit de pe linia frontului în concediu de scurtă durată. Întâlnirea a avut loc la
Reprezentanții Administrației Militare Regionale Cernăuți, împreună cu voluntarii, au vizitat militarii de pe linia frontului # Libertatea Cuvântului
În ajunul Crăciunului, reprezentanții Administrației Militare Regionale Cernăuți, Oleksandr Greguțak și Mykola Romanyșyn, împreună cu voluntari, au efectuat o vizită la militarii ucraineni
În Sala de Marmură a Universității Naționale din Cernăuți a avut loc concertul caritabil „Colindul de Crăciun” # Libertatea Cuvântului
„Colindele de Crăciun ale Capelei corale „Dzvin” („Dangătul”) a Universității Naționale din Cernăuți sunt tradiționale. Anul trecut am înregistrat online astfel de colinde
Una dintre primele inițiative ale Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” a fost organizarea și desfășurarea Festivalului de colinde
Papa de la Roma: Să se respecte o zi de pace măcar de ziua nașterii lui Iisus Hristos # Libertatea Cuvântului
Papa Leon al XIV-lea s-a declarat întristat de faptul că Rusia a respins propunerea de armistițiu de Crăciun în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit
Magia Crăciunului. Copiii sunt în centrul atenției, dar părinţii trebuie să evite răsfăţul exagerat # Libertatea Cuvântului
Crăciunul este o perioadă plină de lumină și bucurie atât pentru mici, cât și pentru cei mari, în care oamenii împodobesc bradul de
Stenograme desecretizate ale conversațiilor dintre Putin și Bush: amenințările la adresa Ucrainei erau cunoscute # Libertatea Cuvântului
În Statele Unite au fost desecretizate stenogramele discuțiilor dintre Vladimir Putin și George Bush, care au avut loc în anii 2001 și 2008.
Războiul s-ar putea încheia în 90 de zile: Ambasadorul SUA la NATO a făcut o declarație rezonantă # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, prognozează încetarea războiului în termen de 90 de zile. Reglementarea războiului din Ucraina este posibilă în următoarele
Ucraina și SUA au elaborat un document privind reconstrucția și dezvoltarea economică # Libertatea Cuvântului
Este vorba de „Foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”, care prevede toate elementele cheie ale unui acord privind investițiile și viitoarea reconstrucție a
Acordul privind încetarea războiului în Ucraina este o înțelegere între SUA, Ucraina, Europa și Federația Rusă, însă aderarea Ucrainei la NATO este alegerea
Astăzi, comunitatea noastră s-a umplut de emoții deosebite. S-a întors din captivitate Eroul nostru, Victor Iacob, care a apărat Ucraina. A fost întâmpinat
Pe 23 decembrie, în satul Coșuleni, CT Mămăliga, a fost adus trupul militarului căzut la datorie, Serghei Ghirșcan. Eroul a fost condus pe
Pe front s-a aflat încă din primele zile: a murit curajosul apărător din regiunea Cernăuți, Serghii Teaghii # Libertatea Cuvântului
El era originar din satul Cobolcin de lângă Secureni. Anunțul a fost făcut de Consiliul Orășenesc Secureni. Serghii avea doar 28 de ani.
Volodymyr Zelenski a declarat că, după încheierea unui acord de pace, mobilizarea ar putea fi parțială sau anulată # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat în cadrul unei discuții cu jurnaliștii că, după încheierea unui acord de pace, mobilizarea ar putea fi
În Cernăuți, începând de astăzi, 24 decembrie, circulă troleibuzul retro de Crăciun # Libertatea Cuvântului
Din 24 decembrie până pe 1 ianuarie, pe una dintre rutele din Cernăuți va circula un troleibuz retro de Crăciun. Despre aceasta scrie
Au încercat să intre ilegal în România: în Bucovina, grănicerii au reținut doi bărbați # Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Se menționează că ofițerii unității operative au aflat despre intenția de trecere ilegală a
La 24 decembrie este marcat Ajunul Crăciunului pe stil nou. La creștinii ortodocși, inclusiv la români, Crăciunul a fost, alături de Paşte, încă
Monede și medalii vechi din perioada Imperiului Rus, descoperite de grăniceri la Punctul de trecere „Porubne” # Libertatea Cuvântului
Obiectele au fost ridicate conform procedurii pentru expertiză. Reprezentanții vămii au întocmit un proces-verbal. Colecția de monede vechi și medalii de masă din
Pentru suprafața podului se va folosi o placă specială de terasă. În orașul Noua Suliță a început reparația capitală a podului din parcul
Bucovineanul Viktor Iakob a petrecut în prizonieratul rusesc trei ani și șapte luni, fiind supus unor torturi inumane, abuzuri și munci forțate. În
ISW: Încălcarea acordurilor internaționale de către Kremlin subliniază necesitatea oferirii de garanții Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Încălcarea repetată de către Kremlin a normelor dreptului internațional impune oferirea unor garanții de securitate solide Ucrainei pentru a preveni reluarea agresiunii ruse.
Tradiţii şi simboluri. Cum să împodobim bradul de Crăciun pentru a avea noroc tot anul viitor # Libertatea Cuvântului
Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre cele mai vechi și mai îndrăgite tradiții ale sărbătorilor de iarnă, un ritual care aduce în
Trump a declarat că negocierile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei decurg normal # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a asigurat că negocierile privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă și a subliniat din nou rolul
În această dimineață au fost raportate drone rusești deasupra regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 23 decembrie, dimineața, în regiunea Cernăuți a fost declarată alertă aeriană. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan
Președintele României: „Până la sfârșitul războiului din Ucraina mai este mult” # Libertatea Cuvântului
În ciuda declarațiilor optimiste ale Președintelui SUA, Donald Trump, pacea în Ucraina este încă departe. Aceasta este opinia Președintelui României, Nicușor Dan, raportată
Mai este puțin și sărbătorile de iarnă, Crăciunul mult așteptat de toți, ne bate la ușă. Scenariul este binecunoscut de mulți dintre noi:
Casă de tip familial pentru zece orfani: Proiect în Cernăuți cu sprijinul unei fundații de caritate # Libertatea Cuvântului
În Cernăuți se prevede construirea unei case de tip familial unde vor putea locui până la zece copii. Consiliul Orășenesc a alocat deja
Zilele acestea, Oksana Sakrier, directoarea Departamentului de Educație și Știință din cadrul Administrației Militare Regionale Cernăuți, a efectuat o vizită de lucru în
În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă în regiunea Donețk, și-a pierdut viața apărătorul Ucrainei, soldatul unității militare A2582, Dumitru Bandariuc, născut în
Grănicerii ucraineni au oprit un „tur” ilegal către România în valoare de 12.000 de euro # Libertatea Cuvântului
Ofițerii operativi ai Detașamentului de Grăniceri Cernăuți au lichidat un canal de trecere ilegală a bărbaților peste frontiera de stat. Tentativa de a
