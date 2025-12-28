Bombă de aproape jumătate de tonă, descoperită în centrul capitalei sârbe Belgrad
Veridica.md, 28 decembrie 2025 14:50
Locuitorilor li s-a recomandat să își mute vehiculele și, dacă este posibil, să-și părăsească locuințele.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Ea spunea că Franţa „a devenit plictisitoare, tristă, supusă, bolnavă, deteriorată, devastată, ordinară, vulgară”, iar dreapta radicală este „singurul remediu urgent pentru agonia” ţării.
Acum 2 ore
13:30
Agenţiiile internaţionale de presă precizează că n-au putut verifica informaţia pe câmpul de luptă.
Acum 4 ore
13:00
Moscova ucide şi terorizează femei, copii şi familii întregi – acuză ministrul român de Externe, Oana Ţoiu.
Acum 24 ore
18:30
Insula se află în apropierea joncţiunii a două plăci tectonice şi este predispusă la seisme.
18:00
Ministrul pentru Migrație, Thanos Plevris, subliniază că Grecia „nu este un hotel” pentru solicitanții de azil.
16:40
Cel mai tânăr stat din Europa, independent faţă de Serbia din 2008, este în criză politică de la începutul anului.
15:50
Un mandat internaţional de arestare a fost emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova Vlad Filat # Veridica.md
Condamnarea sa în Franţa este motivată politic şi puternic influenţată de actuala putere de la Chişinău – susţine politicianul.
15:30
Potrivit anchetatorilor, actuali membri ai parlamentului primeau sistematic mită pentru votul lor în legislativ.
Ieri
14:30
Curtea Constituţională a României (CCR) judecă, duminică, noul proiect guvernamental privind reforma sistemului de pensionare a magistraţilor # Veridica.md
Luna trecută, pensia medie a foştilor procurori şi judecători echivala cu circa 5.000 de euro.
13:50
Peste 320.000 de gospodării sunt fără curent electric.
13:10
În marile oraşe, acestea cresc cu circa 80%.
10:30
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
26 decembrie 2025
19:10
Entitate secesionistă din Somalia, acesta are un teritoriu comparabil cu al Uruguayului, 175.000 de kilometri pătrați.
18:40
Kremlinul își declară deschis disponibilitatea de a ataca statele baltice, urmând scenariul ucrainean. Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán apără interesele lui Putin în Europa. Între timp, chiar în Rusia, problemele de mobilizare se acumulează – societatea este din ce în ce mai reticentă să intre în război.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Teza de doctor habilitat a fost susținută la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
13:30
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Secretarul de Stat, Marco Rubio # Veridica.md
Cei doi oficiali au discutat despre relația bilaterală dintre Chișinău și Washington.
12:40
Dmitri Constantinov, un apropiat al lui Ilan Șor, a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, în luna noiembrie.
12:20
Premieră, un tren cu trei mii de tone, testat pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 - Cahul # Veridica.md
CFM precizează că un astfel de tren poate înlocui până la 100 de camioane și deschide noi perspective pentru reevaluarea capacităților portului Giurgiulești.
12:00
DAN ALEXE : „În literatura mea, caut să întroduc o fidelitate cât mai strictă față de realitatea istorică așa cum am trăit-o” # Veridica.md
Lansat recent, romanul lui Dan Alexe ”La apa morților” oferă spațiu pentru o plonjare adâncă în lumea comunismului românesc. Ca în cele mai pitorești zone subacvatice, zona satului Rămăieni din Bărăgan, încercuit de linia orizontului percepută ca ”apa morților” e locul populat de personaje inedite care oferă densitate și dinamică lumii în care crește și se constituie ca personalitate personajul principal.
11:10
Un învățător rus a înregistrat în anii 1880 tradițiile sărbătorilor de iarnă la Taraclia, Căușeni. Fiodor Bednarovschi, așa îl chema pe dascălul rus, a consemnat datinile legate de Ignat, Crăciun și Bobotează și puterile lor magice care aveau, în imaginarul localnicilor, forța să le determine cursul întregului an sau poate chiar al vieții. De pildă, vizitele preotului în casele sătenilor influența norocul la pui, boabele de grâu folosite la semănat în prima zi de an îi scăpau de molime, iar apă sfințită de Bobotează îi scăpau de boli, de toate beteșugurile. Cu alte cuvinte, următoarele 365 de zile erau determinate de felul în care sătenii își petreceau sărbătorile de iarnă.
10:40
Agenția Servicii Publice scapă de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc.
10:10
Ieri o zis că-i Crăciunul, numai că cei care o zis îs bezbojnici (atei – n.r.), nu bogomoli (creștini – n.r.) și de atâta își bat joc de norodul cu inima deschisă. Cei care o zis așa ceva îs robii masoneriei universale, care se bucură total, când omii sărbătoresc Crăciunul de mai multe ori și tot de mai multe ori se repăd să cumpere o groază de scumpe delicatese din magazine de tot soiul.
25 decembrie 2025
19:30
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510.
24 decembrie 2025
13:50
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025.
13:20
Realizator: Micleușanu M.
13:00
„Să pomenim în rugăciunile noastre pe toţi românii care se află printre străini, departe de Ţară, ca să păstrăm unitatea de credinţă şi de neam” – îndeamnă, de Crăciun, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel # Veridica.md
„Să ne ajute Domnul ca, în această minunată sărbătoare, pacea să coboare şi în inimile noastre, iar pacea lui Hristos să fie darul cel mai preţios pe care îl aflăm sub brad” – urează și Cardinalul Claudiu, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
12:20
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare, din 24 decembrie 2025, cu reguli noi pentru solicitanți
11:50
Liderul fracțiunii „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jucov, a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal și la funcția de președinte al fracțiunii.
10:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid Șor, condamnat la 4 ani de închisoare # Veridica.md
Recent a fost condamnată la închisoare și vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a partidului „Șor” pentru finanțarea ilegală a formațiunii.
10:30
Anul 2025 e pe sfârșite, milioane de oameni, ucrainenii în primul rând, și-au dorit ca Trump să poată opri războiul și să obțină premiul Nobel pentru pace.
09:50
DEZINFORMARE: Criză energetică din Transnistria a apărut din cauza problemelor cu efectuarea plăților în UE # Veridica.md
Recenta criză energetică din Transnistria a apărut din cauza dificultărilor întâmpinate la efecturarea plăților pentru gazele naturale pe teritoriul Uniunii Europene, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru presa rusă.
23 decembrie 2025
15:10
Fostul lider democrat nu a participat la proces, invocând necesitatea de a studia materialele cauzei, iar martorii citați nu s-au prezentat.
14:50
Drepturile omului în Transnistria se deteriorează rapid, copii recrutați în programe paramilitare # Veridica.md
Promo-LEX avertizează că militarizarea și îndoctrinarea copiilor din Transnistria se intensifică.
13:30
La Muzeul Național de Istorie din Chișinău mai poate fi vizitată expozița ROYAL, un proiect cultural dedicat Reginei Maria a României # Veridica.md
E organizată de Academia de Artă Handmade București, instituție recunoscută pentru promovarea culturii române prin proiecte originale și valoroase.
12:30
Moscova confirmă că forţele sale au atacat instalații energetice și militare cu rachete hipersonice Kinjal.
12:10
În mare parte a țării, se înregistrează temperaturi aproape de zero grade sau chiar sub această valoare.
12:10
România rămâne principalul susținător european al Republicii Moldova, spune Maia Sandu # Veridica.md
Președinta Maia Sandu și Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, au discutat la Chișinău despre următoarele etape ale integrării europene a R. Moldova.
11:30
Candidaturile urmează să fie examinate de Comisia parlamentară pentru politică externă.
11:10
Circa 23.000 de angajaţi ai ministerului român de Interne muncesc în minivacanţa de Crăciun # Veridica.md
3.300 de poliţişti de frontieră vor fi mobilizaţi pentru protejarea graniţelor, prevenirea infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurarea unui control fluent la frontiera externă.
11:00
Se va putea merge în două ore din Bucureşti până la Adjud, pe aproape 250 de kilometri.
10:50
Noi atacuri cu drone lansate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea frontierei cu România # Veridica.md
Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional - a transmis ministerul Apărării Naţionale de la Bucureşti.
10:40
Ministrul român al Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a anunţat că şi-a depus demisia # Veridica.md
El devenise unul dintre cei mai impopulari membri ai actualului cabinet cvadripartit, declarat pro-european.
09:30
Veridica.ro: Republica Moldova 2025: Top FAKE NEWS & DEZINFORMĂRI demontate de Veridica # Veridica.md
În 2025, an electoral marcat de alegerile parlamentare din 28 septembrie, propaganda rusă și pro-rusă a intensificat campaniile de dezinformare în Republica Moldova, concentrându-se, la fel ca în 2024, pe demonizarea Uniunii Europene, alimentarea fricii de război și delegitimarea autorităților pro-europene de la Chișinău. Narațiunile false au vizat rolul UE în criza energetică și economică, pretinsa militarizare a blocului comunitar, implicarea NATO în regiune, precum și acuzații de „dictatură”, „rusofobie” și persecuție politică, toate având ca scop influențarea opțiunilor electorale, subminarea sprijinului pentru integrarea europeană și menținerea controlului informațional asupra regiunilor vulnerabile, în special Transnistria și Găgăuzia.
09:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE blochează pacea din Ucraina pentru a se autoafirma geopolitic # Veridica.md
UE instrumentalizează războiul din Ucraina pentru a se autoafirma geopolitic, a submina pacea și a conspira împotriva Statelor Unite, potrivit presei pro-Kremlin.
22 decembrie 2025
19:10
Fanil Sarvarov conducea departamentul de instruire operațională din cadrul statului major general.
19:00
Parlamentul României a respins moțiunile simple contra miniștrilor de la Justiție și Interne # Veridica.md
Majoritatea din Camera Deputaților și Senat i-a considerat buni pe Radu Marinescu și Cătălin Predoiu.
18:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii.
17:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, demisă, după un incident cu focuri de armă # Veridica.md
A fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară pentru elucidarea circumstanțelor. De asemenea, a fost sesizată Procuratura.
16:20
Oana Țoiu, la Chișinău: Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete și va continua să se consolideze în beneficiul cetățenilor # Veridica.md
Șefa diplomație de la București, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul României pentru Republica Moldova, atât în plan bilateral, cât și în parcursul său european.
