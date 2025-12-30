Foto/ Atenție, șoferi: ninsoare și ghețuș pe mai multe drumuri din țară
Ziar.md, 30 decembrie 2025 12:40
Drumarii și autoritățile recomandă prudență sporită participanților la trafic, după ce pe mai multe drumuri din țară s-a instalat ninsoarea și pe carosabil a început să se formeze ghețuș. Secț
ANSP: Scade numărul infecțiilor respiratorii. Cazurile de gripă și COVID-19 rămân în continuare monitorizate # Ziar.md
În perioada 22–28 decembrie 2025, au fost raportate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Se atestă o scădere cu 6% față de săptămâna
Drumarii și autoritățile recomandă prudență sporită participanților la trafic, după ce pe mai multe drumuri din țară s-a instalat ninsoarea și pe carosabil a început să se formeze ghețuș. Secț
AIPA schimbă regulile privind materialele de vizibilitate pentru beneficiarii de subvenții # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță modificarea Ghidului privind materialele de vizibilitate care trebuie utilizate de beneficiarii de subvenții din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Noile reguli
De Revelion, prețuri mai mici la benzină și motorină: cât vor costa carburanții pe 31 decembrie # Ziar.md
În ultima zi a anului, șoferii vor scoate mai puțini bani din buzunar pentru a-și face plinul cu benzină sau motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pre&
Ministerul Sănătății anunță prioritățile pentru 2026: spitale, medicină primară și dosar electronic # Ziar.md
Ministerul Sănătății a prezentat prioritățile pentru 2026, punând în centrul atenției medicina primară, infrastructura spitalicească și digitalizarea serviciilor medicale. Potrivit instituției, anul 2025 a fost marcat de investiții
Au intrat în vigoare proceduri noi pentru auditori în verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) că, începând cu 30 decembrie 2025, a intrat în vigoare o nouă metodologie care stabilește modul în care va fi verificată gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul
Ministrul Eugeniu Osmochescu, la raport: ce s-a realizat în ultimul an la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziar.md
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 și principalele direcții strategice pentru 2026. Potrivit oficialului, anul care se încheie a marcat o tranziție de la gestionarea crizelor la
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă începând cu 30 decembrie, ora 20:00, până pe 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul men&
Campania națională de vaccinare antigripală s-a încheiat: circa 240 de mii de persoane au fost imunizate # Ziar.md
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, derulată conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și cadrului legislativ național, s-a încheiat. Agenția Național&
Legea antifumat, încălcată în mai multe restaurante și cafenele din Chișinău: agenții economici au fost sancționați # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) au efectuat verificări în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău. Controalele inopinate
Dosarele de corupție, blocate de judecători: Maia Sandu cere acțiuni urgente și extinderea evaluării externe # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză existența unor tergiversări deliberate în examinarea dosarelor de corupție și avertizează că lipsa unor măsuri ferme riscă să compromită finalizarea unor cauze de importanță
Maia Sandu cere simplificarea procedurii de dare în căutare, pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate, imediat după pronunțarea sentințelor, astfel încât acestea să nu mai poată părăsi
O ceartă la beție s-a transformat într-o tragedie: un bărbat din Chișinău, trimis în judecată, riscă 15 ani de închisoare # Ziar.md
Un bărbat de 38 de ani din Chișinău va ajunge în fața magistraților, fiind acuzat că a provocat leziuni grave unei persoane, soldate cu decesul acesteia. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a anunț
Tone de materiale antiderapante, împrăștiate pe drumurile din țară: drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Ziar.md
Drumarii au fost mobilizați pe parcursul nopții pe mai multe trasee naționale, pentru a asigura circulația în siguranță în condiții de iarnă. Aceștia au curățat carosabilul și au aplicat
Sesiunea de toamnă a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat oficial, iar deputații intră într-o vacanță parlamentară prelungită. Legislativul și-a desfășurat ultima ședință plenară din acest an luni, 29 decembrie, urmând
Peste două tone de rodii, blocate la vamă de inspectorii ANSA. Iată ce s-a depistat în ele # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a blocat introducerea pe piață a unui lot de 2.080 de kilograme de rodii din import, după ce controalele efectuate la frontieră au scos la iveală depășiri ale limitelor
Cum ar fi încercat Dmitri Constantinov să ducă în eroare autoritățile înainte de a ajunge în regiunea transnistreană # Ziar.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, cu o
A încercat să treacă vama „cu dolarii la ciorap”, iar acum riscă confiscarea banilor și cercetare penală # Ziar.md
Două tentative de scoatere ilegală din R. Moldova a unor sume de bani, în valoare totală de 50.000 de dolari SUA, au fost dejucate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazurile au fost documentate de funcționarii vamali, în
Bolea: „Chiar dacă unele localități încă așteaptă apă la robinet și drumuri bune, 2025 a adus progrese în infrastructură” # Ziar.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a prezentat bilanțul activităților instituției pe care o conduce, pentru anul 2025, subliniind realizările din domeniul infrastructurii rutiere, urbane și al serviciilor publice. Potrivit oficialului, programul „Europa este Aproape” a generat 220 de proiecte,
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru data de 30 decembrie, valabil pentru toate operațiunile valutare efectuate. Potrivit datelor BNM, euro și dolarul american se depreciază ușor față de leul moldovenesc comparativ cu ziua
Prognoza meteo pentru astăzi, 30 decembrie: sunt așteptate ninsori în unele zone ale țării # Ziar.md
Meteorologii anunță pentru ziua de 30 decembrie 2025 temperaturi mai scăzute decât în zilele precedente și condiții atmosferice variabile în întreaga țară. În regiunea de centru, cerul va fi parțial noros, cu ș
Voluntariat de la 14 ani, reglementat printr-o lege nouă în R. Moldova, aliniată la standardele UE # Ziar.md
Activitatea de voluntariat în Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost votat în lectura a doua de Parlament. Una dintre principalele prevederi ale noii legi este faptul că tinerii vor putea face voluntariat
Parlamentul a adoptat măsuri fiscale pentru susținerea mediului de afaceri: vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Ziar.md
Parlamentul a votat în lectura a doua un set de modificări legislative care ar trebui să faciliteze activitatea economică. Printre principalele prevederi se numără extinderea cotei zero pentru profitul nedistribuit și în anul 2026, aplicabilă companiilor cu o cifr&
Cei patru moldoveni blocaţi la refugiul Călţun din Munţii Făgăraş au fost salvați și se simt bine # Ziar.md
Cei patru moldoveni blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați și evacuați în siguranță. Ministerul Afacerilor Externe
Centrul de Sănătate Cahul, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM: investiție în confort și servicii medicale mai bune # Ziar.md
Centrul de Sănătate din Cahul a beneficiat de lucrări semnificative de eficientizare energetică, realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a inclus izolarea termică a clădirii și alte interven&
Cu ce rezultate se laudă Ministerul Educației și Cercetării: ministrul Dan Perciun a făcut totalurile anului 2025 # Ziar.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din acest an au fost prezentate de către ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Printre acestea se numără extinderea alimentației gratuite
Încasări record la buget înainte de sărbători: peste 2,6 miliarde de lei colectate în două zile # Ziar.md
Bugetul public național a înregistrat încasări record în ajunul sărbătorilor de iarnă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în data de 24 decembrie 2025 au fost colectate 1,33 miliarde de lei, iar pe 26 decembrie -
Întreprinderile din agricultură și industrie au primit peste 38 de milioane de lei pentru facturile la energie # Ziar.md
Agenții economici din domeniile agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat, în anul 2025, de 38,1 milioane de lei pentru compensarea parțială a costurilor la energia electrică. Sprijinul a fost acordat prin Programul de compensare a creșterii pre&
Republica Moldova va avea un Fond național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții # Ziar.md
În R. Moldova a fost instituit Fondul național pentru dezvoltarea documentelor normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Fondul va fi constituit din contribuțiile investitorilor și resursele alocate de la bugetul de
ANRE liberalizează piața energiei: firmele mari vor achiziționa curentul la preț de piață, consumatorii casnici rămân protejați # Ziar.md
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat o serie de decizii menite să organizeze mai clar piața energiei electrice și să pregătească trecerea către un sistem mai competitiv și transparent. Măsurile adoptate nu vor afecta
Mai întâi la masa negocierilor, apoi în instanța de judecată: medierea devine obligatorie pentru unele litigii civile # Ziar.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului. Potrivit noii legi, persoanele implicate în anumite litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință
Curtea Supremă a Ucrainei recunoaște dreptul R. Moldova asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Ziar.md
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului, după aproape două decenii de procese judecătorești. Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economic&
Ministerul Justiției și MAI explică procedurile legale în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova au oferit explicații privind procedurile legale aplicabile în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională la solicitarea autorităților franceze. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat c&
Mașină de 15 000 de euro pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis în judecată # Ziar.md
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată. Acesta este învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege. Bărbatul ar fi folosit banii inclusiv pentru procurarea unui automobil
Bugetul pentru 2026, între investiții și austeritate: mai mulți bani pentru drumuri, mai puțini pentru creșteri sociale # Ziar.md
Parlamentul a aprobat în a doua lectură Legea Bugetului de Stat pentru 2026, care stabilește direcțiile cheltuielilor și veniturilor publice pentru anul viitor. Conform cifrelor oficiale ale proiectului, veniturile bugetului de stat sunt estimate la 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile la
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei s-a deplasat în regiunea transnistreană. Reacția lui Grosu # Ziar.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, recent condamnat și dat în căutare, s-ar fi deplasat în direcția regiunii transnistrene. „Potrivit datelor din dosarul
Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-urile care investesc în eficiență energetică # Ziar.md
Republica Moldova ajută antreprenorii mici și mijlocii care aleg să investească în tehnologii eficiente energetic și soluții de energie regenerabilă. Astăzi, 29 decembrie 2025, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația
Alocații, pensii și prestații sociale mai mari: Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% de la 1
Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță autoritățile. Peste 150 de utilaje au intervenit pe timp de noapte # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) anunță că drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopț
Parlamentul a votat: vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor în 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, informează
Curtea de Apel Centru a reconfirmat dreptul procurorilor PCCOCS de a informa presa și societatea despre înăsprirea pedepselor în dosarul atacului armat asupra încasatorilor Victoriabank, comis în anul 2014 la magazinul Metro. Atacul, în care au fost trase peste 50 de focuri
Republica Moldova începe să testeze o soluție inovativă în domeniul energiei și al mobilității electrice. Guvernul a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, proiectul-pilot Vehicul spre rețea (V2G), prin care bateriile mașinilor electrice vor putea
Carburanții se ieftinesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime la benzină și motorină, stabilite pentru 30 decembrie 2025. ANRE informează că, mâine, în
De la 1 ianuarie 2026, moldovenii care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități la importul automobilelor # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Propunerile de modificare vizează
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive au fost modificate # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care simplifică procedurile pentru eliberarea a 26 de acte permisive, în scopul reducerii poverii birocratice pentru agenții economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Legea a fost sus&
Fermierii afectați de calamități primesc un răgaz: Guvernul suspendă executările silite pentru 12 luni # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 29 decembrie 2025, avizul pentru proiectul de lege nr. 413, care oferă fermierilor mici și mijlociii un moratoriu de 12 luni asupra procedurilor de executare silită. Decizia vine ca răspuns la pierderile provocate de calamită
Ceartă pentru un loc de parcare: un bărbat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat # Ziar.md
Un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, într-o curte de bloc din Chișinău, s-a soldat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost condamnat la trei ani de detenție pentru huliganism agravat, după ce a amenin&
Cazul din Beriozchi: a fost reținut și fiul bănuitului, suspectat de complicitate la o crimă # Ziar.md
Poliția anunță noi detalii în cazul investigat în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Oamenii legii anunță că au reținut un bărbat de 33 de ani, fiul principalului bănuit. Potrivit oamenilor legii, acesta este suspectat de
Guvernul blochează angajările în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026, cu excepții pentru profesori și medici # Ziar.md
Fără angajări în sectorul bugetar anul viitor. Guvernul Republicii Moldova a decis să introducă un moratoriu temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante din sectorul public, o măsură menită să echilibreze
CNA: Sechestre de peste 140 de milioane de lei, percheziții în dosarul „GAUDEAMUS” și condamnări pentru corupție # Ziar.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de aproximativ 140,8
