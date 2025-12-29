ANRE liberalizează piața energiei: firmele mari vor achiziționa curentul la preț de piață, consumatorii casnici rămân protejați
Ziar.md, 29 decembrie 2025 16:20
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat o serie de decizii menite să organizeze mai clar piața energiei electrice și să pregătească trecerea către un sistem mai competitiv și transparent. Măsurile adoptate nu vor afecta
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
16:20
ANRE liberalizează piața energiei: firmele mari vor achiziționa curentul la preț de piață, consumatorii casnici rămân protejați # Ziar.md
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat o serie de decizii menite să organizeze mai clar piața energiei electrice și să pregătească trecerea către un sistem mai competitiv și transparent. Măsurile adoptate nu vor afecta
Acum o oră
16:00
Mai întâi la masa negocierilor, apoi în instanța de judecată: medierea devine obligatorie pentru unele litigii civile # Ziar.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului. Potrivit noii legi, persoanele implicate în anumite litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință
Acum 2 ore
15:10
Curtea Supremă a Ucrainei recunoaște dreptul R. Moldova asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Ziar.md
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului, după aproape două decenii de procese judecătorești. Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economic&
Acum 4 ore
14:30
Ministerul Justiției și MAI explică procedurile legale în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova au oferit explicații privind procedurile legale aplicabile în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională la solicitarea autorităților franceze. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat c&
14:20
Mașină de 15 000 de euro pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis în judecată # Ziar.md
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată. Acesta este învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege. Bărbatul ar fi folosit banii inclusiv pentru procurarea unui automobil
14:10
Bugetul pentru 2026, între investiții și austeritate: mai mulți bani pentru drumuri, mai puțini pentru creșteri sociale # Ziar.md
Parlamentul a aprobat în a doua lectură Legea Bugetului de Stat pentru 2026, care stabilește direcțiile cheltuielilor și veniturilor publice pentru anul viitor. Conform cifrelor oficiale ale proiectului, veniturile bugetului de stat sunt estimate la 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile la
13:40
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei s-a deplasat în regiunea transnistreană. Reacția lui Grosu # Ziar.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, recent condamnat și dat în căutare, s-ar fi deplasat în direcția regiunii transnistrene. „Potrivit datelor din dosarul
13:20
Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-urile care investesc în eficiență energetică # Ziar.md
Republica Moldova ajută antreprenorii mici și mijlocii care aleg să investească în tehnologii eficiente energetic și soluții de energie regenerabilă. Astăzi, 29 decembrie 2025, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația
13:20
Alocații, pensii și prestații sociale mai mari: Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% de la 1
13:00
Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță autoritățile. Peste 150 de utilaje au intervenit pe timp de noapte # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) anunță că drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopț
Acum 6 ore
12:40
Parlamentul a votat: vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor în 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, informează
12:40
Curtea de Apel Centru a reconfirmat dreptul procurorilor PCCOCS de a informa presa și societatea despre înăsprirea pedepselor în dosarul atacului armat asupra încasatorilor Victoriabank, comis în anul 2014 la magazinul Metro. Atacul, în care au fost trase peste 50 de focuri
12:30
Republica Moldova începe să testeze o soluție inovativă în domeniul energiei și al mobilității electrice. Guvernul a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, proiectul-pilot Vehicul spre rețea (V2G), prin care bateriile mașinilor electrice vor putea
12:20
Carburanții se ieftinesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime la benzină și motorină, stabilite pentru 30 decembrie 2025. ANRE informează că, mâine, în
12:00
De la 1 ianuarie 2026, moldovenii care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități la importul automobilelor # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Propunerile de modificare vizează
11:50
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive au fost modificate # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care simplifică procedurile pentru eliberarea a 26 de acte permisive, în scopul reducerii poverii birocratice pentru agenții economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Legea a fost sus&
11:40
Fermierii afectați de calamități primesc un răgaz: Guvernul suspendă executările silite pentru 12 luni # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 29 decembrie 2025, avizul pentru proiectul de lege nr. 413, care oferă fermierilor mici și mijlociii un moratoriu de 12 luni asupra procedurilor de executare silită. Decizia vine ca răspuns la pierderile provocate de calamită
11:20
Ceartă pentru un loc de parcare: un bărbat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat # Ziar.md
Un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, într-o curte de bloc din Chișinău, s-a soldat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost condamnat la trei ani de detenție pentru huliganism agravat, după ce a amenin&
11:10
Cazul din Beriozchi: a fost reținut și fiul bănuitului, suspectat de complicitate la o crimă # Ziar.md
Poliția anunță noi detalii în cazul investigat în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Oamenii legii anunță că au reținut un bărbat de 33 de ani, fiul principalului bănuit. Potrivit oamenilor legii, acesta este suspectat de
11:10
Guvernul blochează angajările în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026, cu excepții pentru profesori și medici # Ziar.md
Fără angajări în sectorul bugetar anul viitor. Guvernul Republicii Moldova a decis să introducă un moratoriu temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante din sectorul public, o măsură menită să echilibreze
11:00
CNA: Sechestre de peste 140 de milioane de lei, percheziții în dosarul „GAUDEAMUS” și condamnări pentru corupție # Ziar.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de aproximativ 140,8
10:50
Peste 80 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în ultimele 24 de ore, din cauza vântului puternic # Ziar.md
Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 34 au fost legate direct de consecințele rafalelor puternice de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat înlăturarea copacilor doborâ
10:50
Guvernul Republicii Moldova a adoptat astăzi, 29 decembrie 2025, Programul național de securitate cibernetică pentru perioada 2026-2030, stabilind un cadru clar de acțiuni pentru întărirea protecției rețelelor informatice și prevenirea incidentelor cibernetice. Implementarea programului va
Acum 8 ore
10:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 29 decembrie 2025, condițiile creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima casă” pentru anul viitor. Astfel, marja maximă rămâne 3% pe an, la fel ca în 2025, iar m&
10:20
Explozie într-o gospodărie din raionul Leova. Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri după o scurgere de gaz # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns la spital cu arsuri, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz, produsă într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații
10:20
Documente de călătorie falsificate: polițiștii de frontieră au depistat 15 cazuri într-o săptămână # Ziar.md
Trafic intens la frontieră, oameni grăbiți să ajungă acasă de sărbători, agitație și nervi. Și în aceste condiții, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal răm&
10:10
Vor fi sau nu indexate indemnizațiile de maternitate în 2026 - ce spune ministra Natalia Plugaru # Ziar.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că pentru anul viitor nu este prevăzută indexarea indemnizațiilor de maternitate pentru femeile care au ieșit în concediu în anii precedenți. Oficialul a precizat
10:10
Două femei din Sîngerei, condamnate după ce au dat mită pentru vot la alegerile și referendumul din 2024 # Ziar.md
Două femei din raionul Sîngerei au fost condamnate pentru mită electorală, după ce au oferit bani alegătorilor pentru a le influența votul la alegerile și referendumul din 2024. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Sîngerei,
09:50
Mii de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în doar două zile: depășirea vitezei - cea mai frecventă abatere # Ziar.md
Peste trei mii de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, constatate în doar două zile. Acesta este rezultatul controalelor în trafic, desfășurate de oamenii legii în weekend, informează Poliția R. Moldova. Potrivit datelor Poli&
09:50
Agenția Servicii Publice anunță că lansează treptat noul Registru de stat pentru persoane juridice # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea etapizată a noului Registru de stat al unităților de drept. Este vorba de un sistem digital care va permite, treptat, depunerea cererilor și obținerea extraselor în format electronic, fără
Acum 12 ore
08:40
Pace posibilă, dar nu iminentă: Trump și Zelenski vorbesc despre progrese și garanții de securitate # Ziar.md
Președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au anunțat duminică, 28 decembrie, la finalul unei întâlniri de aproximativ trei ore la reședința Mar-a-Lago din Florida, că negocierile pentru încheierea ră
08:20
Serviciile municipale, mobilizate în această noapte pentru intervenții în urma ninsorii și a vântului puternic # Ziar.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale ale Primăriei Chișinău, în cooperare cu preturile de sector, au fost mobilizate în teren pentru a interveni în urma vântului puternic și a ninsorilor sub formă de lapoviță
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial pentru luni, 29 decembrie 2025. Moneda națională se apreciază ușor în raport cu principalele valute. Astfel, un euro este cotat la 19,76 lei, în scădere cu 4
07:40
Luni, 29 decembrie, vremea rămâne rece și instabilă în majoritatea regiunilor Republicii Moldova, sub influența unui câmp de aer rece și vânt din nord‑vest, potrivit ultimelor prognoze meteo. La Chișinău,
Acum 24 ore
21:30
Patru cetățeni moldoveni, blocați în zona montană din județul Argeș. Salvatorii nu pot interveni din cauza vremii # Ziar.md
Un grup de patru persoane din Republica Moldova a rămas blocat în Refugiul Călțun, din zona montană a județului Argeș, România. Potrivit informațiilor oferite de Salvamont Argeș, persoanele sunt în siguranță
Ieri
16:40
Iarna se intensifică în România. Meteorologii au emis Cod roșu de viscol în mai multe regiuni # Ziar.md
România se confruntă cu un episod de vreme severă, marcat de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, iar autoritățile române au emis coduri roșu, portocaliu și galben pentru mai multe regiuni ale țării.
16:20
Ministerul Educației reacționează după un caz de violență asupra unei eleve din raionul Ialoveni # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve de 13 ani, dintr-o localitate din raionul Ialoveni. Reacția vine după ce o elevă a fost bă
16:00
FOTO/ Tradițiile de iarnă au adunat comunitatea din raionul Ungheni, la festivalul „După datina străbună” # Ziar.md
Orașul Ungheni a prins viață duminică, odată cu Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „După datina străbună”. La eveniment au participat ansambluri și grupuri din mai multe localități ale raionului,
15:40
VIDEO/ Staţiunea montană Bukovel, luată cu asalt de turiști. Cât costă distracția pe pârtii # Ziar.md
Sezonul de schi a fost deschis oficial la Bukovel, cel mai mare resort montan din Ucraina. După o pauză de aproximativ o săptămână, cauzată de lipsa zăpezii naturale, ninsorile recente și temperaturile scăzute au permis
13:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a început elaborarea unui Plan național pentru susținerea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, unde s-au înt&
12:40
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Actrița care a renunțat la faimă pentru a apăra animalele # Ziar.md
Brigitte Bardot, una dintre cele mai mari figuri ale cinematografiei franceze și un simbol al secolului XX, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația Brigitte Bardot, printr-un comunicat citat de presa francez&
12:00
Circulație intensă în perioada sărbătorilor. Autoritățile avertizează asupra aglomerației la frontieră și aeroport # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că, în prezent, activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei se desfășoară în regim normal. Totuși, pe măsură ce ne apropiem de sărbătorile de iarnă, autorită
11:50
În ultimele 24 de ore, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 82 de accidente rutiere, soldate cu trei persoane decedate și o persoană traumatizată. Datele au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit datelor primite din teritoriu, pe drumurile naționale ș
11:40
Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Autoritățile vin cu mai multe recomandări pentru populație # Ziar.md
Vântul puternic din noaptea trecută a provocat mai multe intervenții ale pompierilor în țară. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în dimineața zilei de 28 decembrie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au
11:00
Poliția din Cahul, împreună cu carabinierii, a desfășurat pe 27 decembrie razii de amploare în mai multe localități din raion. În urma verificărilor, oamenii legii au întocmit 45 de procese-verbale pentru diferite contravenții.
10:30
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” a fost întreruptă temporar din cauza rafalelor puternice de vânt, care afectează circulația pe râul Nistru, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova. Autoritățile recomandă că
10:10
Nivel sporit de intervenție în Chișinău: 50 de pompieri au luptat cu un incendiu izbucnit într-un town house # Ziar.md
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 28 decembrie într-un complex de locuințe de tip town house de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău. Pompierii au fost alertați la ora 00:37, printr-un apel la Serviciul
10:00
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele naționale. Drumarii au intervenit pe tot parcursul nopții # Ziar.md
Pe parcursul nopții trecute, drumarii au intervenit continuu pentru menținerea circulației rutiere în siguranță pe drumurile naționale. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (ASD), la această oră, traficul este asigurat pe întreg teritoriul
09:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit asigurări de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, în ajunul unei întâlniri considerate cruciale cu președintele SUA, Donald Trump. Declarațiile vin pe fondul unor noi atacuri
09:00
Două persoane și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident rutier, produs în noaptea trecută pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.