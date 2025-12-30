Cum ar fi încercat Dmitri Constantinov să ducă în eroare autoritățile înainte de a ajunge în regiunea transnistreană
Ziar.md, 30 decembrie 2025 09:30
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, cu o
Acum 5 minute
10:00
Tone de materiale antiderapante, împrăștiate pe drumurile din țară: drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Ziar.md
Drumarii au fost mobilizați pe parcursul nopții pe mai multe trasee naționale, pentru a asigura circulația în siguranță în condiții de iarnă. Aceștia au curățat carosabilul și au aplicat
10:00
Sesiunea de toamnă a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat oficial, iar deputații intră într-o vacanță parlamentară prelungită. Legislativul și-a desfășurat ultima ședință plenară din acest an luni, 29 decembrie, urmând
Acum o oră
09:30
Peste două tone de rodii, blocate la vamă de inspectorii ANSA. Iată ce s-a depistat în ele # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a blocat introducerea pe piață a unui lot de 2.080 de kilograme de rodii din import, după ce controalele efectuate la frontieră au scos la iveală depășiri ale limitelor
09:30
09:30
A încercat să treacă vama „cu dolarii la ciorap”, iar acum riscă confiscarea banilor și cercetare penală # Ziar.md
Două tentative de scoatere ilegală din R. Moldova a unor sume de bani, în valoare totală de 50.000 de dolari SUA, au fost dejucate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazurile au fost documentate de funcționarii vamali, în
Acum 2 ore
08:40
Bolea: „Chiar dacă unele localități încă așteaptă apă la robinet și drumuri bune, 2025 a adus progrese în infrastructură” # Ziar.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a prezentat bilanțul activităților instituției pe care o conduce, pentru anul 2025, subliniind realizările din domeniul infrastructurii rutiere, urbane și al serviciilor publice. Potrivit oficialului, programul „Europa este Aproape” a generat 220 de proiecte,
08:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru data de 30 decembrie, valabil pentru toate operațiunile valutare efectuate. Potrivit datelor BNM, euro și dolarul american se depreciază ușor față de leul moldovenesc comparativ cu ziua
Acum 4 ore
08:00
Prognoza meteo pentru astăzi, 30 decembrie: sunt așteptate ninsori în unele zone ale țării # Ziar.md
Meteorologii anunță pentru ziua de 30 decembrie 2025 temperaturi mai scăzute decât în zilele precedente și condiții atmosferice variabile în întreaga țară. În regiunea de centru, cerul va fi parțial noros, cu ș
Acum 24 ore
21:00
Voluntariat de la 14 ani, reglementat printr-o lege nouă în R. Moldova, aliniată la standardele UE # Ziar.md
Activitatea de voluntariat în Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost votat în lectura a doua de Parlament. Una dintre principalele prevederi ale noii legi este faptul că tinerii vor putea face voluntariat
18:30
Parlamentul a adoptat măsuri fiscale pentru susținerea mediului de afaceri: vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Ziar.md
Parlamentul a votat în lectura a doua un set de modificări legislative care ar trebui să faciliteze activitatea economică. Printre principalele prevederi se numără extinderea cotei zero pentru profitul nedistribuit și în anul 2026, aplicabilă companiilor cu o cifr&
18:00
Cei patru moldoveni blocaţi la refugiul Călţun din Munţii Făgăraş au fost salvați și se simt bine # Ziar.md
Cei patru moldoveni blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați și evacuați în siguranță. Ministerul Afacerilor Externe
17:30
Centrul de Sănătate Cahul, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM: investiție în confort și servicii medicale mai bune # Ziar.md
Centrul de Sănătate din Cahul a beneficiat de lucrări semnificative de eficientizare energetică, realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a inclus izolarea termică a clădirii și alte interven&
17:30
Cu ce rezultate se laudă Ministerul Educației și Cercetării: ministrul Dan Perciun a făcut totalurile anului 2025 # Ziar.md
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din acest an au fost prezentate de către ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Printre acestea se numără extinderea alimentației gratuite
17:10
Încasări record la buget înainte de sărbători: peste 2,6 miliarde de lei colectate în două zile # Ziar.md
Bugetul public național a înregistrat încasări record în ajunul sărbătorilor de iarnă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în data de 24 decembrie 2025 au fost colectate 1,33 miliarde de lei, iar pe 26 decembrie -
17:00
Întreprinderile din agricultură și industrie au primit peste 38 de milioane de lei pentru facturile la energie # Ziar.md
Agenții economici din domeniile agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat, în anul 2025, de 38,1 milioane de lei pentru compensarea parțială a costurilor la energia electrică. Sprijinul a fost acordat prin Programul de compensare a creșterii pre&
16:50
Republica Moldova va avea un Fond național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții # Ziar.md
În R. Moldova a fost instituit Fondul național pentru dezvoltarea documentelor normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Fondul va fi constituit din contribuțiile investitorilor și resursele alocate de la bugetul de
16:20
ANRE liberalizează piața energiei: firmele mari vor achiziționa curentul la preț de piață, consumatorii casnici rămân protejați # Ziar.md
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat o serie de decizii menite să organizeze mai clar piața energiei electrice și să pregătească trecerea către un sistem mai competitiv și transparent. Măsurile adoptate nu vor afecta
16:00
Mai întâi la masa negocierilor, apoi în instanța de judecată: medierea devine obligatorie pentru unele litigii civile # Ziar.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului. Potrivit noii legi, persoanele implicate în anumite litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință
15:10
Curtea Supremă a Ucrainei recunoaște dreptul R. Moldova asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Ziar.md
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului, după aproape două decenii de procese judecătorești. Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economic&
14:30
Ministerul Justiției și MAI explică procedurile legale în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova au oferit explicații privind procedurile legale aplicabile în cazul lui Vlad Filat, anunțat în căutare internațională la solicitarea autorităților franceze. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat c&
14:20
Mașină de 15 000 de euro pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis în judecată # Ziar.md
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată. Acesta este învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege. Bărbatul ar fi folosit banii inclusiv pentru procurarea unui automobil
14:10
Bugetul pentru 2026, între investiții și austeritate: mai mulți bani pentru drumuri, mai puțini pentru creșteri sociale # Ziar.md
Parlamentul a aprobat în a doua lectură Legea Bugetului de Stat pentru 2026, care stabilește direcțiile cheltuielilor și veniturilor publice pentru anul viitor. Conform cifrelor oficiale ale proiectului, veniturile bugetului de stat sunt estimate la 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile la
13:40
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei s-a deplasat în regiunea transnistreană. Reacția lui Grosu # Ziar.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, recent condamnat și dat în căutare, s-ar fi deplasat în direcția regiunii transnistrene. „Potrivit datelor din dosarul
13:20
Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-urile care investesc în eficiență energetică # Ziar.md
Republica Moldova ajută antreprenorii mici și mijlocii care aleg să investească în tehnologii eficiente energetic și soluții de energie regenerabilă. Astăzi, 29 decembrie 2025, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația
13:20
Alocații, pensii și prestații sociale mai mari: Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% de la 1
13:00
Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță autoritățile. Peste 150 de utilaje au intervenit pe timp de noapte # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) anunță că drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopț
12:40
Parlamentul a votat: vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor în 2026 # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, informează
12:40
Curtea de Apel Centru a reconfirmat dreptul procurorilor PCCOCS de a informa presa și societatea despre înăsprirea pedepselor în dosarul atacului armat asupra încasatorilor Victoriabank, comis în anul 2014 la magazinul Metro. Atacul, în care au fost trase peste 50 de focuri
12:30
Republica Moldova începe să testeze o soluție inovativă în domeniul energiei și al mobilității electrice. Guvernul a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, proiectul-pilot Vehicul spre rețea (V2G), prin care bateriile mașinilor electrice vor putea
12:20
Carburanții se ieftinesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime la benzină și motorină, stabilite pentru 30 decembrie 2025. ANRE informează că, mâine, în
12:00
De la 1 ianuarie 2026, moldovenii care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități la importul automobilelor # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova care decid să revină acasă din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Propunerile de modificare vizează
11:50
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive au fost modificate # Ziar.md
Parlamentul R. Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care simplifică procedurile pentru eliberarea a 26 de acte permisive, în scopul reducerii poverii birocratice pentru agenții economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Legea a fost sus&
11:40
Fermierii afectați de calamități primesc un răgaz: Guvernul suspendă executările silite pentru 12 luni # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 29 decembrie 2025, avizul pentru proiectul de lege nr. 413, care oferă fermierilor mici și mijlociii un moratoriu de 12 luni asupra procedurilor de executare silită. Decizia vine ca răspuns la pierderile provocate de calamită
11:20
Ceartă pentru un loc de parcare: un bărbat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat # Ziar.md
Un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, într-o curte de bloc din Chișinău, s-a soldat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost condamnat la trei ani de detenție pentru huliganism agravat, după ce a amenin&
11:10
Cazul din Beriozchi: a fost reținut și fiul bănuitului, suspectat de complicitate la o crimă # Ziar.md
Poliția anunță noi detalii în cazul investigat în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Oamenii legii anunță că au reținut un bărbat de 33 de ani, fiul principalului bănuit. Potrivit oamenilor legii, acesta este suspectat de
11:10
Guvernul blochează angajările în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026, cu excepții pentru profesori și medici # Ziar.md
Fără angajări în sectorul bugetar anul viitor. Guvernul Republicii Moldova a decis să introducă un moratoriu temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante din sectorul public, o măsură menită să echilibreze
11:00
CNA: Sechestre de peste 140 de milioane de lei, percheziții în dosarul „GAUDEAMUS” și condamnări pentru corupție # Ziar.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de aproximativ 140,8
10:50
Peste 80 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în ultimele 24 de ore, din cauza vântului puternic # Ziar.md
Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 34 au fost legate direct de consecințele rafalelor puternice de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat înlăturarea copacilor doborâ
10:50
Guvernul Republicii Moldova a adoptat astăzi, 29 decembrie 2025, Programul național de securitate cibernetică pentru perioada 2026-2030, stabilind un cadru clar de acțiuni pentru întărirea protecției rețelelor informatice și prevenirea incidentelor cibernetice. Implementarea programului va
10:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 29 decembrie 2025, condițiile creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima casă” pentru anul viitor. Astfel, marja maximă rămâne 3% pe an, la fel ca în 2025, iar m&
10:20
Explozie într-o gospodărie din raionul Leova. Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri după o scurgere de gaz # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns la spital cu arsuri, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz, produsă într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații
10:20
Documente de călătorie falsificate: polițiștii de frontieră au depistat 15 cazuri într-o săptămână # Ziar.md
Trafic intens la frontieră, oameni grăbiți să ajungă acasă de sărbători, agitație și nervi. Și în aceste condiții, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal răm&
10:10
Vor fi sau nu indexate indemnizațiile de maternitate în 2026 - ce spune ministra Natalia Plugaru # Ziar.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că pentru anul viitor nu este prevăzută indexarea indemnizațiilor de maternitate pentru femeile care au ieșit în concediu în anii precedenți. Oficialul a precizat
10:10
Două femei din Sîngerei, condamnate după ce au dat mită pentru vot la alegerile și referendumul din 2024 # Ziar.md
Două femei din raionul Sîngerei au fost condamnate pentru mită electorală, după ce au oferit bani alegătorilor pentru a le influența votul la alegerile și referendumul din 2024. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Sîngerei,
Ieri
09:50
Mii de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în doar două zile: depășirea vitezei - cea mai frecventă abatere # Ziar.md
Peste trei mii de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, constatate în doar două zile. Acesta este rezultatul controalelor în trafic, desfășurate de oamenii legii în weekend, informează Poliția R. Moldova. Potrivit datelor Poli&
09:50
Agenția Servicii Publice anunță că lansează treptat noul Registru de stat pentru persoane juridice # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea etapizată a noului Registru de stat al unităților de drept. Este vorba de un sistem digital care va permite, treptat, depunerea cererilor și obținerea extraselor în format electronic, fără
08:40
Pace posibilă, dar nu iminentă: Trump și Zelenski vorbesc despre progrese și garanții de securitate # Ziar.md
Președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au anunțat duminică, 28 decembrie, la finalul unei întâlniri de aproximativ trei ore la reședința Mar-a-Lago din Florida, că negocierile pentru încheierea ră
08:20
Serviciile municipale, mobilizate în această noapte pentru intervenții în urma ninsorii și a vântului puternic # Ziar.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale ale Primăriei Chișinău, în cooperare cu preturile de sector, au fost mobilizate în teren pentru a interveni în urma vântului puternic și a ninsorilor sub formă de lapoviță
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial pentru luni, 29 decembrie 2025. Moneda națională se apreciază ușor în raport cu principalele valute. Astfel, un euro este cotat la 19,76 lei, în scădere cu 4
07:40
Luni, 29 decembrie, vremea rămâne rece și instabilă în majoritatea regiunilor Republicii Moldova, sub influența unui câmp de aer rece și vânt din nord‑vest, potrivit ultimelor prognoze meteo. La Chișinău,
