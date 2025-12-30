Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS
Olympic, 30 decembrie 2025 11:20
Cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a CNOS În temeiul prevederilor Statutului Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Capitolul 10 – Adunarea Generală, art. 10.2.5, 10.2.6 și 10.2.7,precum și Capitolul 11 – Comitetul Executiv, art. 11.3.8, examinând informația prezentată de Secretarul General al CNOS privind organizarea Adunării Generale Ordinare, H O T Ă … Articolul Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
• • •
Alte ştiri de Olympic
Acum 30 minute
11:20
Cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a CNOS În temeiul prevederilor Statutului Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Capitolul 10 – Adunarea Generală, art. 10.2.5, 10.2.6 și 10.2.7,precum și Capitolul 11 – Comitetul Executiv, art. 11.3.8, examinând informația prezentată de Secretarul General al CNOS privind organizarea Adunării Generale Ordinare, H O T Ă … Articolul Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău # Olympic
Proiectul „Lecție Olimpică” continuă să aducă spiritul olimpic tot mai aproape de tineri. Joi, 18 decembrie, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău a devenit un adevărat punct de întâlnire al valorilor olimpice, găzduind cea de-a 62-a Lecție Olimpică din anul 2025. Sala de festivități a fost plină de elevi dornici să descopere istoria fascinantă a … Articolul O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău apare prima dată în Olympic Moldova.
16 decembrie 2025
16:20
La data de 16 decembrie 2025 a avut loc Work Meeting on Research Tools, organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind experți și reprezentanți ai … Articolul Work Meeting on Research Tools în cadrul proiectului internațional „Integrity Atlas” apare prima dată în Olympic Moldova.
10:40
Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir pentru un termen de 4 ani. Originar din orașul Bălți, el a fost campion național Shotgun SKEET în 2018 și campion național la pușcă SKEET în 2020 și 2021. Articolul Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir apare prima dată în Olympic Moldova.
14 decembrie 2025
14:50
Premiantul olimpic, Adil Osmanov a câștigat pentru a doua oarǎ campionatul național de judo printre seniori. În finala categoriei de greutate 73 kg, el a dispus de Sergiu Roşca. Totodată, Mihail Latîşev a devenit pentru a 3-a oarǎ campion național la judo printre seniori. În ultimul act al categoriei de greutate 90 kg, finalistul Europenelor … Articolul Adil Osmanov a câștigat pentru a doua oarǎ campionatul național de judo apare prima dată în Olympic Moldova.
14:50
Boxerul Alexandru Paraschiv (67 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai! El a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. Alexandru Paraschiv devine astfel primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial. Alți doi pugilişti moldoveni, Vasile … Articolul Boxerul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionat Mondial apare prima dată în Olympic Moldova.
14:40
Vicepreședintele CNOS, Cristina Vasilianov, face parte din Comisia de Coordonare către Jocurile Europene de la Istanbul în calitate de expert. Președinte al Comisiei de Coordonare a fost numit Mihai Covaliu, care îndeplinește și funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Europene de la Istanbul vor avea loc în luna iunie a anului … Articolul Reprezentant al Moldovei în comisia organizatorică a Jocurilor Europene apare prima dată în Olympic Moldova.
10 decembrie 2025
13:10
CNOS din Republica Moldova este alături, de câțiva ani deja, de Asociația CCF, care ajută copiii să rămână alături de familie.La Gala Generozității, organizată anual de această instituție, se aduce speranță copiilor și tinerilor aflați în dificultate. Pentru licitația caritabilă din acest an, CNOS și COSR s-au unit pentru o cauză nobilă, oferind un gest … Articolul O colaborare care a contribuit la o mare împlinire apare prima dată în Olympic Moldova.
5 decembrie 2025
19:50
Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în etapa inaugurală a Cupei IBU, care s-a desfășurat la Obertillach (Austria). Ea s-a remarcat în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri, fiind devansată cu 44 de secunde de franceza Paula Botet. Alina Stremous va evolua la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Milano … Articolul Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în etapa inaugurală a Cupei IBU apare prima dată în Olympic Moldova.
12:10
Calitatea unui acoperiș se simte în modul în care casa rămâne protejată, indiferent de timp. La prima vedere, țigla metalică pare un material simplu. Performanța ei este dictată de o serie de parametri tehnici care influențează durabilitatea, estetica și rezistența. O analiză atentă a acestor caracteristici îi ajută pe proprietari să distingă între un produs … Articolul Ⓟ Parametri tehnici care definesc calitatea unui acoperiș din țiglă metalică apare prima dată în Olympic Moldova.
10:20
Comitetul Național Olimpic și Sportiv, în colaborare cu Academia Olimpică din Moldova, continuă caravana Lecțiilor Olimpice. De această dată, promotorii mișcării olimpice au ajuns la Cahul, unde peste 150 de copii au umplut sala Școlii Sportive Nr. 1, dornici să vadă pe viu și să discute cu personalități care au scris pagini importante în istoria … Articolul Municipiul Cahul a găzduit cea de-a 60-a Lecție Olimpică din 2025 apare prima dată în Olympic Moldova.
3 decembrie 2025
12:00
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova vă invită la o conferință de presă dedicată semnării protocolului de colaborare strategică dintre Autoritatea de Supraveghere Financiară și CNOS, un parteneriat ce își propune să consolideze educația financiară în rândul sportivilor de performanță și să promoveze valorile olimpice în societate. Evenimentul va avea loc vineri, 5 … Articolul Stimați reprezentanți ai presei! apare prima dată în Olympic Moldova.
30 noiembrie 2025
15:50
Judocanul Mihail Latîșev (90 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul Nemanja Majdov şi azerul Murad Fatiyev. În finală, Mihail Latîșev a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lasha Bekauri. Articolul Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi apare prima dată în Olympic Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.