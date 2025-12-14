Boxerul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionat Mondial
Olympic, 14 decembrie 2025 14:50
Boxerul Alexandru Paraschiv (67 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai! El a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. Alexandru Paraschiv devine astfel primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial. Alți doi pugilişti moldoveni, Vasile … Articolul Boxerul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionat Mondial apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 30 minute
14:50
Premiantul olimpic, Adil Osmanov a câștigat pentru a doua oarǎ campionatul național de judo printre seniori. În finala categoriei de greutate 73 kg, el a dispus de Sergiu Roşca. Totodată, Mihail Latîşev a devenit pentru a 3-a oarǎ campion național la judo printre seniori. În ultimul act al categoriei de greutate 90 kg, finalistul Europenelor … Articolul Adil Osmanov a câștigat pentru a doua oarǎ campionatul național de judo apare prima dată în Olympic Moldova.
14:50
14:40
Vicepreședintele CNOS, Cristina Vasilianov, face parte din Comisia de Coordonare către Jocurile Europene de la Istanbul în calitate de expert. Președinte al Comisiei de Coordonare a fost numit Mihai Covaliu, care îndeplinește și funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Europene de la Istanbul vor avea loc în luna iunie a anului … Articolul Reprezentant al Moldovei în comisia organizatorică a Jocurilor Europene apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
CNOS din Republica Moldova este alături, de câțiva ani deja, de Asociația CCF, care ajută copiii să rămână alături de familie.La Gala Generozității, organizată anual de această instituție, se aduce speranță copiilor și tinerilor aflați în dificultate. Pentru licitația caritabilă din acest an, CNOS și COSR s-au unit pentru o cauză nobilă, oferind un gest … Articolul O colaborare care a contribuit la o mare împlinire apare prima dată în Olympic Moldova.
5 decembrie 2025
19:50
Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în etapa inaugurală a Cupei IBU, care s-a desfășurat la Obertillach (Austria). Ea s-a remarcat în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri, fiind devansată cu 44 de secunde de franceza Paula Botet. Alina Stremous va evolua la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Milano … Articolul Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în etapa inaugurală a Cupei IBU apare prima dată în Olympic Moldova.
12:10
Calitatea unui acoperiș se simte în modul în care casa rămâne protejată, indiferent de timp. La prima vedere, țigla metalică pare un material simplu. Performanța ei este dictată de o serie de parametri tehnici care influențează durabilitatea, estetica și rezistența. O analiză atentă a acestor caracteristici îi ajută pe proprietari să distingă între un produs … Articolul Ⓟ Parametri tehnici care definesc calitatea unui acoperiș din țiglă metalică apare prima dată în Olympic Moldova.
10:20
Comitetul Național Olimpic și Sportiv, în colaborare cu Academia Olimpică din Moldova, continuă caravana Lecțiilor Olimpice. De această dată, promotorii mișcării olimpice au ajuns la Cahul, unde peste 150 de copii au umplut sala Școlii Sportive Nr. 1, dornici să vadă pe viu și să discute cu personalități care au scris pagini importante în istoria … Articolul Municipiul Cahul a găzduit cea de-a 60-a Lecție Olimpică din 2025 apare prima dată în Olympic Moldova.
3 decembrie 2025
12:00
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova vă invită la o conferință de presă dedicată semnării protocolului de colaborare strategică dintre Autoritatea de Supraveghere Financiară și CNOS, un parteneriat ce își propune să consolideze educația financiară în rândul sportivilor de performanță și să promoveze valorile olimpice în societate. Evenimentul va avea loc vineri, 5 … Articolul Stimați reprezentanți ai presei! apare prima dată în Olympic Moldova.
30 noiembrie 2025
15:50
Judocanul Mihail Latîșev (90 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul Nemanja Majdov şi azerul Murad Fatiyev. În finală, Mihail Latîșev a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lasha Bekauri. Articolul Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi apare prima dată în Olympic Moldova.
29 noiembrie 2025
17:10
Judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. El a repurtat 4 victorii în categoria de greutate 81 kg, cu Magamed Borchashvili (Austria), Dimitri Gochilaidze (Georgia), Gadzidavud Gasanov (Bahrain) și Timo Cavelius (Germania). El a pierdut în semifinale în fața viitorului câștigător al categoriei 81 kg, canadianul Francois … Articolul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi apare prima dată în Olympic Moldova.
28 noiembrie 2025
12:50
Cu siguranță, anul 2025 este unul de succes pentru proiectul „Lecție Olimpică”. Pe lângă faptul că s-a desfășurat un număr record de evenimente de acest gen, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, în colaborare cu Academia Olimpică din Moldova, a organizat în premieră o Lecție Olimpică într-o instituție de învățământ din municipiul Chișinău. Prima gazdă a … Articolul O fascinantă Lecție Olimpică la Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc” din capital apare prima dată în Olympic Moldova.
27 noiembrie 2025
13:10
Valeriu Lungu a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Hîncești # Olympic
Mulțumim domnului Nicolae Ursu pentru activitatea productivă de 15 ani în cadrul Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Hîncești. Nicolae Ursu a practicat atletismul, iar în 1980 a dus torța olimpică la Onești cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Moscova. Noul director al Agenției din Hîncești este omul de afaceri Valeriu Lungu, care este și … Articolul Valeriu Lungu a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Hîncești apare prima dată în Olympic Moldova.
24 noiembrie 2025
12:10
Judocanul Nelu Malic a câștigat Cupa Europei printre cadeți, care s-a desfășurat a Thessaloniki. În finala categoriei de greutate 55 kg, el a dispus de sârbul Petar Markovic. Maria Rusu a cucerit medalia de argint în categoria 63 kg. Alți cinci judocani moldoveni s-au ales cu medalia de bronz: Xenia Vainer (48 kg), Alexandra Chiron … Articolul Șapte medalii la Cupa Europei printre cadeți la judo apare prima dată în Olympic Moldova.
22 noiembrie 2025
11:10
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția. Elevul lui Vladislav Mazur a obținut trei victorii, fiind învins în finală de spaniolul Jairo Agenjo. Articolul Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 apare prima dată în Olympic Moldova.
19 noiembrie 2025
13:00
Comitetul Executiv al Comietului Național Olimpic și Sportiv (CNOS), la ședința ordinară a examinat și aprobat proiectul Strategiei Mișcării Olimpice din Republica Moldova pentru perioada 2025-2028, elaborat de un grup de lucru desemnat în cadrul CNOS. Proiectul are drept scop conjugarea eforturilor de consolidare a guvernanței și dezvoltării durabile a Sportului Olimpic Național. Strategia este … Articolul STRATEGIA MIȘCĂRII OLIMPICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2025-2028 apare prima dată în Olympic Moldova.
