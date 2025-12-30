ECODAVA semnalează o „catastrofă ecologică” în raionul Călărași

15:30

În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.150 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1.206 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelo