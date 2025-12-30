Alina Grinevici: „Actorii își folosesc mereu talentul în viața reală”
Noi.md, 30 decembrie 2025 05:30
Actorii își folosesc mereu talentul și profesia în viața reală, fără să-și dea seama.Această opinie a fost exprimată de actrița de teatru Alina Grinevici, în cadrul emisiunii „Без галстуков" cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.„Acesta este modul tău de a comunica, felul în care te comporți, cum te relaxezi sau cum te închizi în tine. Ei bine, to
• • •
Acum 30 minute
06:00
Organizația de mediu ECODAVA trage un semnal de alarmă privind situația ecologică din raionul Călărași, pe care o califică drept o catastrofă ecologică. Declarațiile au fost făcute de vicepreședintele ECODAVA, Nicolae Pașcaru, care a prezentat imagini foto și video din mai multe localități, inclusiv din satul Țibirica.Potrivit lui Nicolae Pașcaru, problema nu vizează un singur punct, ci întreg
Acum o oră
05:30
Actorii își folosesc mereu talentul și profesia în viața reală, fără să-și dea seama.Această opinie a fost exprimată de actrița de teatru Alina Grinevici, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.„Acesta este modul tău de a comunica, felul în care te comporți, cum te relaxezi sau cum te închizi în tine. Ei bine, to
Acum 2 ore
04:30
„Brain rot” – termenul viral care descrie epuizarea mentală provocată de scroll-ul compulsiv # Noi.md
Tot mai des întîlnit pe rețelele sociale, termenul „brain rot” este folosit pentru a descrie starea de epuizare psihică, scăderea capacității de concentrare și anxietatea asociate consumului excesiv de conținut online.Deși nu reprezintă un diagnostic medical oficial, specialiștii confirmă că fenomenul are la bază mecanisme reale ale funcționării creierului, relatează CNN.Inițial utilizat i
Acum 4 ore
03:30
Guvernul aprobă proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice la nivel național # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat un set de proiecte de hotărîri menite să consolideze securitatea cibernetică, să protejeze infrastructurile critice și să crească reziliența digitală a Republicii Moldova.Măsurile sînt aliniate Agendei de reforme din cadrul Planului de creștere 2025–2027 și Foii de parcurs „Statul de drept”.Printre principalele documente aprobate se numără Programul Național
02:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, în vederea implementării proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”.Proiectul este coordonat de GIZ Moldova și cofinanțat de Biroul de Cooperare al Elveției. Inițiativa are drept obiectiv sprijinirea î
Acum 6 ore
01:30
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționînd că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat.Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum cîteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singur
01:00
Danemarca se pregătește pentru sfîrșitul unei tradiții poștale de peste patru secole, după ce compania națională PostNord a anunțat încetarea definitivă a livrării scrisorilor fizice. Ultimele scrisori vor fi distribuite pe 30 decembrie, marcînd finalul unui serviciu care datează din 1624, scrie POLITICO.Deși livrarea clasică a scrisorilor încetează, legislația daneză garantează în continuare
00:30
Tot mai mulți specialiști atrag atenția că plictiseala nu este un pericol pentru copii, ci o etapă firească și benefică în dezvoltarea lor.Deși mulți părinți încearcă să umple fiecare moment liber cu activități organizate sau timp petrecut în fața ecranelor, psihologii subliniază că lipsa stimulilor constanți stimulează imaginația, creativitatea și autonomia copiilor, relatează The Conversatio
Acum 8 ore
00:00
În 2025, tehnologia deepfake a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, atingînd un grad de realism capabil să înșele nu doar publicul obișnuit, ci și instituțiile oficiale.Specialiștii avertizează că, în 2026, amenințarea va crește odată cu apariția deepfake-urilor generate în timp real, transmite mediafax.ro.{{855230}}Pe parcursul anului 2025, fețele, vocile și mișcările create cu ajutorul AI
29 decembrie 2025
23:30
În 29 decembrie, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian, a declarat că purtătorul de cuvînt al Comandamentului Teatrului de Operații de Est a emis o informare privind desfășurarea unor exerciții militare, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, exercițiile organizate de Armata Populară de Eliberare reprezintă o măsură fermă de descurajare împotriva tentat
23:30
Un nou oraș a devenit, potrivit Națiunilor Unite, cel mai mare oraș din lume, după ce ONU a schimbat metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane și a inclus în calcule o arie metropolitană mult extinsă.Astfel, „Greater Jakarta” este estimat la aproape 42 de milioane de locuitori, depășind marea zonă Tokyo, în timp ce Dhaka (Bangladesh) urcă pe locul al doilea, cu 36,6 milioane.Schi
23:00
În Turcia, polițiștii au devenit victime ale teroriștilor: detalii despre schimbul de focuri # Noi.md
Șapte polițiști turci au fost răniți luni în timpul unei ciocniri cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în provincia Yalova, situată în nord-vestul Turciei, a raportat postul public de televiziune TRT Haber.Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni planificate de forțele de ordine pentru a captura sau identifica indivizi implicați în activități teroriste, transmite med
22:30
Screening audiologic gratuit pentru toți nou-născuții din Republica Moldova: acoperire de peste 95% la nivel național # Noi.md
Depistarea timpurie a problemelor de auz la copii a devenit o prioritate în Republica Moldova.Din anul 2024, fiecare nou-născut beneficiază gratuit de screening audiologic universal, un pas esențial pentru identificarea precoce a surdității congenitale și pentru asigurarea șanselor reale la o dezvoltare armonioasă și integrare socială.Potrivit Ministerului Sănătății și UNICEF Moldova, pe p
22:30
China Media Group (CMG) a publicat recent o analiză actualizată care sintetizează principalele repere ale diplomației globale din 2025 și evidențiază rolul Chinei pe scena internațională, scrie romanian.cgtn.comPotrivit analizei, anul 2025 a avut o semnificație istorică, marc înd un moment în care lumea a fost martoră angajamentului asumat de China în fața marilor transformări globale. În ace
22:30
Șoferii din Republica Moldova care tranzitează sau călătoresc în Bulgaria vor putea beneficia, începînd cu 3 februarie 2026, de o vignetă rutieră valabilă o singură zi.Noua opțiune de taxare va fi disponibilă pentru autoturisme și vehicule de pasageri cu masa de pînă la 3,5 tone și va avea o valabilitate de 24 de ore pe rețeaua de drumuri naționale.Potrivit autorităților rutiere bulgare, v
Acum 12 ore
21:30
Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare şi bani, a declarat luni un procuror special.Ancheta procurorului special, care s-a încheiat duminică, a avut loc în contextul unei investigații de un an privind impunerea pe termen scurt a legii marţiale de către Yoon anul trecut şi scandalurile legate de cuplul odinioar
21:30
Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a organizat, începînd de luni 29 Decembrie, forțe din cadrul marinei, forțelor aeriene și forțelor de rachete, pentru exercițiul comun „Misiunea Justiție 2025” în Strîmtoarea Taiwan, în regiunile nordice, sud-vestice, sud-estice și estice ale Insulei Taiwan, scrie romanian.cgtn.com.La ora 9:30, grupurile navale Baoji, Quzhou și Ta
21:30
În atenția persoanelor meteosensibile: în următoarele două zile se prognozează o furtună magnetică # Noi.md
La sfîrșitul lunii, pe 30 și 31 decembrie, se așteaptă o furtună geomagnetică.{{852045}}Potrivit Oxu.Az, o astfel de informație a oferit Observatorul Astrofizic „Nasreddin Tusi” din Șamahi.Se remarcă faptul că, sub influența fluxurilor recurente ale găurilor coronale de polaritate negativă, în zilele menționate se prevede, în general, o vreme spațială instabilă. Nu este exclusă o creștere
21:00
Curtea penală din Thailanda a pronunțat una dintre cele mai severe sentințe din istoria țării # Noi.md
Curtea penală din Thailanda a pronunțat una dintre cele mai severe sentințe din istoria țării în dosare de fraudă financiară, condamnînd învinuitul la o pedeapsă care nu se măsoară nici măcar în secole.Potrivit Oxu.Az, cu referire la rg.ru, tribunalul din Bangkok l-a găsit vinovat pe marele om de afaceri Prajit Jevkok, condamnîndu-l la 1210 ani de închisoare pentru organizarea unor scheme frau
21:00
Fermierii afectați de calamitățile naturale vor beneficia de un moratoriu la plata datoriilor # Noi.md
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului deb
20:30
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani.Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în lectura a doua de 76 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale
20:00
Parlamentul a adoptat proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, aliniată la standardele Uniunii Europene.Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost votat în lectura a doua de 56 de deputați.Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice. Potrivit a
20:00
Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie # Noi.md
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești, în urma examinării în instanță a dosarului legat de incidentul din 25 aprilie 2025, scrie tvrmoldova.md.În același timp, instanța a încetat procesul contravențional pe capătul ce viza acuzația de violență în familie, stabilind că nu sînt întrunite elementele contra
20:00
Ce să faci în cazul în care trebuie să întîmpini Anul Nou la serviciu: sfaturile psihoterapeutului # Noi.md
Unii oameni sînt nevoiți să întîmpine Anul Nou nu la masa de sărbătoare, dar la locul de muncă.Potrivit Oxu.Az, psihoterapeutul rus, medicul psihiatru al Clinicii de medicină psihosomatică a Universității Secenov, Dmitri Petelin, a dat sfaturi cum să-ți păstrezi starea de spirit de sărbătoare dacă pe 31 decembrie ești nevoit să lucrezi.{{855617}}„În general, pentru sănătatea psihică nu est
19:30
Reacția lui Zelenski la acuzațiile Rusiei privind lansarea de drone ucrainene asupra reședinței lui Putin # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat drept minciuni acuzațiile Rusiei privind lansarea de către Ucraina a unor drone asupra reședinței lui Vladimir Putin.Potrivit acestuia, Rusia a făcut declarații foarte periculoase, care vizează în mod evident să distrugă toate realizările colaborării cu echipa președintelui Trump.{{856627}}„Lucrăm împreună pentru a apropia pacea. Acum,
19:30
Republica Moldova a obținut o decizie definitivă și irevocabilă privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).La 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică a Curții Supreme a Ucrainei a respins recursul părții adverse și a menținut hotărîrea Curții de Apel Sud-Vest din 24 septembrie 2025, care recunoaș
19:30
Primăria Chișinăului invită locuitorii și oaspeții capitalei să întîmpine Noul An într-o atmosferă de sărbătoare, plină de tradiții și muzică. Spectacolul de Revelion va avea loc în cadrul Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale.Evenimentul va avea loc pe 31 decembrie 2025, începînd cu ora 20:00.{{855626}}Potrivit Primăriei, programul serii include un spectacol artistic diver
19:00
În noaptea de 29 decembrie, Ucraina a încercat să atace cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, a declarat pentru jurnaliști ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.Cuvintele sale sînt citate de serviciul de presă al ministerului.Potrivit acestuia, Kievul a utilizat 91 de drone cu rază lungă de acțiune. „Toate aparatele de zbor fără pilot au fost distru
19:00
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de pînă la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începînd cu 1 ianuarie 2026.Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea creditelor pe termen de pînă la 30 de ani.Stabilirea
19:00
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026, deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a propus majorarea alocației unice la nașterea copilului pînă la 50.000 de lei.Deputatul a menționat că bugetul pentru 2026 prevede cheltuieli pentru aproximativ 36.000 de copii care ar putea să se nască în anul viitor. „Să fim realiști: nu va exista un baby boom. Dacă anul trecut s-au n
18:30
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026.Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei.De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 pînă la 6 300 de lei. Sal
18:30
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025.Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.Rezultatul obținut reflectă atît responsabilita
18:00
Este important să iubești viața și să-ți înțelegi menirea, urmărind scopuri înalte, iar dragostea pentru viață și curajul permit atingerea acestora.Această opinie a fost exprimată de liderul comunității ruse din Moldova, deputat al Parlamentului de prima legislatură al țării, cavaler al Ordinului Republicii, Liudmila Lașcenova, în cadrul clubului feminin „Новые горизонты” al Ninei Dimoglo.
18:00
La „Gala Presei Sportive 2025” au fost desemnați cei mai buni zece sportivi din Moldova, transmite boxing.mdPotrivit jurnaliștilor sportivi care au participat la votul secret, locul cinci a fost ocupat de Daria Cozorez din Tiraspol, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial și campioană europeană U23.Pe locul trei s-a clasat Alexandru Paraschiv din Chișinău, medaliat cu bronz la Campionatu
18:00
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces.Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a costurilor și a promisiunilor
Acum 24 ore
17:00
Vremea rea a afectat toate regiunile țării: în ce situații au intervenit echipele de salvare în ultimele 24 de ore # Noi.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vîntului.{{855422}}Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborîți de vînt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de defrișare a arborilor că
17:00
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune consolidarea structurii instituționale # Noi.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a propus un proiect de hotăr îre de Guvern care urmărește îmbunătățirea modului de organizare și funcționare a instituției, pentru a putea răspunde mai eficient responsabilităților tot mai complexe din domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale.Astfel, proiectul prevede: instituirea subdiviziunii structurale noi cu funcții de ela
16:30
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărîri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național.Modificările sînt necesare în contextul extinderii criminalității informatice și a fraudei online, creșterii numărului de atacuri cibernetice, nivelului scăzut de educație digitală, precum și riscurilor geopolit
16:30
Direcția generală asistență medicală și socială informează că, începînd cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizat, conform unui ordin al Ministerului Sănătății.Măsura are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului de intervenție în cazurile de urgență, transmite realitatea.Astfel, în zilele lucrătoa
16:30
Polițiștii de la Buiucani, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, locuitor al capitalei, bănuit de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 120.000 de lei.Potrivit materialelor acumulate, suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitînd de lipsa proprietarilor de la domic
16:00
A plecat din viață cîntăreața sovietică, rusă și germană Tatiana Daskovskaia. Ea avea 79 de ani.S-a aflat că Tatiana Daskovskaia a decedat pe 20 noiembrie. Ultimii 26 de ani din viață i-a petrecut în Germania. Artista a fost înmormîntată în cimitirul Zaborievski din Domodedovo, regiunea Moscova, tranamite aldaily.ru {{855234}}Tatiana Daskovskaia s-a născut pe 25 iunie 1946 și a studiat dir
16:00
Consiliul Institutul Justiției Constituționale și-a exprimat public solidaritatea și susținerea deplină față de poziția judecătoarei Marina Rusu, care a semnalat existența unor practici discriminatorii în sistemul judecătoresc, în special în ceea ce privește stabilirea aceleiași sarcini de muncă pentru angajați aflați sub regimuri juridice diferite.Potrivit Consiliului, această situație genere
16:00
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate # Noi.md
Parlamentul a votat, în lectura a doua, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea alocațiilor pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, comparativ cu anul curent.Potrivit proiectului, elaborat de Ministerul Sănătății, pentru anul 2026 sînt estimate venituri de 18,83 miliarde de lei, cu 8,
16:00
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi marcate de temperaturi scăzute și ger, iar meteorologii nu exclud emiterea unui cod de vînt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri sînt prognozate și ninsori slabe.Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că vremea rece se va menține pînă în primele zile ale noului
16:00
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.{{853928}}Alocația acordată la naștere va crește pînă
16:00
Oamenii legii au recepționat solicitarea de reținere a fostului premier Vlad Filat din partea Biroului INTERPOL Paris, care a fost condamnat recent la închisoare de o instanță din Franța. Despre aceasta a anunțat, ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. {{856276}}Potrivit ministreii Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, solicitarea a fost transmisă imediat Proc
16:00
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Noi.md
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse.Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua.Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță,
15:30
Glume în plenul Parlamentului, după ce Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de Burduja # Noi.md
Glume în plenul Parlamentului, după ce Radu Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de socialistul Petru Burduja la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.„Cu privire la amendamentul domnului Petru Burduja, nr.11, anterior discutat, flash 12, există două părți ale amendamentului, inițial, în cadrul comisiei”, a declarat Radu
15:30
În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.150 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1.206 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelo
15:30
Astăzi, deputatul PSRM, vicepreședinte al Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, care prevede alocarea primei tranșe de 50 de milioane de lei pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.Deputatul a declarat că a expediat recent a doua solicitare oficială către Procuratură pentru a afla unde se află fondu
