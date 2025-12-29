GALERIE FOTO // Lansarea monografiei biobibliografice „TUDOR ZBÂRNEA”
Moldpres, 29 decembrie 2025 20:30
Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la nașterea pictorului Tudor Zbârnea, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansata monografia biobibliografică „TUDOR ZBÂRNEA”. Lucrarea a apărut în cadrul proiectului editorial „MOLDAVICA&rdq...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
21:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros și precipitații slabe # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. În anumite zone, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță, comunică MOLDPRES.Potrivit SHS, noaptea, vremea va fi &icir...
Acum o oră
20:30
20:20
Circulația rutieră se desfășoară pe toate traseele naționale în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), comunică MOLDPRES.Potrivit datelor AND, pe parcursul zilei au continuat lucrările de întreținere a drumurilo...
20:10
Scott Bales își încheie mandatul în Comisia de evaluare a judecătorilor. Parlamentul a luat act de demisia acestuia # Moldpres
Parlamentul a luat astăzi act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor, comunică MOLDPRES.Mandatul membrului internațional al Comisiei va înceta la 1 ianuari...
Acum 2 ore
19:40
Fermierii loviți de calamități naturale primesc un răgaz: Parlamentul instituie moratoriu asupra executărilor silite # Moldpres
Deputații au votat astăzi instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale produse în perioada 2024–2025. Măsura are drept scop prevenirea falimentului exploatațiilor agr...
19:20
Reguli mai simple pentru afaceri și facilități fiscale extinse din 2026. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un pachet de măsuri legislative care vizează facilitarea activității economice, comunică MOLDPRES.Unul dintre proiectele votate prevede aplic...
Acum 4 ore
18:40
Termenul pentru înregistrarea cadastrală a caselor de vacanță va fi prelungit până în 2028 # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi în lectura a doua modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, prelungind termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor de vacanță și a locuințelor individuale cu doi ani, până la 30 ianuarie ...
18:30
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat astăzi Acordul de cooperare juridică în materie civilă și comercială cu Statul Israel, semnat la 27 mai 2025, comunică MOLDPRES.Documentul creează o platformă de dialog juridic între autoritățile celor două sta...
18:30
Ministrul Justiției va exercita calitatea de membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede extinderea perioadei în care ministrul Justiției exercită calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Document...
18:00
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Maia Sandu, anunță că își încheie activitatea la finalul anului 2025. Deocamdată nu a fost anunțat cine va prelua funcția, comunică MOLDPRES.Într-un mesaj public, Zaharov explică că decizia ...
17:40
BTA: Călătoriile rezidenților bulgari în străinătate au crescut cu 5,8%, iar vizitele nerezidenților în Bulgaria au urcat cu 2,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, în noiembrie. # Moldpres
Rezidenții bulgari au efectuat 675.700 de călătorii în străinătate în noiembrie 2025, cu 5,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. O creștere a fost înregistrată pentru toate scopurile observate ale călătoriilor, a declar...
17:40
Ministerul Afacerilor Externe anunță că intervenția echipei de salvare în cazul celor patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați pe munte în județul Argeș, România, s-a încheiat cu succes, comunică MOLDPRES.Potrivit informațiilor oferite ...
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre 2025: „Am rezistat tuturor provocărilor, 2026 să aducă pace” # Moldpres
Anul 2025, care se încheie, a fost un an bun, în care Republica Moldova a demonstrat că este rezilientă și a susținut cu brio „toate examenele și provocările”, apreciază președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șeful Legislativului a mai spus că v...
17:30
Numărul școlilor care folosesc catalogul electronic a crescut cu 21 la sută în acest an, comparativ cu 2024, și a atins cifra de 733 de instituții. Datele au fost făcute publice de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a prezentat astăzi principalel...
17:20
Reguli noi pentru construcții: Republica Moldova instituie Fondul național de dezvoltare a documentelor normative în construcții # Moldpres
Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care a instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții (SDNC), Comunică MOLDPRES.Fondul va reuni mijloacele financiare destinate programelor de elaborare, întreținere și ...
17:10
Guvernul a aprobat astăzi Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2026–2028”, elaborat de Ministerul Finanțelor. Documentul descrie strategia de gestionare și identifică factorii de cost și de risc aferenți portofoliului datori...
Acum 6 ore
17:00
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la bugetul public național au atins cifre record în zilele de 24 și 26 decembrie, informează MOLDPRES.Astfel, acestea au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie și&nb...
16:50
40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă 2025 # Moldpres
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului. Pe parcursul celor șase zile de tabără, în perioada 24 - 29 decembrie, copiii au fost implicați &...
16:40
„Figurații de doi bani” – astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea liderului socialiștilor, Igor Dodon, privind adoptarea unei rezoluții de către Parlament în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Grosu i-a suger...
16:30
INTERVIU MOLDPRES // Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Modernizarea sistemului medical și apropierea de standardele europene aduc servicii mai sigure și mai accesibile pentru pacienți” # Moldpres
Descentralizarea serviciilor oncologice, investițiile majore în infrastructura spitalicească, introducerea tratamentelor inovatoare pentru copii, extinderea accesului la medicamente și accelerarea digitalizării au marcat anul 2025 în sistemul de sănătate. Î...
16:30
Aleșii poporului au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind activitatea de voluntariat. Noua lege își propune să creeze un cadru legislativ clar pentru dezvoltarea culturii voluntariatului și să încurajeze implicarea civică a cetățeni...
16:20
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, menită să asigure transparența, corectitudinea și eficiența în utilizarea fondurilor publice. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați și a fost elaborat d...
16:10
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, care introduce obligativitatea participării la mediere în anumite tipuri de litigii. Scopul legii este de a reduce volumul de muncă al instanțelor judecăt...
15:30
Radu Marian: „Acceptarea tuturor amendamentelor la bugetul pentru 2026 ar fi dus la triplarea deficitului bugetar" # Moldpres
La proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 au fost propuse, pentru adoptare în lectura a doua, 81 de amendamente. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a specificat că acceptarea tuturor amendamentelor a...
Acum 8 ore
14:50
Votat în lectura a doua: bugetul pentru 2026 prevede venituri mai mari și un deficit de 20,9 miliarde de lei # Moldpres
Aleșii poporului au adoptat astăzi, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, document care prevede creșteri ale veniturilor, majorări salariale și investiții sporite, dar și un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei.Potrivit documen...
14:20
Școli mai bine echipate, alimentaţie gratuită, mai mulţi tineri profesori și studenți care rămân în țară: Dan Perciun explică ce a adus 2025 în educație # Moldpres
Extinderea alimentației gratuite în școli, creșterea admiterii în universitățile din Republica Moldova și reducerea deficitului de cadre didactice prin atragerea unui număr record de tineri specialiști se numără printre cele mai importante realizări ale Min...
14:10
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ...
13:40
Peste 190 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în ultimele două zile, după ce au căzut și au suferit fracturi sau traumatisme din cauza ghețușului, informează MOLDPRES.Solicitată de Agenție, purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medi...
13:10
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM), prevăzând creșteri semnificative pentru servicii medicale și medicamente compensate, comunică MOLDPRES.Potrivit document...
Acum 12 ore
13:00
Ministrul Educației, despre cazul de violență asupra unei eleve: „Este o situație ieșită din comun” # Moldpres
Incidentul produs la sfârșitul săptămânii trecute, când o elevă a fost supusă violenței de către alte două fete, urmează a fi examinat de organele de drept, iar eleva vizată și familia acesteia va beneficia de suport psihologic. Precizările au fost f...
12:50
Reducerea accidentelor rutiere, prioritate absolută pentru MAI şi MIDR: cultură rutieră, infrastructură și aplicarea legii - cheia siguranței pe drumuri # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) tratează reducerea accidentelor rutiere cu decese ca o prioritate strategică. Ministra Daniella Misail-Nichitin a declarat astăzi că, deși nu s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului persoanelor decedate în accide...
12:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse, după ce Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de...
12:40
Un bărbat a murit după ce a derapat cu mașină în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, comunică MOLDPRES.Potrivit primelor informații, un autoturism Opel, condus de un bărbat de 37 de ani, a derapat din cauza neadaptării vitezei la condiț...
12:30
Intervenție mai rapidă, siguranță sporită: Daniella Misail-Nichitin despre principalele realizări ale MAI în 2025 # Moldpres
În 2025, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a obținut progrese importante în domeniul ordinii publice și al răspunsului la urgențe: timpul de intervenție al serviciului 112 a fost redus cu un minut, au fost modernizate instrumentele operative pentru situații sp...
12:20
Republica Moldova va testa tehnologia care permite circulația bidirecțională a energiei între vehicule electrice și rețea # Moldpres
În Republica Moldova va fi testată o tehnologie inovativă, care permite circulația bidirecțională a energiei electrice între vehicule electrice și rețeaua de energie. Astfel, prin soluții de încărcare inteligentă, vehiculele electrice vor putea livra e...
12:10
Parlamentul a aprobat în lectura a doua Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026. Documentul prevede majorări pentru pensii, alocații și indemnizații, comunică MOLDPRES.Potrivit documentului, pensiile și prestațiile sociale vor fi ind...
12:00
Guvernul a actualizat Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern.Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029&nbs...
12:00
Membrii Guvernului Republicii Moldova s-au reunit luni, 29 decembrie, în ultima ședință din 2025 a Cabinetului. Pe ordinea de zi au fost incluse 23 de chestiuni ce vizează domenii precum aderarea la Uniunea Europeană, securitatea cibernetică, dezvoltarea economică, g...
12:00
Sprijin pentru fermieri: instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor, avizată de Guvern # Moldpres
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra ex...
12:00
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar pe altele s-a desfășurat cu dificultate, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, oamenii legii au int...
11:50
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Moldpres
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ...
11:50
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale.Pentru a îmbunătăți calitatea vieți...
11:50
Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților, fiind bănuit de finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Acesta riscă până la șase ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în vara anului 2024, învinuitu...
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național. Modificările sunt necesare în contextul extinderii criminalități...
11:40
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive au fost simplificate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectura a doua de legislativ, comunică MOLDPRES.Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș...
11:40
Ultima ședință a Guvernului din 2025 // Premierul Alexandru Munteanu: „Încheiem anul fără restanțe” # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ultima ședință din anul 2025. „Încheiem anul 2025 și intrăm într-un an nou fără restanțe, este un rezultat remarcabil”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, la finalul ședin...
11:30
Încă o persoană reținută în cazul omorului de la Anenii Noi. Fiul suspectului prins la ieșirea din țară # Moldpres
Autoritățile din Anenii Noi au reținut fiul unui bărbat bănuit de comiterea unui omor în perioada 2012-2013, în localitatea Beriozchi. Tânărul, în vârstă de 33 de ani, este suspectat că ar fi fost complice la crimă, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar, prelungit până la sfârșitul anului 2026 # Moldpres
Moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate a fost prelungit până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, pentru a asigura o mai bună gestionare a resurselor fin...
11:20
Sprijin de la stat pentru întreprinderile din agricultură și industrie: peste 38 milioane lei, acordaţi pentru compensarea costurilor la energie electrică în 2025 # Moldpres
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au beneficiat în 2025 de sprijin financiar în valoare totală de 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică, prin intermediul Programului de compensare aprobat de Guv...
11:20
Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează s...
