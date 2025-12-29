Ultima ședință a Guvernului din 2025 // Premierul Alexandru Munteanu: „Încheiem anul fără restanțe”
Moldpres, 29 decembrie 2025 11:40
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ultima ședință din anul 2025. „Încheiem anul 2025 și intrăm într-un an nou fără restanțe, este un rezultat remarcabil”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, la finalul ședin...
• • •
Acum 5 minute
12:00
Guvernul a actualizat Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern.Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029&nbs...
12:00
Membrii Guvernului Republicii Moldova s-au reunit luni, 29 decembrie, în ultima ședință din 2025 a Cabinetului. Pe ordinea de zi au fost incluse 23 de chestiuni ce vizează domenii precum aderarea la Uniunea Europeană, securitatea cibernetică, dezvoltarea economică, g...
12:00
Sprijin pentru fermieri: instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor, avizată de Guvern # Moldpres
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra ex...
12:00
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar pe altele s-a desfășurat cu dificultate, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, oamenii legii au int...
Acum 15 minute
11:50
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Moldpres
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ...
11:50
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale.Pentru a îmbunătăți calitatea vieți...
11:50
Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților, fiind bănuit de finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Acesta riscă până la șase ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în vara anului 2024, învinuitu...
Acum 30 minute
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național. Modificările sunt necesare în contextul extinderii criminalități...
11:40
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive au fost simplificate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectura a doua de legislativ, comunică MOLDPRES.Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș...
11:40
Ultima ședință a Guvernului din 2025 // Premierul Alexandru Munteanu: „Încheiem anul fără restanțe” # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ultima ședință din anul 2025. „Încheiem anul 2025 și intrăm într-un an nou fără restanțe, este un rezultat remarcabil”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, la finalul ședin...
Acum o oră
11:30
Încă o persoană reținută în cazul omorului de la Anenii Noi. Fiul suspectului prins la ieșirea din țară # Moldpres
Autoritățile din Anenii Noi au reținut fiul unui bărbat bănuit de comiterea unui omor în perioada 2012-2013, în localitatea Beriozchi. Tânărul, în vârstă de 33 de ani, este suspectat că ar fi fost complice la crimă, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar, prelungit până la sfârșitul anului 2026 # Moldpres
Moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate a fost prelungit până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, pentru a asigura o mai bună gestionare a resurselor fin...
11:20
Sprijin de la stat pentru întreprinderile din agricultură și industrie: peste 38 milioane lei, acordaţi pentru compensarea costurilor la energie electrică în 2025 # Moldpres
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au beneficiat în 2025 de sprijin financiar în valoare totală de 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică, prin intermediul Programului de compensare aprobat de Guv...
11:20
Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează s...
11:10
MAE vine cu informații despre cei patru moldoveni blocați pe munte în Argeș. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București, patru cetățeni moldoveni sunt blocați pe munte, în Refugiul Călțun, zona Argeș, și anunță că echipa de salvare este în deplasare că...
Acum 2 ore
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a venit astăzi cu un apel prin care a îndemnat la mobilizare maximă și la vigilență pentru ca toți cetățenii să petreacă sărbătorile în siguranță, informează MOLDPRES.Prim-ministrul a mulțumit drumarilor și polițiști...
10:50
Vladimir Bolea: „Drumurile din Republica Moldova sunt practicabile în condiții de iarnă. Nu există drumuri blocate” # Moldpres
Circulaţia pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în prezent în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate blocaje, a anunțat astăzi vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRE...
10:40
Natalia Plugaru despre rezultatele Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2025: „Ocuparea forței de muncă este prioritatea zero a Guvernului” # Moldpres
Anul 2025 a adus rezultate fără precedent pe piața muncii din Republica Moldova, cu peste 20 de mii de persoane angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în creștere cu 20% față de anul precedent. Datele au fost prezenta...
10:40
Copaci doborâți și acoperișuri avariate: bilanțul intervențiilor IGSU din ultimele 24 de ore # Moldpres
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind generate de rafalele puternice de vânt, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, 34 de intervenții a...
10:30
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Executivul a decis încetarea raporturilor de serviciu ale secr...
10:30
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate prin Programul „Prima Casă” # Moldpres
Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2026 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” va fi menținută la nivel de 3% anual. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLD...
10:30
Explozie din cauza unei scurgeri de gaz la Leova. Un bărbat de 71 de ani a ajuns la spital # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost transportat la spital după ce a suferit arsuri în urma unei explozii produse de o scurgere de gaz într-o locuință din satul Filipeni, raionul Leova, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru...
Acum 4 ore
09:50
Președintele francez Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Moldpres
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris, la începutul lunii ianuarie, pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, transmite MOLDPRES cu referire la Age...
09:50
Polițiștii de frontieră au depistat, pe parcursul săptămânii precedente, 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, documentele suspecte au fost identificate atât pe sensul de i...
09:40
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 853,6 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 112,3%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 22 - 2...
09:40
Vot cumpărat la Sîngerei cu 2.000 de lei: două femei, condamnate pentru corupere electorală # Moldpres
Două femei din raionul Sîngerei au fost condamnate pentru corupere electorală, după ce instanța de judecată a stabilit că acestea au oferit bani alegătorilor pentru a le influența opțiunea de vot la alegerile din 2024, comunică MOLDPRESPotrivit Procuraturii, &...
09:40
În zilele de odihnă, peste 3 100 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 206, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspector...
09:10
Serviciile municipale din Chişinău, mobilizate pe timp de noapte pentru deszăpezire și înlăturarea efectelor intemperiei # Moldpres
Pe parcursul nopții, serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău, împreună cu preturile de sector, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare a vântului puternic și a ninsorilor, prep...
09:00
VIDEO // Produse alimentare mai sigure pe mesele moldovenilor: recomandări ANSA pentru carne, lapte, pește și ouă # Moldpres
Bucatele din carne rămân un element central pe mesele de sărbătoare ale moldovenilor, iar alegerea corectă a produselor este esențială pentru sănătatea consumatorilor. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) desfășoară ac...
08:40
Deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aleșii poporului ar urma să revină în sala plenului în februarie, comunică MOLDPRES.În cadrul ședinței, deputații vor examina, în le...
08:30
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numă...
08:30
Leul moldovenesc începe săptămâna cu apreciere față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă astăzi 19 lei și 76 de bani, în scădere c...
Acum 6 ore
06:20
Concluziile negocierilor de la Mar-a-Lago: progrese mari spre pace, dar fără acord privind teritoriile # Moldpres
Negocierile de la Mar-a-Lago au evidențiat progrese semnificative în conturarea unui plan de pace, părțile ajungând la un acord asupra aspectelor considerate esențiale, inclusiv mecanismele de securitate și rolul partenerilor occidentali. Dialogul cu liderii euro...
Acum 24 ore
21:30
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina, transmite dpa, citată de Agerpres și MOL...
20:30
Elevi și studenți din Republica Moldova vor avea ocazia de a merge în China pentru programe de studii și schimburi educaționale, promovând astfel contactele între tinerii celor două țări. Totodată, limba chineză va putea fi studiată în școlile d...
20:30
BTA: Patriarhul Ecumenic afirmă că vizita Patriarhului Bulgar întărește relațiile dintre Biserici # Moldpres
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a declarat reprezentanților mass-media care au reflectat vizita Patriarhului Bulgar Daniil la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol că această vizită a contribuit în mod semnificativ la „întărirea legăturii dintre Biseri...
20:10
Mașinile de mare tonaj sunt oprite pe acostament pe traseul M-5, în apropierea localității Lupa–Recea, din cauza ghețușului # Moldpres
Mașinile de mare tonaj sunt oprite pe acostament pe traseul M-5, în apropierea localității Lupa–Recea, din cauza ghețușului pe partea carosabilă. Anunțul a fost făcut de poliție în seara zilei de duminică, 29 decembrie, informează MOLDPRES.Î...
20:00
Donald Trump anunță că a avut o discuție telefonică „productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Moldpres
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelens...
19:50
18:30
Articole pirotehnice transportate ilegal, în valoare de peste 140 de mii de lei, depistate de oamenii legii # Moldpres
Oamenii legii au stopat astăzi, în sectorul Buiucani al capitalei, un automobil în care se aflau articole pirotehnice, fără acte de proveniență, în valoare de peste 140 de mii de lei. La volanul mașinii se afla un tânăr de 27 de ani, informează MOL...
18:20
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe traseul M-1, în apropierea localităților Condrița și Lozova # Moldpres
Poliția atenționează șoferii că pe traseul M-1 (km74), în adiacentul localităților Condrița și Lozova, se circulă cu dificultate, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare, informează MOLDPRES.Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publi...
16:10
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat privind cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete. Instituția a subliniat că organele de drept au inițiat acțiunile necesare pentru documentarea circumstanțelor cazului, iar specialiștii Centrului R...
15:50
Agenția de Investiții: Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova # Moldpres
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova, vizibilă nu doar în modernizarea serviciilor publice, ci și în structura activității economice a companiilor. Constatarea a fost făcută de Agenția de Investiții, care...
14:20
FOTO // Condiții mai bune pentru elevi: blocurile sanitare din 18 școli au fost reabilitate # Moldpres
Blocurile sanitare din 18 școli din întreaga țară au fost reabilitate în cadrul Programului național „Construcția, renovarea, reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”, ediția 2...
13:10
Trafic intens la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile aplică măsuri speciale pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în...
12:20
Președintele Consiliului European: „Sprijinul UE pentru Ucraina nu va șovăi. În război, în pace și în reconstrucție” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii acestuia de duminică cu omologul său american, Donald Tr...
Ieri
11:50
Ministrul Educației, despre consolidarea rețelei școlare: „Nu există economii de bani în urma reformei. Interesul copiilor primează” # Moldpres
Reforma propusă de Ministerul Educației și Cercetării, care vizează consolidarea rețelei școlare, are scopul de a asigura studii de calitate pentru toți copii și nicidecum de a economisi bani., afirmă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. „Nu există ...
11:20
Vântul puternic a doborât mai mulți arbori: angajații IGSU au desfășurat misiuni de defrișare # Moldpres
Mai mulți arbori au fost doborâți în urma vântului puternic înregistrat în ultimele ore. În aceste condiții, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat, în dimineața zilei de astăzi, cinci...
11:20
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI), informează EFE, citat...
10:40
FOTO // Intervenții continue ale drumarilor pe traseele naționale, pentru a asigura circulația în condiții de siguranță # Moldpres
Pe parcursul nopții, drumarii au acționat neîntrerupt pe traseele naționale cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. În prezent, pe toată rețeaua de drumuri naționale se circulă în condiții de iarnă, informează MOLDPRES.Potrivit Admin...
