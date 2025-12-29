Voluntariatul va fi reglementat de o lege nouă, aliniată la standardele UE
Moldpres, 29 decembrie 2025 16:30
Aleșii poporului au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind activitatea de voluntariat. Noua lege își propune să creeze un cadru legislativ clar pentru dezvoltarea culturii voluntariatului și să încurajeze implicarea civică a cetățeni...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
16:40
„Figurații de doi bani” – astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea liderului socialiștilor, Igor Dodon, privind adoptarea unei rezoluții de către Parlament în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Grosu i-a suger...
Acum 30 minute
16:30
INTERVIU MOLDPRES // Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Modernizarea sistemului medical și apropierea de standardele europene aduc servicii mai sigure și mai accesibile pentru pacienți” # Moldpres
Descentralizarea serviciilor oncologice, investițiile majore în infrastructura spitalicească, introducerea tratamentelor inovatoare pentru copii, extinderea accesului la medicamente și accelerarea digitalizării au marcat anul 2025 în sistemul de sănătate. Î...
16:30
16:20
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, menită să asigure transparența, corectitudinea și eficiența în utilizarea fondurilor publice. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați și a fost elaborat d...
Acum o oră
16:10
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, care introduce obligativitatea participării la mediere în anumite tipuri de litigii. Scopul legii este de a reduce volumul de muncă al instanțelor judecăt...
Acum 2 ore
15:30
Radu Marian: „Acceptarea tuturor amendamentelor la bugetul pentru 2026 ar fi dus la triplarea deficitului bugetar" # Moldpres
La proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 au fost propuse, pentru adoptare în lectura a doua, 81 de amendamente. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a specificat că acceptarea tuturor amendamentelor a...
14:50
Votat în lectura a doua: bugetul pentru 2026 prevede venituri mai mari și un deficit de 20,9 miliarde de lei # Moldpres
Aleșii poporului au adoptat astăzi, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, document care prevede creșteri ale veniturilor, majorări salariale și investiții sporite, dar și un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei.Potrivit documen...
Acum 4 ore
14:20
Școli mai bine echipate, alimentaţie gratuită, mai mulţi tineri profesori și studenți care rămân în țară: Dan Perciun explică ce a adus 2025 în educație # Moldpres
Extinderea alimentației gratuite în școli, creșterea admiterii în universitățile din Republica Moldova și reducerea deficitului de cadre didactice prin atragerea unui număr record de tineri specialiști se numără printre cele mai importante realizări ale Min...
14:10
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ...
13:40
Peste 190 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în ultimele două zile, după ce au căzut și au suferit fracturi sau traumatisme din cauza ghețușului, informează MOLDPRES.Solicitată de Agenție, purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medi...
13:10
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM), prevăzând creșteri semnificative pentru servicii medicale și medicamente compensate, comunică MOLDPRES.Potrivit document...
13:00
Ministrul Educației, despre cazul de violență asupra unei eleve: „Este o situație ieșită din comun” # Moldpres
Incidentul produs la sfârșitul săptămânii trecute, când o elevă a fost supusă violenței de către alte două fete, urmează a fi examinat de organele de drept, iar eleva vizată și familia acesteia va beneficia de suport psihologic. Precizările au fost f...
12:50
Reducerea accidentelor rutiere, prioritate absolută pentru MAI şi MIDR: cultură rutieră, infrastructură și aplicarea legii - cheia siguranței pe drumuri # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) tratează reducerea accidentelor rutiere cu decese ca o prioritate strategică. Ministra Daniella Misail-Nichitin a declarat astăzi că, deși nu s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului persoanelor decedate în accide...
Acum 6 ore
12:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse, după ce Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de...
12:40
Un bărbat a murit după ce a derapat cu mașină în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, comunică MOLDPRES.Potrivit primelor informații, un autoturism Opel, condus de un bărbat de 37 de ani, a derapat din cauza neadaptării vitezei la condiț...
12:30
Intervenție mai rapidă, siguranță sporită: Daniella Misail-Nichitin despre principalele realizări ale MAI în 2025 # Moldpres
În 2025, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a obținut progrese importante în domeniul ordinii publice și al răspunsului la urgențe: timpul de intervenție al serviciului 112 a fost redus cu un minut, au fost modernizate instrumentele operative pentru situații sp...
12:20
Republica Moldova va testa tehnologia care permite circulația bidirecțională a energiei între vehicule electrice și rețea # Moldpres
În Republica Moldova va fi testată o tehnologie inovativă, care permite circulația bidirecțională a energiei electrice între vehicule electrice și rețeaua de energie. Astfel, prin soluții de încărcare inteligentă, vehiculele electrice vor putea livra e...
12:10
Parlamentul a aprobat în lectura a doua Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026. Documentul prevede majorări pentru pensii, alocații și indemnizații, comunică MOLDPRES.Potrivit documentului, pensiile și prestațiile sociale vor fi ind...
12:00
Guvernul a actualizat Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern.Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029&nbs...
12:00
Membrii Guvernului Republicii Moldova s-au reunit luni, 29 decembrie, în ultima ședință din 2025 a Cabinetului. Pe ordinea de zi au fost incluse 23 de chestiuni ce vizează domenii precum aderarea la Uniunea Europeană, securitatea cibernetică, dezvoltarea economică, g...
12:00
Sprijin pentru fermieri: instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor, avizată de Guvern # Moldpres
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra ex...
12:00
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar pe altele s-a desfășurat cu dificultate, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, oamenii legii au int...
11:50
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Moldpres
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ...
11:50
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale.Pentru a îmbunătăți calitatea vieți...
11:50
Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților, fiind bănuit de finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Acesta riscă până la șase ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în vara anului 2024, învinuitu...
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național. Modificările sunt necesare în contextul extinderii criminalități...
11:40
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive au fost simplificate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectura a doua de legislativ, comunică MOLDPRES.Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș...
11:40
Ultima ședință a Guvernului din 2025 // Premierul Alexandru Munteanu: „Încheiem anul fără restanțe” # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ultima ședință din anul 2025. „Încheiem anul 2025 și intrăm într-un an nou fără restanțe, este un rezultat remarcabil”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, la finalul ședin...
11:30
Încă o persoană reținută în cazul omorului de la Anenii Noi. Fiul suspectului prins la ieșirea din țară # Moldpres
Autoritățile din Anenii Noi au reținut fiul unui bărbat bănuit de comiterea unui omor în perioada 2012-2013, în localitatea Beriozchi. Tânărul, în vârstă de 33 de ani, este suspectat că ar fi fost complice la crimă, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar, prelungit până la sfârșitul anului 2026 # Moldpres
Moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate a fost prelungit până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, pentru a asigura o mai bună gestionare a resurselor fin...
11:20
Sprijin de la stat pentru întreprinderile din agricultură și industrie: peste 38 milioane lei, acordaţi pentru compensarea costurilor la energie electrică în 2025 # Moldpres
Agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare au beneficiat în 2025 de sprijin financiar în valoare totală de 38,1 milioane lei pentru compensarea costurilor la energia electrică, prin intermediul Programului de compensare aprobat de Guv...
11:20
Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează s...
11:10
MAE vine cu informații despre cei patru moldoveni blocați pe munte în Argeș. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București, patru cetățeni moldoveni sunt blocați pe munte, în Refugiul Călțun, zona Argeș, și anunță că echipa de salvare este în deplasare că...
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a venit astăzi cu un apel prin care a îndemnat la mobilizare maximă și la vigilență pentru ca toți cetățenii să petreacă sărbătorile în siguranță, informează MOLDPRES.Prim-ministrul a mulțumit drumarilor și polițiști...
10:50
Vladimir Bolea: „Drumurile din Republica Moldova sunt practicabile în condiții de iarnă. Nu există drumuri blocate” # Moldpres
Circulaţia pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în prezent în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate blocaje, a anunțat astăzi vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRE...
Acum 8 ore
10:40
Natalia Plugaru despre rezultatele Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2025: „Ocuparea forței de muncă este prioritatea zero a Guvernului” # Moldpres
Anul 2025 a adus rezultate fără precedent pe piața muncii din Republica Moldova, cu peste 20 de mii de persoane angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în creștere cu 20% față de anul precedent. Datele au fost prezenta...
10:40
Copaci doborâți și acoperișuri avariate: bilanțul intervențiilor IGSU din ultimele 24 de ore # Moldpres
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind generate de rafalele puternice de vânt, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, 34 de intervenții a...
10:30
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Executivul a decis încetarea raporturilor de serviciu ale secr...
10:30
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate prin Programul „Prima Casă” # Moldpres
Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2026 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” va fi menținută la nivel de 3% anual. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLD...
10:30
Explozie din cauza unei scurgeri de gaz la Leova. Un bărbat de 71 de ani a ajuns la spital # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost transportat la spital după ce a suferit arsuri în urma unei explozii produse de o scurgere de gaz într-o locuință din satul Filipeni, raionul Leova, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru...
09:50
Președintele francez Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Moldpres
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris, la începutul lunii ianuarie, pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, transmite MOLDPRES cu referire la Age...
09:50
Polițiștii de frontieră au depistat, pe parcursul săptămânii precedente, 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, documentele suspecte au fost identificate atât pe sensul de i...
09:40
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 853,6 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 112,3%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 22 - 2...
09:40
Vot cumpărat la Sîngerei cu 2.000 de lei: două femei, condamnate pentru corupere electorală # Moldpres
Două femei din raionul Sîngerei au fost condamnate pentru corupere electorală, după ce instanța de judecată a stabilit că acestea au oferit bani alegătorilor pentru a le influența opțiunea de vot la alegerile din 2024, comunică MOLDPRESPotrivit Procuraturii, &...
09:40
În zilele de odihnă, peste 3 100 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 206, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspector...
09:10
Serviciile municipale din Chişinău, mobilizate pe timp de noapte pentru deszăpezire și înlăturarea efectelor intemperiei # Moldpres
Pe parcursul nopții, serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău, împreună cu preturile de sector, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare a vântului puternic și a ninsorilor, prep...
09:00
VIDEO // Produse alimentare mai sigure pe mesele moldovenilor: recomandări ANSA pentru carne, lapte, pește și ouă # Moldpres
Bucatele din carne rămân un element central pe mesele de sărbătoare ale moldovenilor, iar alegerea corectă a produselor este esențială pentru sănătatea consumatorilor. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) desfășoară ac...
Acum 12 ore
08:40
Deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aleșii poporului ar urma să revină în sala plenului în februarie, comunică MOLDPRES.În cadrul ședinței, deputații vor examina, în le...
08:30
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numă...
08:30
Leul moldovenesc începe săptămâna cu apreciere față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă astăzi 19 lei și 76 de bani, în scădere c...
