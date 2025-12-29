(video) Zis și făcut: Guvernul a aprobat un moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari. Ce prevede acesta
UNIMEDIA, 29 decembrie 2025 16:30
Guvernul a aprobat instituirea unui moratoriu asupra a circa 16.900 de posturi din sectorul bugetar, la nivel central și local. Proiectul a fost aprobat în ședința de astăzi a Executivului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
16:40
(foto) Argint pentru Moldova: Alergătorul Maxim Răileanu a urcat pe podium la semimaratonul din Cittadella # UNIMEDIA
Alergătorul moldovean Maxim Răileanu a obținut locul doi la semimaratonul orașului zidit din Cittadella, Italia. Sportivul a încheiat cursa cu un nou record personal (SB) de 1 oră, 4 minute și 43 de secunde, anunță Federația Națională de Atletism din Republica Moldova (FMA).
Acum 30 minute
16:30
(video) Zis și făcut: Guvernul a aprobat un moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari. Ce prevede acesta # UNIMEDIA
16:20
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025, cu replici în plen: - Domnule deputat, calmați-vă, vă rog. - Sunt foarte calm! - Nu văd # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:20
(video) Usatîi, către aleșii PAS, în Parlament: „Ați avut ustanovca să votați toți contra, la amendamentele opoziției” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, le-a făcut observație aleșilor PAS, în ședința de astăzi a Parlamentului. „E foarte trist nu din cauza că opoziția propune și majoritatea refuză totul. Majoritatea nici nu ascultați amendamentele propuse. A fost „ustanovca” toți să votați contra la amandamentele opoziției”, a declarat Usatîi, înainte să fie votată Legea bugetului de stat pentru 2026.
Acum o oră
16:10
(video) Ancheta pe incidentul de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă, finalizată # UNIMEDIA
Incidentul produs de Ziua Poliției, când au fost trase focuri de armă la sediul Inspectoratului de Poliție Centru, este în prezent examinat de Procuratura Generală, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
16:00
(foto) Boxerul Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier grav. Două persoane au murit # UNIMEDIA
Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier în Nigeria. Din primele informaţii, alte două persoane ar fi murit, scrie observatornews.ro.
16:00
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului: Decizia definitivă, pronunțată de Curtea de Casație Economică a Ucrainei # UNIMEDIA
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice.
15:50
Ultima oră! Suspecții care ar fi violat un băiat de 15 ani de la un liceu din Comrat, printre care și minori, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune Perciun # UNIMEDIA
Suspecți, printre care se numără și minori, bănuiți că ar fi violat un elev de 15 ani în căminul unui liceu din orașul Comrat, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru viol. Totodată, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația.
15:50
Deputatul PSRM Petru Burduja a admis o mică gafă în plenul Parlamentului, astăzi, care i-a făcut pe ceilalți aleși să pufnească în râs. Momentul s-a produs atunci când Burduja voia să dea citire unui amendament din partea fracțiunii socialiștilor.
15:50
Gestul amenințător făcut de China după tensiunile cu SUA și Japonia. Armata taiwaneză, în stare de alertă maximă # UNIMEDIA
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”, scrie protv.ro.
Acum 2 ore
15:40
Tinerii suspectați că ar fi violat un băiat de 15 ani în căminul unui liceu din Comrat, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune șeful de la Educație # UNIMEDIA
15:40
Țara europeană care a înăsprit legislația rutieră: Depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune, cu risc de închisoare # UNIMEDIA
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro, scrie adevarul.ro.
15:30
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Chicu, replică tăioasă pentru PAS: Nu puteți luat credite ca să plătiți salarii nesimțite pentru funcționarii care servesc partidul # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
15:30
30 decembrie, ultima zi pentru plăți și încasări bugetare în 2025: Anunțul Serviciul Fiscal de Stat # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat informează că mâine, 30 decembrie 2025, este ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare aferente anului 2025.
15:20
(video) „Of, Doamne! Mintea hodinită a unora…”. Reacția lui Igor Grosu, după împușcăturile de la Comisariatul Centru, de ziua Poliției # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la incidentul armat produse la Inspectoratul de Poliție Centru, în ziua în care a fost sărbătorită Ziua Poliției. „Of, Doamne! Aici, mintea, cum săi spun eu... hodinită a unora. Evident că e un caz ieșit din comun. Persoanele trebuie sancționate dur”, a declarat speakerul pentru presă.
15:00
„S-a produs în afara orelor de curs”: Reacția DGE Ialoveni, după ce o copilă de 13 ani a fost bătută și umilită de două fete, iar scenele - filmate # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație (DGE) Ialoveni condamnă ferm orice formă de violență între copii, făcând referire la incidentul recent în care o elevă de 13 ani a fost bătută și umilită de două colege, în timp ce scenele au fost filmate. Potrivit instituției, fapta s-a produs în afara orelor de curs.
14:50
(video) Bugetul de stat pentru 2026, votat de PAS. Zeci de amendamente ale opoziției, respinse: Nu aveți bani, dar creșteți cheltuielile la Parlament, partide, CC # UNIMEDIA
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost aprobat, în lectura a II-a, astăzi, cu votul a 54 de deputați PAS și cu critici din partea opoziției, care a propus zeci de amendamente, respinse de majoritatea parlamentară.
Acum 4 ore
14:30
(video) Grosu, cu întrebări la oamenii legii pe dispariția lui Constantinov: „Dacă știi că omul are aptitudini de a fugi de decizii, înseamnă că trebuie de pus un antrenor lângă el” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat condamnarea la 12 ani de închisoare a fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și fuga acestuia de executarea pedepsei, criticând modul în care instituțiile de drept au gestionat situația. „Dacă știi că omul e înclinat, are aptitudini de a alerga, adică de a fugi de decizii, înseamnă că trebuie un pic de pus un antrenor lângă el, să alerge împreună cu el sau pe lângă el”, a declarat acesta pentru newsmaker.
14:20
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Stefanco: Putem face amendamente, dar degeaba, dacă nici cele cu aviz de la Guvern nu le votați # UNIMEDIA
14:20
Producătorul chinez BYD este pe cale să revendice, pentru prima dată, titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule complet electrice, detronând Tesla în 2025. Evoluția vine pe fondul unei expansiuni internaționale accelerate a BYD, dar și al unui context politic și de reglementare tot mai dificil pentru compania americană, informează AFP, citată de Agerpres și observatornews.ro.
14:10
Genți Chanel, ceasuri scumpe și mită de peste 200.000 de dolari: Acuzații explozive la adresa fostei Prime Doamne a Coreei de Sud # UNIMEDIA
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost inculpată luni, 29 decembrie, de procurori pentru acceptarea unor mite în valoare de peste 220.000 de euro, precum și pentru amestec ilegal în treburile statului, scrie adevărul.ro.
13:50
(stop cadru) Grosu: „Dle Burduja, sunteți de partea lui Radu Marian, nu a mea, cum văd eu. V-ați înțeles” # UNIMEDIA
Glume în plenul Parlamentului, după ce Radu Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de socialistul Petru Burduja la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.
13:40
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Caraman, către PAS: Le spuneți oamenilor că trebuie să strângă cureaua. Să o facem începând de sus # UNIMEDIA
13:20
Ultima oră! MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei a fugit de pușcărie în regiunea transnistreană # UNIMEDIA
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană. Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la protv.
13:20
Boala care face tot mai multe victime în România: Peste 11.000 de cazuri raportate în doar o săptămână. Cetățenii, sfătuiți să poarte mască # UNIMEDIA
Numărul cazurilor de gripă crește alarmant de la o săptămână la alta, iar majoritatea pacienților au contactat forma bolii care circulă în toată Europa, denumită „super-gripa”. INSP vorbește de o alertă epidemiologică în acest moment, transmite cancan.ro.
13:10
(video) Replici în Parlament, între Chicu și Grosu: „- Vă punem în situație incomodă față de contribuabili. - Lăsați, nu aveți grijă” # UNIMEDIA
Replici în Parlament, între deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce majoritatea parlamentară nu a acceptat amendametele propuse de fostul premier, la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal. „Nu supuneți votului, că vă plasăm în situație incomodă față de contribuabili”, i-a spus Chisu speakerului.
13:00
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Grosu, după ce PAS a votat contra amendamentelor propuse de Vartanean la Buget: Ați văzut cine lucrează în Parlament? # UNIMEDIA
13:00
(video) Șefa MAI, după ce Filat a fost dat în căutare de INTERPOL: „Solicitarea a fost transmisă către PG, decizia de localizare și reținere urmează să fie propusă de un procuror” # UNIMEDIA
Oamenii legii au recepționat solicitarea de reținere a fostului premier Vlad Filat din partea Biroului INTERPOL Paris, care a fost condamnat recent la închisoare de o instanță din Franța. Despre aceasta a anunțat, ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin.
12:50
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Grosu, după PAS a votat contra amendamentelor propuse de Vartanean la Buget: Ați văzut cine lucrează în Parlament? # UNIMEDIA
12:50
(video) Donald Trump crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei: Reacția ironică a lui Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul conferinței de presă susținute după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Rusia ar urma să contribuie la reconstrucția Ucrainei, afirmând că Moscova își dorește ca Ucraina „să reușească”.
12:50
Ieftiniri „fără frâne” la carburanți, în prag de Noul An: Prețul benzinei scade mâine cu încă 9 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță prețuri și mai mici la carburanți pentru mâine, 30 decembrie. Șoferii vor achita cu 4 bănuți mai puțin pentru litrul de motorină și cu 9 bani mai puțin pentru unul de benzină.
Acum 6 ore
12:40
Blocul Alternativa vrea audierea lui Perciun în Parlament, după scandalul pe fuziunea Universității din Cahul cu UTM: Doi aleși PAS au votat pentru # UNIMEDIA
Deputata Blocului Alternativa Angela Cutasevici a propus audierea, în Parlament, a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu privire la procesul de fuzionare a Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei.
12:30
Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național # UNIMEDIA
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să își consolideze rolul de partener responsabil al societății, susținând prin donații și sponsorizări proiecte relevante în domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și incluziunii sociale, cu impact direct asupra comunităților din întreaga Republică Moldova.
12:30
„Să facă marș la Mărculești pe vzliotnaia.” Usatîi, după ce comunitatea LGBT a dat PN în judecată pentru discriminare: Să se pupe, dar să nu-i văd eu și copiii # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a venit cu o reacție, după ce comunitatea LGBT din Moldova a depus o plângere în instanță, în care susține că formațiunea ar fi îndemnat la ură și discriminare împotriva lesbienelor, gaylor, bisexualilor și transsexualilor. „Ei tot timpul se plâng, se pupă încetișor între dânșii, lasă să se pupe, numai să nu-i văd eu și copiii. Le-am spus că le iau câte o casă în Italia la toți care vor nuntă, tot au zis că îi discriminez”, a comentat Renato Usatîi.
12:20
(video) Se mută de la Vamă, la Finanțe: Lidia Ababii, numită de Guvern într-o nouă funcție. Locul cui va prelua # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat modificări în conducerea Ministerului Finanțelor. Astfel, începând cu data de 5 ianuarie, Ana Luca își încetează raporturile de serviciu din funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor, ca urmare a transferului într-o altă autoritate publică. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern din 29 decembrie.
12:10
Caz cutremurător în Franța: O tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă # UNIMEDIA
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el”, scrie adevarul.ro.
12:10
(video) „Figurații de doi bani”. Grosu, despre rezoluția privind pacea, anunțată de Dodon: Nu vrea să propună una către Putin ca să nu mai omoare oameni în Ucraina?! # UNIMEDIA
Speakerul Igor Grosu a comentat inițiativa privind adoptare a unei rezoluții parlamentare în susținerea planului de pace al lui Donald Trump, anunțată președintele PSRM, Igor Dodon. „Figurații de doi bani”, a menționat liderul PAS.
12:00
(video) Ultima ședință a Guvernului din acest an: A fost aprobată marja maximă pentru programul „Prima casă” în 2026. Ce alte decizii au fost luate # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 29 decembrie, în ultima ședință din acest an. Pe ordinea de zi au figurat 23 de subiecte, printre care și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la stabilirea, pentru anul 2026, a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Astfel, potrivit deciziei Executivului, marja maximă va fi menținută, iar beneficiarii vor putea contracta credite ipotecare pe o perioadă de până la 30 de ani.
12:00
Emmanuel Macron adună „Coaliția de voință” pentru garanțiile finale de securitate ale Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, la Paris, a unei reuniuni a liderilor statelor din așa-numita „Coaliție de voință”, menită să definitiveze contribuția fiecărei țări la pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina, scrie adevarul.ro.
11:40
(video) Ultima ședință a Guvernului din acest an: A fost aprobată marja maximă pentru programul „Prima casă” în 2026 # UNIMEDIA
11:40
(foto) Accident fatal la Ceadîr-Lunga: Un șofer a murit, după ce a derapat cu mașina de pe carosabil și s-a răsturat # UNIMEDIA
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga.
11:30
(live) Parlamentul, în ultima ședință din 2025, cu replici de la opoziție. Chicu: Dacă ați monopolizat proiectul că-i doar al PAS, așa și spuneți # UNIMEDIA
11:30
(video) Rocadă la Ministerul Finanțelor: Secretara adjunctă pleacă din funcție. Ex-șefa adjunctă de la Vamă va prelua locul Anei Luca # UNIMEDIA
11:30
Moldovenii blocați în munții Făgăraș încă nu au fost salvați. MAE: Echipa de intervenție urmează să ajungă la ei în scurt timp # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe a oferit informații despre cetățenii moldoveni blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș. Conform autorităților, cei patru moldoveni se simt bine, iar echipa de salvare se află în drum spre locație, intervenția fiind estimată pentru următoarea oră.
11:20
Ultima oră! Fiul bărbatului din Anenii Noi, suspectat că a omorât mai multe persoane, reținut în timp ce încerca să fugă din țară: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Fiul bărbatului din Anenii Noi, care este suspectat că ar fi ucis trei persoane și le-ar fi dat cadavrele porcilor, a fost reținut de polițiști în timp ce încerca să părăsească țara. Potrivit informațiilor, acesta ar fi fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său.
11:10
Emmanuel Macron convoacă „Coaliția de voință” pentru garanțiile finale de securitate ale Ucrainei # UNIMEDIA
11:00
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”: acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # UNIMEDIA
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă” în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute un bancomat.
10:50
Rapperul-ul Banarus, care a atacat două tinere și le-a jefuit de 500 000 lei, condamnat în lipsă la închisoare: Acesta a fost anunțat în căutare # UNIMEDIA
Rapperul Ion Banaru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani.
10:50
(video) Demisie la Ministerul Justiției: Stanislav Copețchi a plecat din funcția de secretar de stat # UNIMEDIA
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, începând cu data de 29 decembrie 2025, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern din 29 decembrie.
Acum 8 ore
10:40
(live/update) Miniștrii, în ultima ședință din acest an: A fost numită o nouă șefă adjunctă a Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 29 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 23 de subiecte, printre care și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la stabilirea, pentru anul 2026, a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
