(video) Zis și făcut: Guvernul a aprobat un moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari. Ce prevede acesta

14:30

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat condamnarea la 12 ani de închisoare a fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și fuga acestuia de executarea pedepsei, criticând modul în care instituțiile de drept au gestionat situația. „Dacă știi că omul e înclinat, are aptitudini de a alerga, adică de a fugi de decizii, înseamnă că trebuie un pic de pus un antrenor lângă el, să alerge împreună cu el sau pe lângă el”, a declarat acesta pentru newsmaker.