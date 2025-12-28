Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani

Unika.md, 28 decembrie 2025 22:00

Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 15 minute
22:50
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în New Jersey: un mort și un rănit grav Unika.md
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în New Jersey: un mort și un rănit grav
Acum 30 minute
22:40
Ger și ninsori abundente în ianuarie 2026, din cauza perturbării vortexului polar Unika.md
Ger și ninsori abundente în ianuarie 2026, din cauza perturbării vortexului polar
22:40
Patru turiști moldoveni, blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului extrem. Salvamont va interveni luni dimineață Unika.md
Patru turiști moldoveni, blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului extrem. Salvamont va interveni luni dimineață
Acum o oră
22:30
Cum a reușit un tată să își salveze fiica de 15 ani răpită în timp ce plimba câinele Unika.md
Cum a reușit un tată să își salveze fiica de 15 ani răpită în timp ce plimba câinele
22:20
Propunerea de pace în 20 de puncte discutată de Zelenski cu Trump Unika.md
Propunerea de pace în 20 de puncte discutată de Zelenski cu Trump
22:10
Trump și Putin, dialog telefonic despre războiul din Ucraina: noi negocieri după întâlnirea cu Zelenski Unika.md
Trump și Putin, dialog telefonic despre războiul din Ucraina: noi negocieri după întâlnirea cu Zelenski
Acum 2 ore
22:00
„Totul a fost inundat”: mii de palestinieni din Gaza, sub ape și frig, într-o criză umanitară acutizată de iarnă Unika.md
„Totul a fost inundat”: mii de palestinieni din Gaza, sub ape și frig, într-o criză umanitară acutizată de iarnă
22:00
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani Unika.md
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani
21:40
Inundații devastatoare în sudul și estul Spaniei: victime, persoane dispărute și alerte roșii în Valencia Unika.md
Inundații devastatoare în sudul și estul Spaniei: victime, persoane dispărute și alerte roșii în Valencia
21:10
Programul „Prima Casă”: marja maximă pentru credite garantate de stat rămâne 3% și în 2026 Unika.md
Programul „Prima Casă”: marja maximă pentru credite garantate de stat rămâne 3% și în 2026
Acum 4 ore
21:00
Revelion 2026 la Chișinău: Primăria promite concert grandios și focuri de artificii Unika.md
Revelion 2026 la Chișinău: Primăria promite concert grandios și focuri de artificii
Acum 6 ore
18:10
Ministerul Educației intervine în cazul elevei agresate din Ialoveni: consiliere psihologică și toleranță zero față de violență Unika.md
Ministerul Educației intervine în cazul elevei agresate din Ialoveni: consiliere psihologică și toleranță zero față de violență
18:00
Detalii cutremurătoare în cazul dispariției bărbatului din Beriozchi: suspiciuni, probe și temeri într-o anchetă de omor Unika.md
Detalii cutremurătoare în cazul dispariției bărbatului din Beriozchi: suspiciuni, probe și temeri într-o anchetă de omor
Acum 12 ore
11:40
Zelenski și Trump, față în față la Mar-a-Lago: negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei și securitatea Europei Unika.md
Zelenski și Trump, față în față la Mar-a-Lago: negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei și securitatea Europei
11:30
Raziile poliției și carabinierilor în raionul Cahul: 45 de procese-verbale, șofer prins băut și localuri sancționate pentru narghilea Unika.md
Raziile poliției și carabinierilor în raionul Cahul: 45 de procese-verbale, șofer prins băut și localuri sancționate pentru narghilea
11:30
Ucraina și Republica Moldova colaborează pentru rute alternative de transport în regiunea Odesa Unika.md
Ucraina și Republica Moldova colaborează pentru rute alternative de transport în regiunea Odesa
Acum 24 ore
09:10
Vreme tot mai rece și precipitații mixte în toată țara. Atenționare de ghețuș și vânt puternic Unika.md
Vreme tot mai rece și precipitații mixte în toată țara. Atenționare de ghețuș și vânt puternic
09:10
Telefonie și internet mobil la tarife naționale în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026. Regimul „Roam like at Home” devine realitate Unika.md
Telefonie și internet mobil la tarife naționale în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026. Regimul „Roam like at Home” devine realitate
09:00
Putin amenință cu forța totală dacă Ucraina nu acceptă pacea. Zelenski și Trump discută la Miami, pe fondul intensificării luptelor Unika.md
Putin amenință cu forța totală dacă Ucraina nu acceptă pacea. Zelenski și Trump discută la Miami, pe fondul intensificării luptelor
09:00
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: doi morți în Suedia și zeci de mii de locuințe fără curent electric Unika.md
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: doi morți în Suedia și zeci de mii de locuințe fără curent electric
08:50
Incendiu de proporții la un complex locativ din Chișinău: cinci locuințe afectate Unika.md
Incendiu de proporții la un complex locativ din Chișinău: cinci locuințe afectate
08:40
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Astrale favorizează comunicarea, reevaluarea relațiilor și planificarea viitorului Unika.md
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Astrale favorizează comunicarea, reevaluarea relațiilor și planificarea viitorului
08:40
Grav accident rutier în Chișinău: doi tineri au decedat după ce mașina lor s-a ciocnit de un evacuator Unika.md
Grav accident rutier în Chișinău: doi tineri au decedat după ce mașina lor s-a ciocnit de un evacuator
Ieri
20:20
Drumarii intervin pe drumurile naționale: circulație în condiții de iarnă și peste 1.600 de tone de material antiderapant distribuit Unika.md
Drumarii intervin pe drumurile naționale: circulație în condiții de iarnă și peste 1.600 de tone de material antiderapant distribuit
20:10
Pierderea orașului Siversk generează demiteri și reorganizări în armata ucraineană. Rapoarte false și consecințe în lanț Unika.md
Pierderea orașului Siversk generează demiteri și reorganizări în armata ucraineană. Rapoarte false și consecințe în lanț
20:10
Vacanța de sărbători a familiei antrenorului spaniol Fernando Martin s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Acesta și trei dintre copiii săi au murit într-un accident naval Unika.md
Vacanța de sărbători a familiei antrenorului spaniol Fernando Martin s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Acesta și trei dintre copiii săi au murit într-un accident naval
19:00
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” Unika.md
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”
18:40
Pavel Durov, fondatorul Telegram, stârnește controverse: fertilizare in vitro pe cheltuiala sa și declarații despre moștenire genetică Unika.md
Pavel Durov, fondatorul Telegram, stârnește controverse: fertilizare in vitro pe cheltuiala sa și declarații despre moștenire genetică
18:30
Moldoveni depistaţi ilegal pe teritoriul României Unika.md
Moldoveni depistaţi ilegal pe teritoriul României
18:20
Viorel Cernăuțeanu, despre anunțarea în urmărire a lui Filat Unika.md
Viorel Cernăuțeanu, despre anunțarea în urmărire a lui Filat
18:20
Alexandru Lozanciuc, 75 de ani de viață și 50 de ani de carieră artistică. Mesaj de felicitare din partea Direcției Cultură Chișinău Unika.md
Alexandru Lozanciuc, 75 de ani de viață și 50 de ani de carieră artistică. Mesaj de felicitare din partea Direcției Cultură Chișinău
18:10
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată Unika.md
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată
18:10
Inflația accelerează în regiunea transnistreană: 14,3% în noiembrie, cu servicii mai scumpe cu peste 40% Unika.md
Inflația accelerează în regiunea transnistreană: 14,3% în noiembrie, cu servicii mai scumpe cu peste 40%
18:00
Patru turiști spanioli, dați dispăruți după naufragiul unui vapor în Indonezia. Căutările sunt îngreunate de vremea rea Unika.md
Patru turiști spanioli, dați dispăruți după naufragiul unui vapor în Indonezia. Căutările sunt îngreunate de vremea rea
17:50
Vlad Filat contestă mandatul internațional de arestare: „Sunt pe loc, îmi exercit drepturile legale” Unika.md
Vlad Filat contestă mandatul internațional de arestare: „Sunt pe loc, îmi exercit drepturile legale”
17:50
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump Unika.md
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump
15:50
Toastul președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, la o petrecere: În Moldova, prin Odesa. Victoria va fi a Rusiei Unika.md
Toastul președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, la o petrecere: În Moldova, prin Odesa. Victoria va fi a Rusiei
15:40
Accident grav pe traseul Baurci–Ceadâr-Lunga: un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, alți doi pasageri au fost răniți Unika.md
Accident grav pe traseul Baurci–Ceadâr-Lunga: un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, alți doi pasageri au fost răniți
13:40
Accident grav la Râșcani: O mașină s-a izbit într-un camion care staționa Unika.md
Accident grav la Râșcani: O mașină s-a izbit într-un camion care staționa
13:30
Caz de violență între elevi în raionul Ialoveni: O fată a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt de două colege Unika.md
Caz de violență între elevi în raionul Ialoveni: O fată a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt de două colege
13:30
Dosarul „Laundromat”: Judecătorul Gheorghe Gorun, găsit vinovat, dar liber de pedeapsă prin prescripție Unika.md
Dosarul „Laundromat”: Judecătorul Gheorghe Gorun, găsit vinovat, dar liber de pedeapsă prin prescripție
13:20
Ceaiuri bune pentru digestie după mesele de sărbători Unika.md
Ceaiuri bune pentru digestie după mesele de sărbători
13:20
Moratoriu temporar pentru fermierii mici și micro din Republica Moldova: Executările silite vor fi suspendate timp de 12 luni Unika.md
Moratoriu temporar pentru fermierii mici și micro din Republica Moldova: Executările silite vor fi suspendate timp de 12 luni
12:00
Știai că vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial? Unika.md
Știai că vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial?
11:50
Vlad Filat a fos anunțat în căutare internațională Unika.md
Vlad Filat a fos anunțat în căutare internațională
11:40
Europa în alertă înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump: „Cu Trump nimic nu e previzibil” Unika.md
Europa în alertă înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump: „Cu Trump nimic nu e previzibil”
11:30
Premieră medicală în oncologie: Medicii de la Institutul Oncologic au redat mobilitatea unei paciente cu cancer, printr-o intervenție chirurgicală unică Unika.md
Premieră medicală în oncologie: Medicii de la Institutul Oncologic au redat mobilitatea unei paciente cu cancer, printr-o intervenție chirurgicală unică
10:50
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni Unika.md
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni
10:40
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski Unika.md
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski
10:10
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice Unika.md
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.