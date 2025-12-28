Vreme tot mai rece și precipitații mixte în toată țara. Atenționare de ghețuș și vânt puternic

Unika.md, 28 decembrie 2025 09:10

Vreme tot mai rece și precipitații mixte în toată țara. Atenționare de ghețuș și vânt puternic

Acum 15 minute
09:10
09:10
Telefonie și internet mobil la tarife naționale în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026. Regimul „Roam like at Home” devine realitate Unika.md
Telefonie și internet mobil la tarife naționale în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026. Regimul „Roam like at Home” devine realitate
Acum 30 minute
09:00
Putin amenință cu forța totală dacă Ucraina nu acceptă pacea. Zelenski și Trump discută la Miami, pe fondul intensificării luptelor Unika.md
Putin amenință cu forța totală dacă Ucraina nu acceptă pacea. Zelenski și Trump discută la Miami, pe fondul intensificării luptelor
09:00
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: doi morți în Suedia și zeci de mii de locuințe fără curent electric Unika.md
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: doi morți în Suedia și zeci de mii de locuințe fără curent electric
Acum o oră
08:50
Incendiu de proporții la un complex locativ din Chișinău: cinci locuințe afectate Unika.md
Incendiu de proporții la un complex locativ din Chișinău: cinci locuințe afectate
08:40
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Astrale favorizează comunicarea, reevaluarea relațiilor și planificarea viitorului Unika.md
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Astrale favorizează comunicarea, reevaluarea relațiilor și planificarea viitorului
08:40
Grav accident rutier în Chișinău: doi tineri au decedat după ce mașina lor s-a ciocnit de un evacuator Unika.md
Grav accident rutier în Chișinău: doi tineri au decedat după ce mașina lor s-a ciocnit de un evacuator
Acum 24 ore
20:20
Drumarii intervin pe drumurile naționale: circulație în condiții de iarnă și peste 1.600 de tone de material antiderapant distribuit Unika.md
Drumarii intervin pe drumurile naționale: circulație în condiții de iarnă și peste 1.600 de tone de material antiderapant distribuit
20:10
Pierderea orașului Siversk generează demiteri și reorganizări în armata ucraineană. Rapoarte false și consecințe în lanț Unika.md
Pierderea orașului Siversk generează demiteri și reorganizări în armata ucraineană. Rapoarte false și consecințe în lanț
20:10
Vacanța de sărbători a familiei antrenorului spaniol Fernando Martin s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Acesta și trei dintre copiii săi au murit într-un accident naval Unika.md
Vacanța de sărbători a familiei antrenorului spaniol Fernando Martin s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Acesta și trei dintre copiii săi au murit într-un accident naval
19:00
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” Unika.md
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”
18:40
Pavel Durov, fondatorul Telegram, stârnește controverse: fertilizare in vitro pe cheltuiala sa și declarații despre moștenire genetică Unika.md
Pavel Durov, fondatorul Telegram, stârnește controverse: fertilizare in vitro pe cheltuiala sa și declarații despre moștenire genetică
18:30
Moldoveni depistaţi ilegal pe teritoriul României Unika.md
Moldoveni depistaţi ilegal pe teritoriul României
18:20
Viorel Cernăuțeanu, despre anunțarea în urmărire a lui Filat Unika.md
Viorel Cernăuțeanu, despre anunțarea în urmărire a lui Filat
18:20
Alexandru Lozanciuc, 75 de ani de viață și 50 de ani de carieră artistică. Mesaj de felicitare din partea Direcției Cultură Chișinău Unika.md
Alexandru Lozanciuc, 75 de ani de viață și 50 de ani de carieră artistică. Mesaj de felicitare din partea Direcției Cultură Chișinău
18:10
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată Unika.md
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată
18:10
Inflația accelerează în regiunea transnistreană: 14,3% în noiembrie, cu servicii mai scumpe cu peste 40% Unika.md
Inflația accelerează în regiunea transnistreană: 14,3% în noiembrie, cu servicii mai scumpe cu peste 40%
18:00
Patru turiști spanioli, dați dispăruți după naufragiul unui vapor în Indonezia. Căutările sunt îngreunate de vremea rea Unika.md
Patru turiști spanioli, dați dispăruți după naufragiul unui vapor în Indonezia. Căutările sunt îngreunate de vremea rea
17:50
Vlad Filat contestă mandatul internațional de arestare: „Sunt pe loc, îmi exercit drepturile legale” Unika.md
Vlad Filat contestă mandatul internațional de arestare: „Sunt pe loc, îmi exercit drepturile legale”
17:50
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump Unika.md
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump
15:50
Toastul președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, la o petrecere: În Moldova, prin Odesa. Victoria va fi a Rusiei Unika.md
Toastul președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, la o petrecere: În Moldova, prin Odesa. Victoria va fi a Rusiei
15:40
Accident grav pe traseul Baurci–Ceadâr-Lunga: un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, alți doi pasageri au fost răniți Unika.md
Accident grav pe traseul Baurci–Ceadâr-Lunga: un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, alți doi pasageri au fost răniți
13:40
Accident grav la Râșcani: O mașină s-a izbit într-un camion care staționa Unika.md
Accident grav la Râșcani: O mașină s-a izbit într-un camion care staționa
13:30
Caz de violență între elevi în raionul Ialoveni: O fată a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt de două colege Unika.md
Caz de violență între elevi în raionul Ialoveni: O fată a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt de două colege
13:30
Dosarul „Laundromat”: Judecătorul Gheorghe Gorun, găsit vinovat, dar liber de pedeapsă prin prescripție Unika.md
Dosarul „Laundromat”: Judecătorul Gheorghe Gorun, găsit vinovat, dar liber de pedeapsă prin prescripție
13:20
Ceaiuri bune pentru digestie după mesele de sărbători Unika.md
Ceaiuri bune pentru digestie după mesele de sărbători
13:20
Moratoriu temporar pentru fermierii mici și micro din Republica Moldova: Executările silite vor fi suspendate timp de 12 luni Unika.md
Moratoriu temporar pentru fermierii mici și micro din Republica Moldova: Executările silite vor fi suspendate timp de 12 luni
12:00
Știai că vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial? Unika.md
Știai că vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial?
11:50
Vlad Filat a fos anunțat în căutare internațională Unika.md
Vlad Filat a fos anunțat în căutare internațională
11:40
Europa în alertă înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump: „Cu Trump nimic nu e previzibil” Unika.md
Europa în alertă înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump: „Cu Trump nimic nu e previzibil”
11:30
Premieră medicală în oncologie: Medicii de la Institutul Oncologic au redat mobilitatea unei paciente cu cancer, printr-o intervenție chirurgicală unică Unika.md
Premieră medicală în oncologie: Medicii de la Institutul Oncologic au redat mobilitatea unei paciente cu cancer, printr-o intervenție chirurgicală unică
10:50
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni Unika.md
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni
10:40
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski Unika.md
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski
10:10
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice Unika.md
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice
10:10
Atenție: Ghețuș și polei pe mai multe sectoare de drum. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi Unika.md
Atenție: Ghețuș și polei pe mai multe sectoare de drum. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi
10:00
Un nou val de decese subite în rândul oficialilor ruși. Fostul ministru adjunct al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit de Crăciun Unika.md
Un nou val de decese subite în rândul oficialilor ruși. Fostul ministru adjunct al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit de Crăciun
09:50
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025 – Ce surprize îți rezervă astrele la final de an Unika.md
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025 – Ce surprize îți rezervă astrele la final de an
Ieri
22:50
Trei femei atacate cu cuțitul în metroul din Paris. Agresorul a fost reținut de autorități Unika.md
Trei femei atacate cu cuțitul în metroul din Paris. Agresorul a fost reținut de autorități
22:40
Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, printre beneficiarii distincțiilor de stat acordate de Președinta Maia Sandu Unika.md
Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, printre beneficiarii distincțiilor de stat acordate de Președinta Maia Sandu
22:10
Horoscop 2026 – Previziuni generale și pe zodii Unika.md
Horoscop 2026 – Previziuni generale și pe zodii
20:10
„Ciclonul de Crăciun” a adus inundații și frică în Italia, Bulgaria și Franța. Evacuări, stare de urgență și pagube semnificative Unika.md
„Ciclonul de Crăciun” a adus inundații și frică în Italia, Bulgaria și Franța. Evacuări, stare de urgență și pagube semnificative
20:00
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin pentru laudele aduse invaziei Ucrainei Unika.md
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin pentru laudele aduse invaziei Ucrainei
20:00
Colindători și urători la Președinția Republicii Moldova: Pomul de Crăciun poate fi vizitat până pe 15 ianuarie Unika.md
Colindători și urători la Președinția Republicii Moldova: Pomul de Crăciun poate fi vizitat până pe 15 ianuarie
19:20
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump pe 28 decembrie în Florida. Planul de pace SUA–Ucraina, aproape finalizat Unika.md
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump pe 28 decembrie în Florida. Planul de pace SUA–Ucraina, aproape finalizat
19:10
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: liderul rus a amenințat cu declanșarea unui război în Ucraina Unika.md
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: liderul rus a amenințat cu declanșarea unui război în Ucraina
18:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, căutat de poliție după condamnarea la 12 ani de închisoare Unika.md
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, căutat de poliție după condamnarea la 12 ani de închisoare
18:50
Filieră internațională de trafic de droguri, destructurată în Republica Moldova. Doi tineri ucraineni arestați preventiv Unika.md
Filieră internațională de trafic de droguri, destructurată în Republica Moldova. Doi tineri ucraineni arestați preventiv
18:50
Carburanții continuă să se ieftinească în weekend Unika.md
Carburanții continuă să se ieftinească în weekend
18:40
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat Marco Rubio Unika.md
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat Marco Rubio
18:40
Trei persoane reținute pentru escrocherie de peste 1 milion de lei la Bălți. Victimă, un bătrân de 85 de ani Unika.md
Trei persoane reținute pentru escrocherie de peste 1 milion de lei la Bălți. Victimă, un bătrân de 85 de ani
