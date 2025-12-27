Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată
Unika.md, 27 decembrie 2025 18:10
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată
Acum 15 minute
18:40
Pavel Durov, fondatorul Telegram, stârnește controverse: fertilizare in vitro pe cheltuiala sa și declarații despre moștenire genetică
Acum 30 minute
18:30
Moldoveni depistaţi ilegal pe teritoriul României
Acum o oră
18:20
Viorel Cernăuțeanu, despre anunțarea în urmărire a lui Filat
18:20
Alexandru Lozanciuc, 75 de ani de viață și 50 de ani de carieră artistică. Mesaj de felicitare din partea Direcției Cultură Chișinău
18:10
Proces penal pornit după agresarea unei adolescente de 13 ani în raionul Ialoveni. Victima a fost spitalizată
18:10
Inflația accelerează în regiunea transnistreană: 14,3% în noiembrie, cu servicii mai scumpe cu peste 40%
18:00
Patru turiști spanioli, dați dispăruți după naufragiul unui vapor în Indonezia. Căutările sunt îngreunate de vremea rea
Acum 2 ore
17:50
Vlad Filat contestă mandatul internațional de arestare: „Sunt pe loc, îmi exercit drepturile legale”
17:50
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump
Acum 4 ore
15:50
Toastul președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, la o petrecere: În Moldova, prin Odesa. Victoria va fi a Rusiei
15:40
Accident grav pe traseul Baurci–Ceadâr-Lunga: un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, alți doi pasageri au fost răniți
Acum 6 ore
13:40
Accident grav la Râșcani: O mașină s-a izbit într-un camion care staționa
13:30
Caz de violență între elevi în raionul Ialoveni: O fată a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt de două colege
13:30
Dosarul „Laundromat”: Judecătorul Gheorghe Gorun, găsit vinovat, dar liber de pedeapsă prin prescripție
13:20
Ceaiuri bune pentru digestie după mesele de sărbători
13:20
Moratoriu temporar pentru fermierii mici și micro din Republica Moldova: Executările silite vor fi suspendate timp de 12 luni
Acum 8 ore
12:00
Știai că vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial?
11:50
Vlad Filat a fos anunțat în căutare internațională
11:40
Europa în alertă înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump: „Cu Trump nimic nu e previzibil”
11:30
Premieră medicală în oncologie: Medicii de la Institutul Oncologic au redat mobilitatea unei paciente cu cancer, printr-o intervenție chirurgicală unică
Acum 12 ore
10:50
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni
10:40
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski
10:10
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice
10:10
Atenție: Ghețuș și polei pe mai multe sectoare de drum. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi
10:00
Un nou val de decese subite în rândul oficialilor ruși. Fostul ministru adjunct al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit de Crăciun
09:50
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025 – Ce surprize îți rezervă astrele la final de an
Acum 24 ore
22:50
Trei femei atacate cu cuțitul în metroul din Paris. Agresorul a fost reținut de autorități
22:40
Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, printre beneficiarii distincțiilor de stat acordate de Președinta Maia Sandu
22:10
Horoscop 2026 – Previziuni generale și pe zodii
20:10
„Ciclonul de Crăciun” a adus inundații și frică în Italia, Bulgaria și Franța. Evacuări, stare de urgență și pagube semnificative
20:00
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin pentru laudele aduse invaziei Ucrainei
20:00
Colindători și urători la Președinția Republicii Moldova: Pomul de Crăciun poate fi vizitat până pe 15 ianuarie
19:20
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump pe 28 decembrie în Florida. Planul de pace SUA–Ucraina, aproape finalizat
19:10
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: liderul rus a amenințat cu declanșarea unui război în Ucraina
Ieri
18:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, căutat de poliție după condamnarea la 12 ani de închisoare
18:50
Filieră internațională de trafic de droguri, destructurată în Republica Moldova. Doi tineri ucraineni arestați preventiv
18:50
Carburanții continuă să se ieftinească în weekend
18:40
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat Marco Rubio
18:40
Trei persoane reținute pentru escrocherie de peste 1 milion de lei la Bălți. Victimă, un bătrân de 85 de ani
18:30
Fost diplomat rus, condamnat de o instanță din Moscova la 12 ani de închisoare pentru trădare
18:30
Obiect zburător detectat de radarele ucrainene în nordul Republicii Moldova
18:20
O fetiță din București a primit o scrisoare de Crăciun de la Papa Leon al XIV-lea
13:40
Doi bărbați din Florești, reținuți pentru șantaj: au cerut 100.000 de lei sub pretextul unor deficiențe la fântâni artizanale
13:30
Judecătorul Sergiu Stratan, promovat la evaluarea externă. Candidat la Curtea Supremă de Justiție
13:30
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare
13:30
O fetiță de trei ani, rănită după prăbușirea tavanului locuinței într-un sat din raionul Slobozia
11:00
Igor Dodon: Suspendarea programului cu FMI, „cartonaș roșu” pentru Maia Sandu și guvernare. FMI avertizează: succesul depinde de reforme și investiții
10:50
Trafic record la frontierele Republicii Moldova de Crăciun: peste 53.000 de traversări în 24 de ore
10:50
Avocatul Poporului semnalează cazuri de violență între militarii în termen din Armata Națională. 28 de incidente înregistrate în cinci luni
10:50
Zelenski anunță o întâlnire bilaterală cu Donald Trump și progrese în planul de pace pentru Ucraina
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.