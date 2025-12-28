Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş
MyBusiness.md, 28 decembrie 2025 21:20
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru…
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a…
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…
Fiecare angajat din Moldova are dreptul la cel puțin 28 de zile calendaristice de concediu anual plătit, acestea fiind garantate…
După ce a comandat o haină nouă, un client a descoperit trădarea cumpărăturilor online # MyBusiness.md
O clientă este gata să lase o recenzie negativă despre un produs pe care l-a comandat recent dintr-un magazin online.…
Moldova este un ecosistem în creștere cu peste 250 de startup-uri sunt active în țară în prezent, așa cum am…
Un băiat era să moară din cauza unui șoc electric în timp ce își încărca telefonul în pat # MyBusiness.md
Într-o seară, Lorenzo Lopez stătea în pat cu telefonul la încărcat lângă el. Și apoi s-a întâmplat ceva teribil. Un…
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă # MyBusiness.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa…
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa # MyBusiness.md
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din…
Când traficul e greu și vremea rece, o mașină bună devine cel mai valoros cadou - iar ZoomCredit.md te ajută să-l primești chiar anul acesta # MyBusiness.md
Odată cu venirea sezonului rece, drumurile devin mai dificile, transportul public mai imprevizibil, iar timpul petrecut în frig, așteptând un…
Un funcționar public a primit un salariu timp de 10 ani fără să se prezinte la serviciu # MyBusiness.md
Unii indivizi nu foarte harnici, când vin la muncă, se prefac doar că muncesc. Dar măcar depun ceva efort pentru…
O incinerare era programată să aibă loc la un templu budist din apropierea orașului Bangkok, Thailanda, dar s-a dovedit că…
