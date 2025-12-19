Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni

MyBusiness.md, 19 decembrie 2025 20:10

Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…

Citeşte toată ştirea

Acum o oră
20:10
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Cele mai avantajoase perioade pentru concediu anual în Moldova în 2026 MyBusiness.md
Fiecare angajat din Moldova are dreptul la cel puțin 28 de zile calendaristice de concediu anual plătit, acestea fiind garantate…
12 decembrie 2025
09:10
După ce a comandat o haină nouă, un client a descoperit trădarea cumpărăturilor online MyBusiness.md
O clientă este gata să lase o recenzie negativă despre un produs pe care l-a comandat recent dintr-un magazin online.…
5 decembrie 2025
12:50
Cum arată ecosistemul de startups din Republica Moldova MyBusiness.md
Moldova este un ecosistem în creștere cu peste 250 de startup-uri sunt active în țară în prezent, așa cum am…
05:40
Un băiat era să moară din cauza unui șoc electric în timp ce își încărca telefonul în pat MyBusiness.md
Într-o seară, Lorenzo Lopez stătea în pat cu telefonul la încărcat lângă el. Și apoi s-a întâmplat ceva teribil. Un…
4 decembrie 2025
19:40
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă MyBusiness.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa…
18:00
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa MyBusiness.md
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din…
3 decembrie 2025
13:00
Când traficul e greu și vremea rece, o mașină bună devine cel mai valoros cadou - iar ZoomCredit.md te ajută să-l primești chiar anul acesta MyBusiness.md
Odată cu venirea sezonului rece, drumurile devin mai dificile, transportul public mai imprevizibil, iar timpul petrecut în frig, așteptând un…
05:40
Un funcționar public a primit un salariu timp de 10 ani fără să se prezinte la serviciu MyBusiness.md
Unii indivizi nu foarte harnici, când vin la muncă, se prefac doar că muncesc. Dar măcar depun ceva efort pentru…
30 noiembrie 2025
03:10
O femeie crezută moartă a bătut în capacul sicriului ei MyBusiness.md
O incinerare era programată să aibă loc la un templu budist din apropierea orașului Bangkok, Thailanda, dar s-a dovedit că…
26 noiembrie 2025
06:30
Un șofer de Range Rover, sub influența drogurilor, a plecat într-o călătorie fără o singură roată MyBusiness.md
Acest Range Rover a fost un succes instantaneu în timp ce conducea pe străzile din Kuala Lumpur, Malaezia. Roata din…
24 noiembrie 2025
13:40
La scurt timp după nuntă, soția și-a dat seama că se căsătorise cu Batman MyBusiness.md
O femeie iordaniană care s-a căsătorit a descoperit curând că soțul ei era obsedat de un supererou precum Batman. Și…
12:10
Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate MyBusiness.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. În fiecare an, sute de persoane…
23 noiembrie 2025
10:50
Microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova, cuprins de flăcări în România MyBusiness.md
Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN…
22 noiembrie 2025
18:20
Un tribunal din Moscova l-a arestat în lipsă pe criticul de film Anton Dolin după ce acesta a acceptat cetățenia moldovenească MyBusiness.md
Un tribunal din Moscova a ordonat arestarea în lipsă a renumitului critic de film rus Anton Dolin (care a fost…
13:50
O elevă a făcut o sută de genuflexiuni la cererea unui profesor și a murit MyBusiness.md
O fetiță de 12 ani din statul indian Maharashtra a murit după ce profesoara ei a obligat-o să facă 100…
13:40
Vedeta TV românească Olga Barcari se întoarce în patria sa, Moldova MyBusiness.md
Olga Barcari s-a născut în Republica Moldova, dar a plecat de acasă în adolescență și s-a stabilit în România. Totuși,…
20 noiembrie 2025
18:10
Lansare oficială: Au început înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026” – Companiile sunt invitate să se înregistreze! MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunțădeschiderea înscrierilor pentru participanți la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat…
19 noiembrie 2025
11:40
Acte necesare la angajarea în Moldova, în 2025 MyBusiness.md
Felicitări, urmează să fiți angajat la muncă! A rămas doar să adunați toate documentele necesare pentru angajare. Vă povestim despre…
11:40
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită MyBusiness.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023. Inteligența artificială rescrie regulile jocului în materie de infracționalitate,…
