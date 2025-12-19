Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni
MyBusiness.md, 19 decembrie 2025 20:10
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…
• • •
Alte ştiri de MyBusiness.md
Acum o oră
20:10
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent,…
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Fiecare angajat din Moldova are dreptul la cel puțin 28 de zile calendaristice de concediu anual plătit, acestea fiind garantate…
12 decembrie 2025
09:10
După ce a comandat o haină nouă, un client a descoperit trădarea cumpărăturilor online # MyBusiness.md
O clientă este gata să lase o recenzie negativă despre un produs pe care l-a comandat recent dintr-un magazin online.…
5 decembrie 2025
12:50
Moldova este un ecosistem în creștere cu peste 250 de startup-uri sunt active în țară în prezent, așa cum am…
05:40
Un băiat era să moară din cauza unui șoc electric în timp ce își încărca telefonul în pat # MyBusiness.md
Într-o seară, Lorenzo Lopez stătea în pat cu telefonul la încărcat lângă el. Și apoi s-a întâmplat ceva teribil. Un…
4 decembrie 2025
19:40
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă # MyBusiness.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa…
18:00
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa # MyBusiness.md
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din…
3 decembrie 2025
13:00
Când traficul e greu și vremea rece, o mașină bună devine cel mai valoros cadou - iar ZoomCredit.md te ajută să-l primești chiar anul acesta # MyBusiness.md
Odată cu venirea sezonului rece, drumurile devin mai dificile, transportul public mai imprevizibil, iar timpul petrecut în frig, așteptând un…
05:40
Un funcționar public a primit un salariu timp de 10 ani fără să se prezinte la serviciu # MyBusiness.md
Unii indivizi nu foarte harnici, când vin la muncă, se prefac doar că muncesc. Dar măcar depun ceva efort pentru…
30 noiembrie 2025
03:10
O incinerare era programată să aibă loc la un templu budist din apropierea orașului Bangkok, Thailanda, dar s-a dovedit că…
26 noiembrie 2025
06:30
Un șofer de Range Rover, sub influența drogurilor, a plecat într-o călătorie fără o singură roată # MyBusiness.md
Acest Range Rover a fost un succes instantaneu în timp ce conducea pe străzile din Kuala Lumpur, Malaezia. Roata din…
24 noiembrie 2025
13:40
O femeie iordaniană care s-a căsătorit a descoperit curând că soțul ei era obsedat de un supererou precum Batman. Și…
12:10
Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate # MyBusiness.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. În fiecare an, sute de persoane…
23 noiembrie 2025
10:50
Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN…
22 noiembrie 2025
18:20
Un tribunal din Moscova l-a arestat în lipsă pe criticul de film Anton Dolin după ce acesta a acceptat cetățenia moldovenească # MyBusiness.md
Un tribunal din Moscova a ordonat arestarea în lipsă a renumitului critic de film rus Anton Dolin (care a fost…
13:50
O fetiță de 12 ani din statul indian Maharashtra a murit după ce profesoara ei a obligat-o să facă 100…
13:40
Olga Barcari s-a născut în Republica Moldova, dar a plecat de acasă în adolescență și s-a stabilit în România. Totuși,…
20 noiembrie 2025
18:10
Lansare oficială: Au început înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026” – Companiile sunt invitate să se înregistreze! # MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunțădeschiderea înscrierilor pentru participanți la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat…
19 noiembrie 2025
11:40
Felicitări, urmează să fiți angajat la muncă! A rămas doar să adunați toate documentele necesare pentru angajare. Vă povestim despre…
11:40
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # MyBusiness.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023. Inteligența artificială rescrie regulile jocului în materie de infracționalitate,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.