10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă
MyBusiness.md, 4 decembrie 2025 19:40
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa…
• • •
Alte ştiri de MyBusiness.md
Acum o oră
19:40
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă # MyBusiness.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa…
Acum 4 ore
18:00
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa # MyBusiness.md
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din…
Ieri
13:00
Când traficul e greu și vremea rece, o mașină bună devine cel mai valoros cadou - iar ZoomCredit.md te ajută să-l primești chiar anul acesta # MyBusiness.md
Odată cu venirea sezonului rece, drumurile devin mai dificile, transportul public mai imprevizibil, iar timpul petrecut în frig, așteptând un…
05:40
Un funcționar public a primit un salariu timp de 10 ani fără să se prezinte la serviciu # MyBusiness.md
Unii indivizi nu foarte harnici, când vin la muncă, se prefac doar că muncesc. Dar măcar depun ceva efort pentru…
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
O incinerare era programată să aibă loc la un templu budist din apropierea orașului Bangkok, Thailanda, dar s-a dovedit că…
26 noiembrie 2025
06:30
Un șofer de Range Rover, sub influența drogurilor, a plecat într-o călătorie fără o singură roată # MyBusiness.md
Acest Range Rover a fost un succes instantaneu în timp ce conducea pe străzile din Kuala Lumpur, Malaezia. Roata din…
24 noiembrie 2025
13:40
O femeie iordaniană care s-a căsătorit a descoperit curând că soțul ei era obsedat de un supererou precum Batman. Și…
12:10
Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate # MyBusiness.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. În fiecare an, sute de persoane…
23 noiembrie 2025
10:50
Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN…
22 noiembrie 2025
18:20
Un tribunal din Moscova l-a arestat în lipsă pe criticul de film Anton Dolin după ce acesta a acceptat cetățenia moldovenească # MyBusiness.md
Un tribunal din Moscova a ordonat arestarea în lipsă a renumitului critic de film rus Anton Dolin (care a fost…
13:50
O fetiță de 12 ani din statul indian Maharashtra a murit după ce profesoara ei a obligat-o să facă 100…
13:40
Olga Barcari s-a născut în Republica Moldova, dar a plecat de acasă în adolescență și s-a stabilit în România. Totuși,…
20 noiembrie 2025
18:10
Lansare oficială: Au început înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026” – Companiile sunt invitate să se înregistreze! # MyBusiness.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunțădeschiderea înscrierilor pentru participanți la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat…
19 noiembrie 2025
11:40
Felicitări, urmează să fiți angajat la muncă! A rămas doar să adunați toate documentele necesare pentru angajare. Vă povestim despre…
11:40
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # MyBusiness.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023. Inteligența artificială rescrie regulile jocului în materie de infracționalitate,…
17 noiembrie 2025
18:00
Ion Muntean: Investițiile în eficiență energetică reduc facturile la energie și stimulează dezvoltarea economiei locale # MyBusiness.md
Interviu cu Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Eneregie Durabilă Dle Muntean, cât de important este subiectul eficienței energetice în…
16 noiembrie 2025
11:20
Ce faci când îți este dor de gustul de acasă, dar te afli în străinătate? Ei bine, moldovenii, românii, dar…
13 noiembrie 2025
08:40
Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur # MyBusiness.md
Comerțul cu furaje al Republicii Moldova a totalizat 34 de mii de tone în luna octombrie, în valoare de 220,1…
06:40
Viața în Moldova s-a scumpit cu 10% de la începutul anului, însă rămâne mai ieftină decât în România # MyBusiness.md
Scumpirile din ultimele luni au dus Republica Moldova pe locul 94 în topul mondial al costului vieții, arată datele Numbeo,…
12 noiembrie 2025
15:40
Trecerea timpului lasă urme vizibile pe pielea noastră: riduri care se adâncesc, piele care devine laxă, textura neuniformă și pierderea…
11 noiembrie 2025
17:50
Concursul Național „Moldovan Hospitality Awards 2025” – va celebra excelența și inovația în industria HoReCa din Moldova # MyBusiness.md
Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, va…
10 noiembrie 2025
10:00
Disputele juridice actuale ale Moldovei cu investitorii ar putea pune în pericol speranțele sale de aderare la UE. Așa susține…
7 noiembrie 2025
13:10
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău, titrează presa locală. Mișcarea vine…
06:40
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova # MyBusiness.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și investighează lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova. Investigația a fost…
6 noiembrie 2025
18:30
Republica Moldova: Sectorul agroalimentar, în deficit major. Exporturile au însumat doar 679 milioane $ # MyBusiness.md
Paradoxal, dar Republica Moldova se confruntă cu un deficit serios al exporturilor agricole, în condițiile în care este recunoscută ca…
18:10
Bulgarii călătoresc cu feribotul în România pentru cumpărături în piețe și supermarketuri # MyBusiness.md
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.