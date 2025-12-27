Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Unika.md, 27 decembrie 2025 10:40

Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 15 minute
10:50
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni Unika.md
2026 – Anul Calului de Foc: semnificații, influențe și previziuni
Acum 30 minute
10:40
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski Unika.md
Donald Trump anunță discuții separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski
Acum o oră
10:10
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice Unika.md
Kievul, lovit de un atac masiv cu rachete balistice și hipersonice
10:10
Atenție: Ghețuș și polei pe mai multe sectoare de drum. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi Unika.md
Atenție: Ghețuș și polei pe mai multe sectoare de drum. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi
Acum 2 ore
10:00
Un nou val de decese subite în rândul oficialilor ruși. Fostul ministru adjunct al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit de Crăciun Unika.md
Un nou val de decese subite în rândul oficialilor ruși. Fostul ministru adjunct al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit de Crăciun
09:50
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025 – Ce surprize îți rezervă astrele la final de an Unika.md
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025 – Ce surprize îți rezervă astrele la final de an
Acum 12 ore
22:50
Trei femei atacate cu cuțitul în metroul din Paris. Agresorul a fost reținut de autorități Unika.md
Trei femei atacate cu cuțitul în metroul din Paris. Agresorul a fost reținut de autorități
22:40
Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, printre beneficiarii distincțiilor de stat acordate de Președinta Maia Sandu Unika.md
Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, printre beneficiarii distincțiilor de stat acordate de Președinta Maia Sandu
22:10
Horoscop 2026 – Previziuni generale și pe zodii Unika.md
Horoscop 2026 – Previziuni generale și pe zodii
Acum 24 ore
20:10
„Ciclonul de Crăciun” a adus inundații și frică în Italia, Bulgaria și Franța. Evacuări, stare de urgență și pagube semnificative Unika.md
„Ciclonul de Crăciun” a adus inundații și frică în Italia, Bulgaria și Franța. Evacuări, stare de urgență și pagube semnificative
20:00
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin pentru laudele aduse invaziei Ucrainei Unika.md
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin pentru laudele aduse invaziei Ucrainei
20:00
Colindători și urători la Președinția Republicii Moldova: Pomul de Crăciun poate fi vizitat până pe 15 ianuarie Unika.md
Colindători și urători la Președinția Republicii Moldova: Pomul de Crăciun poate fi vizitat până pe 15 ianuarie
19:20
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump pe 28 decembrie în Florida. Planul de pace SUA–Ucraina, aproape finalizat Unika.md
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump pe 28 decembrie în Florida. Planul de pace SUA–Ucraina, aproape finalizat
19:10
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: liderul rus a amenințat cu declanșarea unui război în Ucraina Unika.md
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: liderul rus a amenințat cu declanșarea unui război în Ucraina
18:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, căutat de poliție după condamnarea la 12 ani de închisoare Unika.md
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, căutat de poliție după condamnarea la 12 ani de închisoare
18:50
Filieră internațională de trafic de droguri, destructurată în Republica Moldova. Doi tineri ucraineni arestați preventiv Unika.md
Filieră internațională de trafic de droguri, destructurată în Republica Moldova. Doi tineri ucraineni arestați preventiv
18:50
Carburanții continuă să se ieftinească în weekend Unika.md
Carburanții continuă să se ieftinească în weekend
18:40
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat Marco Rubio Unika.md
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de Stat Marco Rubio
18:40
Trei persoane reținute pentru escrocherie de peste 1 milion de lei la Bălți. Victimă, un bătrân de 85 de ani Unika.md
Trei persoane reținute pentru escrocherie de peste 1 milion de lei la Bălți. Victimă, un bătrân de 85 de ani
18:30
Fost diplomat rus, condamnat de o instanță din Moscova la 12 ani de închisoare pentru trădare Unika.md
Fost diplomat rus, condamnat de o instanță din Moscova la 12 ani de închisoare pentru trădare
18:30
Obiect zburător detectat de radarele ucrainene în nordul Republicii Moldova Unika.md
Obiect zburător detectat de radarele ucrainene în nordul Republicii Moldova
18:20
O fetiță din București a primit o scrisoare de Crăciun de la Papa Leon al XIV-lea Unika.md
O fetiță din București a primit o scrisoare de Crăciun de la Papa Leon al XIV-lea
13:40
Doi bărbați din Florești, reținuți pentru șantaj: au cerut 100.000 de lei sub pretextul unor deficiențe la fântâni artizanale Unika.md
Doi bărbați din Florești, reținuți pentru șantaj: au cerut 100.000 de lei sub pretextul unor deficiențe la fântâni artizanale
13:30
Judecătorul Sergiu Stratan, promovat la evaluarea externă. Candidat la Curtea Supremă de Justiție Unika.md
Judecătorul Sergiu Stratan, promovat la evaluarea externă. Candidat la Curtea Supremă de Justiție
13:30
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare Unika.md
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare
13:30
O fetiță de trei ani, rănită după prăbușirea tavanului locuinței într-un sat din raionul Slobozia Unika.md
O fetiță de trei ani, rănită după prăbușirea tavanului locuinței într-un sat din raionul Slobozia
Ieri
11:00
Igor Dodon: Suspendarea programului cu FMI, „cartonaș roșu” pentru Maia Sandu și guvernare. FMI avertizează: succesul depinde de reforme și investiții Unika.md
Igor Dodon: Suspendarea programului cu FMI, „cartonaș roșu” pentru Maia Sandu și guvernare. FMI avertizează: succesul depinde de reforme și investiții
10:50
Trafic record la frontierele Republicii Moldova de Crăciun: peste 53.000 de traversări în 24 de ore Unika.md
Trafic record la frontierele Republicii Moldova de Crăciun: peste 53.000 de traversări în 24 de ore
10:50
Avocatul Poporului semnalează cazuri de violență între militarii în termen din Armata Națională. 28 de incidente înregistrate în cinci luni Unika.md
Avocatul Poporului semnalează cazuri de violență între militarii în termen din Armata Națională. 28 de incidente înregistrate în cinci luni
10:50
Zelenski anunță o întâlnire bilaterală cu Donald Trump și progrese în planul de pace pentru Ucraina Unika.md
Zelenski anunță o întâlnire bilaterală cu Donald Trump și progrese în planul de pace pentru Ucraina
10:30
Atacuri rusești de Crăciun asupra Ucrainei: victime civile la Herson și Cernihiv, distrugeri semnificative Unika.md
Atacuri rusești de Crăciun asupra Ucrainei: victime civile la Herson și Cernihiv, distrugeri semnificative
10:30
ANI a inițiat controlul averii fostului ofițer SPPS Sergiu Slusarenco, pe fondul unor suspiciuni privind declarațiile de avere Unika.md
ANI a inițiat controlul averii fostului ofițer SPPS Sergiu Slusarenco, pe fondul unor suspiciuni privind declarațiile de avere
10:20
Opozantul rus Sergei Udalțov, condamnat la șase ani de închisoare acuzat de „terorism„ Unika.md
Opozantul rus Sergei Udalțov, condamnat la șase ani de închisoare acuzat de „terorism„
10:20
Condamnat pentru tentativă de incendiere a Procuraturii din Vulcănești: patru ani de închisoare cu suspendare Unika.md
Condamnat pentru tentativă de incendiere a Procuraturii din Vulcănești: patru ani de închisoare cu suspendare
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Sentința în dosarul „Direcția 5” pentru Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, amânată pentru ianuarie 2026 Unika.md
Sentința în dosarul „Direcția 5” pentru Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, amânată pentru ianuarie 2026
16:00
Avocatul Poporului: violul unui elev de 15 ani la liceul sportiv din Comrat, posibil pe fondul deficiențelor grave de supraveghere și reacție instituțională Unika.md
Avocatul Poporului: violul unui elev de 15 ani la liceul sportiv din Comrat, posibil pe fondul deficiențelor grave de supraveghere și reacție instituțională
15:50
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația Unika.md
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația
15:50
Anastasia Nichita, între sportul de performanță și activitatea parlamentară: „Va trebui să fac o alegere radicală” Unika.md
Anastasia Nichita, între sportul de performanță și activitatea parlamentară: „Va trebui să fac o alegere radicală”
15:20
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare Unika.md
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare
14:40
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare Unika.md
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare
14:30
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat Unika.md
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat
14:30
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane Unika.md
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane
14:20
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv Unika.md
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv
13:40
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” Unika.md
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”
13:40
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național Unika.md
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național
13:40
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial Unika.md
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial
13:30
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani Unika.md
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani
13:30
Benzina și motorina se ieftinesc înainte de Crăciun: noile prețuri stabilite de ANRE Unika.md
Benzina și motorina se ieftinesc înainte de Crăciun: noile prețuri stabilite de ANRE
13:30
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți Unika.md
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți
13:30
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri Unika.md
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.