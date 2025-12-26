Droguri de 5.5 milioane de lei, scoase din circuit: rețea internațională destructurată la Chișinău

15:10

Duelul dintre Arina Sabalenka și Nick Kyrgios este cel mai savuros și așteptat eveniment sportiv al finalului de an. Partida demonstrativă de tenis va avea loc la Dubai, pe 28 decembrie. Deși nu a mai jucat de mult timp, australianul este mare favorit să o învingă pe Sabalenka, numărul 1 mondial al tenisului feminin. Evenimentul este organizat în condiții speciale, iar una dintre principalele modificări vizează dimensiunea terenului. Sabalenka va apăra o jumătate de teren cu 9% mai mică decât cea standard, o ajustare despre care organizatorii spun că reflectă diferențele medii de viteză și deplasare dintre jucătorii de tenis și jucătoarele din circuitul feminin.