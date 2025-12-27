VIDEO // Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite în ultimele 24 de ore
Moldpres, 27 decembrie 2025 20:10
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, iar drumarii sunt la datorie și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo nefavorabile. În ultimele 24 de ore, muncitorii au distribuit pe trasee peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
20:10
VIDEO // Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite în ultimele 24 de ore # Moldpres
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, iar drumarii sunt la datorie și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo nefavorabile. În ultimele 24 de ore, muncitorii au distribuit pe trasee peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și...
Acum 4 ore
17:50
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: Centrul de Sănătate Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de 1,9 milioane de lei # Moldpres
Centrul de Sănătate din Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de circa 1,9 milioane de lei, oferind condiții mai bune pentru personalul medical și pacienți, transmite MOLDPRES.Banii au fost utilizați pentru renovarea Secției medici de familie din cadrul Centrului...
Acum 6 ore
15:40
Soluții de îmbunătățire a cadrului fiscal, analizate de ministrul Finanțelor cu reprezentanți ai asociațiilor de business # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut întrevederi cu reprezentanții mai multor asociații de business, în vederea consolidării cooperării cu mediul de afaceri și identificării unor soluții pentru îmbunătățirea cadrului fiscal, informează M...
14:30
O persoană a decedat, iar altele două au fost rănite în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga, transmite MOLDPRES.La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr d...
Acum 8 ore
14:20
Fostul premier, Vlad Filat, a fost anunțat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Po...
13:50
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Mihai Popșoi, despre acordul de pace din Ucraina: „Nicio discuție despre R. Moldova nu poate avea loc fără participarea Chișinăului. Ne-am asigurat de acest lucru” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre prioritățile pe domeniul politicii externe, evoluțiile în procesul de aderare l...
13:10
Drumarii au intervenit pe trasee pentru combaterea lunecușului: au fost utilizate sute de tone de material antiderapant # Moldpres
Drumarii au intervenit, noaptea trecută, pe traseele din țară cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în contextul ninsorii și a temperaturilor scăzute, care au dus la formarea ghețușului pe unele sectoare, informează MOLDPRES.Astfel, drumarii au ...
Acum 12 ore
12:10
Investiții de peste 525 milioane de lei în valori mobiliare de stat, atrase în 2025 pe platforma eVMS.md # Moldpres
Cetățenii au investit, în anul 2025, peste 525 de milioane de lei în valori mobiliare de stat, în cadrul a 10 perioade de subscriere desfășurate pe platforma eVMS.md, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, tranzacțiile au fost e...
11:20
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni din Ucraina cu drone și rachete. Mai multe persoane au fost rănite # Moldpres
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă, înainte de ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a elabora un acord care să pună capăt un...
11:10
Noi perspective pentru transportarea mărfurilor spre portul Giurgiulești: Un tren încărcat cu 3 mii de tone a circulat în regim de testare pe ruta Basarabeasca - Iargara - Prut 2 - Cahul # Moldpres
Un tren de marfă, cu o încărcătură de 3 000 de tone, a circulat, în premieră, în regim de testare, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 - Cahul. Un astfel de tren poate înlocui până la 100 de camioane, ceea ce reduce semnificativ...
10:40
Protecție pentru fermieri: autoritățile instituie moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamități naturale # Moldpres
În Republica Moldova va fi instituit moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor micro și mici, afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025. Aceste lucru este prevăz...
10:00
Pe mai multe sectoare de drum se înregistrează ghețuș și polei, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, transmite MOLDPRES....
09:40
Prețurile benzinei și motorinei se ieftinesc în weekend, astfel încât șoferii vor achita în următoarele zile cu până la 16 bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, benzina va costa 21 de lei și 81 de bani per litru, pr...
09:10
MAIA: Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt favorabile culturilor cerealiere de toamnă # Moldpres
Temperaturile de până la -12°Celsius, înregistrate în ultima perioadă sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor. Precizarea a fost făcută de ...
08:50
Investiții în Republica Moldova: 45 de proiecte au fost recepționate în cadrul primului apel lansat de Comisia Europeană # Moldpres
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să î...
Acum 24 ore
21:10
TOP 5 realizări ale MAE. integrare europeană, sprijin internațional și diplomație extinsă # Moldpres
Republica Moldova a preluat, la finele acestui an, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și avansează activ în procesul de integrare europeană. Țara noastră continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea UE și SUA pentru consolidarea...
21:10
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transm...
20:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic: o operație unică a redat mobilitatea unei paciente cu cancer # Moldpres
Medici de la Institutul Oncologic au realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă complexitate care a redat mobilitatea unei paciente diagnosticate cu cancer. O femeie în vârstă de 63 de ani, din capitală, a beneficiat de o...
20:50
În următoarele zile, vremea se va menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 27–28 decembrie, pe arii ...
20:30
Poliția Națională a primit un scanner 3D de ultimă generație din partea Poloniei. Tehnica va contribui la modernizarea proceselor de documentare a locului faptei, comunică MOLDPRES.Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor invest...
Ieri
19:00
,În toate sectoarele capitalei în acest weekend se vor desfășura târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a f...
17:50
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Cimișeni din raionul Criuleni beneficiază acum de condiții mai bune pentru activitatea medicală, după ce a fost eficientizat energetic printr-un proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM...
17:40
Alertă temporară la frontieră: Obiectul zburător detectat de radare s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată astăzi, după-amiază, de autoritățile ucrainene despre un obiect zburător care a survolat zona de nord a Moldovei. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a raportat că obiectul a dispărut de pe...
17:00
Limba găgăuză, în centrul atenției: MEC inițiază program de dezvoltare în școli și grădinițe # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a demarat elaborarea unui Plan național pentru promovarea și dezvoltarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, reunind autorități, cadre didactice și experți, comunică MOLDPRES.Pen...
16:40
BTA: Nava de cercetare navală bulgară ajunge la baza antarctică bulgară de pe Insula Livingston # Moldpres
Sofia / Insula Livingston, Antarctica, 26 decembrie (BTA) – Nava de cercetare navală a Bulgariei Sv. Sv. Kiril i Metodii (RSV 421) a ajuns pe țărmurile Insulei Livingston, la Baza Antarctică Bulgară „Sf. Kliment Ohridski”, marcând începutul faze...
16:20
Polițiștii atenționează șoferii că în țară se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum există depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului, informează MOLDPRE...
16:20
Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește expoziția „Un hectar de amintire pentru Vlad Ioviță: 90 de ani de la naștere”, un eveniment care pune în prim-plan activitatea prozatorului, scenaristului și regizorului Vlad Ioviță, una dintre fig...
16:20
Ambasadorul Vlad Kulminski, întrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio: dialogul moldo-american, orientat spre rezultate concrete # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, transmite MOLDPRES....
15:40
Un nou fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # Moldpres
Curtea de Apel Centru a menținut vinovăția unui fost magistrat implicat în dosarul „Laundromat”, însă acesta a scăpat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție, comunică MOLDPRES.Decizia a fost pronunțată pe 24 decemb...
15:30
Zelenski și Trump se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în curând cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. &...
15:30
Peste 3.500 de locuitori ai satului Buțeni, raionul Hîncești, beneficiază în prezent de un pod rutier modern și sigur. Construit inițial în anii ’50 ai secolului trecut și exploatat timp de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată ...
15:20
Penitenciarele, sub lupa Avocatului Poporului: 16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 # Moldpres
Privarea de libertate nu presupune pierderea drepturilor fundamentale, iar statul are o responsabilitate sporită pentru protejarea vieții, integrității fizice și psihice și a demnității persoanelor aflate în detenție. Concluzia reiese din datele prezentate de Avoca...
15:10
Summit istoric, fonduri europene și acces extins pe piața UE: bilanțul european al anului 2025 # Moldpres
Anul 2025 a fost marcat de realizări în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), consolidând parcursul european al Republicii Moldova. Relația dintre UE și Republica ...
14:10
VIDEO // Doi bărbați din Florești au fost reținuți pentru șantaj, după ce au pretins ilegal 100 000 de lei # Moldpres
Doi bărbați au fost reținuți pentru acțiuni de șantaj, comise în perioada octombrie – decembrie curent. Suspecții ar fi pretins ilegal de la un bărbat, în vârstă de 58 de ani, suma de 100 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
14:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința plenară de astăzi, raportul Comisiei de evaluare externă în privința judecătorului Constantin Damaschin, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.După examinarea m...
13:30
Ministerul Educației propune integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul UTM # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi consultările publice privind proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Propunerea...
12:30
Un tânăr din capitală a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt, răpire de vehicul și fals în declarații # Moldpres
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de furt, răpirea unui mijloc de transport, conducere în stare de ebrietate și fals &...
12:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovarea a evaluării externe a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău. Magistratul este candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, comunică MOLDPRES.&Icir...
12:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: cinci regiuni, parțial fără curent # Moldpres
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi parțiale de curent electric în cinci regiuni ale țării. Informația a fost anunțată în cadrul unui briefing de către viceministrul Energiei, Olga Iuh...
12:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Moldpres
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat astăzi de magistrații de la Comrat, la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Fostul funcționar nu a fost prezent la ședință...
11:50
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” sărbătorește astăzi 208 ani de la deschiderea oficială, fiind prima instituție medicală din Basarabia. Spitalul a început să funcționeze la sfârșitul anului 1817, inițial cu statut de spital municip...
11:50
Zelenski anunță o întâlnire cu Trump: Kievul speră la un progres privind pacea înainte de Anul Nou # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că urmează să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dec...
11:50
VIDEO// Două refugiate din Ucraina au fost arestate la Chișinău pentru trafic de droguri de 20 milioane lei # Moldpres
Două femei din Ucraina refugiate în Republica Moldova au fost reținute în urma unei capturi de droguri evaluate la aproximativ 20.000.000 lei. Drogurile ar fi fost primite prin colete de contrabandă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Cr...
11:40
„Moldova-Concert” sărbătorește 30 de ani de activitate. Sectacol muzical de exepție cu peste 200 de artiști pe scenă # Moldpres
„Moldova-Concert” își sărbătorește trei decenii de activitate printr-un spectacol muzical aniversar de amploare, care va reuni pe aceeași scenă peste 200 de artiști. Cele mai renumite orchestre, ansambluri și interpreți ai țării vor celebra, astfel, o...
11:40
Începând de astăzi, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două noi monede comemorative:„Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medi...
11:00
Meteorologii au emis pentru vineri, 26 decembrie, Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada orelor 14:00 - 17:00, se prevăd intensificăr...
10:40
De sărbători, persoanele sunt îndemnate să procure cadourile doar din magazine specializate și să păstreze bonul de casă # Moldpres
Specialiștii recomandă persoanelor ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, să procure cadourile doar din magazine specializate și să verifice valabilitatea gift – cardurilor. De asemenea, este important să luați bonul de casă, de care veți avea nevoie &icir...
10:40
10:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2,8 milioane lei în cazul a doi funcționari. Inspectorii ANI au dispus și încetarea raporturilor de muncă a persoanelor vizate, comunică MOLDPR...
10:20
Pe 26 decembrie, pe stil nou, Biserica Ortodoxă marchează Soborul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată cinstirii Fecioarei Maria, care îi adună pe credincioși în rugăciune și comuniune, unind simbolic adunarea pământească a oamenilor cu cea cerească ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.