Investiții în Republica Moldova: 45 de proiecte au fost recepționate în cadrul primului apel lansat de Comisia Europeană
Moldpres, 27 decembrie 2025 08:50
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să î...
Acum 30 minute
09:10
MAIA: Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt favorabile culturilor cerealiere de toamnă # Moldpres
Temperaturile de până la -12°Celsius, înregistrate în ultima perioadă sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor. Precizarea a fost făcută de ...
Acum o oră
08:50
Acum 12 ore
21:10
TOP 5 realizări ale MAE. integrare europeană, sprijin internațional și diplomație extinsă # Moldpres
Republica Moldova a preluat, la finele acestui an, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și avansează activ în procesul de integrare europeană. Țara noastră continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea UE și SUA pentru consolidarea...
21:10
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transm...
20:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic: o operație unică a redat mobilitatea unei paciente cu cancer # Moldpres
Medici de la Institutul Oncologic au realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă complexitate care a redat mobilitatea unei paciente diagnosticate cu cancer. O femeie în vârstă de 63 de ani, din capitală, a beneficiat de o...
20:50
În următoarele zile, vremea se va menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 27–28 decembrie, pe arii ...
Acum 24 ore
20:30
Poliția Națională a primit un scanner 3D de ultimă generație din partea Poloniei. Tehnica va contribui la modernizarea proceselor de documentare a locului faptei, comunică MOLDPRES.Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor invest...
19:00
,În toate sectoarele capitalei în acest weekend se vor desfășura târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a f...
17:50
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Cimișeni din raionul Criuleni beneficiază acum de condiții mai bune pentru activitatea medicală, după ce a fost eficientizat energetic printr-un proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM...
17:40
Alertă temporară la frontieră: Obiectul zburător detectat de radare s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată astăzi, după-amiază, de autoritățile ucrainene despre un obiect zburător care a survolat zona de nord a Moldovei. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a raportat că obiectul a dispărut de pe...
17:00
Limba găgăuză, în centrul atenției: MEC inițiază program de dezvoltare în școli și grădinițe # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a demarat elaborarea unui Plan național pentru promovarea și dezvoltarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, reunind autorități, cadre didactice și experți, comunică MOLDPRES.Pen...
16:40
BTA: Nava de cercetare navală bulgară ajunge la baza antarctică bulgară de pe Insula Livingston # Moldpres
Sofia / Insula Livingston, Antarctica, 26 decembrie (BTA) – Nava de cercetare navală a Bulgariei Sv. Sv. Kiril i Metodii (RSV 421) a ajuns pe țărmurile Insulei Livingston, la Baza Antarctică Bulgară „Sf. Kliment Ohridski”, marcând începutul faze...
16:20
Polițiștii atenționează șoferii că în țară se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum există depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului, informează MOLDPRE...
16:20
Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește expoziția „Un hectar de amintire pentru Vlad Ioviță: 90 de ani de la naștere”, un eveniment care pune în prim-plan activitatea prozatorului, scenaristului și regizorului Vlad Ioviță, una dintre fig...
16:20
Ambasadorul Vlad Kulminski, întrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio: dialogul moldo-american, orientat spre rezultate concrete # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, transmite MOLDPRES....
15:40
Un nou fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # Moldpres
Curtea de Apel Centru a menținut vinovăția unui fost magistrat implicat în dosarul „Laundromat”, însă acesta a scăpat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție, comunică MOLDPRES.Decizia a fost pronunțată pe 24 decemb...
15:30
Zelenski și Trump se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în curând cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. &...
15:30
Peste 3.500 de locuitori ai satului Buțeni, raionul Hîncești, beneficiază în prezent de un pod rutier modern și sigur. Construit inițial în anii ’50 ai secolului trecut și exploatat timp de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată ...
15:20
Penitenciarele, sub lupa Avocatului Poporului: 16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 # Moldpres
Privarea de libertate nu presupune pierderea drepturilor fundamentale, iar statul are o responsabilitate sporită pentru protejarea vieții, integrității fizice și psihice și a demnității persoanelor aflate în detenție. Concluzia reiese din datele prezentate de Avoca...
15:10
Summit istoric, fonduri europene și acces extins pe piața UE: bilanțul european al anului 2025 # Moldpres
Anul 2025 a fost marcat de realizări în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), consolidând parcursul european al Republicii Moldova. Relația dintre UE și Republica ...
14:10
VIDEO // Doi bărbați din Florești au fost reținuți pentru șantaj, după ce au pretins ilegal 100 000 de lei # Moldpres
Doi bărbați au fost reținuți pentru acțiuni de șantaj, comise în perioada octombrie – decembrie curent. Suspecții ar fi pretins ilegal de la un bărbat, în vârstă de 58 de ani, suma de 100 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
14:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința plenară de astăzi, raportul Comisiei de evaluare externă în privința judecătorului Constantin Damaschin, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.După examinarea m...
13:30
Ministerul Educației propune integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul UTM # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi consultările publice privind proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Propunerea...
12:30
Un tânăr din capitală a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt, răpire de vehicul și fals în declarații # Moldpres
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de furt, răpirea unui mijloc de transport, conducere în stare de ebrietate și fals &...
12:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovarea a evaluării externe a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău. Magistratul este candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, comunică MOLDPRES.&Icir...
12:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: cinci regiuni, parțial fără curent # Moldpres
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi parțiale de curent electric în cinci regiuni ale țării. Informația a fost anunțată în cadrul unui briefing de către viceministrul Energiei, Olga Iuh...
12:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Moldpres
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat astăzi de magistrații de la Comrat, la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Fostul funcționar nu a fost prezent la ședință...
11:50
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” sărbătorește astăzi 208 ani de la deschiderea oficială, fiind prima instituție medicală din Basarabia. Spitalul a început să funcționeze la sfârșitul anului 1817, inițial cu statut de spital municip...
11:50
Zelenski anunță o întâlnire cu Trump: Kievul speră la un progres privind pacea înainte de Anul Nou # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că urmează să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dec...
11:50
VIDEO// Două refugiate din Ucraina au fost arestate la Chișinău pentru trafic de droguri de 20 milioane lei # Moldpres
Două femei din Ucraina refugiate în Republica Moldova au fost reținute în urma unei capturi de droguri evaluate la aproximativ 20.000.000 lei. Drogurile ar fi fost primite prin colete de contrabandă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Cr...
11:40
„Moldova-Concert” sărbătorește 30 de ani de activitate. Sectacol muzical de exepție cu peste 200 de artiști pe scenă # Moldpres
„Moldova-Concert” își sărbătorește trei decenii de activitate printr-un spectacol muzical aniversar de amploare, care va reuni pe aceeași scenă peste 200 de artiști. Cele mai renumite orchestre, ansambluri și interpreți ai țării vor celebra, astfel, o...
11:40
Începând de astăzi, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două noi monede comemorative:„Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medi...
11:00
Meteorologii au emis pentru vineri, 26 decembrie, Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada orelor 14:00 - 17:00, se prevăd intensificăr...
10:40
De sărbători, persoanele sunt îndemnate să procure cadourile doar din magazine specializate și să păstreze bonul de casă # Moldpres
Specialiștii recomandă persoanelor ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, să procure cadourile doar din magazine specializate și să verifice valabilitatea gift – cardurilor. De asemenea, este important să luați bonul de casă, de care veți avea nevoie &icir...
10:40
10:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2,8 milioane lei în cazul a doi funcționari. Inspectorii ANI au dispus și încetarea raporturilor de muncă a persoanelor vizate, comunică MOLDPR...
10:20
Pe 26 decembrie, pe stil nou, Biserica Ortodoxă marchează Soborul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată cinstirii Fecioarei Maria, care îi adună pe credincioși în rugăciune și comuniune, unind simbolic adunarea pământească a oamenilor cu cea cerească ...
10:10
Un bărbat va sta patru ani închisoare după ce a încercat să incendieze Procuratura din Vulcănești # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Vulcănești a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a încercat să incendieze sediul Procuraturii din localitate, comunică MOLDPRES.Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 se...
09:50
CSP anunță concurs pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat concursul pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este nouă ianuar...
09:50
Trafic sporit de persoane a fost înregistrat în ultimele 24 de ore la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, în contextul sărbătorilor de Crăciun. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, au fost contabilizate 53 287 de traversări ale frontier...
Ieri
09:00
10:00, b. 915 - ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Parlamentul Republicii Moldova;10:00 Ședința Consiliului Municipal ChșinăuChișinău, bd Ștefan cel Mare 83, sediul Primăriei, sala de ședințe; 18:00 MOLDOVA-CONCERT, 30 de a...
08:50
Avocatul Poporului semnalează existența unor cazuri de violență în rândul militarilor în termen din Armata Națională, subliniind necesitatea asigurării unui mediu sigur pentru tinerii aflați în serviciul militar, comunică MOLDPRES.Potrivit inf...
08:50
BTA: Noul președinte al Camerei Constructorilor din Bulgaria, Kachamakov, promite combaterea economiei subterane și pune accent pe forța de muncă și implicarea tinerilor # Moldpres
Liubomir Kachamakov, noul președinte al Consiliului de Administrație al Camerei Constructorilor din Bulgaria (BCC), a declarat într-un interviu pentru BTA că prioritățile mandatului său vizează combaterea economiei subterane, readucerea muncitorilor bulgari din Europ...
08:40
Comisia Dunării a creat un registru special pentru documentarea pagubelor provocate de agresiunea Rusiei # Moldpres
Comisia Dunării a creat un registru special pentru documentarea pagubelor provocate de agresiunea Rusiei în regiunea Dunării de Jos, constatând totodată încălcări ale Convenției de la Belgrad. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reconstrucția U...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 80 de bani pentru un euro, în scădere cu trei bani, informează MOLDPRES. Tot cu trei bani se ieftinește și dolarul american, care are o cotație de 16 lei și 79 ...
08:30
Tineri cercetători și medici rezidenți, reuniți la Institutul de Urgență pentru un workshop despre metodologia cercetării # Moldpres
Tineri cercetători și medici rezidenți s-au reunit, în această săptămână la Institutul de Medicină Urgentă (IMU), unde a avut loc workshop-ul „Actualități în cadrul cercetării: provocări și reflecții, propuneri și resurse”, dedicat de...
25 decembrie 2025
21:20
Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunță că a discutat cu emisarii americani Witkoff și Kushner # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP și Reuter...
17:50
Top 5 probleme de mediu în 2025 și direcțiile de soluționare: ce am aflat în interviul cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder # Moldpres
Anul 2025 a confirmat că mediul rămâne unul dintre cele mai sensibile domenii de politici publice din Republica Moldova. Deși au fost înregistrate progrese importante, autoritățile recunosc că problemele structurale acumulate în timp continuă să exercite...
17:40
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat în perioada vacanței de iarnă a elevilor # Moldpres
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat de circulație în perioada vacanței de iarnă a elevilor, informează MOLDPRES.Potrivit Primăriei Chișinău, măsura va fi aplicată în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.Printr...
16:40
Binecuvântarea „Urbi et Orbi”: Papa face apel la Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a dialoga direct # Moldpres
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat joi Ucraina și Rusia să găsească „curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos”, în tradiționalul său mesaj „Urbi et Orbi” de Crăciun, la Vatican, transmite AFP, citată de Age...
