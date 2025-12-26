Zelenski anunță o întâlnire cu Trump: Kievul speră la un progres privind pacea înainte de Anul Nou
Moldpres, 26 decembrie 2025 11:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că urmează să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dec...
• • •
Acum 10 minute
12:00
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: cinci regiuni, parțial fără curent # Moldpres
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi parțiale de curent electric în cinci regiuni ale țării. Informația a fost anunțată în cadrul unui briefing de către viceministrul Energiei, Olga Iuh...
12:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Moldpres
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat astăzi de magistrații de la Comrat, la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Fostul funcționar nu a fost prezent la ședință...
Acum 30 minute
11:50
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” sărbătorește astăzi 208 ani de la deschiderea oficială, fiind prima instituție medicală din Basarabia. Spitalul a început să funcționeze la sfârșitul anului 1817, inițial cu statut de spital municip...
11:50
Zelenski anunță o întâlnire cu Trump: Kievul speră la un progres privind pacea înainte de Anul Nou # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că urmează să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dec...
11:50
VIDEO// Două refugiate din Ucraina au fost arestate la Chișinău pentru trafic de droguri de 20 milioane lei # Moldpres
Două femei din Ucraina refugiate în Republica Moldova au fost reținute în urma unei capturi de droguri evaluate la aproximativ 20.000.000 lei. Drogurile ar fi fost primite prin colete de contrabandă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Cr...
11:40
„Moldova-Concert” sărbătorește 30 de ani de activitate. Sectacol muzical de exepție cu peste 200 de artiști pe scenă # Moldpres
„Moldova-Concert” își sărbătorește trei decenii de activitate printr-un spectacol muzical aniversar de amploare, care va reuni pe aceeași scenă peste 200 de artiști. Cele mai renumite orchestre, ansambluri și interpreți ai țării vor celebra, astfel, o...
11:40
Începând de astăzi, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două noi monede comemorative:„Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medi...
Acum 2 ore
11:00
Meteorologii au emis pentru vineri, 26 decembrie, Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada orelor 14:00 - 17:00, se prevăd intensificăr...
10:40
De sărbători, persoanele sunt îndemnate să procure cadourile doar din magazine specializate și să păstreze bonul de casă # Moldpres
Specialiștii recomandă persoanelor ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, să procure cadourile doar din magazine specializate și să verifice valabilitatea gift – cardurilor. De asemenea, este important să luați bonul de casă, de care veți avea nevoie &icir...
10:40
10:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2,8 milioane lei în cazul a doi funcționari. Inspectorii ANI au dispus și încetarea raporturilor de muncă a persoanelor vizate, comunică MOLDPR...
10:20
Pe 26 decembrie, pe stil nou, Biserica Ortodoxă marchează Soborul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată cinstirii Fecioarei Maria, care îi adună pe credincioși în rugăciune și comuniune, unind simbolic adunarea pământească a oamenilor cu cea cerească ...
Acum 4 ore
10:10
Un bărbat va sta patru ani închisoare după ce a încercat să incendieze Procuratura din Vulcănești # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Vulcănești a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a încercat să incendieze sediul Procuraturii din localitate, comunică MOLDPRES.Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 se...
09:50
CSP anunță concurs pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat concursul pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este nouă ianuar...
09:50
Trafic sporit de persoane a fost înregistrat în ultimele 24 de ore la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, în contextul sărbătorilor de Crăciun. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, au fost contabilizate 53 287 de traversări ale frontier...
09:00
10:00, b. 915 - ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Parlamentul Republicii Moldova;10:00 Ședința Consiliului Municipal ChșinăuChișinău, bd Ștefan cel Mare 83, sediul Primăriei, sala de ședințe; 18:00 MOLDOVA-CONCERT, 30 de a...
08:50
Avocatul Poporului semnalează existența unor cazuri de violență în rândul militarilor în termen din Armata Națională, subliniind necesitatea asigurării unui mediu sigur pentru tinerii aflați în serviciul militar, comunică MOLDPRES.Potrivit inf...
08:50
BTA: Noul președinte al Camerei Constructorilor din Bulgaria, Kachamakov, promite combaterea economiei subterane și pune accent pe forța de muncă și implicarea tinerilor # Moldpres
Liubomir Kachamakov, noul președinte al Consiliului de Administrație al Camerei Constructorilor din Bulgaria (BCC), a declarat într-un interviu pentru BTA că prioritățile mandatului său vizează combaterea economiei subterane, readucerea muncitorilor bulgari din Europ...
08:40
Comisia Dunării a creat un registru special pentru documentarea pagubelor provocate de agresiunea Rusiei # Moldpres
Comisia Dunării a creat un registru special pentru documentarea pagubelor provocate de agresiunea Rusiei în regiunea Dunării de Jos, constatând totodată încălcări ale Convenției de la Belgrad. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reconstrucția U...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 80 de bani pentru un euro, în scădere cu trei bani, informează MOLDPRES. Tot cu trei bani se ieftinește și dolarul american, care are o cotație de 16 lei și 79 ...
08:30
Tineri cercetători și medici rezidenți, reuniți la Institutul de Urgență pentru un workshop despre metodologia cercetării # Moldpres
Tineri cercetători și medici rezidenți s-au reunit, în această săptămână la Institutul de Medicină Urgentă (IMU), unde a avut loc workshop-ul „Actualități în cadrul cercetării: provocări și reflecții, propuneri și resurse”, dedicat de...
Acum 24 ore
21:20
Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunță că a discutat cu emisarii americani Witkoff și Kushner # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP și Reuter...
17:50
Top 5 probleme de mediu în 2025 și direcțiile de soluționare: ce am aflat în interviul cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder # Moldpres
Anul 2025 a confirmat că mediul rămâne unul dintre cele mai sensibile domenii de politici publice din Republica Moldova. Deși au fost înregistrate progrese importante, autoritățile recunosc că problemele structurale acumulate în timp continuă să exercite...
17:40
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat în perioada vacanței de iarnă a elevilor # Moldpres
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat de circulație în perioada vacanței de iarnă a elevilor, informează MOLDPRES.Potrivit Primăriei Chișinău, măsura va fi aplicată în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.Printr...
16:40
Binecuvântarea „Urbi et Orbi”: Papa face apel la Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a dialoga direct # Moldpres
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat joi Ucraina și Rusia să găsească „curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos”, în tradiționalul său mesaj „Urbi et Orbi” de Crăciun, la Vatican, transmite AFP, citată de Age...
15:20
Curriculum școlar revizuit și manuale noi la toate disciplinele, până în 2027. Principalele schimbări, explicate de ministrul Educației # Moldpres
Curriculumul școlar va fi revizuit până în anul 2027, cu elaborarea manualelor noi la toate disciplinele școlare. Principalele schimbări care vor fi resimțite de profesori și elevi au fost explicate de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înt...
13:50
În ajun de Crăciun, pasagerii mai multor curse aeriene au primit cadouri deosebite la sosirea în Republica Moldova # Moldpres
Pasagerii a trei curse aeriene spre Chișinău au avut parte de o surpriză la sosirea în Republica Moldova. Acțiunea a fost organizată în cadrul campaniei „Produs în Moldova. Pentru toată lumea”, inițiată de Agenția de Investiții pentru a pro...
12:40
Volodimir Zelenski, în mesajul de Crăciun: „Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea și o merităm” # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj cu ocazia marcării Crăciunului. „Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea și o merităm”, a declarat liderul de la Kiev, menționând că în pofida suferințelor provocate de către Ru...
Ieri
11:40
„Hai Acasă de Crăciun”: Campania lansată de Ministerul Culturii continuă cu spectacole în mai multe localități din țară # Moldpres
Campania „Hai Acasă de Crăciun” continuă cu spectacole susținute de artiști autohtoni în mai multe localități din țară. În următoarele zile, evenimentele vor fi organizate pentru locuitori din raioanele Dubăsari, Cahul, Căușeni, Orhei, Soroca,...
10:20
FOTO // Programul guvernamental „DOR de tradiții”: 40 de copii din diasporă descoperă cultura națională și tradițiile sărbătorilor de iarnă # Moldpres
Un număr de 40 de copii din diasporă participă la cea de-a doua ediție a Programului guvernamental „DOR de Tradiții”, care se desfășoară în perioada 24-29 decembrie curent. Pe parcursul celor șase zile de tabără, participanții vor fi implicați &icir...
09:40
Peste 62 de mii de traversări ale frontierei de stat au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte de trecere sunt Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Fron...
08:40
Posibilitățile de extindere a cooperării dintre Republica Moldova și China, discutate de ministrul Culturii cu ambasadoarea Zhihua Dong # Moldpres
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și China, precum și perspectivele de dezvoltare a acesteia, cu accent pe domenii de interes comun, au fost analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și Ambasadoarea Republicii Popula...
24 decembrie 2025
21:40
De Crăciun pe stil nou, în țară va ninge slab, iar cerul va fi variabil. Pe 26 decembrie, pe drumuri se va forma ghețuș, comunică MOLDPRES.Noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua din nord-est, slab până la moderat, pe 26 decembrie cu intensificări....
21:20
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, mesaj către cetățeni: „Fie ca acest Crăciun să ne ghideze și să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat în această seară un mesaj de felicitare cu ocazia marcării Crăciunului. Oficialul a îndemnat cetățenii „să-și deschidă larg porțile și să lase cetele de colindători să vestească nașterea Domnului...
21:00
VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Credința, familia și libertatea ne unesc” # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău le urează sărbători fericite cetățenilor Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui filmuleț video publicat pe rețelele de socializare, transmite MOLDPRES.Însărcinatul cu afaceri al Ambasa...
20:40
VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare cetățenilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova, în deplina sa componență, a transmis mesaje de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Premierul Alexandru Munteanu le-a urat moldovenilor sărbători fericite alături de cei dragi, iar fiecare ministru a adresat, la r&...
20:40
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii în ajun de Crăciun pe stil nou. Șefa statului a publicat imagini video de la evenimentul de inaugurare a pomului de Crăciun de la Președinție, comunică MOLDPRES.Imaginile video au fost însoțite de mesajul &bdqu...
20:00
Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost modernizat cu sprijinul CNAM # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează M...
19:40
VIDEO // Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători: „Sunteți o națiune curajoasă care se îndreaptă spre UE. Vă vom primi cu brațele deschise” # Moldpres
Anul 2025 a fost unul „foarte bun” pentru Republica Moldova, marcat de progrese remarcabile pe calea integrării europene, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un mesaj adresat cetățenilor în ajunul sărbător...
19:40
Comisia ad-hoc a decis să propună încetarea procedurii disciplinare inițiate în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu # Moldpres
Comisia ad-hoc a decis astăzi să propună încetarea procedurii disciplinare inițiate în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu. Decizia a fost luată ca urmare a intervenirii termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a se i...
19:10
BTA: Primul geodez bulgar ajuns în Antarctica a contribuit la construcția laboratorului de cercetare de la baza Bulgariei de pe Insula Livingston # Moldpres
Borislav Alexandrov, primul geodez bulgar care a pășit pe continentul antarctic și șef al Departamentului de Geodezie și Geoinformatică al Universității de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie (UACEG), a contribuit la construirea clădirii laboratorului științif...
18:30
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Aceștia vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, informează MOLDPRES.În vederea preve...
18:10
FOTO // Colindători și urători din întreaga țară au adus tradițiile și bucuria sărbătorilor de iarnă la Parlament # Moldpres
Peste 620 de colindători și urători din întreaga țară au adus tradițiile și bucuria sărbătorilor de iarnă la Parlament. Oaspeții au prezentat obiceiurile de iarnă și au transmis atmosfera caldă a sărbătorilor, în cadrul programul „E vremea colind...
17:10
VIDEO // Sărbătoare pe străzile capitalei. Caravana Salvatorilor și Pompierilor pornește în ajun de Crăciun # Moldpres
O coloană de autospeciale îmbrăcate în straie de sărbătoare va aduce, în această seară, bucurie și spiritul Crăciunului în capitală. Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025 este dedicată sărbătorilor de iarnă, menită să ad...
16:30
Avertizare hidrologică: pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață # Moldpres
Hidrologii anunță că pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață la maluri și năboi. Avertizarea este făcută în contextul scăderii temperaturii aerului, în perioada 25 – 31 decembrie curent, informează MOLDPRES....
15:50
FOTO // Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025, un record istoric # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în c...
15:40
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost redeschisă pentru circulația tuturor mijloacelor de transport. Astfel, în seara zilei de astăzi, sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori la manifestarea cultural-artistică dedicată ajunu...
14:50
Peste cinci ani de închisoare pentru o tânără care a atras un minor în rețeaua de droguri # Moldpres
O tânără de 26 de ani din raionul Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a implicat un adolescent de 13 ani în activități ilegale de distribuire a substanțelor narcotice, comunică MOL...
14:40
Anul 2025 a adus progrese semnificative în turismul Republicii Moldova, reflectate prin creșterea numărului de vizitatori și consolidarea vizibilității internaționale a țării ca destinație turistică. La solicitarea MOLDPRES, directoarea interimară al Oficiului Na...
14:40
VIDEO // Trei persoane, reținute în cazul omorului din raionul Anenii Noi. Unul dintre bănuiți ar fi comis și alte infracțiuni similare # Moldpres
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cazul omorului unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Cazul este investigat în cadrul unui dosar penal inițiat în luna septembrie, pe faptul dispariției unui bărbat din ace...
