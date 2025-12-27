Pe ultimul loc în Europa: moldovenii consumă cea mai puțină energie

18:30

Reprezentanții profesiilor libere din domeniul justiției, precum și medicii de familie privați pot fi privați de reducerea la polița de asigurare obligatorie de sănătate, prevăzută la plata contribuțiilor până la sfârșitul lunii martie. Acest amendament la Legea privind fondurile de asigurări obligatorii de sănătate pentru 2026 a fost susținut de guvern în cadrul unei reuniuni din 23 decembrie.