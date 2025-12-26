Întreprinderile mici sunt mai înclinate să inoveze

16:15

Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe nu a avut suficiente voturi pentru a susține un amendament la proiectul de buget-2026, care prevede alocarea unei sume de până la 1 miliard de lei (52 de milioane de euro) pentru cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni al Portului Internațional Liber Giurgiulești și revenirea acestuia în proprietatea statului, informează Logos Press.