Prețul cerealelor în Ucraina este mai mic decât în Moldova
Logos-Press, 24 decembrie 2025 15:30
Din cauza atacurilor continue asupra infrastructurii portuare și de transport din regiunea ucraineană Odessa, prețurile grâului și porumbului ucrainean au scăzut cu 4-5 dolari/t săptămânal de la începutul lunii decembrie, a raportat Logos Press.
Corporația de stat Roscosmos a semnat în decembrie un contract cu NPO Lavochkin pentru a lucra până în 2036 la crearea unei centrale electrice lunare rusești, a raportat Logos Press.
Biroul Permanent al legislativului a aprobat ordinea de zi pentru ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă a parlamentului, care va avea loc luni, 29 decembrie, informează Logos Press.
În ciuda faptului că procedurile de faliment sunt reglementate de un cadru juridic clar, eficiența lor se apropie de zero, deoarece obligațiile falimentarilor față de buget nu sunt îndeplinite, informează Logos Press.
Banii din Fondul național de mediu pentru protecția mediului sunt alocați cu întârzieri mari și nu în cantități suficiente pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, a raportat Logos Press.
Moldova este în căutarea unui administrator de proprietate pentru o proprietate în Zatoka # Logos-Press
Instalațiile demolate ale centrului de recreere Zatoka (districtul Belgorod-Dnistrovski, Ucraina), care aparțin Republicii Moldova și se află în bilanțul Ministerului Agriculturii, vor fi predate unui „manager calificat”, informează Logos Press.
Modelul de export al economiei germane se confruntă cu probleme grave din cauza scăderii accentuate a vânzărilor către SUA și China, ceea ce necesită schimbări structurale urgente și profunde în cea mai mare economie a Europei”, a informat Logos Press.
Guvernul moldovean a decis să nu prelungească programul de acordare a licențelor pentru importul de cereale din Ucraina, iar țara va reveni la regimul normal de import începând cu 1 ianuarie 2026, informează Logos Press.
Deputatul PAS, fostul fotbalist Maxim Potîrniche, a declarat că 12 milioane de lei de la bugetul de stat ar trebui să fie alocate de urgență pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate a viitorului Arena Națională / Stadionul Național al Republicii Moldova.
Mihai Mîțu va deveni noul ambasador al Republicii Moldova în România. Acesta este diplomat de carieră, cu o experiență de aproape 20 de ani în Ministerul Afacerilor Externe și în misiuni externe, inclusiv în ambasadele din Suedia, Statele Unite și România, unde a fost consilier între 2019 și 2021, informează Logos Press.
Lumea se îndreaptă rapid spre o trecere de la era dolarului global la una în care resursele fizice, în primul rând apa și energia, care sunt esențiale pentru funcționarea inteligenței artificiale și a monedelor electronice, vor juca un rol crucial, a raportat Logos Press.
Peste 500 de elevi de la Colegiul Tehnic Agricol din comuna Svetloye din Găgăuzia vor putea studia în condiții moderne datorită unei noi stații de prelucrare a produselor vegetale și de întreținere a utilajelor agricole, informează Logos Press.
Victimele violenței domestice și sexuale din Moldova vor putea cere ajutor nu doar prin telefon, ci și prin chat, WhatsApp, Viber, Messenger, e-mail și apeluri video, informează Logos Press.
Conform Logos Press, Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a prezentat un raport privind activitatea sa pentru 2025.
Unele resurse meteorologice au revizuit prognozele pentru ninsori în noaptea de Crăciun, dar previziunile pentru înghețuri nocturne de până la minus 8-9 grade Celsius rămân deocamdată valabile, informează Logos Press.
Cu majoritate de voturi (șase contra doi), reprezentanții cluburilor din Superligă au decis să transfere 10% din plățile de solidaritate ale Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) cu șase cluburi din Ligue 1, informează Logos Press.
Antreprenorii moldoveni din diasporă vor fi susținuți cu 5.000 de euro pentru proiecte sub formă de contribuție materială și expertiză specializată în cadrul programului „Buy Diaspora”, relatează Logos Press.
Reprezentanții profesiilor libere din domeniul justiției, precum și medicii de familie privați pot fi privați de reducerea la polița de asigurare obligatorie de sănătate, prevăzută la plata contribuțiilor până la sfârșitul lunii martie. Acest amendament la Legea privind fondurile de asigurări obligatorii de sănătate pentru 2026 a fost susținut de guvern în cadrul unei reuniuni din 23 decembrie.
Conducerea Agenției Moldsilva consideră că procesul de reîmpădurire a pădurilor moldovenești, în special prin plantarea de Acacia cu creștere rapidă și rezistentă, este justificat – aceasta nu este o specie invazivă din punctul de vedere al legislației naționale și europene, – informează Logos Press.
Căutarea, navigarea și descărcarea toponimelor vor fi disponibile online și vor oferi date oficiale privind pronunția și ortografia standardizată a acestora, precum și o serie de alte informații utile, potrivit Logos Press.
Cabinetul de Miniștri a aprobat un nou model de permise de conducere care va fi pus în circulație anul viitor – informează Logos Press.
Moldova nu a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea inteligenței artificiale în 2025 și s-a clasat pe locul 66 din 195 de țări în ceea ce privește utilizarea acesteia, a raportat Logos Press.
Experții avertizează că schemele de criptomonede de miliarde de dolari vor afecta bugetul, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) promite să prezinte legea doar până în decembrie 2026, a relatat Logos Press.
Moldova va începe negocierile cu Fondul Monetar Internațional (FMI) privind un acord care ar reafirma angajamentul țării față de reforme, fără condiția unei finanțări directe imediate, relatează Logos Press.
Autoritățile moldovenești au stabilit că cei care doresc să devină cetățeni ai țării trebuie să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor Constituției, relatează Logos Press.
În 2026, Franța va modifica procedura de obținere a unui permis de ședere pe termen lung, a unei cărți de rezidență sau a cetățeniei, în cadrul unei reforme a politicii în domeniul migrației, în vederea integrării străinilor în mediul social și juridic al țării, informează Logos Press.
Scăderea încasărilor oficiale în valută ale populației din străinătate, în ciuda ieftinirii remiterilor, a afectat situația de pe piața valutară în numerar: vânzările au scăzut deja de patru luni, informează Logos Press.
Curtea de Conturi a descoperit nereguli sistemice în gestionarea muzeelor din Moldova, care se află în bilanțul Ministerului Culturii.
În regiunea transnistreană, în 2026, va fi menținută taxa vamală zero la importul ouălor provenite de la găinile domestice și vor fi introduse prețuri indicative pentru exporturile de porumb.
Exportul de mărfuri moldovenești în Rusia în ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a scăzut cu 11,4% – la 91 milioane de dolari.
România și-a confirmat statutul de principal partener investițional al Republicii Moldova în 2025, cu schimburi comerciale bilaterale de peste 3 miliarde de euro și investiții de 35 de milioane de euro.
Profesiile libere sunt printre cele mai vulnerabile domenii pentru spălarea banilor și necesită o supraveghere sporită și o coordonare între agențiile guvernamentale, a raportat Logos Press.
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Ucraina a exportat 121,53 mii de tone de produse lactate în valoare de 375,43 milioane de dolari, a raportat Logos Press.
Contribuabilul va avea dreptul de a prezenta obiecții la raportul de audit fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia, informează Logos Press.
Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților moldovenești să reia licențierea culturilor de cereale și oleaginoase din Ucraina de către o comisie specială de stat de la începutul anului 2026 – ca „o măsură esențială pentru protejarea producției locale și asigurarea exporturilor moldovenești autentice pe piețele europene”, informează Logos Press.
Cel de-al optulea raport al Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de suspendare a vizelor privind monitorizarea regimurilor UE de scutire de vize a remarcat persistența unor probleme semnificative, inclusiv în Moldova, Georgia și Ucraina, a raportat Logos Press.
Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) a aprobat o regulă de suspendare a meciurilor atunci când temperatura atinge +32,2°C, care va intra în vigoare în 2026, informează Logos Press.
Fundația pentru Garantarea Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) intenționează să lanseze anul viitor o platformă online pentru a compensa depozitele bancare garantate în cazul unei crize bancare, a informat Logos Press.
Ministerul Agriculturii și Industriei de Prelucrare a Alimentelor din MAIA a declarat că Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a finalizat procesul de revizuire și aprobare pentru plată a cererilor de subvenție „pe kilogram de lapte” depuse în cadrul celei de-a șasea etape a plăților directe pentru sectorul zootehnic, a informat Logos Press.
Deputații din fracțiunile de opoziție din Parlament au introdus amendamente la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 în valoare de peste 45 de miliarde de lei, informează Logos Press.
Curtea de Conturi a constatat deficiențe grave în mecanismul de subvenționare al Fondului național pentru agricultură și dezvoltare rurală (AIPA), care conduce în mod sistematic la angajamente fără sprijin financiar, deși planificarea mărimii fondului se încadrează în limitele bugetare”, a informat Logos Press.
Evaluarea impactului reformelor de reglementare realizate în Republica Moldova este semnificativ mai mare decât în multe alte țări, relatează Logos Press.
TikTok a semnat acorduri cu trei investitori importanți – Oracle, Silver Lake și MGX – pentru a forma o nouă societate mixtă numită TikTok US, care va permite popularei platforme sociale video să continue să funcționeze în SUA, informează Logos Press.
În ciuda creșterii generale a economiilor cetățenilor în sistemul bancar, interesul pentru plasarea fondurilor în conturi este în scădere, ceea ce indică o scădere a încrederii și a rentabilității acestor economii, relatează Logos Press.
În medie, prețul porumbului a crescut pe piața moldovenească cu 0,1 lei/kg pe parcursul a două decenii din decembrie, ceea ce s-a datorat mai degrabă ofertei limitate decât cererii sporite, informează Logos Press.
Cererea de noi produse financiare este în scădere din cauza stagnării veniturilor reale și a înăspririi condițiilor de creditare, a raportat Logos Press.
Constructorii ucraineni de drumuri livrează șoseaua ocolitoare Vulcănești înainte de termen # Logos-Press
Constructorii companiei ucrainene „Avtomagistral-Yug” au deschis circulația pe șoseaua ocolitoare a orașului Vulcănești, așteptată aici de o jumătate de secol, – informează Logos Press.
Principala prioritate a Strategiei naționale privind drogurile și dependențele pentru anii 2026-2032 în Republica Moldova va fi reducerea cererii și prevenirea implicării copiilor și tinerilor în consumul și traficul de droguri, relatează Logos Press.
Gazoductul Trans-Adriatic (TAP) va deveni una dintre rutele cheie pentru livrările de gaze azere către Moldova și Ucraina, a raportat Logos Press.
Kremlinul a declarat disponibilitatea lui Putin pentru dialog cu Macron. Acest lucru a fost anunțat de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.
