Pacienții din Ialoveni beneficiază de condiții moderne și servicii medicale îmbunătățite

Secția medici de familie a Centrului de Sănătate Ialoveni a fost inaugurată vineri, 26 decembrie, după finalizarea lucrărilor de modernizare, în cadrul unui proiect investițional major finanțat din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Proiectul a implicat lucrări ample de renovare a spațiilor interioare, inclusiv pereți, pardoseli și tavane în sălile de consultație, ho
• • •
De la Moși Crăciun pe schiuri în Statele Unite și slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, pînă la bucăți uriașe de carne aruncate în mulțime la Londra, Crăciunul a fost celebrat în toate colțurile lumii, potrivit BBC.Credincioși din Ucraina, China și Pakistan s-au adunat la bisericile locale pentru slujbele din Ajunul Crăciunului. În timp ce majoritatea creștinilor sărbătoresc Crăc
Penitenciarul nr. 7 – Rusca a găzduit astăzi un eveniment special dedicat consolidării relațiilor familiale între deținute și copiii lor, evidențiind rolul esențial al sprijinului emoțional în procesul de reintegrare socială.Evenimentul a inclus un concert pregătit de deținute, în care acestea au celebrat sărbătorile de iarnă, iar copiii au recitat poezii și au interpretat cântece, creând o at
Mai multe bănci au fost montate pe carosabil blocînd locurile de parcare pentru mașini, delimitate la marginea bordurii. Incidentul s-a produs în orașul francez Bordeaux. Imediat, imaginile au devenit virale pe internet fiind ținta criticilor și a ironiilor.Primarul demisionar al orașului, un reprezentant al ecologiștilor, a susținut că băncile au fost montate „din greșeală” în locurile de par
Este vorba despre un oraș din Spania, mai puțin popular decît Barcelona și Madrid.Avantajele acestui oraș sînt, pe lîngă aspectul plăcut și atracțiile locului, clima bună și faptul că poate fi parcurs pe jos.Cordoba este un oraș frumos, descris de unii drept bijuteria ascunsă a Spaniei. Este un oraș foarte ușor de parcurs pe jos și care are o mulțime de locuri interesante pentru cei care s
A doua zi de Crăciun, pe noul stil, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat.{{855955}}Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențial
Optsprezece instituții de învățămînt din întreaga țară au finalizat lucrările de modernizare și reabilitare a blocurilor sanitare, ca parte a Programului Național „Construcția/renovarea/reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățămînt primar, gimnazial și liceal”, ediția 2025.Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca este una dintre școlile care au beneficiat de ac
Administrația SUA consideră că, în ultimele două săptămîni, în procesul de reglementare a conflictului ruso-ucrainean a fost înregistrat un progres mai mare decît pe parcursul întregului an trecut.Potrivit Oxu.Az, informația a fost raportată de portalul american Axios, cu trimitere la surse proprii.{{856105}}„Cu Rusia și Ucraina am avansat atît de mult cît a fost posibil. În ultimele două
Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor găsiți asupra inculpatului la momentul reținerii.Înregistrarea arată cum Ion Creangă, avînd asupra sa o sacoșă, s-a întîlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că
O creatură rară, care trăiește în Marea Mediterană, a fost descoperită în apele din sudul Angliei. Este vorba despre un limax de mare curcubeu, incredibil de rar inclusiv în arealul său.Descoperirea a fost făcută în apele mici de la stîncile din Devon. O familie care se plimba prin zonă l-a văzut. Oamenii au fost atrași de forma neobișnuită a creaturii. Ulterior, au informat specialiștii care
Aproape 11% dintre studenții din învățămîntul superior susțin că, în universitățile în care studiază, s-a oferit sau s-a luat mită pentru teza de licență sau pentru obținerea unei note la evaluări. Datele apar într-un sondaj prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat situația drept „absolut dezastruoasă”. {{854772}}Potrivit rezultatelor, 34% dintre studen
Anul 2026 începe sub semnul incertitudinii pentru cei care călătoresc în Germania sau îi trec granițele.Deciziile politice luate la Berlin riscă să schimbe profund modul în care se face trecerea frontierei, iar libertatea de circulație, considerată mult timp un lucru firesc, pare din nou pusă sub semnul întrebării, informează Noi.md cu referire la Ziarul Romanesc.Luna ianuarie se anunță te
Blocați în fața ecranelor toată ziua, ignorăm adesea simțurile dincolo de auz și vedere. Și totuși, ele sînt mereu la lucru. Cînd sîntem mai atenți, simțim suprafețele aspre sau netede ale obiectelor, înțepenirea umerilor, moliciunea pîinii. {{771801}}Dimineața, putem simți furnicăturile pastei de dinți, auzim și simțim apa care curge la duș, mirosim șamponul și, mai tîrziu, aroma cafelei
În Chișinău se naște binele: un grup de entuziaști oferă sprijin persoanelor cu dizabilități # Noi.md
În Chișinău, un grup de entuziaști, uniți în jurul Svetlanei Filippova, pune în aplicare o inițiativă caritabilă menită să sprijine copiii și tinerii cu dizabilități.În cadrul proiectului sînt organizate în mod regulat sărbători, ateliere și întîlniri creative, al căror scop este de a crea pentru participanți un spațiu sigur și cald pentru comunicare, autoexprimare și descoperirea talentelor.
În cadrul Campaniei MAI – „Cînd sîntem împreună, magia sărbătorilor se simte”, polițiștii din întreaga țară au transformat spiritul Crăciunului în gesturi concrete de solidaritate.Cu inimile deschise, oamenii legii au vizitat mai multe familii din diverse regiuni, oferind nu doar daruri, ci și căldură sufletească, speranță și sentimentul că nu sînt singuri în această perioadă specială. Fiecare
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un instrument tehnologic inovator care va contribui la modernizarea proceselor de documentare a locului faptei. Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie. Astfel, polițiștii pot documenta rapid locurile faptelor și pot col
Comasarea Universității de la Cahul, criticată de Ion Chicu: PAS favorizează interese private # Noi.md
Deputatul Blocului Alternativa și fost prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a venit cu o reacție publică la intenția autorităților de a modifica Codul Educației și de a comasa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM).Declarațiile au fost făcute într-o intervenție publică, în care Chicu a abordat atît aspecte legislative, c
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a ținut, în perioada 25–26 decembrie, o ședință, pentru a studia și a pune în aplicare Gîndirea lui Xi Jinping despre socialismul cu caracteristici chinezești în noua eră, a implementa spiritul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al 20-lea Comitet Central al PCC, a desfășura critici și autocritici, centrate pe apli
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul subscrierilor VMS prin platforma eVMS.md pentru trimestrul I din 2026 # Noi.md
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), disponibile pentru populație prin platforma evms.md, în trimestrul I al anului 2026.Potrivit informațiilor oficiale, subscrierile vor avea loc în următoarele perioade:12 – 21 ianuarie 20269 – 18 februarie 20269 – 18 martie 2026În cadrul acestor sesiuni, investitorii vor put
Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) sînt prezenți zilnic pe străzile capitalei, fiind pregătiți să intervină prompt în sprijinul participanților la trafic.Pe bulevardul Decebal, un automobil s-a defectat în plin trafic, provocînd ambuteiaje și disconfort celorlalți conducători auto. Polițiștii Igor și Gheorghe au intervenit operativ, au oferit ajutor
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Cimișeni, raionul Criuleni, a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică.Proiectul au fost realizat în cadrul unui proiect investițional finanțat prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului depășește 710 mii de lei, din
Astăzi, 26 decembrie 2025, în jurul orei 15:45, autoritățile ucrainene au semnalat Poliției de Frontieră a Republicii Moldova prezența unui obiect zburător neidentificat care survola zona de nord a țării, pe traseul Bîrnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul a dispărut de pe radarele lor în apropierea localității B
Doi minori s-au rătăcit la Tîrgul de Crăciun, dar carabinierii i-au ajutat să creadă din nou în magie # Noi.md
În seara zilei de ieri,, în Piața Marii Adunări Naționale, pe durata desfășurării Tîrgului de Crăciun, angajații Direcției regionale „Centru”, aflați în misiune de serviciu, au identificat doi minori care se aflau fără supravegherea părinților.Demonstrînd responsabilitate și promptitudine, angajații au întreprins imediat toate măsurile necesare pentru a identifica și găsi părinții copiilor în
Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a lansat un atac public dur la adresa președintelui Franței, Emmanuel Macron, acuzându-l că susține și promovează politici care pot transforma Uniunea Europeană într-un spațiu al controlului excesiv al discursului online.Declarațiile sale readuc în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: limita dintre reglementare și cenzură în
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a emis recomandări către părinți și conducători auto pentru a evita riscurile generate de condițiile meteo din următoarele zile, anunțate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În contextul în care meteorologii prognozează vînt cu o viteză de 15 – 20 m/s, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” atenționează că, potrivit scării Beaufor
În urma avertizării Cod Galben de vînt puternic, emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 26–29 decembrie, Compania Premier Energy Distribution a ieșit cu un șir de recomandări de siguranță.Potrivit distribuitorului de energie electică, condițiile meteo pot genera incidente în furnizarea energiei electrice, rupturi de conductoare, creînd pericol pentru viață.În acest co
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sâmbătă și duminică, 27 și 28 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{847363}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea del
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sînt depuneri de polei și gheață, factori care reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și d
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei persoane cu vîrste de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și stînga Nistrului, suspectate de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor.În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat de 85 de ani, din Bălți, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute,
Peste 30 de companii s-au alăturat celor peste 1.850 de membri ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova pe parcursul anului 2025. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Biroului Executiv al CCI a RM, desfășurată pe 26 decembrie la Chișinău.Totodată, au fost anunțați 5 membri noi, antreprenori din municipiul Chișinău, Ungheni, Edineț și UTA Găgăuzia.{{855888}}Pe lîngă a
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 - 28 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, pînă la 07.01.2026 – Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău;În Scuaru
În zeci de instituții de învățămînt primar și secundar a fost evaluat procesul de alimentație # Noi.md
În perioada 15–17 decembrie, municipalitatea a desfășurat o evaluare a procesului de alimentație în 75 de instituții de învățămînt primar și secundar (ciclul I și II) din capitală.Verificările au vizat respectarea cadrului normativ național, a cerințelor nutriționale și a normelor igienico-sanitare și au fost realizate în conformitate cu politicile statului privind protecția sănătății copiilor
Curtea de Apel confirmă vinovăția încă a unui ex-judecător implicat în dosarul ,,Laundromat” # Noi.md
La 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător, menținînd sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024.Instanța a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărîri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de trager
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță organizarea unei licitații „cu strigare” pe data de 27 ianuarie 2026.Evenimentul va avea loc, începând cu ora 10:30, la sediul instituției din str. Vasile Alecsandri, nr.78, Chișinău, și va fi transmis în direct pe pagina oficială a instituției.{{854024}}La licitație vor fi expuse 19 bunuri de stat, printre care se numără, pentru prima dată, o cons
Cum a decurs ședința de astăzi privind examinarea raportului de evaluare externă în privința președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău # Noi.md
CSM a aprobat, în ședința de astăzi, raportul de evaluare al Comisiei Vetting în privința președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin. Asta după ce magistratul a explicat.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătorului Constantin Damaschin, transmite Unimedi
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, - Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târ
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sînt depuneri de polei și gheață, factori care reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și d
Moldova se află într-o etapă de îmbătrînire demografică accentuată, potrivit datelor prezentate la masa rotundă „Analiza situației populației Republicii Moldova”.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Analiza demografică, care include prognoza oficială a populației pentru perioada 2025–2040, elaborată pe baza datelor Recensămîntului Populației și Locuințelor
Premieră în Moldova: tren de marfă de 3.000 de tone testat cu succes pe ruta Basarabeasca – Cahul # Noi.md
La 24 decembrie 2025, a fost realizată cu succes prima cursă de testare a unui tren de marfă cu o greutate impresionantă de 3.000 de tone, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Acest lucru a fost anunțat de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.Pentru realizarea acestui proiect a fost efectuat un volum considerabil de lucrări pregătitoare: au fost restabilite rampele de
Igor Dodon: „Guvernarea cedează pozițiile-cheie ale economiei noastre în negocierile cu Uniunea Europeană” # Noi.md
Actuala guvernare a Moldovei poartă negocieri cu Uniunea Europeană, cedînd practic pozițiile-cheie ale economiei noastre.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, șeful fracțiunii sale în parlament, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.Potrivit acestuia, în loc să apere interesele naționale, ea execută orb directivele venite de la Bruxelles, iar astfel
Duminică, 28 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea avea o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump.Întâlnirea este planificată la reședința lui Trump, în statul Florida.Despre asta a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Axios.Potrivit jurnalistului portalului Axios, Barak Ravid, cu referire la un oficial ucrainean, întîlnirea va avea loc la Mar-a-Lago.„Pr
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova cea mai bună pereche de dans sportiv a anului, potrivit Federației de Dans Sportiv din R. Moldova.În 2025, discipolii lui Petru și Svetlana Guzun au devenit cîștigători ai Jocurilor Mondiale și campioni mondiali și europeni la categoria „standard”, transmite IPN.{{847363}}Locul doi a revenit perechii Sergiu Mărușter-Anastasia Mărușter, campioni europeni
Cum să aranjezi masa de Revelion: alege paharele din cristal de la iKrystal și adaugă strălucire # Noi.md
Revelionul este cea mai strălucitoare noapte din an — momentul perfect în care fiecare detaliu al mesei trebuie să transmită eleganță, atmosferă festivă și rafinament. Decorul, lumina, accesoriile și, mai ales, paharele folosite contribuie la magia serii. Un set de pahare din cristal poate transforma complet întregul aranjament, oferind acea notă de lux pe care o merită începutul unui nou an.A
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Se împlinesc dorințele pe care vi le puneți în noaptea de Anul Nou? Da Nu Parțial Uneori Nu-mi pun dorințeVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
Poșta Moldovei, aglomerată de colete și scrisori în perioada sărbătorilor: Cele mai frecvente destinații # Noi.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 30–35% în perioada sărbătorilor de iarnă.Cele mai frecvente destinații rămîn țările vecine – România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN.{{854502}}Cifra ajunge la circa un milion de colete, scrisori, pachete și EMS (serviciul poştal expres pentru documente și mărfuri) pri
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și centru, iar pe 28-29 decembrie pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vîntului nord-vestic în rafale de pînă la 15-20 m/s.În acest context, IGSU atenționează populația să fie atentă la utilizarea surselor de aprindere, în special în spațiile deschise.Orice scînteie î
Droguri de contrabandă de 20.000.000 lei. Două refugiate din Ucraina – arestate la Chișinău # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP („sare”), mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină; precum și 600 de pastile de ecstasy. Dr
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a ironizat activitatea Parlamentului, după ce în această săptămînă ședința plenară nu a mai avut loc.Într-o postare pe rețelele de socializare, Chicu a scris cu sarcasm:{{854843}}„Noi vom fi mai harnici de la anul, în 2028. Vă promitem! Dar astăzi ne doare capul, după ieri”.Ulterior, pe pagina sa de Facebook, politicia
Teatrul Național Găgăuz „D. Tanasoğlu” invită spectatorii la premiera versiunii ruse a spectacolului captivant și dinamic „Opt femei furioase”, care va avea loc pe 27 decembrie, începînd cu ora 16.00.Premiera acestei piese în limba găgăuză a avut loc pe 22 noiembrie și nu a lăsat indiferent niciun spectator. Intriga, dramaturgia fin construită și personajele pline de viață captivează atenția p
Autorizațiile CEMT 2026 disponibile. Transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană # Noi.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, informează Noi.md cu referire la Bani.md.
