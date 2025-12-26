Cine a devenit cea mai bună pereche la dans sportiv în 2025
Noi.md, 26 decembrie 2025 14:30
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova cea mai bună pereche de dans sportiv a anului, potrivit Federației de Dans Sportiv din R. Moldova.În 2025, discipolii lui Petru și Svetlana Guzun au devenit cîștigători ai Jocurilor Mondiale și campioni mondiali și europeni la categoria „standard”, transmite IPN.{{847363}}Locul doi a revenit perechii Sergiu Mărușter-Anastasia Mărușter, campioni europeni
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
14:30
Duminică, 28 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea avea o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump.Întâlnirea este planificată la reședința lui Trump, în statul Florida.Despre asta a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Axios.Potrivit jurnalistului portalului Axios, Barak Ravid, cu referire la un oficial ucrainean, întîlnirea va avea loc la Mar-a-Lago.„Pr
14:30
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova cea mai bună pereche de dans sportiv a anului, potrivit Federației de Dans Sportiv din R. Moldova.În 2025, discipolii lui Petru și Svetlana Guzun au devenit cîștigători ai Jocurilor Mondiale și campioni mondiali și europeni la categoria „standard”, transmite IPN.{{847363}}Locul doi a revenit perechii Sergiu Mărușter-Anastasia Mărușter, campioni europeni
14:30
Cum să aranjezi masa de Revelion: alege paharele din cristal de la iKrystal și adaugă strălucire # Noi.md
Revelionul este cea mai strălucitoare noapte din an — momentul perfect în care fiecare detaliu al mesei trebuie să transmită eleganță, atmosferă festivă și rafinament. Decorul, lumina, accesoriile și, mai ales, paharele folosite contribuie la magia serii. Un set de pahare din cristal poate transforma complet întregul aranjament, oferind acea notă de lux pe care o merită începutul unui nou an.A
Acum o oră
14:00
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Se împlinesc dorințele pe care vi le puneți în noaptea de Anul Nou? Da Nu Parțial Uneori Nu-mi pun dorințeVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
14:00
Poșta Moldovei, aglomerată de colete și scrisori în perioada sărbătorilor: Cele mai frecvente destinații # Noi.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 30–35% în perioada sărbătorilor de iarnă.Cele mai frecvente destinații rămîn țările vecine – România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN.{{854502}}Cifra ajunge la circa un milion de colete, scrisori, pachete și EMS (serviciul poştal expres pentru documente și mărfuri) pri
14:00
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și centru, iar pe 28-29 decembrie pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vîntului nord-vestic în rafale de pînă la 15-20 m/s.În acest context, IGSU atenționează populația să fie atentă la utilizarea surselor de aprindere, în special în spațiile deschise.Orice scînteie î
Acum 2 ore
13:30
Droguri de contrabandă de 20.000.000 lei. Două refugiate din Ucraina – arestate la Chișinău # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP („sare”), mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină; precum și 600 de pastile de ecstasy. Dr
13:30
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a ironizat activitatea Parlamentului, după ce în această săptămînă ședința plenară nu a mai avut loc.Într-o postare pe rețelele de socializare, Chicu a scris cu sarcasm:{{854843}}„Noi vom fi mai harnici de la anul, în 2028. Vă promitem! Dar astăzi ne doare capul, după ieri”.Ulterior, pe pagina sa de Facebook, politicia
13:30
Teatrul Național Găgăuz „D. Tanasoğlu” invită spectatorii la premiera versiunii ruse a spectacolului captivant și dinamic „Opt femei furioase”, care va avea loc pe 27 decembrie, începînd cu ora 16.00.Premiera acestei piese în limba găgăuză a avut loc pe 22 noiembrie și nu a lăsat indiferent niciun spectator. Intriga, dramaturgia fin construită și personajele pline de viață captivează atenția p
13:00
Autorizațiile CEMT 2026 disponibile. Transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană # Noi.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, informează Noi.md cu referire la Bani.md.
13:00
10 localități din nordul țării vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei # Noi.md
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, SC „Montex-Gaz” SRL și Consiliul Raional Sîngerei au semnat un contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămînzeni, Dumbrăvița – localitățile raionului –
Acum 4 ore
12:30
Piața auto din China în 2025 este cea mai competitivă din lume. Aici se întâlnesc branduri globale, tehnologii de ultimă generație și milioane de cumpărători extrem de exigenți.Iar în aceste condiții, GEELY Monjaro ocupă cu încredere primul loc în clasamentul celor mai căutate crossovere pe benzină din China în 2025, devansând zeci de concurenți. Nu este marketing — sunt date seci din statisti
12:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va avea în curînd o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd un mesaj Telegram al șefului statului ucrainean.Președintele a declarat că secretarul SNBU, Rustem Umerov, i-a prezentat un raport despre ultimele sale contacte cu partea americană.„Nu pierdem nici
12:30
Iarna paralizează România: Mașini blocate în nămeți, copaci doborîți de vînt și porturi închise # Noi.md
Viscolul puternic a pus stapînire pe tot mai multe zone din România. Drumarii au intervenit de urgenţă, după ce mai multe maşini au derapat sau au rămas blocate pe drumurile acoperite cu omăt.După 13 ani a nins la București în ziua de Crăciun. Vîntul a doborît mai mulți copaci, iar zeci de maşini au fost avariate. Vîntul puternic a închis si porturile de la Marea Neagra. Iar oficialii de la Ad
12:30
În perioada 24–25 decembrie, municipiul Chișinău a fost străbătut de lumini, culoare și zîmbete grație Caravanei Salvatorilor și Pompierilor, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Campaniei MAI „Cînd sîntem împreună magia sărbătorilor se simte”.Timp de două zile, coloana de autospeciale împodobite festiv a tra
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 26 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,81 lei/litru (-16 bani), iar al motorinei standard – 18,58 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:00
Șapte localități din raionul Strășeni au început testarea unui sistem regional de colectare selectivă a deșeurilor, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a combate problema gunoiștilor neautorizate.Este vorba despre localitățile Rădeni, Greblești, Codreanca, Negrești, Țigănești, Onești și Romănești, care își propun să dezvolte un mecanism comun de gestionare a deșeurilor
12:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Noi.md
Fostul președinte al Adunării Populare a ATO Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de corupție.Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria Comrat. Procurorii au cerut pentru el 13 ani de închisoare, scrie nokta.Potrivit anchetei, în perioada 2017-2020, în calitate de director al unei firme din Comrat, el a transferat bani în conturile companie
12:00
Iarna paralizează România: Mașini blocate în nămeți, copaci doborâți de vînt și porturi închise # Noi.md
Viscolul puternic a pus stapînire pe tot mai multe zone din România. Drumarii au intervenit de urgenţă, după ce mai multe maşini au derapat sau au rămas blocate pe drumurile acoperite cu omăt.După 13 ani a nins la București în ziua de Crăciun. Vîntul a doborît mai mulți copaci, iar zeci de maşini au fost avariate. Vîntul puternic a închis si porturile de la Marea Neagra. Iar oficialii de la Ad
12:00
Unitățile sanitar-veterinare din raionul Călărași vor desfășura timp de 12 luni în 16 localități din regiune activități de monitorizare și supraveghere pentru prevenirea răspîndirii Pestei Porcine Africane (PPA).Decizia vine ca urmare a depistării unui caz de PPA la mistreți în extravilanul satului Sipoteni și a fost adoptată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași la 24 d
11:30
Sărbătorile de iarnă readuc emoții profunde și amintiri care rămîn vii toată viața.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, Irina David a împărtășit o istorie sinceră despre o serbare de iarnă din anii de școală primară — o lecție de viață despre dragoste și sprijin.„Îmi amintesc o serbare de iarnă din clasele primare, într-o sală
11:30
Opt cetățeni străini originari din Asia Centrală au intrat în vizorul autorităților, în această săptămînă, în urma unui control desfășurat de Inspectoratul General pentru Migrație.Verificările au fost efectuate de ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a IGM și au vizat respectarea regimului de ședere și muncă al străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. În urma controalelor, s
11:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va avea în curînd o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd un mesaj Telegram al șefului statului ucrainean.Președintele a declarat că secretarul SNBU, Rustem Umerov, i-a prezentat un raport despre ultimele sale contacte cu partea americană.„Nu pierdem nici
11:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, pe durata vacanței de iarnă a elevilor, mai multe rute de autobuz din capitală vor circula după un program modificat.Astfel, în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026, orarul de circulație va fi ajustat pentru rutele de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52.
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vîntului pentru perioada 26 decembrie, ora 14:00 - 29 decembrie, ora 17:00.Astfel, pentru perioada 26–27 decembrie, în regiunile de nord și centru ale țării se asteaptă rafale de vînt de pînă la 15–20 m/s, conform hărții oficiale a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.Totodată, pe 28–29 decembrie, pe î
Acum 6 ore
10:30
Alexandru Samodum: Melodiile de Crăciun sînt ca jucăriile de brad pe care le scoatem în fiecare an din memorie # Noi.md
Pe 21 decembrie, Chișinăul s-a cufundat în atmosfera unei adevărate povești de iarnă. În sala primitoare a teatrului pentru copii „Stage Door”, a avut loc un concert de familie neobișnuit, intitulat „Lumini de iarnă”. Nu a fost doar un spectacol, ci o călătorie multisenzorială: la lumina a zeci de lumînări și luminițe de sărbătoare, spectatorii au făcut cunoștință cu instrumente rarisime din între
10:30
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat planuri ambițioase de reformare și dezvoltare a întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), o companie cu datorii istorice de peste 1,13 miliarde de lei și o infrastructură învechită.Potrivit lui Bolea, CFM a ajuns în situație critică pentru că „de 12 ani este în paragină totală”, adică de prin anii 2012
10:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8079 lei pentru un euro (
10:00
Persoanele fizice vor putea achiziționa bunuri confiscate de stat, acestea urmînd să fie vîndute cumpărătorului care oferă cel mai mare preț.În cazul în care mai mulți participanți depun oferte identice, prioritatea va fi acordată în funcție de ordinea înregistrării ofertelor, a explicat Adriana Guțu, șefă adjunctă a Direcției Gestionare Bunuri Confiscate.„Bunul ajunge la persoana a cărei
10:00
Procuratura Specială sud-coreeană a cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru fostul președinte sud-coreean, Yoo Suk Yeol, fiind acuzat de obstrucționare a justiției într-un dosar privind impunerea legii marțiale, notează Yonhap.Solicitarea a fost formulată de echipa condusă de procurorul special Cho Eun-suk, în cadrul ședinței finale de vineri a procesului desfășurat la Tribunalul Centr
09:30
„Un hectar de amintire – Vlad Ioviță”, expoziție dedicată artistului care a marcat cinematografia și literatura națională # Noi.md
Regretatul Vlad Ioviță, una dintre cele mai complexe și nonconformiste personalități ale culturii naționale, a fost comemorat prin expoziția „Un hectar de amintire – Vlad Ioviță. 90 de ani de la naștere”, inaugurată la Muzeul Național al Literaturii. Evenimentul ilustrează etapele esențiale ale activității sale literare și cinematografice.Vlad Ioviță a excelat în cinematografie, literatură, ba
09:30
„De urat v-am tot ura”, festival la Soroca: „Transmitem generației tinere tradițiile din strămoși” # Noi.md
Piața Libertății din municipiul Soroca a fost plină de culoare și voie bună, odată cu desfășurarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „De urat v-am tot ura”.Evenimentul, ajuns la cea de-a 16-a ediție, a reunit promotori ai valorilor tradiționale din întreg raionul, care au adus pe scenă colinde, urături și semănături autentice.Festivalul a debutat cu o paradă a măștilor popu
09:00
Piața auto din China în 2025 este cea mai competitivă din lume. Aici se întâlnesc branduri globale, tehnologii de ultimă generație și milioane de cumpărători extrem de exigenți.Iar în aceste condiții, GEELY Monjaro ocupă cu încredere primul loc în clasamentul celor mai căutate crossovere pe benzină din China în 2025, devansând zeci de concurenți. Nu este marketing — sunt date seci din statisti
09:00
Ministrul israelian al apărării afirmă că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza # Noi.md
Israelul nu își va retrage niciodată toate trupele din Fîșia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferințe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează dpa.'În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fîșia Gaza', a spus Katz în timpul conferinței.Acest lucru va rămîne valabil chiar și în cazul unei tran
09:00
Copiii și părinții au fost invitați într-o adevărată poveste de iarnă la Circul din Chișinău, unde a avut loc spectacolul inedit „Darul de Crăciun”.Sub cupola scăldată în lumină și culoare, publicul s-a bucurat de un program plin de emoție, cu acrobați spectaculoși, jongleri iscusiți, momente cu cîini dresați și numeroase surprize care au stîrnit aplauze și zîmbete.Cei prezenți au apreciat
Acum 8 ore
08:30
Autoritățile din Turcia anunță că au reținut peste 100 de presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia ar fi planificat atentate teroriste în mai multe orașe.Procurorul-șef din Istanbul a declarat joi că au avut loc percheziții de amploare la 124 de adrese din oraș. Oamenii legii au confiscat arme de foc, muniții și documente.Investigațiile sînt desfășurate de Direcția Antiteroristă a Pol
08:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP și Reuters.'Am discutat cîteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care pot contribui la un rezultat comun și la o p
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 26 decembrie sînt:26 decembrie — a 360-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 5 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:13 26 Sf. Ier. Dosoftei Mitropolitul Moldovei. Sf. Mc. Evstratie, M
08:00
Un elicopter s-a prăbușit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa și una dintre cele mai importante atracții turistice ale Tanzaniei, accidentul soldîndu-se cu moartea tuturor celor cinci persoane aflate la bord. Informația a fost confirmată joi de autoritățile tanzaniene.Potrivit poliției locale, aeronava s-a prăbușit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona tabere
07:30
Pentru astăzi, meteorologii anunță vreme predominant norosă.Pe arii extinse sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.Pe drumuri se va forma ghețuș.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +2…+4°C, în centrul republicii temperaturile vor fi cuprinse între −2…0°C, iar în nord valorile termice vor oscila între −5…−3°C.
07:30
Comisia Europeană a prezentat o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreg blocul comunitar.Este primul plan prezentat pentru locuințe accesibile, pe fondul scumpirilor rapide și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale, transmite IPN.„Europa trebuie să-și asume colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor, care afectează milioane de cetățeni și s
07:00
Este extrem de important ca în Moldova să existe un lift social, pentru ca tinerii talentați să nu părăsească țara.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md de profesorul, omul de știință, gînditorul, diplomatul și fostul ambasador al Moldovei în China, Victor Borșevici.{{813067}}Referindu-se la sistemul de la Bologna și la „educația ușoară”, el nu a ac
Acum 12 ore
06:30
În prezent, în era Tik-Tok, YouTube, Facebook, Instagram și a altor rețele sociale și platforme, chiar și persoanele neprofesioniste, care nu dețin cunoștințe muzicale aprofundate, pot deveni hitmakeri.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că un profe
05:30
Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci cînd condițiile meteorologice sînt severe și vizibilitatea este redusă. Pentru a circula în siguranță, șoferii trebuie să fie pregătiți atît din punct de vedere tehnic, cît și psihologic. Iată care sînt principalele pericole ale condusului pe timp de iarnă, dar și echipamentele necesare pentru a face față sezon
05:00
Conform studiilor de specialitate, una din 10 persoane se confruntă, odată cu venirea toamnei, cu stări neplăcute, specifice asteniei de sezon, precum: oboseala excesivă, melancolia, lipsa de energie şi concentrare.Toate aceste simptome apar din cauză că organismul este mai vulnerabil în acest sezon, când schimbările de temperatură sunt foarte bruşte, lumina diurnă devine slabă, iar ziua se mi
04:30
”O surpriză uriașă”. O biserică veche de 1.500 de ani, descoperită lângă un lăcaș de cult zoroastrian din Irak # Noi.md
Un palat vechi de 2.000 de ani din Georgia și o biserică veche de 1.500 de ani din Irak sugerează că zoroastrienii au coexistat cu oameni de alte religii.Conform unui nou studiu citat de Live Science, în urmă cu aproximativ 1.500 de ani, călugării creștini timpurii și adepții religiei persane ai zoroastrismului trăiau împreună fără conflicte în nordul Irakului.Acesta nu era singurul loc în
04:00
Află cum te păcălesc producătorii și supermarket-urile să cumperi alimente nesănătoase, bogate în sare, zahăr, grăsimi.Ce să eviți și de ce: Margarina – Grăsime vegetală modificată genetic, foarte nocivă pentru organism; Pateul de ficat – Conținut foarte mare de sare și de „E-uri” care împiedică absorbţia vitaminelor şi a mineralelor; Mezelurile – Sunt alimente înalt procesate. Conți
03:30
Cele mai bune filme ale anului 2025, potrivit preferințelor exprimate de 148 de critici de film # Noi.md
148 de critici de film de pe șase continente, cei mai mulți din America de Nord, au participat la un sondaj realizat de publicația IndieWire, pentru a decide care sunt filmele, actorii și regizorii din 2025 care le-au plăcut cel mai mult.Printre participanți s-au numărat jurnaliști/editori/critici de film pentru IndieWire, The Hollywood Reporter, Filmmaker Magazine, Film Comment, Screen Intern
03:00
In cele mai multe cazuri, inaintarea in varsta vine la pachet cu probleme de sanatate si cu o imunitate mai scazuta, toate amplificate de un stil de viata nesanatos, bazat pe sedentarism, o dieta alimentara dezechilibrata, fumat si consum de alcool.Printre riscurile cele mai raspandite pentru persoanele ajunse la o anumita varsta, colesterolul este un aspect foarte important, care trebuie tinu
02:30
Donald Trump pregătește reținerea a 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție # Noi.md
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie.Conform unui proiect intrat în posesia ziarului american, Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE) intenţionează să reţină imigranţi în centre de procesare înainte de a-i transfera într-unul dintre
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.