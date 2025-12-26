Poliția Națională trece la noi metode moderne de documentare a probelor
Noi.md, 26 decembrie 2025 19:00
• • •
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un instrument tehnologic inovator care va contribui la modernizarea proceselor de documentare a locului faptei. Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie. Astfel, polițiștii pot documenta rapid locurile faptelor și pot col
Comasarea Universității de la Cahul, criticată de Ion Chicu: PAS favorizează interese private # Noi.md
Deputatul Blocului Alternativa și fost prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a venit cu o reacție publică la intenția autorităților de a modifica Codul Educației și de a comasa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM).Declarațiile au fost făcute într-o intervenție publică, în care Chicu a abordat atît aspecte legislative, c
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a ținut, în perioada 25–26 decembrie, o ședință, pentru a studia și a pune în aplicare Gîndirea lui Xi Jinping despre socialismul cu caracteristici chinezești în noua eră, a implementa spiritul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al 20-lea Comitet Central al PCC, a desfășura critici și autocritici, centrate pe apli
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul subscrierilor VMS prin platforma eVMS.md pentru trimestrul I din 2026 # Noi.md
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), disponibile pentru populație prin platforma evms.md, în trimestrul I al anului 2026.Potrivit informațiilor oficiale, subscrierile vor avea loc în următoarele perioade:12 – 21 ianuarie 20269 – 18 februarie 20269 – 18 martie 2026În cadrul acestor sesiuni, investitorii vor put
Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) sînt prezenți zilnic pe străzile capitalei, fiind pregătiți să intervină prompt în sprijinul participanților la trafic.Pe bulevardul Decebal, un automobil s-a defectat în plin trafic, provocînd ambuteiaje și disconfort celorlalți conducători auto. Polițiștii Igor și Gheorghe au intervenit operativ, au oferit ajutor
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Cimișeni, raionul Criuleni, a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică.Proiectul au fost realizat în cadrul unui proiect investițional finanțat prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului depășește 710 mii de lei, din
Astăzi, 26 decembrie 2025, în jurul orei 15:45, autoritățile ucrainene au semnalat Poliției de Frontieră a Republicii Moldova prezența unui obiect zburător neidentificat care survola zona de nord a țării, pe traseul Bîrnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul a dispărut de pe radarele lor în apropierea localității B
Doi minori s-au rătăcit la Tîrgul de Crăciun, dar carabinierii i-au ajutat să creadă din nou în magie # Noi.md
În seara zilei de ieri,, în Piața Marii Adunări Naționale, pe durata desfășurării Tîrgului de Crăciun, angajații Direcției regionale „Centru”, aflați în misiune de serviciu, au identificat doi minori care se aflau fără supravegherea părinților.Demonstrînd responsabilitate și promptitudine, angajații au întreprins imediat toate măsurile necesare pentru a identifica și găsi părinții copiilor în
Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a lansat un atac public dur la adresa președintelui Franței, Emmanuel Macron, acuzându-l că susține și promovează politici care pot transforma Uniunea Europeană într-un spațiu al controlului excesiv al discursului online.Declarațiile sale readuc în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: limita dintre reglementare și cenzură în
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a emis recomandări către părinți și conducători auto pentru a evita riscurile generate de condițiile meteo din următoarele zile, anunțate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În contextul în care meteorologii prognozează vînt cu o viteză de 15 – 20 m/s, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” atenționează că, potrivit scării Beaufor
În urma avertizării Cod Galben de vînt puternic, emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 26–29 decembrie, Compania Premier Energy Distribution a ieșit cu un șir de recomandări de siguranță.Potrivit distribuitorului de energie electică, condițiile meteo pot genera incidente în furnizarea energiei electrice, rupturi de conductoare, creînd pericol pentru viață.În acest co
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sâmbătă și duminică, 27 și 28 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{847363}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea del
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sînt depuneri de polei și gheață, factori care reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și d
Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut trei persoane cu vîrste de 22, 41 și 49 de ani, originare din Ucraina și stînga Nistrului, suspectate de implicare într-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor.În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la data de 20 decembrie curent, un bărbat de 85 de ani, din Bălți, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute,
Peste 30 de companii s-au alăturat celor peste 1.850 de membri ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova pe parcursul anului 2025. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Biroului Executiv al CCI a RM, desfășurată pe 26 decembrie la Chișinău.Totodată, au fost anunțați 5 membri noi, antreprenori din municipiul Chișinău, Ungheni, Edineț și UTA Găgăuzia.{{855888}}Pe lîngă a
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 - 28 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, pînă la 07.01.2026 – Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău;În Scuaru
În zeci de instituții de învățămînt primar și secundar a fost evaluat procesul de alimentație # Noi.md
În perioada 15–17 decembrie, municipalitatea a desfășurat o evaluare a procesului de alimentație în 75 de instituții de învățămînt primar și secundar (ciclul I și II) din capitală.Verificările au vizat respectarea cadrului normativ național, a cerințelor nutriționale și a normelor igienico-sanitare și au fost realizate în conformitate cu politicile statului privind protecția sănătății copiilor
Curtea de Apel confirmă vinovăția încă a unui ex-judecător implicat în dosarul ,,Laundromat” # Noi.md
La 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător, menținînd sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024.Instanța a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărîri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de trager
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță organizarea unei licitații „cu strigare” pe data de 27 ianuarie 2026.Evenimentul va avea loc, începând cu ora 10:30, la sediul instituției din str. Vasile Alecsandri, nr.78, Chișinău, și va fi transmis în direct pe pagina oficială a instituției.{{854024}}La licitație vor fi expuse 19 bunuri de stat, printre care se numără, pentru prima dată, o cons
Cum a decurs ședința de astăzi privind examinarea raportului de evaluare externă în privința președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău # Noi.md
CSM a aprobat, în ședința de astăzi, raportul de evaluare al Comisiei Vetting în privința președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin. Asta după ce magistratul a explicat.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătorului Constantin Damaschin, transmite Unimedi
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, - Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târ
Poliția informează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sînt depuneri de polei și gheață, factori care reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și d
Moldova se află într-o etapă de îmbătrînire demografică accentuată, potrivit datelor prezentate la masa rotundă „Analiza situației populației Republicii Moldova”.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Analiza demografică, care include prognoza oficială a populației pentru perioada 2025–2040, elaborată pe baza datelor Recensămîntului Populației și Locuințelor
Premieră în Moldova: tren de marfă de 3.000 de tone testat cu succes pe ruta Basarabeasca – Cahul # Noi.md
La 24 decembrie 2025, a fost realizată cu succes prima cursă de testare a unui tren de marfă cu o greutate impresionantă de 3.000 de tone, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Acest lucru a fost anunțat de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.Pentru realizarea acestui proiect a fost efectuat un volum considerabil de lucrări pregătitoare: au fost restabilite rampele de
Igor Dodon: „Guvernarea cedează pozițiile-cheie ale economiei noastre în negocierile cu Uniunea Europeană” # Noi.md
Actuala guvernare a Moldovei poartă negocieri cu Uniunea Europeană, cedînd practic pozițiile-cheie ale economiei noastre.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, șeful fracțiunii sale în parlament, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.Potrivit acestuia, în loc să apere interesele naționale, ea execută orb directivele venite de la Bruxelles, iar astfel
Duminică, 28 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea avea o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump.Întâlnirea este planificată la reședința lui Trump, în statul Florida.Despre asta a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Axios.Potrivit jurnalistului portalului Axios, Barak Ravid, cu referire la un oficial ucrainean, întîlnirea va avea loc la Mar-a-Lago.„Pr
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova cea mai bună pereche de dans sportiv a anului, potrivit Federației de Dans Sportiv din R. Moldova.În 2025, discipolii lui Petru și Svetlana Guzun au devenit cîștigători ai Jocurilor Mondiale și campioni mondiali și europeni la categoria „standard”, transmite IPN.{{847363}}Locul doi a revenit perechii Sergiu Mărușter-Anastasia Mărușter, campioni europeni
Cum să aranjezi masa de Revelion: alege paharele din cristal de la iKrystal și adaugă strălucire # Noi.md
Revelionul este cea mai strălucitoare noapte din an — momentul perfect în care fiecare detaliu al mesei trebuie să transmită eleganță, atmosferă festivă și rafinament. Decorul, lumina, accesoriile și, mai ales, paharele folosite contribuie la magia serii. Un set de pahare din cristal poate transforma complet întregul aranjament, oferind acea notă de lux pe care o merită începutul unui nou an.A
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Se împlinesc dorințele pe care vi le puneți în noaptea de Anul Nou? Da Nu Parțial Uneori Nu-mi pun dorințeVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
Poșta Moldovei, aglomerată de colete și scrisori în perioada sărbătorilor: Cele mai frecvente destinații # Noi.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 30–35% în perioada sărbătorilor de iarnă.Cele mai frecvente destinații rămîn țările vecine – România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN.{{854502}}Cifra ajunge la circa un milion de colete, scrisori, pachete și EMS (serviciul poştal expres pentru documente și mărfuri) pri
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26-27 decembrie, în regiunile de nord și centru, iar pe 28-29 decembrie pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vîntului nord-vestic în rafale de pînă la 15-20 m/s.În acest context, IGSU atenționează populația să fie atentă la utilizarea surselor de aprindere, în special în spațiile deschise.Orice scînteie î
Droguri de contrabandă de 20.000.000 lei. Două refugiate din Ucraina – arestate la Chișinău # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP („sare”), mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină; precum și 600 de pastile de ecstasy. Dr
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a ironizat activitatea Parlamentului, după ce în această săptămînă ședința plenară nu a mai avut loc.Într-o postare pe rețelele de socializare, Chicu a scris cu sarcasm:{{854843}}„Noi vom fi mai harnici de la anul, în 2028. Vă promitem! Dar astăzi ne doare capul, după ieri”.Ulterior, pe pagina sa de Facebook, politicia
Teatrul Național Găgăuz „D. Tanasoğlu” invită spectatorii la premiera versiunii ruse a spectacolului captivant și dinamic „Opt femei furioase”, care va avea loc pe 27 decembrie, începînd cu ora 16.00.Premiera acestei piese în limba găgăuză a avut loc pe 22 noiembrie și nu a lăsat indiferent niciun spectator. Intriga, dramaturgia fin construită și personajele pline de viață captivează atenția p
Autorizațiile CEMT 2026 disponibile. Transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană # Noi.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, informează Noi.md cu referire la Bani.md.
10 localități din nordul țării vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei # Noi.md
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, SC „Montex-Gaz” SRL și Consiliul Raional Sîngerei au semnat un contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămînzeni, Dumbrăvița – localitățile raionului –
Piața auto din China în 2025 este cea mai competitivă din lume. Aici se întâlnesc branduri globale, tehnologii de ultimă generație și milioane de cumpărători extrem de exigenți.Iar în aceste condiții, GEELY Monjaro ocupă cu încredere primul loc în clasamentul celor mai căutate crossovere pe benzină din China în 2025, devansând zeci de concurenți. Nu este marketing — sunt date seci din statisti
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va avea în curînd o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd un mesaj Telegram al șefului statului ucrainean.Președintele a declarat că secretarul SNBU, Rustem Umerov, i-a prezentat un raport despre ultimele sale contacte cu partea americană.„Nu pierdem nici
Iarna paralizează România: Mașini blocate în nămeți, copaci doborîți de vînt și porturi închise # Noi.md
Viscolul puternic a pus stapînire pe tot mai multe zone din România. Drumarii au intervenit de urgenţă, după ce mai multe maşini au derapat sau au rămas blocate pe drumurile acoperite cu omăt.După 13 ani a nins la București în ziua de Crăciun. Vîntul a doborît mai mulți copaci, iar zeci de maşini au fost avariate. Vîntul puternic a închis si porturile de la Marea Neagra. Iar oficialii de la Ad
În perioada 24–25 decembrie, municipiul Chișinău a fost străbătut de lumini, culoare și zîmbete grație Caravanei Salvatorilor și Pompierilor, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Campaniei MAI „Cînd sîntem împreună magia sărbătorilor se simte”.Timp de două zile, coloana de autospeciale împodobite festiv a tra
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 26 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,81 lei/litru (-16 bani), iar al motorinei standard – 18,58 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Șapte localități din raionul Strășeni au început testarea unui sistem regional de colectare selectivă a deșeurilor, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a combate problema gunoiștilor neautorizate.Este vorba despre localitățile Rădeni, Greblești, Codreanca, Negrești, Țigănești, Onești și Romănești, care își propun să dezvolte un mecanism comun de gestionare a deșeurilor
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Noi.md
Fostul președinte al Adunării Populare a ATO Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de corupție.Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria Comrat. Procurorii au cerut pentru el 13 ani de închisoare, scrie nokta.Potrivit anchetei, în perioada 2017-2020, în calitate de director al unei firme din Comrat, el a transferat bani în conturile companie
Unitățile sanitar-veterinare din raionul Călărași vor desfășura timp de 12 luni în 16 localități din regiune activități de monitorizare și supraveghere pentru prevenirea răspîndirii Pestei Porcine Africane (PPA).Decizia vine ca urmare a depistării unui caz de PPA la mistreți în extravilanul satului Sipoteni și a fost adoptată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași la 24 d
Sărbătorile de iarnă readuc emoții profunde și amintiri care rămîn vii toată viața.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, Irina David a împărtășit o istorie sinceră despre o serbare de iarnă din anii de școală primară — o lecție de viață despre dragoste și sprijin.„Îmi amintesc o serbare de iarnă din clasele primare, într-o sală
Opt cetățeni străini originari din Asia Centrală au intrat în vizorul autorităților, în această săptămînă, în urma unui control desfășurat de Inspectoratul General pentru Migrație.Verificările au fost efectuate de ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a IGM și au vizat respectarea regimului de ședere și muncă al străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. În urma controalelor, s
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va avea în curînd o întîlnire cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd un mesaj Telegram al șefului statului ucrainean.Președintele a declarat că secretarul SNBU, Rustem Umerov, i-a prezentat un raport despre ultimele sale contacte cu partea americană.„Nu pierdem nici
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, pe durata vacanței de iarnă a elevilor, mai multe rute de autobuz din capitală vor circula după un program modificat.Astfel, în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026, orarul de circulație va fi ajustat pentru rutele de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vîntului pentru perioada 26 decembrie, ora 14:00 - 29 decembrie, ora 17:00.Astfel, pentru perioada 26–27 decembrie, în regiunile de nord și centru ale țării se asteaptă rafale de vînt de pînă la 15–20 m/s, conform hărții oficiale a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.Totodată, pe 28–29 decembrie, pe î
