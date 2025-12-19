ASP anunță anularea a peste 700 de permise auto, obținute prin fraudă la Bălți și Edineț
Albasat, 19 decembrie 2025 13:40
Circa 700 de permise de conducere, obținute prin fraudarea examenului teoretic, vor fi anulate. Este vorba despre cazurile identificate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț. Despre aceasta a anunțat șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN. ASP avertizează că mita nu...
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:30
Târgul de Crăciun aduce magia sărbătorilor la Școala Profesională Nisporeni – LIVE
Acum 4 ore
11:30
O nouă monedă comemorativă a fost pusă vineri în circulație, marcând aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro. Prin această emisiune, Banca Națională a Moldovei deschide seria jubiliară „Moldova Europeană" și lansează prima monedă întitulată „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro", un simbol al integrării...
11:00
În Moldova, creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae pe 19 decembrie 2025, aceasta fiind data principală, în timp ce o altă sărbătoare, Sfântul Nicolae de Vară (sau „de la Bari"), are loc pe 22 mai 2025; ambele zile sunt marcate de tradiții religioase și obiceiuri specifice,...
Acum 6 ore
09:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe" este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora-Starokazacie" traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina). Măsurile au fost luate în urma unui nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe, transmite IPN. Poliția de...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8023 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8933 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3994 Leu romanesc 946 RON 1 3.8896 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2111 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8113 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6503 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 19.12.2025 appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
21:50
FMI recomandă reforme bugetar-fiscale pentru eficientizarea cheltuielilor publice în Moldova # Albasat
Fondul Monetar Internațional recomandă Moldovei să accelereze reformele bugetar-fiscale, pentru a consolida gestionarea finanțelor publice și a eficientiza cheltuielile. Potrivit FMI, un cadru bugetar credibil și transparent, bazat pe planificare riguroasă, respectarea regulilor fiscale și supraveghere independentă, ar reduce costurile de finanțare ale statului și ar crește previzibilitatea bugetară. Concluziile...
17:50
Regiunea transnistreană intră în starea de urgență pe fundalul problemelor cu gazele naturale # Albasat
În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Așa-zisul decret în acest sens, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Așa-numitul document va intra în vigoare la șase ore după...
17:20
Studenții aflați peste hotare, care au optat pentru programul-pilot de masterat la distanță, nu vor fi nevoiți să vină în Moldova pentru a susține examenele. Acestea ar putea putea fi organizate la sediile ambasadelor sau consulatelor din țările în care se află aceștia. Despre opțiunile analizate de autorități a vorbit...
Ieri
11:00
LIVE: Ședința Consiliului Raional Nisporeni, în desfășurare
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Deși legislația Republicii Moldova prevede mecanisme clare de protecție pentru avertizorii de integritate, realitatea din comunitățile locale rămâne plină de provocări. Participanți din mai multe raioane, implicați recent în ateliere dedicate integrității și eticii la nivel local, organizate de Transparency International-Moldova, spun că sesizarea neregulilor rareori este o opțiune reală...
09:50
LIVE | Ziua Poliției Naționale marcată la Nisporeni
16 decembrie 2025
15:40
Banca Națională a Moldovei a lansat un nou serviciu digital ce indică, în format electronic, cursul oficial de schimb al leului moldovenesc. Instrumentul permite accesul rapid al persoanelor fizice și juridice la date oficiale, stabilite de BNM în raport cu valutele străine, fără depunerea unor solicitări scrise, transmite IPN. Serviciul...
15:10
Cadrele didactice din întreaga țară au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil". Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, cerând soluții concrete la problemele salariale din sistem, transmite IPN....
11:20
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, a depus cerere de demisie. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, care precizează că situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare, transmite IPN. „Situația din segmentul de construcții are nevoie de...
10:00
Ministru, despre revendicările profesorilor: Majorările salariale pe datorie ar fi greșite # Albasat
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie". Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8357 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8829 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3995 Leu romanesc 946 RON 1 3.8949 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2133 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8168 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6553 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 16.12.2025 appeared first on ALBASAT.
15 decembrie 2025
17:10
Procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice" (e-Achiziții) a fost lansată de Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă. Propunerile pot fi depuse până la 10 februarie 2026, transmite IPN. Noul sistem are drept scop digitalizarea completă a...
16:30
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut cu 5,2% în trimestrul al treilea din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. În raportul Biroului Național de Statistică se arată că această creștere economică a fost susținută de evoluția din agricultură, care a contribuit la majorarea...
12:00
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începând de astăzi, 15 decembrie. Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate, transmite IPN. Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie...
11:30
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament, transmite IPN. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,...
10:20
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Albasat
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8557 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9316 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4008 Leu romanesc 946 RON 1 3.9010 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2128 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8196 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6581 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 15.12.2025 appeared first on ALBASAT.
13 decembrie 2025
20:40
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor. Pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Albasat
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se...
20:00
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum...
12 decembrie 2025
14:20
LIVE de la Primăria Nisporeni: Ședința Consiliului orășenesc
08:50
O lipsă acută de psihologi în sistemul de protecție a copiilor este reclamată de autoritățile capitalei. Criza de specialiști afectează intervențiile în cazuri complicate și de abuz în care ajung minorii, ulterior și protecția propriu-zisă a lor. Este avertismentul lansat de șefa-adjunctă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna...
10 decembrie 2025
15:40
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreaga țară. Avertizarea intră în vigoare miercuri seara, la ora 19:00, și va fi valabilă până joi, la ora 11:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin....
15:40
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN. Ministrul a spus că școlile...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7837 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9875 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4028 Leu romanesc 946 RON 1 3.8871 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2214 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8154 Coroana daneza 208 DKK 1... The post Cursul valutar oficial la 10.12.2025 appeared first on ALBASAT.
9 decembrie 2025
12:30
Stare de urgență în Lituania, din cauza baloanelor de contrabandă. Belarus neagă intervenția # Albasat
Guvernul Lituaniei a decretat marți stare de urgență, din cauza amenințării reprezentate de baloane de contrabandă din Belarus, care au perturbat aviația în repetate rânduri, transmite IPN. Ministrul de interne, Vladislav Kondratovič, a explicat că starea de urgență este anunțată atât din cauza perturbărilor aviației civile, cât și din cauza...
10:50
LIVE: Sprijin și comunitate – Lansarea Clubului Social pentru seniori la Nisporeni
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8086 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0024 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4038 Leu romanesc 946 RON 1 3.8922 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2218 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8167 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6521 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 09.12.2025 appeared first on ALBASAT.
8 decembrie 2025
16:50
Șapte state UE cer aprobarea împrumutului de reconstrucție pentru Ucraina din activele rusești # Albasat
Șapte state membre ale Uniunii Europene au trimis o scrisoare comună președinților Consiliului și Comisiei Europene, António Costa și Ursula von der Leyen. În document, liderii își exprimă sprijinul pentru aprobarea împrumutului destinat reconstrucției Ucrainei, finanțat din activele rusești înghețate în UE, mecanism propus anterior de Comisia Europeană, transmite IPN....
16:30
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces, de la începutul anului viitor, la trei noi denumiri comune internaționale. Acestea vor fi incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, transmite IPN. În tratamentul diabetului zaharat de tip 2 va...
16:00
Bugetul de apărare al SUA, la un pas de votul în Congres. Pachetul include sprijin Ucrainei # Albasat
Liderii ambelor camere ale Congresului SUA au convenit asupra proiectului privind bugetul de apărare și securitate națională pentru anul viitor, în valoare de 901 miliarde de dolari, care include 800 de milioane de dolari pentru ajutor Ucrainei în următorii doi ani. Votul în Camera Reprezentanților este programat să aibă loc...
14:20
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră...
12:00
Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului București, Ciprian Ciucu, a câștigat alegerile cu peste 36% din voturi. El va ocupa fotoliul de edil al capitalei României până în vara anului 2028, mandat rămas vacant după ce fostul primar Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale în luna mai, transmite...
11:50
În ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă și a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă marcată de presiuni majore asupra societății. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în cadrul deschiderii celei de-a zecea ediții a Forumului mass-media, convocat anual sub...
09:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8153 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0154 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4054 Leu romanesc 946 RON 1 3.8909 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2215 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8184 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6531 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 08.12.2025 appeared first on ALBASAT.
7 decembrie 2025
12:20
Aproape 1,2 km de drum nou în sudul țării: legătură între satele Borceag și Chioselia Rusă # Albasat
Lucrările de reparație a drumului care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate. Tronsonul modernizat are o lungime de aproape 1,2 km, transmite IPN. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pentru locuitorii din UTA Găgăuzia modernizarea acestui sector, realizat acum în beton asfaltic, înseamnă „timp câștigat,...
5 decembrie 2025
17:40
Republica Moldova rămâne o prioritate la Bruxelles, vicepreședintele Parlamentului European # Albasat
Subiectul Republica Moldova rămâne o priorit
14:00
Poliția și cadrele didactice din Nisporeni, unite în efortul de prevenire a consumului de droguri în școli # Albasat
Într-un context în care siguranța elevilor devine o prioritate tot mai prezentă pe agenda publică, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Consiliului Raional Nisporeni a organizat o ședință de informare dedicată prevenirii consumului de substanțe narcotice în mediul școlar. Evenimentul a fost condus de comisarul Sergiu Andronache, șeful Inspectoratului de... The post Poliția și cadrele didactice din Nisporeni, unite în efortul de prevenire a consumului de droguri în școli appeared first on ALBASAT.
13:20
Aproximativ 50 de mii de persoane consumă droguri în Republica Moldova, dintre care 21 de mii folosesc substanțe injectabile. Declarația a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată. Potrivit lui, doar 12 mii dintre consumatori urmează tratament, restul refuzând să se trateze, transmite IPN. „Anual avem 450-500... The post Ministrul sănătății: Circa 50 de mii de persoane consumă droguri, inclusiv minori appeared first on ALBASAT.
13:10
Durata de valabilitate a permiselor de lucru pentru mai multe categorii de imigranți va fi micșorată, a anunțat administrația prezidențială a Statelor Unite ale Americii. Decizia a fost luată în cadrul unei serii de restricții decretate ca urmare a atacului armat de săptămâna trecută la Washington, care ar fi fost... The post SUA reduc valabilitatea permiselor de muncă pentru imigranți, după atacul din Washington appeared first on ALBASAT.
12:00
Ambasada Moldovei la Atena informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Grecia asupra unor posibile perturbări de circulație rutieră, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Avertizarea vine în contextul protestelor... The post Avertizare pentru moldovenii din Grecia: trafic blocat din cauza protestelor appeared first on ALBASAT.
10:10
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare, transmite IPN. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi... The post Prețul minim pentru un pachet de țigări va fi 46,59 de lei în anul viitor appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8061 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9587 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4021 Leu romanesc 946 RON 1 3.8889 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2206 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8185 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6520 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 05.12.2025 appeared first on ALBASAT.
4 decembrie 2025
16:30
Întreprinderea de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului de modernizare a sectorului energetic și de aliniere la cerințele UE, transmite IPN. Moldelectrica menționează că procesul va fi desfășurat cu respectarea principiilor de continuitate operațională, responsabilitate și maximă... The post Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni appeared first on ALBASAT.
16:00
Procurorul Igor Buliga a fost eliberat din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor, fiind învinuit de hărțuirea sexuală a unei studente, aflate în stagiu de practică profesională. Potrivit CSP, cazul a fost sesizat după ce în spațiul public au apărut un șir de informații despre acțiunile procurorului din cadrul Procuraturii... The post Procurorul Igor Buliga, demis de CSP pentru hărțuirea sexuală a unei studente appeared first on ALBASAT.
