ProTV.md, 24 decembrie 2025 22:50

Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă

Acum 15 minute
23:20
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben - VIDEO
Acum 30 minute
23:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
Acum o oră
23:00
Apel la unitate în mesajul de Crăciun al lui Igor Grosu: „Haideți să reflectăm asupra valorilor care ne țin grămăjoară” - VIDEO
22:50
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă
22:50
Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi
22:40
Surprize și recorduri în NBA: San Antonio Spurs opresc liderul Oklahoma City Thunder și bifează a șaptea victorie la rând, în timp ce Josh Giddey strălucește pentru Chicago Bulls - VIDEO
Acum 2 ore
22:30
Arsenal Londra a obținut o calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei - VIDEO
22:20
Revenire spectaculoasă în sportul mondial: Lindsey Vonn se califică la 41 de ani la a cincea Olimpiadă de iarnă, după o carieră marcată de recorduri și accidentări - VIDEO
22:20
Starurile din campionatele europene fac spectacol la Cupa Africii pe Națiuni: Nicolas Jackson marchează o dublă pentru Senegal, iar Ademola Lookman aduce victoria Nigeriei - VIDEO
22:20
Gol de poveste în Costa Rica: finala play-off-ului aduce una dintre cele mai spectaculoase reușite ale anului, marcată din foarfecă, în stil Puskás - VIDEO
22:10
Povestea unui lup vegetarian devine fenomen mondial: reclama de Crăciun „Neiubit” depășește un miliard de vizualizări și surprinde prin mesajul său - VIDEO
22:00
Primăria s-a răzgândit: Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar restricțiile de circulație vor fi aplicate în funcție de numărul de vizitatori - VIDEO
21:50
Sărbători de iarnă ca într-o poveste science-fiction: San Francisco uimește vizitatorii cu un decor spectaculos de Crăciun la Grădina Botanică Golden Gate - VIDEO
21:40
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben
21:40
Scene violente au avut loc în Parlamentul Turciei. Dezbaterile privind bugetul pe 2026 au degenerat într-o încăierare între partidele aflate la putere și cele de opoziție - VIDEO
Acum 4 ore
21:30
Noapte de foc deasupra Rusiei: Ucrainenii atacă Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone, iar un incendiu izbucnește într-o zonă industrială din Tula - VIDEO
21:30
Dezastru pe principala autostradă din Italia înainte de Crăciun: o cisternă cu GPL a explodat și a paralizat complet traficul între Milano și Napoli - VIDEO
21:20
Moș Crăciun și-a început călătoria în jurul lumii: sania trasă de reni pleacă din Laponia, iar traseul poate fi urmărit în timp real pe Flightradar24 până în Republica Moldova și mai departe - VIDEO
21:10
O nouă explozie zguduie Moscova pe aceeași stradă unde a fost asasinat un general rus: cel puțin trei morți, inclusiv doi polițiști, și nouă răniți - VIDEO
21:00
Bărbații ucraineni în fața unei dileme sfâșietoare: apărarea țării sau fuga de război, într-un context de bombardamente și negocieri de pace blocate. Relatări CNN din Maramureș - VIDEO
20:50
Planul de pace al Ucrainei dezvăluit de Zelenski: 20 de puncte pentru încetarea războiului, între aprobarea delegației americane și reticența Moscovei - VIDEO
20:40
Borș scăzut, pârjoale, sarmale și crăciunei: în această seară, tigăile sclipesc, aluatul crește și bucatele tradiționale de Crăciun sunt gata să aducă bucurie și belșug pe masa de sărbătoare – VIDEO
20:40
Persoanele neasigurate care achită polița medicală în primele trei luni vor beneficia de reduceri semnificative - VIDEO
20:30
Minimalism, alb cremos și decor personalizat: Cristina Milici ne arată cum să transformăm casa într-un decor de Crăciun relaxant și rafinat, folosind textile vechi și elemente naturale - VIDEO
19:50
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA. Ce modificări vrea Moscova
19:50
Magia sărbătorilor a ajuns în studioul „Dăruiești și Câștigi”: Evelina și Fiodor Chiosa au primit cecul în valoare de 261.565 de lei pentru a-și începe o viață mai frumoasă – VIDEO
Acum 6 ore
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.12.2025
19:00
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene
18:50
Cum va fi sărbătorit Crăciunul la Betleem, locul nașterii lui Hristos. Festivitățile publice au fost întrerupte doi ani din cauza războiului
18:30
Accident grav la Bălți. Un automobil s-a lovit violent cu un microbuz care efectua cursa Bălți–Chișinău - VIDEO
18:10
Moș Crăciun și-a început călătoria anuală în jurul Pământului. În aceste momente zboară pe lângă Republica Moldova
17:50
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO
17:50
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni
Acum 8 ore
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
17:20
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică
17:00
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus
17:00
Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
16:50
Concert feeric în ajun de Crăciun la Chișinău: artiști îndrăgiți, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale - VIDEO
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: peste 120.000 de familii fără curent electric și incendii în portul Iujnîi unde 30 de containere cu făină și ulei vegetal au ars - VIDEO
20:40
Vlad Filat și fosta soție condamnați în Franța pentru spălare de bani: fostul premier riscă doi ani de închisoare și amendă de 100.000 de euro - VIDEO
20:30
Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina intră într-un impas major: probleme teritoriale și garanții de securitate rămân nerezolvate - VIDEO
20:20
„Viața nu o poți întoarce, dar o poți reclădi”: povestea Mariei Vioară, femeia care a supraviețuit unui accident tragic și a ales să lupte pentru copiii săi - VIDEO
20:00
Focuri de armă în sediul Poliției Centru după Ziua Poliției: „A fost ca în vestul sălbatic”, acuză deputatul Vasile Costiuc. Ce spune șeful IGP - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025
19:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest: „Vom contesta decizia, este neîntemeiată și ilegală”, susține avocatul fostului lider PD - VIDEO
19:20
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Cum s-a furat miliardul? - Întrebați-l pe Șor" - VIDEO
18:30
Kirsan: apartamente de la 1 000 €/m², promoție de Anul Nou 2026
18:30
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate - VIDEO
18:00
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”
