Un tânăr de doar 19 ani, condamnat penal. S-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie
Oficial.md, 23 decembrie 2025 12:40
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19..
Acum 5 minute
13:00
Discuții publice despre trasnportul de pasageri. Bolea: Propunerile aflate în discuție nu sunt decizii finale și nu favorizează interese înguste # Oficial.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că a inițiat un proces de analiză..
13:00
Deputatul Radu Marian a acceptat provocarea colegei sale de partid Doina Gherman și a mers..
Acum 15 minute
12:50
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cu privire la achiziționarea gazelor naturale și păcurii în 2021-2024 # Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cerând examinarea, în ordinea art. 274 din Codul..
12:50
PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole # Oficial.md
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru..
12:50
Candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova, avizate de Comisia politică externă # Oficial.md
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de..
12:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi..
Acum 30 minute
12:40
Guvernul a aprobat Regulamentul sistemului informațional „Registrul denumirilor geografice” # Oficial.md
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul..
12:40
Acum 2 ore
11:10
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre. Daniel Rotaru a fost numit secretar..
Acum 4 ore
11:00
Noul model de permis de conducere este elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare..
10:50
(INTERVIU) Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Oficial.md
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba” Domnule..
10:40
Irina Vlah: Sincere felicitări Găgăuzia! Sincere felicitări Republica Moldova! Avem un viitor comun şi pentru ca acesta să fie unul frumos trebuie să muncim împreună! # Oficial.md
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”,..
10:30
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința..
10:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în..
10:20
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite..
10:10
Petr Vlah – la a 31-a aniversare de la crearea UTA Găgăuzia: Astăzi, UE este un spaţiu de stabilitate şi prosperitate şi locul găgăuzilor este anume acolo # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări..
10:10
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în..
10:10
31 ani de la crearea Găgăuziei. PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești # Oficial.md
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența..
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și..
09:40
Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea..
09:40
Vicepreședinta unei organizații teritoriale de partid condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani..
09:30
PSRM a desfășurat ședința Consiliului Republican: Una din decizii: obținerea victoriei la alegerile din Găgăuzia # Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a desfășurat ședința Consiliului Republican. Participanții au făcut bilanțul anului..
Acum 24 ore
17:20
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă,..
17:20
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi..
17:10
Prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății a avut loc la Bender # Oficial.md
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
17:10
Premierul și ministra de externe a României au discutat principalele rezultate ale cooperării bilaterale # Oficial.md
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au..
15:50
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul Republican „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă..
15:40
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și..
15:30
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion..
14:30
Vlad Filat: Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic # Oficial.md
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad..
14:20
Ministra de externe a României în Republica Moldova: Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe..
14:20
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun..
14:00
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat, în cadrul briefingului de astăzi, bilanțul..
13:30
Instanța a prelungit arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile # Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
13:30
Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat..
13:20
Dmitri Torner: Întreprinderile de stat se prăbuşesc… Sunt necesare ample audieri atât pe platforma Agenţiei Proprietăţii Publice, cât şi a Comisiei parlamentare finanțe # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, afirmă că „Ministerul Finanţelor a..
13:20
MAN din CMC constată că guvernarea nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară din țară # Oficial.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în..
13:10
Peste 605.538 de gospodării beneficiază de compensații la căldură pentru luna noiembrie. Vedeți mai jos..
Ieri
13:00
Ion Ceban: Doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului # Oficial.md
Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, spune că în aceste zile de sărbătoare la..
13:00
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor..
12:20
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a comunicat că, în anul 2025, activitatea investițională se..
12:20
Demisii la IP Centru. Costiuc: 30 focuri de armă au fost trase în incinta inspectoratului # Oficial.md
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție (IP) Centru din capitală, de la..
12:20
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția..
12:20
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea..
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful..
12:10
La Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru post-electoral privind evaluarea activității organelor electorale în cadrul..
10:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51..
10:40
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban # Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data..
10:40
Vlad Filat, ex-prim-ministru, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că a citit cu..
10:30
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
