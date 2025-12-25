Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă

07:00

Horoscop 17 decembrie – o zi cu de toate. O să ne alimentăm cu energie ca să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi! E mult de lucru, contra cronometru. SĂGETĂTOR O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate și o să vedeți […] The post Horoscop 17 decembrie – Zodia care își va evalua sentimentele first appeared on HotNews.md.