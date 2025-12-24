Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost modernizat cu sprijinul CNAM
Moldpres, 24 decembrie 2025 20:00
Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează M...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
20:00
Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost modernizat cu sprijinul CNAM # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie Boghenii Noi din raionul Ungheni a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează M...
Acum o oră
19:40
VIDEO // Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători: „Sunteți o națiune curajoasă care se îndreaptă spre UE. Vă vom primi cu brațele deschise” # Moldpres
Anul 2025 a fost unul „foarte bun” pentru Republica Moldova, marcat de progrese remarcabile pe calea integrării europene, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un mesaj adresat cetățenilor în ajunul sărbător...
19:40
Comisia ad-hoc a decis să propună încetarea procedurii disciplinare inițiate în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu # Moldpres
Comisia ad-hoc a decis astăzi să propună încetarea procedurii disciplinare inițiate în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu. Decizia a fost luată ca urmare a intervenirii termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a se i...
Acum 2 ore
19:10
BTA: Primul geodez bulgar ajuns în Antarctica a contribuit la construcția laboratorului de cercetare de la baza Bulgariei de pe Insula Livingston # Moldpres
Borislav Alexandrov, primul geodez bulgar care a pășit pe continentul antarctic și șef al Departamentului de Geodezie și Geoinformatică al Universității de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie (UACEG), a contribuit la construirea clădirii laboratorului științif...
18:30
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Aceștia vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, informează MOLDPRES.În vederea preve...
Acum 4 ore
18:10
FOTO // Colindători și urători din întreaga țară au adus tradițiile și bucuria sărbătorilor de iarnă la Parlament # Moldpres
Peste 620 de colindători și urători din întreaga țară au adus tradițiile și bucuria sărbătorilor de iarnă la Parlament. Oaspeții au prezentat obiceiurile de iarnă și au transmis atmosfera caldă a sărbătorilor, în cadrul programul „E vremea colind...
17:10
VIDEO // Sărbătoare pe străzile capitalei. Caravana Salvatorilor și Pompierilor pornește în ajun de Crăciun # Moldpres
O coloană de autospeciale îmbrăcate în straie de sărbătoare va aduce, în această seară, bucurie și spiritul Crăciunului în capitală. Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025 este dedicată sărbătorilor de iarnă, menită să ad...
16:30
Avertizare hidrologică: pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață # Moldpres
Hidrologii anunță că pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață la maluri și năboi. Avertizarea este făcută în contextul scăderii temperaturii aerului, în perioada 25 – 31 decembrie curent, informează MOLDPRES....
Acum 6 ore
15:50
FOTO // Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025, un record istoric # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în c...
15:40
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost redeschisă pentru circulația tuturor mijloacelor de transport. Astfel, în seara zilei de astăzi, sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori la manifestarea cultural-artistică dedicată ajunu...
14:50
Peste cinci ani de închisoare pentru o tânără care a atras un minor în rețeaua de droguri # Moldpres
O tânără de 26 de ani din raionul Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a implicat un adolescent de 13 ani în activități ilegale de distribuire a substanțelor narcotice, comunică MOL...
14:40
Anul 2025 a adus progrese semnificative în turismul Republicii Moldova, reflectate prin creșterea numărului de vizitatori și consolidarea vizibilității internaționale a țării ca destinație turistică. La solicitarea MOLDPRES, directoarea interimară al Oficiului Na...
14:40
VIDEO // Trei persoane, reținute în cazul omorului din raionul Anenii Noi. Unul dintre bănuiți ar fi comis și alte infracțiuni similare # Moldpres
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cazul omorului unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Cazul este investigat în cadrul unui dosar penal inițiat în luna septembrie, pe faptul dispariției unui bărbat din ace...
14:40
Cod galben de răcire accentuată a vremii: temperaturile scad cu până la 7 grade pe 25 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind scăderea temperaturii medii zilnice a aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în data de 25 decembrie 2025, pe arii e...
Acum 8 ore
14:20
INTERVIU MOLDPRES // Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga: „Integrarea europeană schimbă fundamental modul în care sprijinim agricultura” # Moldpres
Anul 2025 a reprezentat un moment de referință pentru agricultura Republicii Moldova în contextul integrării europene. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a făcut bila...
14:00
Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice a examinat, rapoarte de audit ale Curții de Conturi care vizează activitatea financiară a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), precum și modul de administrare a patrimoniului public de către Ag...
13:50
Crăciunul pe stil nou vine cu cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani # Moldpres
Crăciunul din acest an vine cu vești bune pentru consumatori: prețurile carburanților au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimii aproape patru ani, potrivit datelor comunicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite MOLDPRES....
13:50
13:30
După săptămâni de negocieri intense, Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Documentul, redus de la 28 la 20 de puncte, a fost prezentat jurnaliștilor de președintele ucrainean ...
13:30
Peste 900 de fulgi de nea croșetați, într-o expoziție la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală # Moldpres
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală găzduiește expoziția „Când firul devine fulg, glob și vis”. Peste 900 de piese croșetate, realizate de 68 de instituții culturale și educative și peste 150 de meșteri și pasionați ai artei croșetei...
13:20
13:20
Peste 22 de milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru salariile pe luna noiembrie ale medicilor rezidenți, comunică MOLDPRES.CNAM recepţionează lunar de la instituțiile medico-sanitare rapoartele privind r...
12:40
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică: consultări publice cu autorități și experți # Moldpres
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică. Consultări la acest subiect au avut loc la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), cu participarea Organizației Mondiale a Sănătății, comunică MOLDPRES.Inițiativa face parte din procesul de digi...
12:30
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare: cereri depuse exclusiv cu programare și reguli mai stricte de verificare # Moldpres
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare, aducând modificări importante în procedura de depunere și examinare a cererilor privind dobândirea cetățeniei. Agenția Servicii Publice (ASP) informează că, începând cu 24 ...
Acum 12 ore
12:20
Un tânăr de 25 de ani din stânga Nistruluibva va ajunge pe banca acuzaților pentru viol și omor comis asupra unei femei care presta servicii sexuale, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în februarie 2025, bărbatul ar fi violat victima și ulterior ...
12:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, din centrul capitalei, comunică MOLDPRES....
11:50
Percheziții într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc. Persoanele riscă până la cinci ani de închisoare # Moldpres
Organele de forță au desfășurat astăzi percheziții în raioanele din sudul și centrul țării. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al P...
11:40
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă, care va dura 15 zile. Copiii urmează să revină la lecții vineri, 9 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES.Astăzi este ultima zi în care copiii au venit la ore, aceasta...
11:20
FOTO // Memorandum de înțelegere semnat la Chișinău. Poliția Națională și IGP din România vor consolida cooperarea în domeniul protecției martorilor # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor, comunică MOLDPRES....
10:50
VIDEO // Artefacte arheologice din epoca romană și evul mediu timpuriu vor fi expuse la Muzeul din Tartaul # Moldpres
Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Tartaul, raionul Cantemir, va expune piese arheologice din epoca romană și din evul mediu timpuriu, recuperate în urma intervențiilor de salvare realizate în mai multe situri din sudul Republicii Moldova. Artefactele au fo...
10:50
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră vor aplica un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă # Moldpres
Angajații Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră activează în regim sporit și aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă...
10:50
Două persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
Două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce au suferit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 ...
10:40
DOC// Familiile diplomaților moldoveni detașați în Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare au fost publicate în ...
10:30
Un număr de 101 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
10:00
Secretarul PP „Șor” din Rîșcani, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # Moldpres
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare și doi ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegale a partidului de un grup criminal o...
10:00
09:30
Circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului de iarnă pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționa...
09:00
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters.Potrivit martorilor, o maşin...
08:40
USMF „Nicolae Testemițanu” a inaugurat noi laboratoare didactice și de cercetare în domeniul farmaceutic # Moldpres
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost inaugurate patru laboratoare didactice și de cercetare moderne. Acesta constituie centre educaționale pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din cadrul Facultății de Fa...
08:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) continuă dialogul cu instituțiile europene în vederea consolidării mecanismelor de executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Recent, membrele CSM Ioana Chironeț și Aliona Miron au participat ...
08:20
Asistența medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizată începând cu 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat începând cu 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care precizează că măsura este prevăzută într-un ordin privind optimizarea asisten...
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 83 de bani pentru euro și de 16 lei și 82 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES. Astfel, dolarul se ieftinește cu nouă bani, iar euro pierde un ban. Cu c&ac...
Acum 24 ore
21:40
Profesioniștii din domeniul logisticii pot participa la programul de instruire MoveUp. CCI lansează înregistrările # Moldpres
Profesioniștilor din domeniul transportului, logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova pot participa la programul de instruire MoveUp. Condițiile de participare au fost prezentate de Camera de Comerț și Industrie (CCI), informează MO...
21:30
Veste bună pentru pasageri: curse suplimentare cu trenul Chișinău-Iași în perioada sărbătorilor # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, vor fi operate curse suplimentare pe ruta de tren Chișinău – Iași. Anunțul a fost făcut de întreprinderea „Calea Ferată din Moldova”, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea călătorilor, ...
21:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 23 decembrie, precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri se va forma ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul predominan...
21:10
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății ...
21:10
VIDEO // Aprobat de Guvern: proceduri mai clare și mai sigure pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi noul Regulament cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, care va permite sporirea transparenței și clarității procesului pentru solicitanți, informează MOLDPRES.Ministra Afacerilor Interne, Daniel...
20:40
Energocom a procurat, în premieră, electricitate de la un producător local care utilizează baterii de stocare # Moldpres
Energocom a anunțat astăzi achiziția de energie electrică de la un producător local, care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS). Acesta deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, fiind stocată în baterii și livra...
20:30
Guvernului a aprobat astăzi modificări la schema Programului Național „Ajutor de stat”, ce țin de alinierea la reglementările Uniunii Europene. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a afirmat că decizia este nec...
Ieri
20:20
ANRE a aprobat tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, informează MOLDPRES.Astfel, ANRE a aprobat tariful reglementat pentru ser...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.