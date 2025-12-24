Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică: consultări publice cu autorități și experți
Moldpres, 24 decembrie 2025 12:40
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică. Consultări la acest subiect au avut loc la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), cu participarea Organizației Mondiale a Sănătății, comunică MOLDPRES.Inițiativa face parte din procesul de digi...
• • •
Acum 30 minute
12:40
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică: consultări publice cu autorități și experți
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică. Consultări la acest subiect au avut loc la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), cu participarea Organizației Mondiale a Sănătății, comunică MOLDPRES.Inițiativa face parte din procesul de digi...
Acum o oră
12:30
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare: cereri depuse exclusiv cu programare și reguli mai stricte de verificare # Moldpres
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare, aducând modificări importante în procedura de depunere și examinare a cererilor privind dobândirea cetățeniei. Agenția Servicii Publice (ASP) informează că, începând cu 24 ...
12:20
Un tânăr de 25 de ani din stânga Nistruluibva va ajunge pe banca acuzaților pentru viol și omor comis asupra unei femei care presta servicii sexuale, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în februarie 2025, bărbatul ar fi violat victima și ulterior ...
Acum 2 ore
12:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, din centrul capitalei, comunică MOLDPRES....
11:50
Percheziții într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc. Persoanele riscă până la cinci ani de închisoare # Moldpres
Organele de forță au desfășurat astăzi percheziții în raioanele din sudul și centrul țării. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al P...
11:40
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă, care va dura 15 zile. Copiii urmează să revină la lecții vineri, 9 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES.Astăzi este ultima zi în care copiii au venit la ore, aceasta...
11:20
FOTO // Memorandum de înțelegere semnat la Chișinău. Poliția Națională și IGP din România vor consolida cooperarea în domeniul protecției martorilor # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor, comunică MOLDPRES....
Acum 4 ore
10:50
VIDEO // Artefacte arheologice din epoca romană și evul mediu timpuriu vor fi expuse la Muzeul din Tartaul # Moldpres
Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Tartaul, raionul Cantemir, va expune piese arheologice din epoca romană și din evul mediu timpuriu, recuperate în urma intervențiilor de salvare realizate în mai multe situri din sudul Republicii Moldova. Artefactele au fo...
10:50
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră vor aplica un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă # Moldpres
Angajații Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră activează în regim sporit și aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă...
10:50
Două persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
Două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce au suferit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 ...
10:40
DOC// Familiile diplomaților moldoveni detașați în Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare au fost publicate în ...
10:30
Un număr de 101 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
10:00
Secretarul PP „Șor” din Rîșcani, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # Moldpres
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare și doi ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegale a partidului de un grup criminal o...
10:00
09:30
Circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului de iarnă pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționa...
Acum 6 ore
09:00
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters.Potrivit martorilor, o maşin...
08:40
USMF „Nicolae Testemițanu” a inaugurat noi laboratoare didactice și de cercetare în domeniul farmaceutic # Moldpres
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost inaugurate patru laboratoare didactice și de cercetare moderne. Acesta constituie centre educaționale pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din cadrul Facultății de Fa...
08:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) continuă dialogul cu instituțiile europene în vederea consolidării mecanismelor de executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Recent, membrele CSM Ioana Chironeț și Aliona Miron au participat ...
08:20
Asistența medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizată începând cu 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat începând cu 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care precizează că măsura este prevăzută într-un ordin privind optimizarea asisten...
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 83 de bani pentru euro și de 16 lei și 82 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES. Astfel, dolarul se ieftinește cu nouă bani, iar euro pierde un ban. Cu c&ac...
Acum 24 ore
21:40
Profesioniștii din domeniul logisticii pot participa la programul de instruire MoveUp. CCI lansează înregistrările # Moldpres
Profesioniștilor din domeniul transportului, logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova pot participa la programul de instruire MoveUp. Condițiile de participare au fost prezentate de Camera de Comerț și Industrie (CCI), informează MO...
21:30
Veste bună pentru pasageri: curse suplimentare cu trenul Chișinău-Iași în perioada sărbătorilor # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, vor fi operate curse suplimentare pe ruta de tren Chișinău – Iași. Anunțul a fost făcut de întreprinderea „Calea Ferată din Moldova”, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea călătorilor, ...
21:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 23 decembrie, precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri se va forma ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul predominan...
21:10
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății ...
21:10
VIDEO // Aprobat de Guvern: proceduri mai clare și mai sigure pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi noul Regulament cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, care va permite sporirea transparenței și clarității procesului pentru solicitanți, informează MOLDPRES.Ministra Afacerilor Interne, Daniel...
20:40
Energocom a procurat, în premieră, electricitate de la un producător local care utilizează baterii de stocare # Moldpres
Energocom a anunțat astăzi achiziția de energie electrică de la un producător local, care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS). Acesta deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, fiind stocată în baterii și livra...
20:30
Guvernului a aprobat astăzi modificări la schema Programului Național „Ajutor de stat”, ce țin de alinierea la reglementările Uniunii Europene. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a afirmat că decizia este nec...
20:20
ANRE a aprobat tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, informează MOLDPRES.Astfel, ANRE a aprobat tariful reglementat pentru ser...
19:40
Cooperarea moldo-chineză și posibilitățile de extindere a acesteia au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, informează MOL...
18:30
FOTO // Destinațiile turistice din nordul Republicii Moldova, puse în valoare prin turul „Inima Moldovei” # Moldpres
Destinațiile turistice din nordul Republicii Moldova au fost redescoperite de agenții de turism și ghizii naționali în cadrul turului informativ „INIMA MOLDOVEI”, organizat de Oficiul Național al Turismului în satele Ocnița și Naslavcea, cu scopul p...
18:30
Fotoreporterul MOLDPRES, Andrei Mardari, a primit titlul onorific „Om Emerit”: „E o notă pusă muncii mele” # Moldpres
Fotoreporterului Agenției Informaționale MOLDPRES i-a fost conferit titlul onorific de „Om Emerit”, în semn de înaltă recunoaștere a meritelor deosebite și a excelenței în activitatea pe care o profesează. Distincția i-a fost înmâ...
18:20
Programul EcoVoucher: economii de circa 30 de milioane de lei în facturile a mii de familii care au procurat electrocasnice noi # Moldpres
Circa 40 de mii de familii din Republica Moldova au beneficiat, în ultimii doi ani, de sprijin financiar în valoare de până la șase mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi și eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Inițiativa a generat econ...
18:00
Granturi pentru dezvoltarea afacerilor locale: 79 de companii vor beneficia de finanțare nerambursabilă de 35,5 milioane de lei # Moldpres
Un număr de 79 de afaceri locale vor beneficia de granturi în valoare de 35,5 milioane de lei, care vor genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională și vor contribui la crearea a circa 300 de noi locuri de muncă, transmite MOLDPRES....
17:30
Secretarul general al Guvernului: „Primăria Chișinău rămâne autoritatea competentă pentru finanțarea Serviciului „Asistență personală” la nivel municipal” # Moldpres
Intervenția Guvernului în cazul asistenților personali din Chișinău, lăsați anul trecut fără salarii, a fost una de urgență și de ultimă instanță, pentru a proteja beneficiarii, însă acest lucru nu substituie responsabilitatea Primăriei, care răm&acir...
17:10
BTA: Aleksandar Nikolov și Karlos Nasar, în top zece în sondajul „Atleții Balcanici ai anului 2025” # Moldpres
Jucătorul de volei Aleksandar Nikolov și halterofilul Karlos Nasar s-au clasat în top 10 în cadrul celei de-a 52-a ediții a sondajului BTA „Atletul Balcanic al Anului” pentru 2025, transmite BTA.Ancheta tradițională a implicat agențiile național...
17:00
PAS marchează 10 ani de la înființare: „Împreună am făcut istorie și continuăm drumul european” # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, marchează zece ani de la înființare. Formațiunea a fost lansată la 23 decembrie 2015, când Maia Sandu a anunțat crearea mișcării politice „În PAS cu Maia Sandu&...
16:30
Sprijin pentru integrarea în UE: Danemarca oferă 2,8 milioane de euro sub formă de asistență tehnică pentru implementarea reformei justiției # Moldpres
Bugetul programului „Sprijin pentru integrarea în UE” va crește cu 2,8 milioane de euro, până la suma totală de 27,8 milioane de euro. Acest lucru va fi posibil datorită sprijinului oferit țării noastre de Danemarca sub formă de asistență tehnică...
16:10
ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte: statul este exonerat de plăți de peste 100 de milioane de lei # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut câștig de cauză în apel în litigiul cu compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Curtea de Apel a respins pretențiile financiare în...
16:00
Moldova și Israel își consolidează cooperarea juridică: Parlamentul urmează să ratifice un nou acord # Moldpres
Republica Moldova va încheia un Acord de cooperare juridică în materie civilă și comercială cu Statul Israel, după ce Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană va propune plenului Parlamentului ratificarea tratatului, transmite MOLD...
15:50
Noul Regulament privind siguranța jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European și Consiliu, a anunțat Comisia Europeană. Regulamentul consolidează protecția copiilor împotriva substanțelor...
15:20
Mai multă siguranță pe drumurile publice: Guvernul introduce inspecții periodice pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit # Moldpres
Drumurile publice vor fi supuse periodic inspecțiilor în domeniul siguranței rutiere. Acest lucru va permite identificarea sectoarelor cu risc sporit și stabilirea priorităților de intervenție pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere. Regulame...
14:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, despre incidentul din 19 decembrie: „Au fot trei împușcături, să permitem anchetei să clarifice circumstanțele” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul produs în data de 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, când un polițist a efectuat trei focuri de armă din arma sa personală. Ofici...
14:20
Gala Olimpicilor 2025 // Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Moldpres
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tine...
14:00
Totalizările AȘM pentru 2025: cooperare internațională și susținerea tinerilor cercetători # Moldpres
Consolidarea dimensiunii europene a cercetării din Republica Moldova, cooperarea cu structuri științifice internaționale, susținerea tinerilor cercetători prin organizarea Școlii de vară, dialogurile cu laureați ai Premiului Nobel, precum și constituirea Rețelei Academ...
14:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. Agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent pe consolidarea diplomației economice. În dial...
14:00
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul ...
13:40
Cei mai buni elevi și profesorii acestora au fost premiați pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri internaționale...
13:40
13:30
Trafic sistat în PMAN în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe stil nou # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00. Măsura a fost luată în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe s...
