Sentința în dosarul „Direcția 5” pentru Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, amânată pentru ianuarie 2026

Unika.md, 24 decembrie 2025 16:10

Sentința în dosarul „Direcția 5” pentru Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, amânată pentru ianuarie 2026

Acum 10 minute
16:10
Acum 30 minute
16:00
Avocatul Poporului: violul unui elev de 15 ani la liceul sportiv din Comrat, posibil pe fondul deficiențelor grave de supraveghere și reacție instituțională Unika.md
Avocatul Poporului: violul unui elev de 15 ani la liceul sportiv din Comrat, posibil pe fondul deficiențelor grave de supraveghere și reacție instituțională
15:50
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația Unika.md
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația
15:50
Anastasia Nichita, între sportul de performanță și activitatea parlamentară: „Va trebui să fac o alegere radicală” Unika.md
Anastasia Nichita, între sportul de performanță și activitatea parlamentară: „Va trebui să fac o alegere radicală”
Acum o oră
15:20
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare Unika.md
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare
Acum 2 ore
14:40
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare Unika.md
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare
14:30
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat Unika.md
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat
14:30
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane Unika.md
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane
14:20
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv Unika.md
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv
Acum 4 ore
13:40
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” Unika.md
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”
13:40
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național Unika.md
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național
13:40
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial Unika.md
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial
13:30
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani Unika.md
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani
13:30
Benzina și motorina se ieftinesc înainte de Crăciun: noile prețuri stabilite de ANRE Unika.md
Benzina și motorina se ieftinesc înainte de Crăciun: noile prețuri stabilite de ANRE
13:30
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți Unika.md
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți
13:30
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri Unika.md
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri
13:20
O femeie, lovită pe trecerea de pietoni pe bulevardul Traian din Capitală. Victima a ajuns la spital Unika.md
O femeie, lovită pe trecerea de pietoni pe bulevardul Traian din Capitală. Victima a ajuns la spital
13:20
Percheziții la Briceni: băuturi alcoolice, pirotehnice și produse electrice fără acte de proveniență, ridicate de polițiști Unika.md
Percheziții la Briceni: băuturi alcoolice, pirotehnice și produse electrice fără acte de proveniență, ridicate de polițiști
Acum 6 ore
12:10
Reforma educației: curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în 2027. Toate disciplinele vor avea manuale noi Unika.md
Reforma educației: curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în 2027. Toate disciplinele vor avea manuale noi
12:10
Deputatul PAS Nicolae Botgros, alături de fiu și nepot, a cântat la petrecerea medicilor. Discuții despre compatibilitatea mandatului cu activitatea artistică Unika.md
Deputatul PAS Nicolae Botgros, alături de fiu și nepot, a cântat la petrecerea medicilor. Discuții despre compatibilitatea mandatului cu activitatea artistică
12:00
Tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru viol și omor cu cruzime, după ce a înscenat un suicid pentru a induce în eroare anchetatorii Unika.md
Tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru viol și omor cu cruzime, după ce a înscenat un suicid pentru a induce în eroare anchetatorii
12:00
Percheziții în sudul și centrul țării într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc online Unika.md
Percheziții în sudul și centrul țării într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc online
12:00
Vacanță de iarnă în siguranță: recomandări pentru elevi și părinți Unika.md
Vacanță de iarnă în siguranță: recomandări pentru elevi și părinți
12:00
Doliu în cultura națională: a încetat din viață pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului Unika.md
Doliu în cultura națională: a încetat din viață pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului
12:00
Sentință așteptată în dosarul Direcției 5: Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, judecați pentru abuz și delapidare Unika.md
Sentință așteptată în dosarul Direcției 5: Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, judecați pentru abuz și delapidare
11:20
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală Unika.md
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală
11:20
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: din 2026 vor exista două companii distincte Unika.md
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: din 2026 vor exista două companii distincte
11:20
Senatorul american Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației moldovenești în SUA Unika.md
Senatorul american Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației moldovenești în SUA
10:40
Pastile cu substanță psihotropă, descoperite într-un colet poștal la Aeroportul Chișinău Unika.md
Pastile cu substanță psihotropă, descoperite într-un colet poștal la Aeroportul Chișinău
10:20
Tentativă de omor la Ștefan Vodă: un bărbat la un pas să fie ars de viu într-un automobil Unika.md
Tentativă de omor la Ștefan Vodă: un bărbat la un pas să fie ars de viu într-un automobil
Acum 8 ore
10:10
Tragedie pe pârtie în Muntenegru: fostul fotbalist german Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani în urma unui accident cu telescaunul Unika.md
Tragedie pe pârtie în Muntenegru: fostul fotbalist german Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani în urma unui accident cu telescaunul
09:40
Drumuri înzăpezite și polei în nordul și centrul țării. Recomandări pentru șoferi Unika.md
Drumuri înzăpezite și polei în nordul și centrul țării. Recomandări pentru șoferi
09:30
Două persoane, printre care o fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital după o intoxicație cu monoxid de carbon la Grozești Unika.md
Două persoane, printre care o fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital după o intoxicație cu monoxid de carbon la Grozești
Acum 12 ore
07:40
Horoscopul zilei – 24 decembrie 2025: Energie, claritate și apropiere înainte de sărbători Unika.md
Horoscopul zilei – 24 decembrie 2025: Energie, claritate și apropiere înainte de sărbători
Acum 24 ore
23:10
Șeful Statului Major al armatei Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia Unika.md
Șeful Statului Major al armatei Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia
22:40
China și India nu au permis accesul în porturile lor pentru 20 de tancuri petroliere rusești Unika.md
China și India nu au permis accesul în porturile lor pentru 20 de tancuri petroliere rusești
22:30
Armata ucraineană s-a retras din Siversk: ofensiva rusă se intensifică în Donețk Unika.md
Armata ucraineană s-a retras din Siversk: ofensiva rusă se intensifică în Donețk
22:10
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance Unika.md
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
22:00
Avocatul lui Plahotniuc: ”Este o misiune grea pentru apărare să organizeze prezența martorilor. ” Unika.md
Avocatul lui Plahotniuc: ”Este o misiune grea pentru apărare să organizeze prezența martorilor. ”
21:50
Emilian Crețu și Gabriel Nebunu au primit distincții din partea președintei Maia Sandu Unika.md
Emilian Crețu și Gabriel Nebunu au primit distincții din partea președintei Maia Sandu
21:40
„Puterea R. Moldova este în oamenii săi”: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor personalități, la final de an Unika.md
„Puterea R. Moldova este în oamenii săi”: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor personalități, la final de an
20:30
Lecție de autenticitate de la Lilu: „Rădăcinile mele nu mă țin pe loc. Mă țin întreagă” Unika.md
Lecție de autenticitate de la Lilu: „Rădăcinile mele nu mă țin pe loc. Mă țin întreagă”
20:10
Surpriză în showbizul moldovenesc: Interpreta care a dispărut jumătate de an din mediul online, a devenit pentru prima dată mamă Unika.md
Surpriză în showbizul moldovenesc: Interpreta care a dispărut jumătate de an din mediul online, a devenit pentru prima dată mamă
20:00
Arme de foc și muniții deținute ilegal, descoperite în urma perchezițiilor din raionul Hîncești Unika.md
Arme de foc și muniții deținute ilegal, descoperite în urma perchezițiilor din raionul Hîncești
19:30
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat Unika.md
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat
19:20
Moldova, principalul partener pentru exporturile de lactate ucrainene în 2025 Unika.md
Moldova, principalul partener pentru exporturile de lactate ucrainene în 2025
19:20
Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele Unika.md
Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele
19:20
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare Unika.md
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare
19:10
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare Unika.md
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare
19:00
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă Unika.md
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă
