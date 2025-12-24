Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare
Unika.md, 24 decembrie 2025 15:20
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
15:20
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare # Unika.md
Sentință în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic: secretarul oficiului teritorial Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare
Acum 2 ore
14:40
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare # Unika.md
O imagine virală: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare
14:30
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat # Unika.md
Cod Galben de frig în toată țara: temperaturi de până la -13°C, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat
14:30
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane # Unika.md
Poliția confirmă: crime multiple investigate la Beriozchi, Anenii Noi. Suspectul principal, reținut împreună cu două persoane
14:20
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv # Unika.md
Noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din Anenii Noi: concubina suspectului, plasată în arest preventiv
Acum 4 ore
13:40
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Unika.md
Percheziții CNA la o companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar privind edificarea unui complex pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”
13:40
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național # Unika.md
Energocom, prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare. O nouă etapă pentru sistemul energetic național
13:40
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial # Unika.md
Creșterea prețurilor la ouă, sub lupa Consiliului Concurenței. Ministerul Agriculturii cere verificarea formării prețului pe lanțul comercial
13:30
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani # Unika.md
Tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. A implicat un adolescent de 13 ani
13:30
Benzina și motorina se ieftinesc înainte de Crăciun: noile prețuri stabilite de ANRE
13:30
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți # Unika.md
Șef-interimar de sector din cadrul IP Florești, reținut în flagrant pentru luare de mită la Bălți
13:30
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri # Unika.md
Veaceslav Jucov, membru al Partidului „Renaștere”, demisionează din funcția de consilier municipal la Bălți, invocând presiuni și riscuri
13:20
O femeie, lovită pe trecerea de pietoni pe bulevardul Traian din Capitală. Victima a ajuns la spital # Unika.md
O femeie, lovită pe trecerea de pietoni pe bulevardul Traian din Capitală. Victima a ajuns la spital
13:20
Percheziții la Briceni: băuturi alcoolice, pirotehnice și produse electrice fără acte de proveniență, ridicate de polițiști # Unika.md
Percheziții la Briceni: băuturi alcoolice, pirotehnice și produse electrice fără acte de proveniență, ridicate de polițiști
12:10
Reforma educației: curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în 2027. Toate disciplinele vor avea manuale noi # Unika.md
Reforma educației: curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în 2027. Toate disciplinele vor avea manuale noi
12:10
Deputatul PAS Nicolae Botgros, alături de fiu și nepot, a cântat la petrecerea medicilor. Discuții despre compatibilitatea mandatului cu activitatea artistică # Unika.md
Deputatul PAS Nicolae Botgros, alături de fiu și nepot, a cântat la petrecerea medicilor. Discuții despre compatibilitatea mandatului cu activitatea artistică
12:00
Tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru viol și omor cu cruzime, după ce a înscenat un suicid pentru a induce în eroare anchetatorii # Unika.md
Tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru viol și omor cu cruzime, după ce a înscenat un suicid pentru a induce în eroare anchetatorii
12:00
Percheziții în sudul și centrul țării într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc online # Unika.md
Percheziții în sudul și centrul țării într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc online
12:00
Vacanță de iarnă în siguranță: recomandări pentru elevi și părinți
12:00
Doliu în cultura națională: a încetat din viață pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului # Unika.md
Doliu în cultura națională: a încetat din viață pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului
12:00
Sentință așteptată în dosarul Direcției 5: Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, judecați pentru abuz și delapidare # Unika.md
Sentință așteptată în dosarul Direcției 5: Dorin Damir, Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari, judecați pentru abuz și delapidare
Acum 6 ore
11:20
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală # Unika.md
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală
11:20
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: din 2026 vor exista două companii distincte
11:20
Senatorul american Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației moldovenești în SUA # Unika.md
Senatorul american Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației moldovenești în SUA
10:40
Pastile cu substanță psihotropă, descoperite într-un colet poștal la Aeroportul Chișinău
10:20
Tentativă de omor la Ștefan Vodă: un bărbat la un pas să fie ars de viu într-un automobil # Unika.md
Tentativă de omor la Ștefan Vodă: un bărbat la un pas să fie ars de viu într-un automobil
10:10
Tragedie pe pârtie în Muntenegru: fostul fotbalist german Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani în urma unui accident cu telescaunul # Unika.md
Tragedie pe pârtie în Muntenegru: fostul fotbalist german Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani în urma unui accident cu telescaunul
Acum 8 ore
09:40
Drumuri înzăpezite și polei în nordul și centrul țării. Recomandări pentru șoferi
09:30
Două persoane, printre care o fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital după o intoxicație cu monoxid de carbon la Grozești # Unika.md
Două persoane, printre care o fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital după o intoxicație cu monoxid de carbon la Grozești
Acum 12 ore
07:40
Horoscopul zilei – 24 decembrie 2025: Energie, claritate și apropiere înainte de sărbători # Unika.md
Horoscopul zilei – 24 decembrie 2025: Energie, claritate și apropiere înainte de sărbători
Acum 24 ore
23:10
Șeful Statului Major al armatei Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia
22:40
China și India nu au permis accesul în porturile lor pentru 20 de tancuri petroliere rusești # Unika.md
China și India nu au permis accesul în porturile lor pentru 20 de tancuri petroliere rusești
22:30
Armata ucraineană s-a retras din Siversk: ofensiva rusă se intensifică în Donețk
22:10
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance # Unika.md
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
22:00
Avocatul lui Plahotniuc: ”Este o misiune grea pentru apărare să organizeze prezența martorilor. ” # Unika.md
Avocatul lui Plahotniuc: ”Este o misiune grea pentru apărare să organizeze prezența martorilor. ”
21:50
Emilian Crețu și Gabriel Nebunu au primit distincții din partea președintei Maia Sandu
21:40
„Puterea R. Moldova este în oamenii săi”: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor personalități, la final de an # Unika.md
„Puterea R. Moldova este în oamenii săi”: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor personalități, la final de an
20:30
Lecție de autenticitate de la Lilu: „Rădăcinile mele nu mă țin pe loc. Mă țin întreagă”
20:10
Surpriză în showbizul moldovenesc: Interpreta care a dispărut jumătate de an din mediul online, a devenit pentru prima dată mamă # Unika.md
Surpriză în showbizul moldovenesc: Interpreta care a dispărut jumătate de an din mediul online, a devenit pentru prima dată mamă
20:00
Arme de foc și muniții deținute ilegal, descoperite în urma perchezițiilor din raionul Hîncești # Unika.md
Arme de foc și muniții deținute ilegal, descoperite în urma perchezițiilor din raionul Hîncești
19:30
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat # Unika.md
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat
19:20
Moldova, principalul partener pentru exporturile de lactate ucrainene în 2025
19:20
Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele
19:20
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare # Unika.md
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare
19:10
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare # Unika.md
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare
19:00
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă # Unika.md
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă
18:40
Marin Robu, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Republica Moldova. Un an de medalii europene și mondiale # Unika.md
Marin Robu, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Republica Moldova. Un an de medalii europene și mondiale
18:20
Vitalie Codreanu, procurorul din dosarul „Kuliok”, propus pentru promovarea evaluării externe. Raportul, în așteptarea deciziei CSP # Unika.md
Vitalie Codreanu, procurorul din dosarul „Kuliok”, propus pentru promovarea evaluării externe. Raportul, în așteptarea deciziei CSP
18:00
Trenul Chișinău–Iași va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă. Orarul suplimentat și perspectivele Căii Ferate din Moldova # Unika.md
Trenul Chișinău–Iași va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă. Orarul suplimentat și perspectivele Căii Ferate din Moldova
18:00
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne neschimbată, dar proprietarii de terenuri agricole neasigurați de stat vor plăti aproape dublu # Unika.md
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne neschimbată, dar proprietarii de terenuri agricole neasigurați de stat vor plăti aproape dublu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.